ODS: Sociální bydlení musí být spravedlivé, nepřizpůsobiví nesmějí obtěžovat slušné občany

ODS se již před časem podařilo prosadit, aby samy obce mohly stanovit lokality, ve kterých nebudou doplatky na bydlení vypláceny. Nyní přichází s dalšími kroky, které povedou ke spravedlivému přístupu k poskytování těchto dávek a zajištění klidu v okolí domů poskytujících sociální bydlení.

„Plníme program a to, co jsme voličům slíbili a na co jsme dostali mandát. A abychom byli alternativou hnutí ANO a dalším politickým uskupením. Jsme kompetentní strana, přicházíme s návrhy na zlepšení života našich občanů, ale neslibujeme nesplnitelné. Již jsme představili několik návrhů v ekonomické oblasti nebo v oblasti vzdělávání či bezpečnosti. Dnes přicházíme s návrhem řešení problémů souvisejících se sociálním bydlením a jeho zneužíváním, což trápí města a obce napříč celou republikou,“ vysvětluje iniciativu předseda ODS Petr Fiala.

ODS navrhuje, aby každý žadatel o sociální dávku či příspěvek na bydlení na území obce či města musel předložit úřadu práce souhlas vydaný obecním nebo městským úřadem. Ten v odůvodněných případech nemusí souhlas udělit. „Město či obec musí mít právo rozhodnout, kdo na jejím území bude dávky na bydlení čerpat. Protože právě obce nejlépe vědí, zda žadatel plní své povinnosti vůči státu – například chodí do zaměstnání, zda jeho děti řádně dochází do školy a zda se nejedná o problémovou osobu. Pokud tyto povinnosti neplní, nemůže očekávat od státu pomoc v podobě sociální dávky,“ komentuje návrh předseda ODS v Jihočeském kraji Martin Kuba.

Dalším návrhem ODS je povinnost, aby u každého občana, který byl 2x a častěji v průběhu kalendářního roku řešen v přestupkovém řízení pro rušení klidu či jiný přestupek narušující soužití, informovalo město či obec o této skutečnosti úřad práce a ten na základě toho dávku odebral. „Není možné, aby slušní občané platili daně, ze kterých jsou vypláceny sociální dávky nepřizpůsobivým občanům, kteří pak narušují soužití a vedení měst a obcí nemá pravomoc se slušných občanů zastat a situaci jen přihlíží,“ vysvětluje Martin Kuba.

Občanští demokraté také navrhnou změnu týkající se ubytoven. Podle návrhu má být stanovena maximální výše doplatku na bydlení, která by neměla přesahovat 1 000 Kč lůžko/měsíc.

