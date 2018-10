Kuba (ODS): Řízení dopravy v Budějovicích se musí změnit

Tak bohužel je to přesně tak, jak se dalo čekat. Ta "super" strategie SEMAFOR DO KAŽDÉ RODINY bude u nás v Budějovicích pokračovat. Jasně. Jak jinak.

V naší kampani jsme říkali, že už nechceme ANI JEDEN zbytečný semafor a že se strategie řízení dopravy ve městě musí změnit. A také, že nebudeme součástí koalice, ve které bychom nemohli plnit to, co jsme vám slíbili a nevyměníme program za placená křesla.

O semaforech jsem mluvil proto, že plynulost dopravy je bohužel opomíjeným, a přitom velmi důležitým faktorem jak bezpečnosti, tak ekologie dopravy hlavně ve městech. Zvýšení plynulosti dopravy, neboli zamezení neustálého zastavování a startování na každé křižovatce, na každém dalším semaforu je totiž opatření, které vede ke snížení emisí NOx a koncentraci jemných prachových částic. Už v roce 2013 Technickou univerzitou v Mnichově provedená studie prokázala, že plynulejší doprava představuje okamžitý efekt – snížení emisí NOx až o třetinu.

Další faktor, který si bohužel spousta politiků “dopravních odborníků” neuvědomuje je, co všechno přináší nesmyslné umisťování retardérů. Studie prováděné ve Velké Británii prokazují, že v místech, kde jsou umístěny retardéry za sebou je spotřeba paliva vyšší až o 47 % a bohužel měření CO2 a NOx v těchto místech jednoznačně prokazují nárůst škodlivých látek. Nadbytečné umisťování retardérů pod záminkou “je to pro vaše dobro”, tak nepřináší zdaleka jen dobro, protože lidé žijící v těchto lokalitách a chodci jsou dlouhodobě vystaveni mnohem většímu znečištění ovzduší. Jen ve Velké Británii umírá předčasně na nemoci spojené se zvýšeným znečištěním ovzduší 25 tisíc lidí ročně.

MUDr. Martin Kuba ODS



krajský zastupitel

Až druhým a vzdálenějším krokem pro ochranu před emisemi je změna samotného vozového parku, omezování provozu dieselů, zvyšování podílu jak hybridních tak především elektromobilů a vozidel na vodíkový pohon.

Ale proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. No ne?

Při vyjednávání o koalici jsem trvali na tom, že se řízení dopravy ve městě musí změnit a že už ji nemá řídit za hnutí ANO náměstek František Konečný tedy “náměstek Semafor”. Ačkoli se jiná politická hnutí jako Občané pro Budějovice nebo Čisté Budějovice celou kampaň proti krokům pana náměstka vymezovala, rozdělení křesel ve vznikající koalici asi všechny uspokojilo natolik, že všichni změnili názor a považují strategii řízení dopravy ve městě za naprosto správnou. Pan “náměstek Semafor” tedy bude v řízení dopravy pokračovat.

Tak se připravte. Nejspíš i do Vaší rodiny dostanete svůj vlastní semafor.

