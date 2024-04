ODS: Europoslanci Vondra a Vrecionová ve Středočeském kraji

reklama

Výjezd oba europoslanci zakončili společnou debatou se širokou veřejností.

„Během návštěvy středních Čech jsem na Berounsku navštívil firmu Piston Rings v Komárově, která vyrábí pístové kroužky do aut se spalovacím motorem. Přijel jsem sem i proto, že je tato firma rovněž důkazem, že můj zápas za revizi normy EURO 7 měl smysl, protože automobily se spalovacími motory v nejbližších letech podrží ve hře. Firmě Piston Rings, ale i dalším takovým firmám, jsme zachránili výrobu, a také dokázali, že tato část automotive tu má své místo. U elektromobilů tato konkrétní komponenta nemá uplatnění. Je to fabrika, která má 500 let tradici, tehdy začínali u zpracování železa. Zaměstnávají asi 350 lidí, všechny z okolí Komárova, nevyužívají žádné agenturní cizince. A já z toho mám radost, protože držíme tradici českého průmyslu. Šlape jim to a já doufám, že jim to bude šlapat dál,“ říká Alexandr Vondra.

„Výjezd byl nejen plný milých setkání, ale zejména důležitých a inspirativních diskusí. Kromě zemědělských podniků a firem jsme navštívili i památník Karla Čapka v jeho bývalém letním sídle. Toto místo, kde Čapek strávil poslední tři roky svého života, je dnes příspěvkovou organizací Středočeského kraje a nabízí návštěvníkům expozice zaměřené na Čapkův život a dílo. Je to výborná ukázka, jak důležité je uchovávat naše kulturní dědictví. Tato zastávka nám navíc připomněla, že historie se opakuje. Čapek dobře věděl, co to znamená ustupovat zlu, a jaké to může mít následky. Uvědomoval si, že proti zlu a lži musíme stát pevně, chceme-li skutečně zachovat mír v Evropě. To samé platí i dnes. Ukrajinu musíme podporovat; volání po odložení zbraní nás vede na cestu, která ohrožuje vše, na čem nám záleží,“ uvedla Veronika Vrecionová.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zahradil (ODS): Naštěstí je tato šaškárna už příliš průhledná a prvoplánová Skopeček (ODS): Cíl je jasný, dělat dobrou a poctivou práci pro Středočechy ODS na kandidátce koalice SPOLU pro volby do Evropského parlamentu ODS: Poslanecký klub i nadále povede Marek Benda

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE