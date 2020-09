ODS: Je nutné navýšit testovací kapacity, zapojit by se mohly lékárny

reklama

Podle Marka Bendy ho může vláda projednat v režimu legislativní nouze už v pondělí, platit by pak mohl už za 14 dnů. Zástupci lékárníků potvrzují, že jsou na provádění odběrů připraveni.

„Obrovský problém s dlouhými frontami nebo čekacími lhůtami na testy není jen věcí Prahy, ale prakticky všech větších měst. Doplácí na něj třeba také Středočeši. Lékárna je v podstatě v každém menším městě, a pokud by se podařilo zákon rychle přijmout, mohlo by to přetíženým odběrovým místům i pacientům znatelně pomoci,“ říká místopředseda ODS Martin Kupka.

„Testování a trasování je základ. Jsem rád, že se nám na pražském zastupitelstvu podařilo prosadit usnesení, které vyzývá k tomu, aby právě lékárny mohly provádět odběry a vyhodnocování testů na covid-19. Přetíženým odběrovým místům by taková možnost rozhodně pomohla. Podobně to řešili například v těžce postiženém New Yorku. O tom, jak je celá věc prospěšná, svědčí i to, že pro usnesení zvedlo ruku celé zastupitelstvo včetně např. kolegy Patrika Nachera z ANO,“ doplňuje poslanec ODS Bohuslav Svoboda.

„Novelu zákona máme hotovou, abychom ji byli schopni uvést v účinnost co nejdříve, bylo by nejlepší, aby si vláda návrh osvojila, v pondělí ho v legislativní nouzi podpořila a my jsme schopni ho schválit příští týden ve Sněmovně. Druhou možností je tuto novelu přidat jako pozměňovací návrh k jinému zákonu. Pokud vše půjde dobře, mohla by novela vstoupit v účinnost do 14 dnů,“ vysvětluje předseda ústavně právního výboru Marek Benda.

„Lékárny jsou zdravotnická zařízení, která jsou připravena pomoci v době krize. Vstup do tohoto projektu je dobrovolný. Pokud bude lékárna schopna splnit požadavky na technické a personální zabezpečení, rádi se zapojíme a nabídneme tuto službu veřejnosti. De facto kopírujeme stejnou službu, která je nabízena pacientům v lékárnách v Anglii, Irsku, Portugalsku a nyní to například řeší v Itálii,“ doplňuje majitelka votické lékárny Kristýna Pilátová.

„Nové druhy testů umožní zapojení lékáren, které by tak mohly přispět k řešení zvýšených požadavků na testování na koronavirus. Naší hlavní náplní je poskytování lékárenské péče, pokud však bude poptávka, lékárny se mohou testování zúčastnit,“ uzavírá Petr Krpálek z Grémia majitelů lékáren.

