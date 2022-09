Novák (ANO): Slyšíte dobře, pane ministře a pane profesore premiére

reklama

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení zástupci vlády,

tato schůze by se dala jednoduše nazvat probuzení po mejdanu a následná kocovina. My se dnes scházíme proto, abychom po více než půlroce projednali to, co už mělo být dávno projednáno a co naši sousedé řešili, zatímco vy jste analyzovali, vysílali signály a pletli svetry. Ano, mluvím o Slovensku, Polsku, Maďarsku, Estonsku, Francii, Německu, Rakousku, Španělsku a dalších zemích, kde pochopili daleko dřív než u nás, že energie jsou problém. I my jsme vám to říkali z opozičních řad.

A slyšíte dobře, pane ministře a pane profesore premiére, jména těchto států, není jich málo. Jsou to vesměs země, které nám svým přístupem k hospodaření státu jdou příkladem. Poučili jsme se snad ze zkušenosti těchto zemí? Nepoučili. Na dnešní schůzi máme schválit vládní návrh zákona, který má řešit energetickou cenovou krizi. Jednoduše řečeno, máme posvětit výsledek středečního jednání vlády. Ale co víc, my máme opět a už podruhé v této věci posvětit bianko šek vládě stejně, jako tomu bylo v červnu, když se řešil energetický tarif, kterému dodnes nikdo nerozumí. Jen je jisté, že občanům a firmám pomůže asi jako kapka v moři.

V podstatě nevidím jediný důvod, proč vám důvěřovat a znovu dávat do ruky nástroj, se kterým nakonec nebudete umět pracovat. Jsme v opozici a jsme tak trochu v kleštích. Na jednu stranu k radosti koalice i vaší, pane ministře, nemůžeme říci ne tomuto návrhu. Přece jen je to nějaká pomoc. Na druhou stranu je ale potřeba jasně říct, jde o špatné řešení, nekompetentní, nedostatečné, s chybným odhadem dopadů na státní rozpočet, reklamní vzkaz, asi ta vaše strategická komunikace. Rád vaší pětipartě vysvětlím všechny části svého tvrzení.

Za prvé. Naprosto špatné řešení. Existuje v našem systému úřadů jeden v této věci velmi podstatný. Tím je Energetický regulační úřad. Tento úřad má za úkol - a teď cituji: Regulujeme ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydáváme cenová rozhodnutí. Cenovými rozhodnutími také podle zákona stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energie. Podporuje hospodářskou soutěž v energetice. Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně dozoruje. Chrání spotřebitele na energetickém trhu. Proto je to ten pravý úřad, na který se může spotřebitel obrátit, když řeší spory se svým dodavatelem energií případně distributorem. Jinými slovy: Již třeba v dubnu letošního roku mohl ERÚ aspoň částečně zasáhnout a rozhodnout o změnách cen energií, minimálně doporučit. Proč to neřešil? Proč nekonal? Proč po půlroce platí v tomto případě upocená rozhodnutí vlády? Tak ERÚ zrušme, věnujme úspory za tento úřad lidem, kteří cenové skoky v energetice prostě nedají. Nedají to ani s vaším zastropováním. Je nedostatečné. Na co jste čekali celou dobu? Že to jako přejde? Nic se nestane? Že se to vysedí nebo nějak udělá? Samo vyřeší? Ví vůbec vláda, že je před námi těžký podzim a ještě těžší zima? Vy si myslíte, že když lidem zdražíte energie jenom čtyřikrát a pětkrát, tak se jako nic neděje?

Za druhé. Nekompetentní. Vy jste tímto řešením vlastně zatím neudělali vůbec nic. Rozdáváte takzvané odpustky a myslíte, že to je v pohodě. Odvoláváte se na covid, vládu ANO. Ale tady to nejde srovnávat. Covid byla pandemie, která bez rozdílu zasáhla všechny. Energetická krize je problém, který zasáhl ty, kteří přistoupili na snílkovské projekty o alternativních cenách a jen tak mimochodem konstatovali, že nám Rus dodá nějaké plyn. On toho Rus využil pro prosazení svých zájmů a česká vláda a celá Evropa jsou dnes překvapeny a rozčarovány. Uvědomujete si dnes vůbec ve vládě, co se děje? Proč nám tady pořád lžete? Není čas říct prostě pravdu a požádat o kolektivní podporu a řešení?

Pojďme si projít fakta. Zásobníky jsou německé a zlomek objemu můžeme čerpat. Když schválí německá vláda v Německu krizový stav, tak odejde skoro všechen plyn pryč. Prostě pryč. Trasy. Plynovody dostaneme do republiky více plynu. Jak? Kudy? Jasně, můžete opáčit, předchozí vlády nebudovaly. Navýšení průchodu potrubím jde udělat v řádu jednotek procent, to vy víte. A víte vlastně vůbec, kolik dnes Česká republika potřebuje plynu? Jak je vlastně složité, technicky složité, ten plyn dostat? Já nevím. Dopady na Českou republiku. Víte, jak a kdo je u nás závislý na plynu? Víte, že existují sklárny - ty ne že asi zavřou, ty už zavírají. Nebude sklo. Slévárny. Pece, které jsou v rekonstrukci respektive po rekonstrukci se nerozbíhají. Firmy závislé na energiích? Stěhuji svoji produkci do okolních států, kde se k nim chovají mnohem, ale mnohem vstřícněji. Budou tak odvádět daně jinde, ne v České republice. Nebudou vám ty peníze chybět?

Co nám tady zbude? Zbudou nezaměstnaní. Opět řady na úřadech práce a natažené ruce. O zemědělství a potravinářství nemluvě. Připravujete stát o poslední části zemědělské soběstačnosti. Zemědělci už neví, jak to ustát, neví, jak obstát v konkurenceneschopném prostředí v Evropské unii. Všimli jste si, jak se již ceny energií projevily na cenách potravin? Víte, kolikanásobně se zvýšila cena oleje, másla, mléka? Víte to vůbec? A představte si, že tohle se dokonce týká i krematorií. Uvědomujete si, že díky svým krokům hrozí, že skončí krematoria, že mají problém nebo respektive že to bude velmi drahá poslední služba člověku? V tomhle státě prostě díky a nebo lépe kvůli této vládě bude živobytí za všechny prachy, no a každý se bude bát umřít, aby jeho potomci měli prostředky na důstojný pohřeb. To vám to opravdu ještě nedochází? Je vám jedno i to, že energetické společnosti odmítají nabírat nové zákazníky? Odmítají připojovat nové domy, nové firmy - ne proto, že by nechtěly, ale protože neví, jaké podmínky nastavíte a jaké vlastně platí. Trh je naprosto zdeformovaný a vaše kroky skutečně jen prohlubují nejistotu.

Za třetí. Nic neřešící. Plácání o tom, že se uvolňují nějaké prostředky a něco se nějak něčím pokryje, je další mluvení do větru. 130 miliard je částka, kterou tímto rozhodnutím utratíte do konce října. Náklady budou násobně větší a to vy víte, protože budete řešit pořád následky, a ne příčiny. Žijeme v mimořádné době, kdy se dosavadní konvence a pravidla přežila a je na čase je definovat znovu. Stejně jako tehdy, kdy vznikalo EHS. Nejdříve si musíme řešit národní a pak teprve evropské problémy. Žádný dům nejde stavět od střechy. Přijatá energetická doktrína Green Deal je holé zlo, protože udělalo Evropu zranitelnou. Řešením je dát hlavy dohromady a konečně zjistit, který stát může a jak může pomoci. Zatím se jednotlivé státy pouze vzájemně napadají a Česku to jde nejlíp.

Je potřeba skončit s nálepkováním států Evropské unie, jak se stalo v případě Maďarska. Ale je potřeba vnímat potenciál všech zemí pro budoucnost Evropy. Neodpustím si jednu poznámku. Víte vy vlastně, kariérní politici, kdo je Viktor Orbán? Znáte situaci Maďarska, jeho dějiny? Jak se vlastně opovažujete se znalostmi, které máte, někoho šéfovat, že dělá dobře nebo vhodně to či ono? Maďarsko, přátelé, jako člen V4, jako členská země Evropské unie, je pro nás důležitý partner pro řešení energetické chudoby. Velmi důležitý. Naopak váš německý vzor zastavuje výrobu v jaderných elektrárnách. To způsob další nedostatek energie, což samozřejmě podpoří růst její ceny. Tohle jste na evropské úrovni řešili? Kdybychom nebyli na lipské burze, může nám to být úplně jedno. Takto nás to ale zásadně poškodí. A co vy? Řešíte Orbána. Řešte konečně Českou republiku proboha.

Za čtvrté. Dopady na státní rozpočet. Už jsem uvedl, že vaše salónní představa o 130 miliardách nákladů, které jsou notabene kryty z větší části příjmem z DPH a dalších daní, je utopie. Neřešíte ve skutečnosti dopady. Padlo tady jenom nějaké číslo, které je dostatečně vysoké, aby si pod ním nedokázal nikdo nic představit, a zároveň číslo, které vám v tomto vámi vytvořeném imaginárním světě umožní násobit, a to násobit dvakrát, třikrát, čtyřikrát. B tohoto příběhu jsou skutečné dopady. Zavírají podniky, hrozí, že zkrachují podnikatelé a živnostníci. Propouští zaměstnance již nyní. To si fakt jako myslíte, že lidi budou doma a plést svetry? Že se vás nebudou chtít ptát, kdy to skončí? Co jste jim doposud řekli? Co jste pro ně doposud udělali? Možná po dlouhém hledání bych tam něco našel. Věř a víra tvá tě uzdraví. Ale to je v této situaci asi trochu málo i na lidovce, že ano?

Lidé ani firmy vám nerozumí. Mám tady dotaz, a budu rád, když mi na něj odpovíte. A teď budu citovat, protože komunikaci vlády lidé nerozumí a ptají se: "Naše společnost je obchodní společností vlastněnou ze 100 % městem. Tato společnost je společností, která vyrábí a dodává tepelnou energii v našem městě. Společnost provozuje 31 kotelen, které odebírají zemní plyn. Z toho 18 kotelen zajišťuje dodávku tepelné energie převážně pro obyvatelstvo, myšleno pro bytové domy. Celková spotřeba zemního plynu za všechny zdroje kotelny je 4 500 MWh. Největší zdroj odebírá 1 500 MWh zemního plynu a jedná se o velkoodběr, ostatních 30 kotelen odebírá dohromady 3 000 MWh zemního plynu, ale jedná se o 30 odběrných míst, z nichž ani jedno nemá odběr větší než 630 MWh zemního plynu. Tedy se jedná o maloodběr, přičemž největší odběr odběrného místa z těchto třiceti je 299 MWh zemního plynu. Dle vyjádření vlády se zastropování cen zemního plynu týká domácností, malých živnostníků, maloodběratelů. Vláda hodlá pomoci i velkým firmám, které podle ministra Síkely mají spotřebu vyšší než 630 MWh zemního plynu. Jak máme těmto vyjádřením rozumět? Zastropování je určeno pro odběrné místo. Názorně tady uvádíme, jestliže jedna kotelna, kterou provozujeme, zásobuje tepelnou energií bytový dům, který má 13 bytů a není zde žádný nebytový prostor a spotřebuje cirka 94 MWh zemního plynu, což je do toho daného limitu 630, tak se na ni zastropování ceny zemního plynu vztahuje? Chceme se tedy dotázat, vztahuje se zastropování ceny zemního plynu na každé odběrné místo, které je do 630 MWh spotřeby zemního plynu u odběratele, který má více odběrných míst? Nebo se týká zastropování ceny zemního plynu jen pro odběratele, který má celkovou spotřebu za všechna odběrná místa dohromady do 630 MWh zemního plynu?"

Jak jste slyšel, pane ministře, ne úplně jsou ty informace, které podáváte, jasné. A budeme moc rádi i za zástupce města, který tento dotaz poslal, kdybyste odpověděl, jak to tedy je. Může být klidně i písemně, ale budeme za to moc rádi, abychom věděli, jak to tedy je nebo bude. Protože znovu říkám, přišel jste si pro bianko šek s tím, že jakmile bude dokončen legislativní proces, tak vlastně sdělíte tu finální podobu pomoci. A nám nezbývá nic jiného než bianko šek vám udělit a věřit.

Ale vedle toho tady také nabízíme další řešení prostřednictvím návrhů kolegy Havlíčka a kolegy Kubíčka. A budu moc rád, když tyto návrhy podpoříte.

Dámy a pánové, žijeme v době, kterou nikdo z nás asi nezažil. Pokud nebudeme schopni najít řešení, ne fačování zranění, ale řešení naší situace, pak má smysl i to dnešní jednání. Pokud si akorát potřebujete prohlasovat nějaké udrholty (?) v podobě bianko šeku, pak jsme to mohli udělat vlastně korespondenčně. A to je na tom to nejhorší. V období chaosu a nejistoty by se vždy měli všichni semknout - v rodině, v obci a ve městě, ve společnosti, ale i tady v Parlamentu. Vaše řešení považuji za pouze a jenom oddálení problémů. Z mého pohledu problém toto neřeší a nevyřeší. My toto blokovat nebudeme. Ale prosím, já vím, že mluvím asi do zdi, ale pojďme hledat skutečná řešení, abychom se mohli skutečně znovu a pořádně nadechnout - a nejenom my, ale především občané a podnikatelé v České republice.

Nežádám, ale vyzývám vás, abyste, vážení kolegové, hlasovali pro pozměňující návrhy kolegů Havlíčka a Kubíčka, které skutečně řeší podstatu problému. A jestli to tak necítíte, tak tomu alespoň nepřekážejte. Lidé to chtějí, my s nimi mluvíme.

