ODS: Systém úpravy senátních volebních obvodů je nevhodný. Odmítáme také jakékoliv změny Ústavy

„Tento systém má za následek, že současní senátoři přesně neví, kdo budou příště jejich voliči a kolik jich bude. Zároveň se může stát a stává, že někteří voliči volí do Senátu častěji než jednou za šest let a jiní naopak více než šest let do Senátu nevolí. Proto podpoříme pozměňovací návrh senátora Dienstbiera, který by zrušil povinnou úpravu volebních obvodů a zrušil by onu 15% odchylku,“ uvedl na tiskové konferenci předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil.

K několika evropským normám, které má na programu probíhající 13. schůze Senátu, se pak vyjádřil senátor Tomáš Grulich: „Dochází k tomu, že zde stále častěji projednáváme evropské normy, které nejsou v souladu s principem subsidiarity a spadají do oblastí, které nejsou dle Lisabonské smlouvy v kompetenci Evropské unie. Typicky jsou to na této schůzi Senátu některá opatření z oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Odmítáme tento přístup, kdy Evropská unie zasahuje tam, kam jí to nepřísluší,“ komentoval senátor Grulich.

Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera pak závěrem tiskové konference připomněl usnesení senátorského klubu ODS, kterým se vyslovil proti jakýmkoliv ústavním změnám, které jsou v současnosti iniciovány na půdě Poslanecké sněmovny. „Senátorský klub ODS se zavázal, že nebude žádné takové změny podporovat, protože nejsou nutné. Hlavní úlohou Senátu je být ústavní pojistkou, protože v otázce změn ústavy nás Sněmovna nemůže přehlasovat. A proto bychom měli zabránit těmto experimentům. Taková byla i domluva senátorských klubů z minulosti, že nebudeme měnit ústavní pořádek. Je otázkou, zda tuto dohodu bude respektovat klub ČSSD, pokud tato strana vstoupí do vlády,“ vzpomněl Jaroslav Kubera.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Skopeček (ODS): Argumentů, proč nevstupovat do eurozóny, je celá řada Vystrčil (ODS): Správně vyplněný papír chodník ani kulturní dům v obci neopraví Udženija (ODS): Na naší politické scéně zažívá člověk apríl 365 dní v roce Kupka (ODS): Vojtěch Filip označil 90. léta za temnou skvrnu naší historie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV