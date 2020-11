Okamura (SPD): Česká televize si zaslouží jak kontrolu, tak veřejnou diskuzi

reklama

Česká televize otevřeně podporuje politiku globalistů a elit EU. Odmítáme štvanici proti radním, kteří odvolali dozorčí komisi Rady ČT. Nově zvolené složení Rady ČT dělá svoji práci, z které je odpovědné našim občanům. Rada ČT odvolala dozorčí komisi, která dlouhodobě špatně konala svoje povinnosti při ochraně majetku a kontrole hospodaření České televize. K takovému postupu má Rada ČT plné právo. Jde o zákonný postup v zájmu ČR a nejde o žádné ohrožení nezávislosti ČT, která se dávno nechová jako nezávislá, ale naopak otevřeně podporuje politiku v zájmu globalistů a elit EU.

Na obranu zájmů těchto elit nyní probíhá štvanice proti členům Rady ČT. Rada ČT má naši plnou podporu při konání v zájmu dobrého hospodaření a objektivity ČT. Jde o jednání v zájmu zákona.

A média dnes zajásala. Církev se prý zřekla odpovědnosti za Hanu Lipovskou, kterou sama navrhla do Rady ČT. A současně se biskupská konference zřekla také dalšího člena Rady ČT prof. Jaroslava Maximiliána Kašparů. O co jde? Někteří členové rady včetně obou zmíněných se prostě začali vrtat v tom, co ČT vysílá, za kolik to vysílá a zda-li dodržuje zákon - a v souvislosti s tím byla odvolaná i dozorčí komise ČT.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek a bývalý předseda TOP09 Karel Schwarzenberg minulý týden v otevřeném dopise požádali Českou biskupskou konferenci, aby vyzvala k rezignaci Lipovskou a Jaroslava Maxmiliána Kašparů, které do Rady ČT nominovala biskupská konference a katolické církevní kruhy. Biskupská konference odmítla vyzvat je k rezignaci.

Já na to říkám - Česká televize a její stamilionové útraty, začerněné smlouvy a zcela jasné propagandistické a leckdy velmi manipulativní vysílání si skutečně zaslouží jak kontrolu, tak veřejnou diskuzi. Naší samozvaní obhájci demokracie, a není to jen pan kníže se svým panem Kalouskem, namísto veřejné a svobodné diskuze bojují o umlčení těch, co na nepravosti poukazují. Hysterie, kterou lidé jako ekonomka Hana Lipovská nebo kněz Maxmilián Kašparů vyvolávají, je naprosto pochopitelná. Představa, že by například Rada ČT pod tlakem takových osobností začala po ČT vymáhat plnění zákona o televizním vysílání a zákona o České televizi, je pro mnohé děsivá.

Představte si, že by Česká televize přestala lhát a manipulovat ve prospěch ideologií Bruselu a nadnárodní lobby, které zastupují třeba pan Kalousek s panem Schwarzenbergem. Představte si, že by Česká televize přestala začerňovat smlouvy a začala by skutečně transparentně hospodařit a vyváženě informovat.

Je před volbami a ukazuje se, že ani masivní mediální válka proti Trumpovi málem nedokázala zařídit vítezství kandidáta manipulátorů. I v České republice je sice převaha médií na straně pseudoliberálních neomarxistů z bruselské líhně, ale v momentě, kdy by třeba Česká televize začala informovat nestranně, byl by s křehkou rovnováhou konec a začal by vítězit zdravý rozum. A to by byl pro dosavadní samozvané elity průšvih, protože zdravý rozum je ten největší nepřítel elit, ať už jde o migraci, historii nebo třeba otázku, zda tu máme pohlaví dvě nebo jich je sto a víc.

Prostě mají lidé přisátí netransparentně na peníze a vliv České televize mnoho důvodů pracovat usilovně na tom, aby tu nevítězil ani zdravý rozum ani demokracie a už vůbec ne svoboda slova a názoru. A my za hnutí SPD Vám slibujeme, že budeme naopak vždy bojovat za svobodu a demokracii a transparentní hospodaření České televize. Za současné situace je totiž řešení jediné – zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a transformace na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Tento zákon již SPD podalo do Sněmovny.

