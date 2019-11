Okamura: Odmítáme přijímání cizích dětí

Vážené dámy a pánové, teď jsme tady slyšeli, že KDU-ČSL, TOP 09 a STAN navrhují pomoc dětem v cizině, cizím dětem. A já bych vás chtěl vyzvat - naopak SPD navrhuje pomoci 2 600 dětem, které jsou mladistvé a v dětském věku, které jsou bezdomovci v České republice podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže KDU-ČSL, TOP 09 a STAN říkají: pomozte 40 cizím dětem v cizině. My chceme vyzvat, a přidejte se k nám, přidejte se k SPD, navrhněme pomoci 2 600 nezletilým dětí, které jsou podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bezprizorné, na ulici v České republice. K tomu podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí je 24 000 bezdomovců v České republice. Takže my v SPD navrhujeme pomoci našim lidem, kteří jsou ve špatné situaci, a našim seniorům, navrhujeme ty prostředky, které tady navrhuje KDU-ČSL, STAN a TOP 09, to úsilí, které se má věnovat cizincům, my navrhujeme: pojďme se věnovat našim seniorům. Vždyť tady většina seniorů v České republice má důchody do 13 000 měsíčně. Nelze z toho vyžít. Nemají ani na nové zuby. Takže tady přesně vidíte rozdíl politiky SPD a vidíte rozdíl v návrzích KDU-ČSL, STAN a TOP 09.

A za hnutí SPD říkám, že my budeme proti tomu zařazení bodu, co tady navrhuje KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. My odmítáme přijímání cizích dětí v cizině, dětí migrantů, do České republiky, protože máme svých 24 000 bezdomovců, máme více než milion důchodců, kteří žijí za velice nízké důchody, pod průměrným důchodem do 13 000, a nejsou z toho schopni vyžít. A máme tady, jak jsem říkal, 2 600 dětí a mladistvých, kteří žijí na ulici. Našich českých. A je ostudou, že KDU-ČSL, STAN a TOP 09 se neumějí a nemají zájem se postarat o naše občany, o naše bezprizorné lidi, a radši tady mluví dlouhé hodiny, minuty a v televizi a všude možně o tom, že se má pomáhat nějakým cizincům.

A ono je to ještě složitější. Protože já jsem si požádal o oficiální stanovisko syrskou vládu a už jsem to oficiální stanovisko, ten dopis, prezentoval v médiích. Protože syrská ambasáda mně odpověděla, a jenom upozorňuji, že se státem Sýrie, se Syrskou arabskou republikou, máme oficiální diplomatické vztahy. Není to nějaký stát, tamhle nějaký hej počkej. Máme normální bilaterální vztahy. A syrská vláda mně prostřednictvím velvyslanectví písemně odpověděla, že adopce syrských dětí je v rozporu s mezinárodním právem a že se jedná dokonce podle syrských zákonů o únos, o únos jejich občanů. Takže KDU-ČSL, STAN a TOP 09 navrhují v rozporu s mezinárodním právem zcela protiprávně únos cizích státních příslušníků. A já jsem ten dopis veřejně prezentoval i na tiskové konferenci, už je skoro rok, takže si ho každý může dohledat. A ještě jsem chtěl říci jednu věc. Také Sýrie jasně v dopise deklarovala, že má zájem se postarat o své občany, že je k tomu připravena.

Další záležitostí je to, my samozřejmě jsme pro to, aby Česká republika pomáhala zoufalým a bezprizorným lidem. Takže pomozme těm cizím státním příslušníkům k návratu do jejich zemí. Pomozme, ať se vrátí z Řecka zpátky do Sýrie, do Pákistánu nebo do Afghánistánu, vesměs muslimské země. Jasně, je Sýrie sekulární. Takže pojďme pomoci naopak to úsilí obrátit tím správným směrem z našeho pohledu SPD. Pojďme pomoci vrátit je do svých zemí, nikoliv k nám do České republiky, kde je to nota bene ještě v rozporu s mezinárodním právem, jak máme písemně potvrzeno. Takže naopak ten náš návrh, návrh SPD, je plně v souladu s mezinárodním právem a plně v souladu s filozofií SPD, že chceme pomáhat bezprizorýím a zoufalým lidem.

Samozřejmě to, co tady předvádí KDU-ČSL, STAN a TOP 09, a dokonce jsem zaslechl i pana ministra Hamáčka z ČSSD, že prý zvažuje, že si chce nechat poslat nějaké seznamy. On zvažuje, on neodmítá. On dokonce zvažuje, že místo českých občanů by se mělo pomoci nějakým cizincům, a ještě v rozporu s mezinárodním právem, což mě také překvapuje u ministra vnitra. Z našeho pohledu jde pouze o záminku globalistů, jak pokračovat v podpoře migrace do Evropy. A za hnutí SPD my říkáme jasné ne. Ne těmto plánům. Říkáme jasně ne těmto záměrům. Pro nás jsou na prvním místě čeští lidé, kteří žijí zoufalými životy, čeští občané, senioři, invalidní důchodci, nízkopříjmové rodiny s dětmi, jsou to naši bezdomovci, je to 2 600 dětí, které žijí na ulici, o které se tady nikdo není schopen postarat. Vláda také na to evidentně nějakým způsobem nedozírá. Takže to jsou naše priority.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sirotci: Schwarzenberg se do toho vložil! A lítalo to. Bude to mít dohru A co, že nejsou ze Sýrie? Kauza sirotci: Fridrichová a dojemná reportáž. Známé tváře K Německu! Přijmout sirotky. A generál Pavel... Pekarová-Adamová už úřaduje Sirotci ze Sýrie? Do roka budou na Západě prodávat marjánu. Problém je jinde a je to vážné, píše Ondřej Neff

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.