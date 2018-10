ODS návrh státního rozpočtu na rok 2019 nepodpoří

Občanští demokraté návrh státního rozpočtu na rok 2019 nepodpoří. Předseda občanských demokratů Petr Fiala kritizoval vládu za nedostatek ambicí a úplnou absenci vizí. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura ho označil za klasickou levicovou hostinu, kterou nakonec zaplatíme všichni z daní. Janu Skopečkovi se nelíbí, že se vláda zaměřuje pouze na příjmovou stránku a nesnaží se omezovat především mandatorní výdaje.

„Česká republika zažívá jedno z nejpříznivějších období ve své novodobé historii. Jsme na vrcholu dlouhého příznivého období ekonomického růstu. Místo, aby vláda využila skvělých podmínek, snížila daně a investovala do budoucnosti naší země, bez rozmyslu peníze vyhazuje oknem. Skutečný problém návrhu státního rozpočtu spočívá v nedostatku ambice, v neexistenci plánu, v úplné absenci vizí. Skutečný problém tohoto rozpočtu spočívá v tom, že neposouvá Českou republiku mezi nejúspěšnější země na světě. Tento rozpočet neodráží možnosti ekonomického růstu, nezvyšuje konkurenceschopnost ČR jako celku, ani nevytváří nové příležitosti pro lepší život občanů České republiky. Proto Občanská demokratická strana tento rozpočet nepodpoří,“ uvedl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pan předseda mluvil o ambicích České republiky a o tom, jak se projevují v tomto návrhu rozpočtu. Já se zaměřím na ambici mít jednoduché a nízké daně, což znamená nejen větší konkurenceschopnost české ekonomiky, ale také vyšší mzdy a tedy kupní sílu občanů. Meziroční nárůst příjmů činí 150 mld. Kč. Z této částky chce ušetřit pouhých 10 mld. Kč a dát je na snížení deficitu. Zbylých 140 mld. Kč chce utratit. A říkám záměrně utratit, protože jak všichni víme, tato vláda neinvestuje, což jí vytýká i NKÚ a lze to vidět i v letošních číslech o čerpání rozpočtu. ODS navrhuje něco jiného – z těchto 150 mld. Kč nechme 60 mld. Kč občanům. Snižme jim daně z příjmu. Kdo pracuje, bude mít vyšší mzdy. Zbylých 90 mld. použijme na zrušení schodku – a stále nám zbydou desítky miliard, které vláda může věnovat na důchody, platy ve školství a investice. Tohle by byla konzervativní rozpočtová politika v podání ODS. To, co předvádí vláda, je klasická levicová hostina, kterou zaplatíme my všichni z našich daní. Ve druhém čtení se rozpočet budeme opět pokoušet upravit pozměňovacími návrhy, stejně tak jako v minulých letech," upřesnil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Je potřeba říct, že jde o ‚fejkový‘ rozpočet. Jestliže paní ministryně Schillerová den před schvalováním schodkového rozpočtu tvrdí, že nakonec bude vyrovnaný, tak by měla takový rozpočet předložit rovnou. Takto dělá ze státního rozpočtu pouze další marketingový nástroj hnutí ANO, což je u tak zásadního zákona neakceptovatelné. Chybou vlády je, že se zaměřuje pouze na zvyšování příjmů. Složená daňová kvóta má vzrůst i v příštím roce, což znamená, že vláda sáhne ještě hlouběji do kapes daňových poplatníků. Přitom je velký prostor pro snižování zbytečných výdajů, které neustále rostou. Rostou neustále i mandatorní výdaje, což zhoršuje připravenost a prostor vlády na aktivní fiskální politiku v dobách ekonomické recese,“ uzavřel místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Psali jsme: Stanjura (ODS): Dotace jednoznačně křiví podnikatelské prostředí Zahradník (ODS): Musíme dotací podpořit nákup levnějších kotlů na dostupné palivo Fiala (ODS): Smyslem agrární politiky je zachovat plnohodnotný život na venkově Kuba (ODS): Řízení dopravy v Budějovicích se musí změnit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV