ODS Praha: Plivnutí do tváře řidičům v Praze

Plivnutí do tváře řidičům v Praze. Tak označuje pražská ODS důvod, proč koalice v čele s Piráty odmítá koordinátora, který by měl zprůjezdnit Prahu. Zřízení koordinátora, který by měl sladit termíny dopravních staveb a uzavírek tak, aby řidiče práce na silnicích omezovaly co nejméně, navrhla na dnešním jednání zastupitelstva hlavního města pražská ODS. Reagovala tak na neschopnost pražské koalice v čele s primátorem Hřibem lépe plánovat dopravní uzavírky a vést komunikaci se všemi dotčenými organizacemi, jako je třeba Technická správa komunikací nebo Dopravní podnik hlavního města Prahy, o tom, jak zmírnit dopady dopravních omezení na řidiče.

„Podle této koalice jsou stavební projekty v oblasti dopravy koordinovány dostatečně. Žádný problém prý neexistuje. Trpělivost řidičů přitom ale aktuálně zkouší v Praze až osm desítek uzavírek. Nejsou naplánovány logicky a koordinovaně, není vedena komunikace se všemi dotčenými organizacemi, aby výkopové práce omezovaly řidiče co nejméně,“ vysvětluje Alexandra Udženija důvod, proč pražská ODS navrhla koordinátora, který by těmto problémům předcházel.

Návrh ODS ale koalice dnes na jednání pražského zastupitelstva odmítla projednat.

„Tato pirátsko-aktivistická koalice řidiči opovrhuje a nejradši by nás všechny posadila na kolo nebo do MHD, která je ale také přetížená. Hlavně autobusy mají v rozkopaných ulicích problém a nabírají obrovská zpoždění,“ dodala Udženija.

Podle mínění primátora Zdeňka Hřiba a náměstka pro dopravu Adama Scheinherra jsou totiž všechny rekonstrukce pečlivě koordinované dopravními inženýry z magistrátního odboru pozemních komunikací a drah. Rekonstrukce jsou prý plánovány tak, aby dopravní omezení měla co nejmenší dopad na plynulost provozu a komfort řidičů.

„Koordinaci ale netvoří jen uzávěry a objízdné trasy. Je to sice důležité, ale nesmí se zapomenout také na to, že když se dělá výkop pro inženýrské sítě, je potřeba, aby se oslovily všechny městské firmy a instituce ke koordinaci, aby se nekopalo na stejném místě každý rok. Jinými slovy, dnes je to tak, že se udělá nový chodník, ale ten se během dvou let opět rozkope. To magistrát těžko uhlídá, pokud nebude mít v týmu i odborníky od síťařů, který sdělí, že se připravuje nějaká úprava, přihlaste se také, protože příštích pět let si zde nekopnete,“ poznamenal Zdeněk Zajíček

Pražská ODS připomněla, že problémy v dopravě kvůli rozkopaným silnicím přehlížela už primátorka Adriana Krnáčová za ANO, která tvrdila, že Praha nemá velký problém s dopravou a že Pražané jsou jen „zpovykaní“. Byla to přitom právě současná pirátská magistrátní koalice, která slibovala napravit nekoordinovaný postup minulé vlády nad metropolí v čele s exprimátorkou Krnáčovou.

Při plánování uzavírek jsou ignorovány i městské části. O chystaných uzavírkách a omezeních na silnicích se často dozvídají od úředníků až v době, kdy už je nemohou ovlivnit.

