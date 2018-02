ODS: Poslanci v čele s Markem Bendou navrhují zmírnění protikuřáckého zákona

Novela chce povolit v restauracích, sportovištích a kulturních zařízeních zřízení kuřáren, zrušit zákaz kouření na pergolách a zastřešených předzahrádkách. Plánuje také vypustit odpovědnost za prodej alkoholického nápoje osobě, která by posléze mohla vykonávat činnost ohrožující zdraví lidí či poškodit majetek.

Novelu inicioval místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda: „Jsem rád, že mezi navrhovateli jsou zastoupeni poslanci 8 z devíti poslaneckých klubů. Na základě toho věřím, že návrh by mohl být sněmovnou pozitivně projednán a schválen a mohl by zmírnit škodlivé následky dosavadního zákona. Ukazuje se totiž, že stávající podoba zákona je natolik přísná, že v jejím důsledku dochází k omezování podnikání a dokonce i společenského života. Její negativní dopady se projevují především na venkově, kde bývá s provozem hospody spojen také provoz sálu, který slouží k pořádání setkání občanů obcí, kulturních a společenských akcí. V případě uzavření hospody v důsledku razantního poklesu zákazníků by došlo také k uzavření často jediného prostoru, který v obcích slouží ke společenskému životu obyvatel obce. Dalším negativním dopadem absolutního zákazu kouření jsou kuřáci před hospodskými zařízeními, kteří kouřem a hlukem obtěžují obyvatele okolních domů a bytů. Princip námi navrhované úpravy je naprosto standardní i v dalších zemích Evropské unie, kde se prokázalo, že velice dobře funguje.“

Hlavní principy navrhované úpravy:

Povolit v restauracích, na sportovištích i kulturních zařízeních zřízení kuřáren podle sněmovnou již jednou odsouhlaseného návrhu. Max. 30 % plochy, vlastní odvětrávání, bez obsluhy a se zákazem vstupu osob mladších 18 let.

V případě provozoven do 80 m2 bez podávání jídla a s licencí na prodej alkoholu (výčepy a bary) ponechat na rozhodnutí vlastníka, zda půjde o kuřácký nebo nekuřácký prostor.

Osvobodit od zákazu pergoly a jen zastřešené předzahrádky.

Vypustit odpovědnost za prodej alkoholického nápoje osobě, která by posléze mohla vykonávat činnost ohrožující zdraví lidí či poškodit majetek.

