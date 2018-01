Okamura: Byrokratický aparát pod novou vládou Andreje Babiše nadále skandálně roste

Od letošního roku navyšuje vláda Andreje Babiše počet úředníků na ministerstvech a dalších úřadech o 600 osob ve srovnání se začátkem roku 2017. Tito úředníci budou stát státní rozpočet o 2,5 miliardy korun více než dosud. Byrokratický aparát pod novou vládou Andreje Babiše tak nadále skandálně roste. Připomíná to řecký scénář, když si tímto řecká vláda zavazovala státní úředníky, zvyšovala jejich počet a neustále jim zvyšovala platy, aby vládu volili. Výsledkem byl krach ekonomiky. Sliby chyby. Jen za poslední dva roky přitom již přibylo v ČR dalších cca 2 500 úředníků – to bylo ještě za společné vlády Andreje Babiše s Bohuslavem Sobotkou z ČSSD a Pavlem Bělobrádkem z KDU-ČSL.

Naše hnutí SPD prosazuje stop stav ohledně navyšování počtu úředníků a nákladů na veřejnou správu. Prosazujeme také zásadní snížení byrokracie včetně zrušení EET pro malé živnostníky a nahrazení paušální daní.

Je skandální, že průměrný plat v soukromé sféře je v ČR nižší než ve státní. Tedy ti, co se sami živí, mají nižší platy než ti, kteří jsou z jejich daní živeni. To je velmi ekonomicky nebezpečný trend. A samozřejmě to postrádá jakoukoli logiku.

Pro přehled uvádím, že v polovině roku 2015 bylo na úřadech zaměstnáno 75 277 úředníků, o půl roku později to bylo již 76 197, na začátku roku 2017 to bylo o 1700 víc a nyní jich přibude dalších asi 600.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

autor: PV