Okamura: Poselství pana prezidenta se neslo v duchu priorit SPD

Dnešní vánoční poselství pana prezidenta se neslo v lehce optimistickém duchu a k mému příjemnému překvapení, také v duchu priorit SPD. Konkrétně pan prezident zmínil naši dlouholetou prioritu valorizaci důchodů všem o pevnou stejnou částku, nebo zmínil, že politici mají být vyměnitelní, a postavil se také jasně proti přijímání nezákonných migrantů.

Výzva pana prezidenta, že náš stát si musí zachovat suverenitu v otázce migrantů, je v souladu s dlouhodobými prioritami SPD. Všichni víme, že dnes podle lisabonské smlouvy a dalších pravidel, ČR nemá reálnou suverenitu, protože česká legislativa je podřízená té bruselské. V Bruselu nemáme už právo veta, takže o nás EU rozhoduje bez ohledu na nás a naši suverenitu, jak ukazuje příklad s kvótami.

Osobně si tedy slova pana prezidenta o zachování suverenity vysvětluji, jako souhlas pana prezidenta s naším názorem, že stávající EU je nastavena špatně a je třeba ji přeměnit na funkční svazek suverénních evropských států. To my v SPD prosazujeme - přechod od Evropské unie k Unii evropských národů. V příštích volbách do Evropského parlamentu v roce 2018 proti sobě stanou dva projekty: na jedné straně Evropská unie a na straně druhé Unie evropských národů, kterou prosazuje jako alternativu k současné EU naše evropská parlamentní frakce ENF v čele s Marine Le Pen. Naší ambicí je vyhrát, a tak získat zpět Evropu, navrátit každou zemi jejímu národu a každému národu svobodu při zachování co nejširší vzájemné spolupráce.

Pan prezident také vyzval strany k větší aktivitě a k jednání ohledně sestavení vlády. Za naše SPD bych rád připomenul, že naše celostátní konference se k takovému jednání postavila již dříve čelem a deklarovala, že SPD je ochotná jednat o vládě, výměnou za prosazení našich programových priorit. Míč je teď na druhé straně. Hnutí ANO ale dosud nenabídlo SPD ani účast ve vládě ani pomoc při prosazování našeho politického programu. Hnutí ANO dokonce jakoukoli vládní spolupráci s SPD odmítá. Podle všeho je za tím tlak na Andreje Babiše z EU, kterému podlehl. Navíc, více než půl milionu našich voličů hrubě urazila ministryně hnutí ANO Šlechtová, když SPD označila za fašistické hnutí. Od počátku přitom jasně říkáme, že jsme ochotni dělat programové kompromisy a jsme konstruktivní, jelikož víme, že jsme ve volbách skončili počtem poslanců až třetí. Jediné, co od Andreje Babiše stále slyšíme je jen to, abychom jednostranně podporovali jeho menšinovou vládu, aby mohl Andrej Babiš a jeho ministři za hnutí ANO rozdělovat veřejné miliardy jen pro svoje osobní a stranické zájmy. S tím nesouhlasíme. A Andrej Babiš v tomto smyslu vytváří i mediální kampaň, kdy se uměle situuje do role, že on je ten jediný, kdo chce pracovat. Není to pravda. My v SPD také chceme pracovat a prosazovat na vládní úrovni zájmy našich voličů - a říkáme to od prvního okamžiku.

Jednostranná podpora Babišovy menšinové vlády, která neprosazuje ani zčásti zásadní body našeho programu a které se nemůžeme ani účastnit, by byla velká zrada na našich voličích. Nevyměníme náš program za koryta. Nebudeme dělat jen stafáž cizím zájmům. Pro nás je na prvním místě zájem našich voličů a ti si přejí, abychom prosazovali náš program. Nadále budeme trpělivě o programu jednat, budeme ho prosazovat a hledat pro každý náš návrh podporu napříč politickým spektrem ve Sněmovně a nadále budeme dělat konstruktivní politiku a budeme podporovat dobré návrhy. Uvidíme další vývoj.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Už to lítá. Okamura posílá do sněmovny zákony, které plní jeho volební sliby Okamura: Krásné vánoční svátky Premiér Babiš: V parlamentu si někdy připadám jako v Sám doma Štěch se před kamerami pohádal s Vondráčkem: To je nepřátelské převzetí pozic!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV