ODS: Vláda předkládá Sněmovně rozpočtově-kriminální trestný čin

„V případě návrhu rozpočtu na příští rok předvedla vláda tak slabý výkon, že ho považuji za zpronevěru úspěšných let ekonomického růstu a proto za rozpočtově-kriminální trestný čin. V polovině volebního období je státní rozpočet vrcholným výkonem vlády. Ještě není pod tlakem voleb. A už se nemůže vymlouvat na své předchůdce, neboť byl čas otočit loď,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Musíme se ptát: kde jsou vyrovnané rozpočty, které sliboval Andrej Babiš? Kam šlo 200–300 miliard, které vláda vybere na daních oproti krizovým letům navíc? Kde jsou miliardy z rezerv, které vláda rozpustila? Jedno je jisté: tyto peníze nešly do užitečných projektů. Protože zatímco v krizovém roce 2009 vláda vydala na stavbu a údržbu silnic 88,3 miliard, na rok 2020 zbyde jen 83 miliard, stejný trend vidíme i v investicích do vědy a výzkumu, penzistům letos kabinet přilepšil při průměrném navýšení důchodu jen o 151 korun, zbytek je růst o inflaci podle zákona. Fakta o rozpočtu pro rok 2020 jsou následující: deficit, rozpouštění rezerv a nové daně. Takto by se ve vlastní firmě předseda vlády určitě nechoval. My se zodpovědně chováme a předložíme konkrétní návrhy, jak v rozpočtu ušetřit 43,45 miliard korun,“ doplnil Fiala.

„Vláda bude mít příští rok k dispozici o 113 miliard korun víc oproti letošku. Bohužel ale není ani přes tento nárůst schopná snížit schodek rozpočtu. My jsme představili kampaň za změnu, kde se k veřejným financím stavíme odpovědně. Navrhujeme například 3 % HDP na dopravní infrastrukturu – to je téměř dvojnásobek toho, co chce vláda investovat letos. Kdyby byly výdaje na investice vyšší, jsme schopni navrhovaný deficit pochopit. Všechny investiční prostředky jsou ale letos nižší, než v krizových letech. Místo peněz, které by šly na rozvoj země a zvyšování kvality života v ČR, rostou například dotace, které nakonec nikoho nezajímají a nežádá se o ně. Vzpomeňte si na program výstavby domů a bytů. K tomuto projektu, kterým se premiér všude chlubil, podalo žádost 11 obcí z 6 250. A tak je to se všemi marketingovými sliby Andreje Babiše,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Premiér Andrej Babiš bude chybět při prvním čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 40 mld. Kč. Nedivím se mu, musel by se v Poslanecké sněmovně červenat, nebo se při jeho projednávání schovat pod vládní lavici. Vždyť už jako ministr financí sliboval vyrovnaný rozpočet do roku 2017, neboť deficit je dle jeho slov ztráta. Navíc tvrdil, že by vyhodil manažera, který by mu přinesl podnikatelský plán se ztrátou. Paní ministryně Schillerová by si v kontextu těchto jen pár let starých slov měla začít na ministerstvu financí ‚balit‘. Přestože za roky, kdy hnutí ANO spravuje ministerstvo financí, vzrostly příjmy státního rozpočtu díky ekonomickému růstu o stovky miliard korun, není ministryně Schillerová schopná ušetřit nic. Znovu navrhuje rozpočet se schodkem 40 mld. Kč, přestože k tomu není žádný důvod, kromě neschopnosti dát rozpočty do pořádku,“ uzavřel místopředseda poslanců ODS Jan Skopeček.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Udženija (ODS): Zvyšují se daně a na oplátku se lidem dostává hodně, ale opravdu hodně…snů Fiala (ODS): Stejný metr musí platit pro všechny Fiala (ODS): Setkání nepochopitelného s neuvěřitelným Munzar (ODS): Dnešní obhajobě paní ministryně nevěnovala ani šest minut

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.