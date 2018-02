ODS: Proč do toho jdeme spolu?

Kandidátka do zastupitelstva města Ostravy

Oblastní sdružení ODS Ostrava na svém sněmu dne 12. 2. 2018 zvolilo kandidátku do Zastupitelstva města Ostravy pro komunální volby 2018. Vůbec poprvé se bude jednat o kandidátku s podporou jiných stran, a to TOP 09 a Strany soukromníků.

V 55členné kandidátce obsadí ODS 39 míst, kandidáti TOP 09 11 míst a Strana soukromníků 5 míst.

Předseda OS ODS Ostrava a kandidát č. 2 Martin Štěpánek k tomu říká: „ V letošních komunálních volbách je cílem ODS integrovat hlasy pravice a vytvořit tak silný subjekt v ZMO, který bude mít výrazný vliv na rozvoj města. Pravicoví voliči si takovou integraci přejí a máme s tím dobré zkušenosti z voleb do Senátu a Poslanecké sněmovny, kde jsme již s těmito subjekty spolupracovali.“

„Po zkušenostech z dobré spolupráce ze senátní kampaně a po zkušenostech z komunálu (Klimkovice), jsme nabídli našim voličům integrované pravicové uskupení, po kterém je v současnosti poptávka,“ komentuje předseda krajské TOP 09 Tomáš Velička.

Krajský předseda Petr Thaisz Strany soukromníků k tomu dodává: „Navazujeme na spolupráci z kampaně do Poslanecké sněmovny, která byla z našeho pohledu úspěšná. Chceme v tomto trendu pokračovat v celém kraji a jsme rádi, že začínáme právě v Ostravě a že se k této spolupráci přidala i TOP 09.“

Lídrem kandidátky byl zvolen Zdeněk Nytra.

„Našim cílem je Ostravu probudit. To znamená přilákat do města zpátky investory, přimět k návratu lidi, kteří odešli. Ostrava má na to být moderní metropolí a příjemným místem pro život.“

Pořadí prvních pěti kandidátů do ZMO:

Ing. Zdeněk Nytra (nestraník) Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. (ODS) Ing. Vladimír Cigánek (ODS) Ing. Miroslav Svozil (ODS) Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (TOP 09)

