Oberreiter (SPO): Vše svědčí ve prospěch Miloše Zemana

Již jenom pár desítek hodin nás dělí od druhého kola přímé prezidentské volby. Do finále se celkem hladce a s velkým náskokem dostal současný prezident Miloš Zeman a jeden z jeho protikandidátů Jiří Drahoš.

Není třeba opakovat výsledky analýz či všemožné názory mediálního světa, který se snaží z plusů jednoho udělat minusy a z minusů druhého udělat plusy.

Je třeba si uvědomit, že doba je napjatá a že loď na rozbouřeném moři musí řídit zkušený kapitán i kormidelník. Ne všichni občané si možná uvědomují, o co se hraje a jak dalekosáhlé důsledky budou pro naší společnost mít rozhodnutí nejen prezidenta, ale i vlády a Parlamentu.

Prezident bude pro příští období hrát naprosto klíčovou roli a je tedy třeba volby brát s ohromnou vážností, jít volit a spolurozhodnout o tom, jak bude vypadat naše země v budoucnosti. Ve zkratce řečeno – buď volíme vlastní suverenitu, samostatnost a stanovování si vlastních pravidel pro žití, nebo se vzdáme velké části suverenity i samostatnosti a osud země necháme v rukou lidí, které náš osud nezajímá a pokládají nás za poddajný kus východu, který si stejně vládnout neumí.

Miloš Zeman je státník, který se pohybuje ve špičkových politických funkcích déle než čtvrt století a osvědčil se jak v době výstavby politické strany, tak v době nelehkého řízení vlády, jako předseda Poslanecké sněmovny a samozřejmě i v jeho pětiletém mimořádně úspěšném působení ve funkci prezidenta. Je celkem zbytečné zmiňovat jeho mimořádnou sečtělost, inteligenci a politické zkušenosti, které ho řadí k nejúspěšnějším státníkům v naší historii.

Při pohledu na prezidenta Miloše Zemana by určitě neměly být opomenuty další osobní vlastnosti, které pro většinu lidí v politice nejsou tak samozřejmé. Jeho odvaha a odhodlání hájit a vysvětlovat své názory jak mezi občany naší republiky, tak mezi našimi politiky a také mezi politiky na evropské i světové úrovni, je příkladná. Náš prezident je vlastencem tělem i duší a na všech fórech obhajuje naše národní zájmy. Miluje českou literaturu, český humor, ironii, bonmoty, českou krajinu, český jazyk, česká jídla i český lid.

Jeho pracovitost a pracovní nasazení je k neuvěření, zejména když absolvuje daleké pracovní cesty do zahraničí a po nich se ihned vrhá na cesty po našich krajích a stíhá i všechny další pracovní povinnosti. Vysoká politika ho baví a v rámci daných pravidel do ní vkládá prvky hodné šachového či politického velmistra.

Při výčtu jeho kladů nesmí být opomenuta ani jeho skromnost a téměř imunní vztah k penězům a majetku. Jako jediný z politiků věnuje třetinu svého platu na Fond ohrožených dětí Klokánek, což je bezpříkladná ukázkovost soucitu s dětmi. Je také jedním z mála politiků, kteří nemusí mít obavy ze zákona o prokázání původu peněz a majetku.

Prezident Miloš Zeman vykonává svou prezidentskou funkci efektivně a vysoce nad rámec povinností. Aktivně se vyjadřuje k problematice naší i světové politiky, ekonomiky, ke státnímu rozpočtu, otázkám sociálním, migračním atd. Jeho velkým přínosem je ekonomická diplomacie, díky které otevírá možnosti našeho exportu do zemí s obrovským absorbčním potenciálem pro naše výrobky, a to ať je to Ruská federace, USA, Velká Británie, Čína, Kazachstán, Řecko atd. Je mu zřejmá celá multiplikační návaznost od exportu přes výrobu až po zaměstnanost a státní rozpočet a až po růst spokojenosti obyvatel. Zahraniční importéry nerozlišuje podle barvy pleti, jazykové příslušnosti či náboženství. Podniky nemající prodej končí v konkurzu či insolvenci a jejich zaměstnanci na dlažbě a na sociálních dávkách.

Miloš Zeman je čitelný, zkušený a s jasnými politickými názory. Každý ví, že duší je sociální demokrat a že kromě Václava Klause momentálně nemáme nikoho, kdo by s ním byl srovnatelný.

Jeho protikandidátem je Prof. Jiří Drahoš (69), který vystudoval obor fyzikální chemie na VŠCHT v Praze. Pohyboval se ve vědeckém světě, nebyl členem žádné politické strany a posledních osm let pracoval jako předseda Akademie věd ČR. Je typem vědeckého administrátora, který postrádá politickou zkušenost a potřebnou protřelost politickým prostředím, která je pro výkon jakékoliv politické funkce nutná.

Až do začátku prezidentské volební kampaně byl prakticky neznámý, zrovna tak jako jeho názory a politická orientace. Do vrcholové politiky jde s krédem slušnost a změna. Pojem slušnost je docela vágní a změna zrovna tak. Těžko si také vysvětlit to, že politická nezkušenost je v politice výhodou. Nezkušenost je v každém oboru lidské činnosti velkou nevýhodou. A zejména u nejvyššího ústavního činitele. Funkci prezidenta by měl obsadit právě naopak velmi zkušený politik, který má za sebou množství politických úspěchů na nejrůznějších úrovních politické práce a který prokázal, že má předpoklady být úspěšný i v tak vysoké funkci, jako je prezident.

Jedna z otázek, která se nabízí, je proč se ve svém věku a při své politické nezkušenosti rozhodl kandidovat na pozici prezidenta zrovna v době, kdy celá Evropa, včetně naší země, prochází velmi turbulentní politickou dobou, která vyžaduje právě velmi zkušené politiky.

Je zjevné, že rozhodnutí Jiřího Drahoše pro kandidaturu není spontánní a ani autentické. Nabízí se vysvětlení, že právě pro jeho nepolitičnost, nezkušenost a názorovou flexibilitu dohromady s tituly je vhodným protégé Pražské kavárny, která nutně potřebovala někoho, jehož program bude „antizeman“, a to včetně osobních útoků na současného prezidenta.

Zatím se zcela jednoznačně nevyjádřil k zásadním otázkám zajímajících snad každého Čecha, jako jsou : přijetí eura, členství v EU, účast ve vícerychlostní EU, otázka migrantů včetně podpisu smlouvy DUBLIN IV, postoj k budování evropské armády, názor na účast naší armády v zahraničí, preference při sestavování státního rozpočtu, jak vidí EET a protikuřácký zákon, jaká opatření by navrhoval proti odlivu nezdaněných zisků cizích podniků do zahraničí atd. Asi by také stálo za vysvětlení sepsání a jeho podepsání textu „Vědci proti strachu a lhostejnosti“, který vznikl na půdě Akademie věd v létě 2017.

Nedá se věřit také tomu, že desítky milionů korun na jeho volební kampaň přišly od dobrodinců, kteří o něm nikdy nevěděli a neslyšeli a do poslední chvíle ani netušili, kdo to je.

Přestože část antizemanovské kandidátské stafáže doporučila svým voličům volit právě Jiřího Drahoše, s velkou pravděpodobností ho budou volit pouze přívrženci TOP 09, KDU-ČSL, STAN a části i některých dalších stran, což mu pravděpodobně na vítězství nevystačí.

Lidé, kteří se živí vlastní prací, duševní či fyzickou, ho určitě volit nebudou. Nebudou ho volit ani ti, kteří nežijí z dotací, ze státních příspěvků a podpor, a kteří jsou jakýmkoliv způsobem přisáti na státní rozpočet. Nebudou ho volit lidé, kteří plně souhlasí s prezidentem Zemanem, že tato země je naše a my jsme jediní, kteří ji chceme kultivovat i v budoucnu.

Převzato z profilu.

