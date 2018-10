Červíček (ODS): Musíme docílit modernizace rozsáhlé železniční sítě

Pondělí

… volby za námi, práce před námi - zasedání Rady Královéhradeckého kraje, na kterém jsme projednávali cca 70 bodů. Zmínit bych se však chtěl zejména o dvou z nich. Zhruba před půlrokem při zdravotnické krizi jsem požadoval zásadní změny v systému řízení celého holdingu, chtěl jsem vyvodit personální odpovědnost ve vedení nemocnic, a požadoval jsem zpracování strategie rozvoje zdravotnictví v našem kraji. V pondělí nám kolega představil záměr změny řízení nemocnic, o kterém se neprodleně začne jednat napříč politickým spektrem a s odbornou veřejností . Stále ale zdůrazňuji, že součástí podobných záměrů musí být také personální změny. Velmi dlouze jsme se rovněž věnovali problémům v Domově pro seniory v Polici nad Metují. Přestože byla na Radě schválená odpověď starosty města k závěrům výsledků prvních kontrol, mě to moc neuspokojilo. Jsem rád, že se mi podařilo prosadit komplexní přezkoumání vztahů a posouzení situace v interpersonální oblasti mezi vedením a současnými i bývalými zaměstnanci na tomto pracovišti.

Úterý

… běžný den s administrativní agendou a úkoly v oblasti dopravy. Odpoledne jsem navštívil zaměstnance společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v cestmistrovství v Trutnově. V rámci více než dvouhodinového pracovního setkání sme si měli možnost probrat, co trápí zaměstnance a je potřeba zlepšit pro to, aby mohli svou práci odvádět v maximální kvalitě, ale také to, jaké nasazení očekává naopak vedení společnosti pro zvládnutí náročné nadcházející zimní sezóny. Beru vážně připomínky ke stavu techniky a situaci v některých oblastech při zajišťování zimní údržby. A rovněž jsem si potvrdil, že chlapi, kteří makají na silnici, odvádějí nejen náročnou práci, ale velmi často se musí potýkat i s velmi hloupým a nezodpovědným chováním nás řidičů.

Středa

… na začátek dne jednání se starostou Třesovic o připravované rekonstrukci silnice z obce směrem do Popovic. Nic nebrání tomu, aby byl zhruba 2 km úsek silnice příští rok opraven.

…jednání s kolegy ze SŽDC k připravované přestavbě nádraží v Hradci Králové. Přestavba bude zohledňovat důležitá bezpečnostní opatření a zařízení, která určitě přispějí k většímu bezpečnostnímu komfortu cestujících.

… druhé neformální setkání s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC - tentokrát v Rychnově nad Kněžnou. I tady jsem hodně naslouchal a dělal si poznámky. Na představenstvu budeme mít o čem debatovat. Chci se setkat ještě s dalšími kolegy z ostatních cestmistrovství a znát skutečné podmínky, problémy i možnosti, jak práci, ale i podmínky zaměstnanců ÚDRŽBY SILNC Královéhradeckého kraje a.s. co nejvíce zkvalitnit.

Čtvrtek

… Dopravní konference v broumovském Dřevníku pořádaná Českými drahami, Ministerstvem dopravy ČR a kraji za účasti zahraničních odborníků z Francie, Rakouska a Německa. Pro mne velmi přínosná výměna zkušeností, ale také utvrzení v tom, že jako kraj musíme nepolevovat v neustálém tlaku na stát, abychom docílili modernizace rozsáhlé železniční sítě a tím i zvýšení cestovního komfortu v podobě zkrácení dojezdových vzdáleností a počtu vlakových spojů. Vnímám to jako jeden ze svých osobních úkolů, na kterých jsem začal pracovat již v předchozím období, a nyní pro jejich dotažení využiji všech dalších možností, vyplývajících z prostředí Senátu.

Pátek

… v souvislosti s nedávnými vládními nařízeními, jako je zvýšení mezd řidičů či zavedení slev pro děti, studenty a seniory, se zásadně změnila situace v oblasti financování veřejné dopravy. Zároveň stávající smlouvy neumožňují dostatečně reagovat na některé zvýšené náklady dopravců. Proto jsme na dalším společném setkání s nimi řešili možnosti a způsoby změn smluvních podmínek. A pevně věřím, že jsme společně cestu k řešení našli.

… v podvečer můj první letošní hokej v Hradci Králové a musím se přiznat, že mě hra úplně nové sestavy týmu HC Mountfield nadchla, a to nejenom kvůli výhře 4:1 nad Vítkovicemi.

Sobota, Neděle

… příjemné dopoledne na polygonu v Hradci Králové a padesátkou nadšených žen za volantem, které absolvovaly kurz bezpečné jízdy. Na přítomné dámy čekala zkouška řady řidičských dovedností – např. vyhýbání se překážkám nebo brzdění na vodě. Velké poděkování patří zástupcům BESIP a jen doufám, že nezůstane - třeba i díky mé pomoci - pouze u jednoho pilotního kurzu.

… v sobotu odpoledne opět jedno poprvé v této sezóně - tentokrát na fotbale v Náchodě. Bohužel tentokrát jsem zřejmě přinesl smůlu neboť Náchod doma prohrál 1:2 s týmem Velké Hamry. Přesto to nebyl vůbec špatný zápas - jenom ty proměněné góly z vyložených šancích chybí. Doufám, že nebudou nakonec chybět v záchraně divize.

… v neděli mám trochu času na čtení….https://www.parlamentnilisty.cz/…/Prekrucovani-migracni-kri…

Naprosto souhlasím, že silní lídři (Orbán, Kurz nebo Salvini), kteří v Evropě apelují na dodržování pravidel, vyplývajících z již dříve uzavřených Schengenských a Dublinských dohod, mohou vytvořit základ opravdové ochrany státních hranic Evropy před jakoukoliv další případnou krizí.

Do příštího týdne, který bude také tak trochu týdnem oslav 100. výročí naší republiky, přeji Vám všem dobrou náladu, úspěšné dny a možná i trochu času na to zastavit se a u příležitosti zmiňovaného výročí se trochu zamyslet. Někdy je dobré si uvědomit, že můžeme být hrdí na to, co dokázaly generace našich předků, na to odkud pocházíme, kým jsme a zamyslet se nad tím, jak se chovat, aby to platilo i pro generace příští.