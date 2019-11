ODS: Ve Sněmovně chceme prosadit více peněz na silnice a vyšší platy učitelů

ODS bude chtít ve Sněmovně v rámci projednávání státního rozpočtu na příští rok prosadit více peněz na investice do dopravní infrastruktury a vyšší platy učitelů. Místopředseda ODS Martin Kupka připravil pozměňovací návrh, který zajistí digitalizaci stavebního řízení.

„Vláda stále mluví o školství na prvním místě, zapomíná přitom ale na ty, kteří kvalitu vzdělávání přímo ovlivňují. Andrej Babiš a Robert Plaga opakovaně zaručili učitelům nárůst platů o 15 %, jak už to ale u současné vlády bývá zvykem, zůstalo pouze u slibů. Učitelé jsou naštvaní a nikdo se jim nemůže divit. Proto jsem podal pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, který na platy učitelů přidává 5,5 miliardy korun, které 15% růst zajistí. Pokud chce vláda dodržet alespoň něco z toho, co v posledních letech slíbila, měla by můj návrh podpořit,“ říká místopředseda ODS Martin Baxa.

Alarmující je podle poslance ODS Stanislava Blahy situace v dopravě: „Rozpočty ŘSD a SŽDC jsou oproti loňskému roku nižší dohromady o 38 miliard korun, což je skoro o polovinu. Ministerstvo dopravy místo toho zřídilo jakýsi společný účet s 29 miliardami, ze kterého mají čerpat obě organizace. Není bohužel jasné, jakými pravidly se bude čerpání řídit a která z organizací na tyto peníze doopravdy dosáhne. Takhle přece nelze ani plánovat, ani stavět! Vláda tak naprosto rezignovala na investice do klíčových silničních a železničních staveb. O tom vypovídá i celkový rozpočet SFDI, který je téměř o 15 miliard nižší než loni, státní dotace do rozpočtu Fondu je pak nižší téměř o 15 %. Vládu jsme na tento trestuhodný postup a nepochopitelné škrty v klíčové infrastruktuře země opakovaně upozorňovali. Bezvýsledně. Proto jsem podal pozměňovací návrhy, které do rozpočtu ministerstva dopravy přesunou peníze, které jsou na výstavbu a opravy dopravní infrastruktury tolik potřebné,“ vysvětluje Blaha.

Sněmovna projedná také novelu zeměměřičského a stavebního zákona. K této novele navrhl místopředseda ODS Martin Kupka komplexní pozměňovací návrh, který zajistí digitalizaci stavebního řízení: „Česká republika se poslední roky propadala v žebříčku rychlosti stavebního řízení. Od roku 2011 se průměrná délka stavebního řízení více než zdvojnásobila. To musíme změnit! K digitální technické mapě připojujeme další důležité kroky – vznik portálu stavebníka, úložiště projektové dokumentace i jednotlivých postupů na cestě ke stavebnímu povolení. Otevíráme tak cestu k zásadnímu zkrácení a zjednodušení stavebního řízení,“ říká Kupka.

Mgr. Martin Baxa ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Stanislav Blaha ODS

Tento profil není poslancem aktivně využíván

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vilímec (ODS): Chceme rozumně snížit daňovou zátěž a zrušit nesmyslné zvýšení správních poplatků Kupka (ODS): Novela zákona o liniových stavbách aneb Hlemýžď je rychlejší než naše vláda Fiala (ODS): Musíme hledat cesty, aby hlas středopravého voliče ve volbách nepropadl Lídrem středočeské ODS pro krajské volby 2020 bude Kupka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.