ODS: Prezident jmenoval vládu, která se zapíše do dějin jako první politicky polokomunistická po roce 1989

Prezident dnes jmenoval vládu, která se zapíše do dějin ČR jako první politicky polokomunistická vláda po roce 1989 - jak programem, tak personálním složením. ODS nevysloví důvěru takovéto vládě, protože nesouhlasí s jejím složením, programem, ani tím, jakým způsobem vznikala.

"Je zde mnoho důvodů, proč by tato vláda neměla získat důvěru od žádné demokraticky smýšlející politické strany, za ODS uvedu alespoň tři základní:

Vláda je nekompletní, ministerstvo zahraničí patří k pěti nejdůležitějším resortům. Vláda má problematické personální složení, příkladem je třeba obsazení ministerstva dopravy či spravedlnosti. Jejím premiérem je trestně stíhaná osoba, a proto nelze s jistotou předpokládat, že trestní řízení za těchto okolností bude probíhat objektivně a nestranně.

Andrej Babiš v minulosti opakovaně sliboval, že jeho vláda bude vládou odborníků. Realita však zřetelně ukazuje, že hlavní kvalifikací pro ministra v nové polokomunistické vládě musí být loajalita vůči Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. To je špatná zpráva pro celou Českou republiku," říká předseda ODS Petr Fiala.

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija dodává: „Pohledem občana je to vláda bobtnajícího a autoritářského státu, která bude dál omezovat svobody a rozmělňovat odpovědnost. Své miliardové sliby nedokáže ufinancovat jinak, než že sáhne hlouběji do kapes daňových poplatníků, nebo se bude neodpovědně zadlužovat. Pohledem podnikatelů a živnostníků je to vláda pro velké a proti malým. Korporacím bude ve velkém dál přisypávat dotační cukr. Malým živnostníkům bude naopak i nadále nad hlavou práskat bičem tuhé regulace a omezovat jejich svobodu podnikání. ODS bude i nadále tvrdě hájit živnostníky, malé a střední podnikatele a bránit je před represí a šikanou a budeme i nadále prosazovat zjednodušení a snížení daní a budeme tvrdě hájit omezování svobody od této polokomunistické vlády.

„Jmenování vlády také přineslo nové otázky. Ta hlavní se týká toho, jestli její členové byli jmenovaní v souladu s Ústavou. Premiér by měl jasně říct, jestli panu prezidentovi navrhl pověřit Jana Hamáčka řízením ministerstva zahraničních věcí, nebo Miroslava Pocheho a prezident tak jednal svévolně, což by bylo v rozporu s Ústavou. Vyjádření premiéra, že navrhl Miroslava Pocheho, ale také s prezidentem mluvili o pověření Jana Hamáčka, je mlžením. Česká republika je stále parlamentní, nikoli prezidentskou republikou,“ komentuje jmenování předseda Poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

