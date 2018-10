ODS: Navrhneme PS zařazení speciálního bodu ke 100. výročí založení ČSR a přijetí slavnostní deklarace

Během projednávání tohoto bodu by promluvili zástupci jednotlivých poslaneckých klubů a poslanci by hlasovali o přijetí slavnostní deklarace. Tento bod by mohl být zařazen na pátek 26. října.

„Chtěli bychom si i na půdě Poslanecké sněmovny připomenout 100. výročí vzniku Československé republiky a zároveň se v námi navrhované deklaraci přihlásit k tradici demokratického státu. Česká republika však nesmí zůstat jenom u vzpomínek, ale musíme si znovu stanovit cíl patřit mezi nejúspěšnější země světa, jako tomu bylo v meziválečném období. I tento náš závazek by měl být součástí námi navrhované deklarace,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Parlament není jenom místo, kde se schvalují jednotlivé zákony, ale je hlavně základním pilířem demokratického státu. Mělo by být proto naší povinností uctít toto významné výročí i na jeho půdě. Věřím, že ostatní politické kluby se k naší iniciativě připojí a tento pátek uctíme vznik samostatné Československé republiky,“ dodal předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Na naši historii můžeme být právem hrdí. Zatímco před několika měsíci jsme si připomínali jednu z nejbolestivějších událostí našich dějin, v neděli nás čeká výročí jednoho z nejvýznamnějších okamžiků. Ve dnech, jako je tento, bychom se neměli bát dávat najevo naši hrdost a veřejně se k ní přihlásit. Budeme rádi, když lidé opět vyvěsí státní vlajky, nebo si na symbolickém místě připomenou tento významný den,“ uvedla 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

