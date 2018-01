Okamura: Přímá volba a odvolatelnost politiků povede ke kvalitnější demokracii

Po návrhu zákonů o referendu a o zákazu propagace nenávistné ideologie jako je ta islámská jsme do Sněmovny jménem SPD podali po volbách již třetí zákon – a to o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jako první krok navrhujeme, aby se to týkalo starostů a hejtmanů. Přímá volba a odvolatelnost politiků povede ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věcí veřejných v České republice. Přímá volba a odvolatelnost také zdůrazní osobní odpovědnost politika. Navíc dojde k podstatnému posílení důvěry občanů, kterým se tak vrátí nutný pocit a zájem, že se podílejí na správě věcí veřejných a skutečně o nich sami rozhodují, což by mělo podstatně zvýšit i volební účasti.

K všem třem našim stávajícím návrhům zákonů se nyní vyjádří vláda a nehledě na její stanovisko poputují všechny návrhy do Poslanecké sněmovny. Jsem opravdu zvědavý, jak budou jednotlivé politické strany hlasovat.

Například přímá volba starostů je naprosto standardním způsobem volby v mnoha evropských státech. Tento druh volby je znám ze států jako je Itálie, Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Makedonie nebo Albánie. Přímá volba se aplikuje například i ve Velké Británii, kde o způsobu volby rozhodují občané v referendu. V Německu a Rakousku se užívá přímá volba v celé řadě spolkových zemí. V Norsku a Maďarsku je přímá volba v obcích do 10 000 obyvatel.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

