ODS: Zeman se paradoxně zachoval jako gentleman, když přišel do Sněmovny podpořit rozpočtový paskvil

Sněmovna dnes projednává návrh rozpočtu na příští rok, opoziční ODS se nelíbí 40miliardový schodek a nedostatek prostředků na investice. Rozpočet je podle občanských demokratů důkazem neschopnosti ministryně Schillerové, kterou už dříve vyzvali k rezignaci. Kromě špatně připraveného rozpočtu vyčítá ODS Schillerové také propojení s organizovanou skupinou, která paralyzovala celní správu.

„Rozpočet s 40miliardovým schodkem v době bezprecedentního hospodářského růstu vypovídá nejvíce o tom, kdo ho sestavil. Babišova ředitelka Ministerstva financí Alena Schillerová, která ve své funkci předvádí mimořádně slabý výkon. Prezident Zeman se dnes paradoxně zachoval jako gentleman, když přišel do Poslanecké sněmovny podpořit tento rozpočtový paskvil. Ve svém projevu takřka nic neřekl, ale ani se mu vlastně nedivím, chválit na rozpočtu není co. Kdyby měl mluvit pravdu, musel by ho paní ministryni hodit na hlavu,“ uvádí předseda ODS Petr Fiala.

„Přestože má ministryně Schillerová letos k dispozici o více než 100 miliard korun více než v loňském roce, opět nebyla schopna sestavit vyrovnaný rozpočet. Sněmovně předložíme konkrétní návrhy, které státní kase ušetří 43 miliard korun a vrátí rozpočet do rozumných mezí. Řada plánovaných výdajů působí tak absurdně, že vzbuzují pochybnosti, jestli nejde jen o účetní trik. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, přesto mají výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti vzrůst na více než 3,5 miliardy. To prostě nedává smysl,“ říká šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

„Návrh státního rozpočtu na rok 2020 z dílny ministryně Schillerové je nepovedené dílo, spíše rozpočtový zmetek. Neakceptovatelný navržený schodek rozpočtu ve výši 40 mld. Kč nedokázala paní ministryně Schillerová snížit ani o halíř, přestože meziročně bude mít k dispozici o 113 mld. Kč navíc. Mandatorní výdaje mají růst o více jak 7 %, výrazně rychleji než poroste ekonomika, což dále zhoršuje strukturu rozpočtu. Relativně podprůměrné jsou, i vůči krizovému období, investice. Není to ale první rozpočet, který ministryně Schillerová připravila špatně. Opakovaně se ukazuje, že ani v době ekonomického růstu neumí nachystat rozpočet, který by rozsahem investic posouval ČR dopředu. Nejlepší by bylo, kdyby odevzdala klíče od ministerstva a přenechala svoji pozici někomu schopnějšímu,“ doplňuje místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

