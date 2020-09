Nytra (ODS): Když stát někomu bydliště bere, je problematické pořídit si nové

reklama

Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci,

pokusím se vás přesvědčit, že změny navrhované Senátem nejdou proti smyslu a cílům této novely, ale v některých případech naopak. Těch pozměňovacích návrhů je celkem devět, ale já se to pokusím zesumarizovat tak, aby to mělo smysl. Za prvé pozměňovací návrh 1, 5 a 7 - obecně jde o body snažící se řešit boj se suchem případně povodněmi a urychlující schvalovací procesy při výstavbě vodovodů a kanalizací.

Pozměňovací návrh číslo 4 doplňuje některé silnice 1. třídy do průběžně i vaší Poslaneckou sněmovnou doplňovaného seznamu. Zde by bylo možno podotknout, že ideální by bylo tam uvést en bloc všechny silnice 1. třídy tak, jak je tomu u dálnic. A možná jenom poznámka: Je s podivem, že součástí dálnic nejsou taky dálniční přivaděče. Pozměňovací návrh číslo 6 rozšiřuje okruh obcí dotčených rušením železničního přejezdu. To znamená, podle našeho názoru by se mezi dotčené obce neměly počítat pouze ty, na jejichž katastrálním území železniční přejezd leží, ale i ty bezprostředně dotčené uzavřením tohoto železničního přejezdu. Pozměňovací návrh 8 a 9 se týká stavebního zákona a dává za povinnost Ministerstvu pro místní rozvoj informovat dotčené obce o návrhu politiky územního rozvoje a návrhu územního rozvojového plánu prostřednictvím datových schránek.

Na závěr jsem si nechal to, co zmiňoval pan ministr, a to je navýšení koeficientu na koeficient 2,0. Chci upozornit, že se to týká pouze rodinných a bytových domů, které jsou bydlištěm podle § 80 občanského zákoníku aspoň jednoho z vlastníků. Netýká se to žádných jiných nemovitostí. Vycházeli jsme z toho, že když někde někdo bydlí a stát mu to bydliště bere, je velice problematické pořídit si nové bydliště za stávajících cen apod. Mne osobně k tomu vedla i zkušenost s výkupem nemovitostí u jedné 23 let plánované přehrady v Moravskoslezském kraji.

Jedná se o Nové Heřmínovy. Kdyby stát přistoupil na vyšší výkupy nemovitostí, ta přehrada už dávno mohla stát. Proto jsme se rozhodli jako Senát a podpořila to naprostá většina přítomných senátorů, navýšit koeficient na 2,0. Nedomníváme se, že těch nemovitostí je velká spousta. Proto vás, vážené dámy poslankyně a vážení páni poslanci žádám o schválení novely zákona číslo 416 v našem znění, tzn. ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Děkuji za pozornost.

