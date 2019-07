ODS: Na listopad 1989 nezapomínáme

Petr Fiala: „Rozhodli jsme se začít takto časně sérii aktivit k výročí listopadu, aby náš hlas byl slyšet v tomto celém dění kolem slavnostních i neslavnostních akcí a diskusí, a abychom nenechali étos a smysl listopadu ani revidovat ani přepisovat nebo relativizovat. Toto výročí zdánlivě sice nikomu nepatří – protože patří všem občanům a patří k podstatným událostem našich dějin. Ale to neznamená, že význam a politické cíle sametové revoluce byly nějaké neostré, že byly v uvozovkách ‚pouze‘ obecně humanistické, nebo dokonce že by byly nepolitické nebo neideologické. Není to pravda. Sametová revoluce měla 3 hlavní cíle: svoboda a demokracie – kapitalismus – a návrat na Západ. Byly to 3 hlavní politické cíle, které prosazovala nová politická generace, která vzešla ze sametové revoluce a kterou potvrdily i první svobodné volby. Myslím, že toto je třeba opakovat, neboť tyto 3 hlavní politické cíle listopadu se někdy rozmělňují, jejich ostré barvy a jasný obsah se někdy ztrácejí.“

Pavel Žáček: „Dnes, po třiceti letech, kdy opět bráníme demokratické principy a svobodu před autokratickými sklony a oligarchizací politiky, je dvojnásobně důležité si připomínat, jaký byl komunistický režim. Z preventivních důvodů, protože nám řádně nefungují paměťové instituce, se musíme zajímat o to, jak totalitní režim zneužíval své mocenské nástroje proti občanům, či jak jsme byli schopni se jednotně proti tomuto zlu postavit a společně ho porazit.“

Marek Benda: „Výročí 30 let od listopadu si musíme připomínat jak v zahraničních, tak i ve vnitropolitických souvislostech, protože na dlouholetou, trpělivou a přitom výrazně nesnadnou práci v disentu by se nemělo zapomínat. Chtěl bych zdůraznit, že skutečnou vůlí roku 1989 byla touha po svobodě a ne po blahobytu a plných hrncích. A současně, že moc neležela na zemi, jak je nám dnes občas vzkazováno. K dnešním dnům bych chtěl připomenout slavný citát Ronalda Reagana: ‚Svoboda je od porážky vzdálena vždy jen jednu generaci. Každá nová generace může o tu svoji zase přijít‘."

Alexandr Vondra: „V roce 1989 nám pomohly tři faktory. Za prvé, kolaps totalitního komunismu všude v Evropě. Za druhé, příznivá geopolitická situace – slabé Rusko a silná Amerika. A za třetí, domino efekt ve střední Evropě s Poláky, kteří hráli roli buldozeru.“

