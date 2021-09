Novák (ANO): Kladivo na zaměstnavatele ministryně Maláčové seniorům rozhodně nepomůže

reklama

Poté co ministryně Maláčová toto téma celé volební období ignorovala a zanedbávala, těsně před volbami předložila na vládu nesystémový návrh zvýšení důchodů. Podle ministryně Maláčové by za každých odpracovaných deset let mohli pracovníci ve ztížených podmínkách odejít do důchodu o jeden rok dříve, aniž by jim byl důchod zkrácen. Na zaměstnavatele by ale v takovém případě v této pokoronavirové době spadala povinnost hrazení odvodů zvýšených o pět procent za každého takového zaměstnance.

Mám za to, že tak důležité téma, jaké je právě důchodová reforma, je klíčové řešit komplexně a důkladně. Toho ale očividně není paní ministryně schopna. Pokud bychom ale schválili navrhovanou novelu zrychleně, jak sociální demokraté chtějí, nebylo by možné se k navrhovaným změnám vyjádřit a podat pozměňovací návrhy na jejich vylepšení. Především z toho důvodu je dle mého názoru tak ukvapený postup, jaký paní ministryně Maláčová protěžuje, naprosto skandální, obzvlášť v době blížících se voleb, ale to je bohužel v dnešní době běžné a časté.

Dodatečné příjmy z vyšších odvodů by dle navrhované novely představovaly okolo 1,3 miliardy korun za rok. Tyto propočty jsou nicméně povrchní. Jelikož se jedná o tak velký zásah do důchodového pojištění, bylo by vhodnější, aby návrh změny předložila nová vláda po důkladném projednání a propočítání všech dopadů.

Přípravu takových změn nelze zanedbat po celé volební období a návrh předložit v podobě poslaneckého návrhu měsíc před volbami. Návrh je totiž třeba mimo jiné zpřesnit, aby bylo jasné, kterých důchodů se úprava týká. Verze ministryně Maláčové je totiž příliš obecná. Nedivím se, že ministři k navrhované důchodové novele v této podobě zaujali neutrální stanovisko.

Mým cílem v následujícím volebním období je, aby se konečně daňová reforma dotáhla do zdárného konce, ovšem systematicky a bez destruktivních následků. Za Hnutí ANO budu dále prosazovat postupné zvýšení starobního důchodu na 20 000 korun. Dále zajištění stability a udržitelnosti systému, aby se seniorského věku nemuseli obávat dnešní pracující občané. Jednoznačně budu podporovat dřívější odchod do důchodu z náročných profesí a na druhou stranu i zvýhodnění zaměstnávání lidí seniorského věku.

Žádná změna však nesmí přijít na úkor těch, kteří poctivě pracují a už vůbec ne těch, kteří lidem práci dávají. To by do budoucna značně poškodilo naši ekonomiku, ať už snížením investic podniků, snahou nezdravě „zefektivnit“ podnikové procesy tak, aby bylo potřeba co nejméně zaměstnanců a především by to ještě více otevřelo dveře šedé ekonomice. Každá mince má vždy dvě strany, to však paní ministryně Maláčová stále ještě nezjistila a koná „dobro“, které může nás všechny do budoucna značně poškodit. To nedopustím!

