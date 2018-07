Oberfalzer (ODS): Zrušení povinnosti vytvářet kapacity pro dvouleté děti uleví mateřským školám i obcím

„Zrušení povinného vytváření kapacity pro přijímání dvouletých dětí do mateřských škol jsme představili v centrálním programu do komunálních voleb. Jsem proto velice rád, že se nám ho podařilo prosadit. Takové opatření by přineslo problémy nejen školkám, ale hlavně obcím, které by musely skokově zvyšovat kapacitu mateřských škol, která je už nyní na mnoha místech nedostačující. Přijetí tohoto zákona uleví školkám i obcím,“ uvedl místopředseda senátorského klubu Jiří Oberfalzer a dodává: „Tam, kde to kapacity a připravenost mateřských škol umožní, budou občané samozřejmě moci dávat dvouleté děti do školek i nadále. Vláda by ale měla hledat cesty, jak péči o dvouleté děti zlepšit. Například pomocí příspěvků na zřízení dětských skupin.“

Jiří Oberfalzer ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Garance míst pro dvouleté? Ani v dětské skupině... Aulická Jírovcová (KSČM): My jsme deklarovali, že dvouleté děti nepatří do mateřských škol Gajdůšková (ČSSD): Novela odstraňuje vše moderní, sociálně citlivé a podporující děti i jejich rodiče Baxa (ODS): Školský zákon o povinné mateřince vytvářil nákladnou a obtěžující byrokracii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV