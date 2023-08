Ochodnická (TOP 09): Nově bude stačit k regulaci nařízení vlády

reklama

První srpnový den jsme s kolegy předložili novelu zákona o návykových látkách. Navazujeme tedy na to, co se podařilo u regulace nikotinových sáčků, která platí od začátku července 2023. Už při obhajobě regulace nikotinových sáčků jsme slíbili, že nezůstaneme pouze u nich.

Jedná se o důležitý krok, který mj. rozšiřuje výčet o tzv. psychomodulační látky s psychoaktivními účinky (méně zdravotně i sociálně nebezpečné látky – kratom, konopí s nízkým obsahem THC…).

Jejich regulace by pak měla probíhat dle dat o jejich skutečné škodlivosti tak, jak o tom mluví také programové prohlášení vlády. V Evropě bychom tak byli průkopníky. Ostatně i u regulace nikotinových sáčků se u nás mnohé země inspirují. Byli jsme jednou z prvních zemí EU, kde se zákaz prodeje do 18 let podařil.

Za sebe považuji za zcela zásadní přínos této novely to, že již nebudeme muset sledovat epidemii užívání nějaké nové látky v našich školách po celý dlouhý legislativní proces, aby se nám podařilo zařadit to, co našim dětem evidentně škodí, na seznam regulovaných látek. Byla to pro mě tehdy skoro celý rok opravdová beznaděj. Nově bude stačit k takové regulaci nařízení vlády.

Tak snad brzy!

Plné znění novely naleznete ZDE.

