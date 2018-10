ODA: Dvacet mandátů a jeden starosta, z 15 kandidátek jich polovina byla úspěšných

Právě v této městské části kandidoval předseda ODA Pavel Sehnal do zastupitelstva společně se starostou Ivanem Kabickým na kandidátce Krásné Letňany. Oba byli úspěšní a usednou v městském zastupitelstvu.

„V Praze 18 - Letňanech jsme při 13% zisku dostali 3 mandáty,” vypočítává Sehnal. Nejvíce, tj. 7 mandátů získala v Letňanech čtyřkoalice Zdravé Letňany, která zahrnuje Piráty, Starosty, KDU – ČSL a Zelené. Na druhém místě skončila ODS se 4 mandáty. Hnutí ANO získalo stejně jako Sehnalova ODA 3 mandáty a poslední, kdo se vešel do 19tičlenného zastupitelstva byla TOP 09 se 2 mandáty. KSČM a ČSSD šli domů poražení.

Celkové výsledky pro ODA, která napříč republikou kandidovala v 15 městech a městských částech a 2 statutárních městech. Fakt, že v 7 městech či obcích získala ODA celkem 20 mandátů, považuje předseda Sehnal za uspokojivý výsledek.

„Po roce a půl fungování na české politické scéně je vidět, že naši kandidáti měli svým voličům co nabídnout. Ve Vrátě u Českých Budějovic máme starostu, v Kopřivnici jsme zvítězili s 15% nad všemi kandidujícími stranami a v Hranici jsme získali více než 14% hlasů. Dobře jsme si vedli i v dalších menších městech, kde se náš volební zisk pohyboval mezi od 5 do 12%. Ve velkých městech jako je Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Kroměříž, Nymburk jsme získali od 2 do 3 procent, což je solidní základ pro příští volby,“ hodnotí volební výsledky předseda Sehnal.

Ve statutárních městech Ústí nad Labem a Praha, které mají více volebních obvodů, se prokázalo, že výsledek voleb do magistrátu odpovídá počtu kandidátek v jednotlivých městských částech. Přestože v městské části Ústí nad Labem – město získali kandidáti z ODA 1,4% hlasů, ve volbách do magistrátu města získali pouze 0,6%, což lze přičítat tomu, že ve zbývajících 3 městských částech ODA nekandidovala. V Praze z 57 městských částí ODA sestavila pouze 3 kandidátky a to v Letňanech (zisk 13%), na Praze 6 (zisk 1%) a na Jižním městě (zisk 0,5%). Celkový výsledek za Prahu tak činil pouze 0,3%. „Pro příští komunální volby v Praze jsme se poučili, že nestačí vést kampaň pouze pro volby na magistrát, ale je potřeba obsadit nejméně polovinu z 57 městských kandidátek a vést intenzivní kontaktní kampaň v jednotlivých městských částech,“ dodává Sehnal.

