ODS: Posílili jsme senátorský klub ODS a zachováme demokratickou většinu v Senátu

Senátorský klub ODS posílil a okamžitě po oznámení všech výsledků voleb se zahájí jednání, zda Miloš Vystrčil bude pokračovat ve funkci předsedy Senátu. Občanští demokraté pevně věří, že Miloš Vystrčil bude i nadále v této funkci pokračovat, protože svoji práci odvádí skvěle.

„Dovolte mi, abych poděkoval všem voličům, kteří v těchto složitých podmínkách přišli k druhému kolu senátních voleb a zvláště těm, kteří dali hlas našim kandidátům. Také bych rád poblahopřál všem, kteří uspěli v těchto senátních volbách, k silnému mandátu opozičních stran a samozřejmě hnutí STAN k výsledku. ODS šla do těchto voleb s několika cíli. Ten jeden z cílů byl, aby se v Senátu udržela a pokud možno posílila demokratická většina. To se jednoznačně stalo. Je také jasné, že voliči se otočili zády k vládním stranám. Druhý cíl, kterého jsme chtěli dosáhnout, je posílení našeho senátorského klubu. To se také jednoznačně povedlo. Já za to všem voličům děkuji. Třetím cílem bylo udržení Miloše Vystrčila ve funkci předsedy Senátu, protože ji dělá skvěle. Bezprostředně po oznámení všech výsledků voleb se o tom povedou jednání a já věřím, že dopadnou úspěšně,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Chci poděkovat všem voličům, kteří k volbám přišli a všem, kteří volili ODS nebo naše koaliční kandidáty, velmi si toho vážím. Jsem rád, že náš klub posílil. Zároveň si uvědomuji, že nejlépe ve volbách uspěl STAN a určitě je správné jim k úspěchu pogratulovat. Také mě těší úspěch TOP 09, která získala 3 senátory. Senát tím pádem bude moci nadále plnit roli ochránce svobody a demokracie. Jsem rád, že ODS má několik úspěšných kandidátů. Ukázalo se, že pokud vybereme vhodné kandidáty, jsme schopni zvítězit kdekoliv. V tuto chvíli si myslím, že vše ostatní je otevřené. Jediné, co je dnes jisté – Senát zůstává tělesem, které bude nadále stabilní částí českého parlamentního systému a bude hájit základní práva a svobody, což je pro mě velmi důležité,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli k volbám v senátním obvodu číslo 27. Velmi si vážím všech hlasů, které jsem obdržela v prvním i druhém kole. Zároveň bych chtěla poděkovat všem členům volebních komisí po celé České republice, jelikož odvedli obrovský kus práce. Také bych chtěla poděkovat stranám, které mi vyjádřily podporu v samotném úvodu mé kandidatury. Byla to podpora, která byla od samého začátku silná a cítila jsem, že máme dobrý ‚vítr v zádech‘ a jsem velmi vděčná, že jsme to společně dotáhli až do finále. Myslím si, že před námi jsou možná složitá období, ale vstupme do nich prosím bez strachu, s odhodláním, že je společně překonáme. Věřím, že na to česká veřejnost má a my pro to uděláme maximum,“ sdělila nově zvolená senátorka ODS Miroslava Němcová.

