ODS: Návrhy hnutí ANO jsou cestou k bankrotu, ne k pomoci

„Navzdory špatně připravenému rozpočtu jsme udrželi pořád velmi silnou podporu veřejné dopravy v podobě 50% slevy jízdného pro seniory a studenty. Zároveň připravujeme slevu pro invalidy 3. stupně, na které předchozí vlády zapomínaly. To je adresná podpora pro ty, kteří to potřebují nejvíce. Zavést slevu po vzoru Německa by znamenalo jediné: vzít si slevu čistě na obrovský dluh a riskovat, že po třech měsících platnosti ceny jízdného skokově vzrostou,” řekl Martin Kupka a navázal: „Počítali a zvažovali jsme několik možností, a vycházeli z toho, že musíme podniknout krok, který je rozpočtově odpovědný, ale zároveň musíme sledovat další důležité zájmy, například moderní a hojně využívanou veřejnou dopravu, stejně jako zájem o to vyloučit nekalá jednání některých dopravců, kteří tím, že sami sobě prodávali zlevněné jízdenky, vytvářeli na úkor státu velmi laciný příjem navíc. To jen potvrzuje, jak špatný je přístup jít cestou velkých plošných slev, které ve výsledku generují další vady a ke kterým následně musíte vymýšlet složité kontrolní mechanismy,“ vysvětluje ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Německo přijde zlevněné jízdné na tři měsíce v přepočtu na 62 miliard korun. V ČR by si takové plošné opatření vyžádalo také desítky miliard. Prohloubení dluhu by znovu jen podpořilo už tak vysokou inflaci, která dopadá na všechny.

Karel Havlíček na tiskové konferenci dával za příklad experiment německé vlády, která od června do srpna prodá cestujícím jízdenky přibližně za 230 korun měsíčně a občané i turisté budou smět využívat železnici i autobusová spojení na regionálních trasách téměř neomezeně. Martin Kupka ale považuje experiment německé vlády za riskantní a finančně extrémně náročný. „Náklady německé vlády v projektu neomezené jízdenky představují v přepočtu 62 miliard korun, což je obrovský zásah do rozpočtu. Německá vláda teď čelí také kritice, že ten efekt může být spíše problémový, kdy se přeplní dopravní prostředky zejména ve špičkách a finální dopad může ve výsledku po uplynutí třech měsíců naopak opadnout a ceny jízdného budou významně růst," dodává Kupka.

Jan Bauer, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda hospodářského výboru, v reakci na požadavek Andreje Babiše, aby byl příspěvek ve výši 5000 vyplácen měsíčně, připomněl, v jak špatném stavu nechala Babišova vláda veřejné finance: „Hnutí ANO neustále tlačí vládu, aby se chovala jako oni a pokračovala v politice ve stylu po nás potopa. Zapomínají, že současné vládě předali stát s dluhem téměř dva a půl bilionu korun. Pomoc občanům je pro nás prioritou, usilujeme však o cílená opatření. Jednorázová podpora rodinám pomůže, zároveň však toto opatření zasazujeme do ekonomické reality. Nápad dávat rodinám do konce roku 2022 každý měsíc 5000 na každé nezaopatřené dítě by Českou republiku v případě realizace přivedl k bankrotu.“

