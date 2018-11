OMMO: Kriticky hodnotíme přístup Babišovy vlády k zákonu o sociálním bydlení

OMMO je subjektem, který se přihlásil ke koncepci sociálního bydlení, tedy také k nutnosti přijetí zákona o sociálním bydlení. Deklarujeme tento svůj postoj dlouhodobě i proto, že Most a jeho okolí patří k lokalitám potýkajícím se neúspěšně se sociálními rozdíly, chudobou, pokračující negativní sociální a ekonomickou zátěží.

Nevnímáme koncept sociálního bydlení jako "všespásný", avšak jako jeden z kroků, který je možné a žádoucí učinit pro podporu změn sociálního statusu řady lidí, a to nejen z hlediska přechodného řešení nastálé negativní situace, ale i jako nástroj kulturní a sociální výchovy, jak občany naučit zvládat nároky sociální a ekonomické reality, a získat také zázemí pro další svoje profesní a sociální uplatnění.

Deklarovaný krok Babišovy vlády ústy její ministryně pro místní rozvoj paní Dostálové hodnotíme výrazně negativně, protože ukazuje nejen na vlastní alibismus paní ministryně (před loňskými sněmovními volbami totiž vystupovala právě na podporu zákona), a také jako nekoncepční počínání. Jde totiž o to, a praxe posledních více než 20 let u nás to ukazuje, že absence takového zákona nejenže nikoho k ničemu nezavazuje, a to ani vládu, ale ani dotčená města či obce, které by měly údajně dostat k dispozici finance na tuto oblast.

Zároveň vyzýváme nejenom nevládní struktury, ale především politiky napříč politickým spektrem, aby zvážili, zda a jak iniciovat aktivity směřující k opětovnému projednání zákona o sociálním bydlení. Tedy aby se např. nezabývali pouze výší svých platů a účelovými kroky pro hlasy před volbami (jak ukazuje chování např. právě paní Dostálové a vlády), ale důsledně se zaobírali situací dotýkající se osudů nejen jednotlivců, ale matek či rodin s dětmi.

H. Svobodová, předsedkyně OMMO

Převzato z profilu.

Občané městu, město občanům OMMO

"OMMO.... ejhle, člověk!"

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Neziskové organizace a odbory vyzývají premiéra: vypracujte zákon o sociálním bydlení Ministryně Dostálová: Problém sociálního bydlení musíme řešit ihned Stalmach (Piráti): I malé obce mohou realizovat sociální bydlení Sociální bydlení není pro nepřizpůsobivé, říká kandidát na starostu Prahy 3 Petr Venhoda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV