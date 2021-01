Novák (ANO): Primárně lidé potřebují vyplatit peníze

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Já víceméně tady podepisuji všechno, co řekla kolegyně Pastuchová. Dá se říct, že mi teď vzala vítr z plachet a většinu argumentů, o kterých jsem chtěl mluvit, nicméně jsem to věděl, a proto jsem jí rád dal slovo.

Každopádně bych tady chtěl opravdu zdůraznit jednu věc, a to je ta nevyváženost právě mezi zaměstnanci a OSVČ. Pro mě je to zásadní problém. Je to nepoměr, nicméně samozřejmě zase na tento úkor nemůžeme ubližovat a nechat v nesnázích jednu skupinu lidí proti druhé. Každopádně poprosím, aby se paní ministryně na toto téma zaměřila a snažila se ho vyřešit. Takže to je jedna věc, je to OSVČ.

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 5% Strana, která má nejvíc mandátů 91% hlasovalo: 7248 lidí

Druhá věc. Opravdu jsem pro to, abychom lidem pomohli, ale my tady řešíme sekundární problém, neřešíme tady primární. Primárně ti lidé potřebují vyplatit peníze. Lidé, kteří jsou na ošetřovném, dostanou peníze o měsíc později. A my se vlastně nepozastavujeme vůbec nad tím, že dostanou peníze o měsíc později. Zajímá nás tady vlastně někoho, za co ten měsíc žijí? Asi ne! Nás zajímá jenom, jestli se jim budou přepočítávat dávky a podle čeho. Ti lidé, kteří nedostanou mzdu a jsou na ní silně závislí, si následně musí na živobytí půjčovat. Dostávají se do dluhových pastí, nezvládají splácet. Tak o tomhle se tady bavme! Ne o tom sekundárním problému. O tom primárním. Ten je pro mě mnohem důležitější.

Poslední věc, co se toho týká, tak je vlastně technické řešení tohoto problému. Už kolegyně Pastuchová nastínila, že se snažila vykomunikovat, aby se ten problém řešil metodickým pokynem. Dostala nějakou odpověď. Jestli se s ní smířila, nesmířila, to jste slyšeli sami. Já jsem se snažil o technické řešení, které by prostě nastavilo, že to ošetřovné se nebude počítat, resp. započítávat do výpočtu dávek podle toho, kdy bylo vyplaceno, ale podle toho, kdy mělo být vyplaceno, vlastně za který měsíc. Dostal jsem odpověď z ministerstva asi před půl hodinou do esemesky a zatím jsem ji nenastudoval, takže jsem i požádal paní ministryni, aby si na tuto otázku nachystala odpověď, a hrozně rád bych tady na plénu tu odpověď slyšel.

Každopádně opravdu jsme tady bez jakýchkoliv dat, máme se rozhodovat o něčem, co nevíme, komu to kolik přinese, kolik to bude stát stát a kdo další vlastně se s tím jakoby sveze. Komu vzniknou dále tady tímto řešením nároky na dávky, ačkoliv vlastně logicky na ně nárok nemá. Takže já poprosím paní ministryni, aby byla tak hodná, zodpověděla nám ty otázky a samozřejmě respektuji usnesení výboru, respektuji i koaliční dohodu, které se budu držet.

Děkuji vám za pozornost.

Marek Novák ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Novák (ANO): Pomoc zaměstnancům, nebo zmatek v dávkách? Novák (ANO): Další necitelný pokus o zásah EU do našich práv Novák (ANO): Ministryně Maláčová - Dvojí metr, nebo jen nekompetentnost? Novák (ANO): Bezpečí našich dětí ve vztahu ke kriminalitě stále v ohrožení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.