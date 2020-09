Okamura (SPD): Chtějí opět omezit životy našich občanů, ekonomicky a sociálně

reklama

Vážené dámy a pánové, pan premiér Babiš za hnutí ANO a ministr vnitra, předseda ČSSD Jan Hamáček nám dnes tady přišli říct, že prosazují vyhlášení nouzového stavu. A chtějí opět omezit životy našich občanů. Chtějí životy našich občanů omezit ekonomicky a sociálně. Rád bych na úvod zdůraznil, že pro hnutí SPD je na prvním místě ochrana životů a zdraví našich občanů. Problém ovšem je, že vláda evidentně netuší, zda to, co průběžně navrhuje za opatření, jestli je skutečně k něčemu potřeba. Kromě vyvolání paniky a další ekonomické a sociální frustrace lidí, kromě nějaké mediální předvolební kampaně, která má sdělit voličům před pátečními volbami: Dívejte se! Nasadíme všechny páky, jen abychom vám ukázali, že to řídíme i proti vaší vůli.

Martin Balík, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice, lékař, který jako první léčil na jaře těžce nemocné s covidem, se nedávno vyjádřil takto, cituji: Koronavir nezastavíme. Pro většinu je to rýma. Čísla mrtvých jsou zkreslená, politici ho zneužívají. Konec citátu.

Jeho tvrzení dnes potvrzují další odborníci. Čekali bychom proto, že když vláda hnutí ANO a ČSSD navrhuje vyhlášení nouzového stavu, kdy chce omezit životy našich občanů, takže vláda předloží statistikami a fakty podloženou analýzu, která třeba řekne: Covid-19 je nebezpečný, protože tolik a tolik lidí onemocnělo a tolik a tolik lidí zemřelo a hrozí, že jich zemře ještě více. Čekali bychom, že vláda pro případ Covidu, když chce vyhlásit nouzový stav, vypracuje a představí epidemický plán obdobný tomu, jaký máme např. pro epidemii chřipky, kdy je nastaveno přesné číslo, kolik lidí musí onemocnět, aby se spustila ochranná epidemická opatření, která mimochodem se celkem pravidelně v časech epidemií chřipky spouští. Tohle ovšem vláda nejen neudělala, ale ani se o to nepokusila. Jen chce vyhlásit nouzový stav, přičemž velké množství našich občanů má již nyní velké finanční a sociální potíže, protože jim klesly příjmy nebo přišli o práci. A zároveň vláda nejenže nenavrhuje účinnou podporu občanům, kteří jsou vládními opatřeními ekonomicky a sociálně postiženi, ale dokonce i odmítá konstruktivní návrhy a řešení ze strany SPD.

My tady opakovaně navrhujeme, aby vláda změnila zákon o veřejných zakázkách, aby teď v krizi byly upřednostněny české firmy. Aby veřejné peníze, veřejné investice šly jenom do českých firem s českými vlastníky, které platí daně v České republice, zaměstnávají české zaměstnance a nevyvádí dividendy do zahraničí. Vláda to ale nechce udělat. My jsme tady navrhli jako SPD, aby se odpustilo zaměstnavatelům placení sociálního pojištění za zaměstnance, aby to místo nich platil stát. Což by pomohlo udržet, my jsme navrhovali do konce roku. O našem návrhu se tady hlasovalo, o návrhu SPD. Vláda nám to zamítla. My chceme udržet pracovní místa, aby se nepropouštělo. Za SPD tady navrhujeme opakovaně, aby se DPH platilo pouze ze zaplacených faktur, pouze z proplacených faktur. Čímž bychom pomohli živnostníkům, malým a středním českým firmám, protože já nechápu, proč stát vybírá od živnostníků a malých a středních firem peníze za něco, co ti živnostníci vůbec nedostali proplaceno. Zvlášť teď v krizi bychom mohli všem živnostníkům ulevit. A SPD to navrhuje, abychom jim nechali peníze ve firmách, které ani nevyinkasovaly. Abychom jim pomohli udržet cash flow a umožňuje to dokonce i legislativa EU u malých a středních firem, aby se platilo DPH, odvádělo DPH ze skutečně proplacených faktur. Vláda tento návrh SPD neustále odmítá.

Dále jsme tady prosazovali za SPD paušální daň pro živnostníky. Prosazuji to tady sedm let, konečně si vláda teď v krizi tento můj návrh osvojila a leží to tady ve Sněmovně, a za to jsem rád, protože paušální daň pro živnostníky zásadně zlevní podnikání živnostníkům a sníží byrokracii. A teď v krizi je to opravdu navíc ještě potřeba, protože potřebujeme, aby spolu se zvyšující se nezaměstnaností se lidé mohli sebezaměstnat. Aby se nebáli se sebezaměstnat a vyvíjet nějaké aktivity. Takže my chceme ulevit živnostníkům tady po mnohaletém martyriu. Vláda si ten můj návrh osvojila, ale zatím to ještě neprošlo Sněmovnou. Paušální daň pro živnostníky. SPD podporuje samozřejmě kurzarbeit, protože chceme, aby se udržela pracní místa. Nicméně opět vláda ten návrh předložila špatně. Budeme tady o něm mluvit teď v blízké době, protože vláda nechce podpořit občany, kteří pracují na smlouvy na dobu určitou.

To znamená, vláda navrhla ten návrh tak, že diskriminuje v podstatě část zaměstnanců, přitom právě na ty smlouvy na dobu určitou, my jako SPD chceme, aby všichni dostali tu podporu formou kurzarbeitu, protože právě ty smlouvy na dobu určitou jsou nejvíce využívány vůči těm, řekl bych, sociálně slabším nebo vůči občanům ve slabší pozici, to znamená, jsou to často invalidní spoluobčané, lidé v důchodech, jsou to často studenti, jsou to často matky samoživitelky a vláda je vlastně vyčlenila, takže oni by neměli nárok být v tom systému kurzarbeitu a jejich pracovní místa by nebyla podpořena, což mě úplně šokovalo, ta asociální politika vlády hnutí ANO, ČSSD. A my už jsme tam vložili pozměňovací návrh, naše poslankyně Šafránková, abychom tuto diskriminaci odstranili, abychom mohli podpořit udržení pracovních míst pro všechny pracující občany, takže my už jsme samozřejmě tento nedostatek, co tady vláda předložila, jako SPD nahradili a teď je otázka, jestli se bude pro náš pozměňovací návrh tady bude hlasovat a jestli ho vláda podpoří.

Samozřejmě, že tady taky jako podpůrné opatření, které vláda bohužel odmítá, a je to opět z pera SPD, nám tady leží zákon na zvýšení slevy na poplatníka, to znamená, zvýšení té odečitatelné položky pro všechny pracující občany. (Těm?) se mimochodem ta odečitatelná položka, ta sleva na poplatníka, nezvyšovala už dvanáct let. Tady na tom vidíme, na jakém žebříčku priorit jsou u všech dosavadních vlád včetně současné pracující lidé, to znamená, až na tom nejnižším. To je přesně opak než tak, jak to vidíme my v SPD, pro nás jsou naopak slušní lidé na první místě a také ti pracující. Návrh SPD by přinesl každému občanovi navíc v peněžence v průměru 1 035 korun a vláda to odmítá. To znamená, tady vláda chce vyhlašovat nouzový stav, to znamená, omezovat opět práci a životy občanů, v podstatě brát jim peníze, protože opět se sníží tržby, opět bude se zvyšovat nezaměstnanost, ale zároveň vláda odmítá ty konstruktivní návrhy SPD, ty konkrétní návrhy zákonů, které by naopak pomohly alespoň, když už tedy vláda, protože tady má většinu, respektive s podporou KSČM, tak my, opozice, těžko to přehlasováváme, tak by vláda měla aspoň přijmout ty návrhy SPD, abychom pomohli těm slušným pracujícím lidem udržet pracovní místa, udržet ty firmy v chodu, aby nekrachovaly a tak dále, ale to vláda bohužel nedělá. No nic, budeme vás přemlouvat dál.

A taky víme proč, ale zpátky k tomu covidu, vláda, respektive ono je to celé o covidu, ale zpátky teď k té nákaze, a víme také, proč vláda ta statistická data vlastně nemá, ta, o kterých jsem hovořil, protože dodnes neví, kolik lidí skutečně zemřelo na COVID-19 a neví to z prostého důvodu, protože se nedělají pitvy zemřelých. A pokud se u zlomku z nich pitva provedla, víme o případech, kdy mrtví už v době úmrtí covid ani neměli, a přesto byli zahrnuti do statistiky zemřelých na covid. Už se totiž ozvali patologové, kteří tvrdí, že v jejich nemocnici žádný člověk na covid ve skutečnosti nezemřel, přestože je tak označený. Nejde ale jen o nouzový stav. Jde o celkové šíření strachu a paniky z nemoci, u niž si odpovědní lidé ve vládě nedali tu práci, aby nám analyzovali, zda se máme či nemáme bát. Jen pokud známe skutečná ohrožení, můžeme přece rozhodovat, jaká opatření jsou přiměřená a nezbytně nutná. Málo se o tom mluví, ale v České republice spáchá například ročně okolo 1 300 lidí sebevraždu a od počátku covidové paniky se podle psychiatrů zhruba ztrojnásobil počet lidí v depresi.

Další téma jsou neustálé pokusy omezovat péči pro pacienty s jinými chorobami než covid. I tady lékaři upozorňují na škody na zdraví, které plynou z omezení péče o nemocné pacienty s onkologickými a dalšími chorobami. Pokud se tedy tady bavíme o covidu, měla by v prvé řadě vláda přinést - a máme za sebou už půl roku - tvrdá data, kolik lidí z testovaných skutečně onemocnělo, kolik lidí prokazatelně podle pitevních zpráv zemřelo na covid, protože jak víme - a už to potvrdilo i mnoho odborníků - počet pozitivně testovaných ještě neznamená počet nemocných a to je důležitá věta, kterou je potřeba si říct. A podle těchto dat je pak potřeba posoudit, kdo a jak je ohrožený a jak ohrožené skupiny chránit. Nic takového tady dnes ale na stole od vlády nemáme, jen vzájemné mediální vzkazy od ministrů a pana premiéra ve smyslu, já navrhnu nouzový stav a já to podpořím. To je nejen neprofesionální, ale opravdu hluboce zhoubné. Není opravdu možné takto si zahrávat, takto jednoduše si zahrávat s životy deseti milionů našich občanů. A dnes má veřejnost - mně píše obrovské množství občanů, tisíce denně, doslova tisíce denně - mají občané velké pochybnosti o tom, co je a co není nutné, protože to právě vyplývá z této problematické komunikace, z těch problematických návrhů, které tady průběžně padají.

Podle dostupných informací jsou statistiky zemřelých na covid fakticky falšované, neboť zemřelí lidé ve skutečnosti skonali na úplně jiné nemoci, pouze byli v nějakém čase covid pozitivní - a podržte se - někteří prokazatelně dokonce v čase smrti už ani covid pozitivní nebyli. Přesto byli zařazeni do statistiky jako zemřelí na COVID-19. Dvě patoložky z pražské Nemocnice Na Bulovce, Jana Válkyová a Michaela Ledinská poskytly portálu novinky.cz šokující rozhovor, v němž otevřeně popsaly své zkušenosti s pitvami pacientů údajně zemřelých na koronavirus. V Nemocnici Na Bulovce zemřelo od začátku údajné pandemie do onoho rozhovoru dvacet sedm pacientů na koronavirus, řečeno v uvozovkách. Ve skutečnosti tam však nezemřel na koronavirus nikdo. Oněch dvacet sedm pacientů bylo údaje covid pozitivních, ale pokud koronavirus nějak ovlivnil jejich smrt, je tato souvislost neprůkazná, zastřená, případně není žádná. Jak vyplývá z výpovědí obou patoložek, pitva byla provedena jen u pouhých tří pacientů. Tedy ne u všech dvaceti sedmi, jak by se dalo čekat v době údajné pandemie, která ochromila chod celé země. Všichni tři pitvaní byli starší šedesáti let, dva z nich přes sedmdesát let. Dva pitvaní navíc v době smrti podle vyjádření patoložek už koronavirus ani neměli, protože mezitím z jejich organismu zmizel a možná tam ani nebyl, protože chybovost testů může být až třicet procent. Přesto jsou vedeni ve statistice - zemřeli na koronavirus.

Pokud je výše uvedené pravda, svědčí to nejen o falšování statistiky a úmyslné vytváření falešné epidemie, svědčí to o naprostém selhání systému, protože pokud tu máme - a my to vyloučit nemůžeme, že nám tu řádí - nějaký nebezpečný vir - pak bych čekal řádnou dokumentaci, tedy nejen kolik lidí se potkalo s virem, ale kolik lidí, kteří se s virem potkali, skutečně onemocnělo a kolik na něj skutečně zemřelo. Namísto toho tady vláda a ministerstvo šermuje s čísly, kolik lidí je na covid pozitivních. Ministerstvo zdravotnictví dodnes nepřijalo u nákazy virem COVID-19 žádný standard pro vyhlášení epidemie, jak tomu je u chřipky, kde k vyhlášení epidemie je standardem 1 600 až 1 800 nemocných na sto tisíc obyvatel. Zdůrazňuji - skutečně nemocných, nikoliv infikovaných. Přičemž opět nevíme, kolik je nemocných skutečně jen na covid a kolik má jinou závažnou chorobu a jsou pouze na covid pozitivní.

Musím říct, že k tomu, abych zkoumal statistiky, mě přiměl projev jednoho italského poslance, který po přezkoumání statistik zjistil, že z údajných pětadvaceti tisíc obětí covidu v Itálii jich ve skutečnosti 86 procent zemřelo na úplně něco jiného. A my bychom se měli ptát, kolik lidí u nás skutečně je nemocných na COVID-19 a kolik jich skutečně na infekci tímto virem skutečně zemřelo? Znova říkám, nikoliv pozitivních, ale skutečně nemocných. V České republice podle Státního zdravotního ústavu každoročně onemocní chřipkou necelý milion obyvatel a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí ročně. Proč v případě covidu přijímá vláda epidemiologická plošná opatření a proč taková plošná opatření nikdo nepřijímal v případě epidemie chřipky, která zabíjí daleko více? A to máme proti chřipce léky, alespoň část lidí se očkuje.

A ten můj dotaz je potřeba vysvětlit, protože to není dotaz ani tak Okamury, ale to je dotaz občanů. To je jeden z dotazů, který mi neposílá jeden občan, ale to je skutečně tisíců občanů a musím říci tedy, proto tady vytahuji do toho projevu právě i ty některé podněty mimo ta fakta, na co se mě občané ptají a já jsem slíbil, že se na to samozřejmě zeptám jak tady pana premiéra, tak pana ministra Hamáčka, tak případně nového pana ministra zdravotnictví. Na COVID-19 vakcína není a údajně ani pořádné léky nebo není ještě ta vakcína, která je rozšířena všude. Na onemocnění covid zabírá podle všeho například padesát let starý lék isoprinosin a zřejmě i další laciné a dostupné léky.*

Vakcinolog a vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiří Beran Isoprinosinem úspěšně léčil sebe a syna. V litovelském domově seniorů jich dvacet onemocnělo COVIDem-19. Ošetřující lékařka jim předepsala Isoprinosine a ze starých lidí ve věku 87 až 94 s dalšími nemocemi nepodlehl COVIDu ani jeden. Zázrak? Těžko říct. Zdá se, že když se chce, tak COVID až takový problém nemusí být. Účinky léku Isoprinosine výrazně a prokazatelně podporují imunitní reakci organismu, jenž se tak dokáže mnohem lépe s koronavirem vypořádat. Tento lék mají standardizovaný na léčbu koronaviru v Polsku, Maďarsku, Rumunsku či na Slovensku. Proč ne my? Protože je to laciné generikum a na ministerstvu nám stále běhají lobbisti farmaceutických virem? A protože je to laciný lék, tak na něm nikdo nevydělá peníze, proto se tady v České republice nepoužívá? Není to ta pravda? Není to ta skutečnost? Zvláště když připomínám, že tento lék je standardizovaný v okolních zemích.

Takže rád bych požádal nového pana ministra o informace - kolik lidí skutečně a prokazatelně na COVID-19 zemřelo. Pouze na COVID-19. A proč do nemocných na COVID počítají ty, kteří na COVID nezemřeli, i ty, u nichž příčinu smrti nikdo nezkoumal, a proč patologové, pokud mluví pravdu, tak se příčina smrti u lidí podezřelých na nemoc COVID nezkoumá, ale v reálu se jen připlácne každému, kdo se kolem COVIDu mihl. Možná to tak nebylo u všech případů, ale evidentně to tady lékaři říkají, že se to tak dělá. Nepřesná data s sebou nesou i problém v tom, že neznáme skutečný stav věcí. A pokud neznáme skutečný stav, těžko ho můžeme kvalifikovaně řešit. Jenže problém je skutečně v tom, že když tady nejsou přesná data, tak je to přesně v kontrastu s těmi deseti milióny životů občanů České republiky, kteří potřebují pracovat, potřebují ekonomicky a sociálně žít a skutečně řada lidí přichází o práci, snížily se jim příjmy a jsou v zoufalé ekonomické a sociální situaci kvůli těm opatřením. A já proto znovu vyzývám k tomu, aby vláda dala na stůl jasná data, protože se opravdu vůbec nedivím obrovskému množství občanů, že jsou znejistělí a že tomu prostě přestávají věřit nebo už dokonce nevěří. Znovu biju na poplach, protože lidé nemají peníze. A jak víme, teď na podzim se bude ekonomická a sociální situace občanů zhoršovat, protože dobíhají výpovědi, dobíhá odstupné. A stát bohužel, jak jsem už říkal, nenabízí žádné skutečné podpůrné varianty tak, aby udržel systémově jak pracovní místa, tak také v chodu malé a střední firmy, které jsou páteří naší ekonomiky včetně živnostníků. A opravdu se blíží, upozorňuji tady na to od jara, sociální a ekonomická katastrofa, na kterou stát nemá peníze, a zároveň jsme tady nepřijali - ani vláda nepřijala žádné zákony, které by tomuto čelily, a zároveň odmítá i ty konstruktivní návrhy SPD, které tady leží. Takže bych chtěl vyzvat vládu, i když už mi připadá, že začíná být pozdě a že ti lidé opravdu už budou bez peněz kvůli tomu, že vláda odmítá ekonomické a sociální zákony, které my tady navrhujeme, a budou bez práce, což ovlivní samozřejmě i ty všechny rodiny, kde mají invalidní důchodce, mají tam invalidy, starobní důchodce, matky samoživitelky, všechno je to v těch rodinách provázáno, když přijdou o své příjmy, o práci. A opravdu varuju nad tím, biju už na poplach, ale připadá mi, že už začíná být hodně pozdě, protože vláda ten čas nevyužila, co jsme tady měli v uplynulých měsících na tu legislativní přípravu.

A ještě bych se krátce vyjádřil na závěr k tomu, co tady řekl pan ministr vnitra Hamáček, že tady předložil ústavní zákon o bezpečnosti, a celkem nevhodně tady zaglosoval, že prý se jeho návrhu zákona tady nechceme věnovat, protože je prý před volbami. No, já jsem členem komise pro ústavu už léta, takže to, tuším, bylo jediné místo, kde se to zatím ve Sněmovně projednávalo. No víte, on tam totiž pan ministr Hamáček poschovával více věcí, pod tím ústavním návrhem zákona o bezpečnosti. Například tam píše, že bude moci v podstatě vláda nekonečně opakovat volby resp. nekonečně odkládat volby. A nad tím jsem se tam jako jediný zarazil a pak mi i ostatní kolegové z jiných stran dali v podstatě za pravdu, že je to potřeba vysvětlit, protože na základě vyhlášení stavu nebezpečí, který ještě do ústavy chce vkládat, aby se znovu a znovu mohla i na nižší úrovni omezovat práva občanů a zavírat obchody, omezovat pohyb občanů, tak vytváří do ústavy nový stav, stav nebezpečí, stav nouze už tam je, tak tam ještě vložil v podstatě na závěr tak nenápadně, že vláda bude moci i opakovaně odkládat volby. A to je tedy opravdu velice nebezpečný návrh. Proto to bylo na komisi pro ústavu v podstatě neprojednáno. A pan náměstek ministra vnitra, který tam byl v zastoupení pana ministra Hamáčka, dostal za úkol to dovysvětlit do příště. Takže nekonečně podle ústavy, podle návrhu ministra vnitra Hamáčka se budou moci odkládat volby. Vláda bude moci. A to je pro nás absolutně nepřijatelná záležitost. Je tam nejprve napsáno na půl roku a v další větě je napsáno - ale také opakovaně. To je nepřijatelná záležitost úplně. To je nepřijatelná záležitost. Já znovu vyzývám pana ministra Hamáčka, jako jsme mu to říkali v létě, kdy chtěl omezovat občany v možnosti účastnit se krajských a senátních voleb, které budou tento pátek a tuto sobotu, a my jsme mu vysvětlili, že pan ministr tady není od toho, aby vymýšlel, jak omezit občanům volební právo, ale naopak aby vymyslel, jak umožnit lidem volit. Takže jsme společně všichni ten zákon tady vypracovali ve spolupráci s dalšími stranami a už je přijat, aby občané mohli volit a bezpečně mohli volit tyto volby. Tak znovu pan ministr Hamáček vymýšlí pokřivení ústavy, jak opakovaně v podstatě neumožnit lidem volby a odkládat je do nekonečna. Takže tohle samozřejmě je taky jeden z těch zásadních důvodů, proč se to tam zastavilo, protože pan Hamáček navrhuje opravdu velmi podivné návrhy. Takže to není tím, že by tady ostatní politické strany včetně nás myslely na volby, proto jsme to nechtěli projednat, naopak jsme tomu na komisi pro ústavu věnovali značný čas, ale zaskočily nás tyhle návrhy, které tam byly bez dalšího vysvětlení. A v podstatě ani pan náměstek ministra vnitra to tam nedokázal vysvětlit.

A na závěr bych chtěl, jak už jsem řekl, vyzvat občany, aby přišli k volbám. Ty volby budou důležité. Není to jenom o krajských a senátních volbách. I na základě té legislativy, kterou jsme tady přijali, je pohlídáme, budeme dozírat včetně našich členů volebních komisí, aby volby proběhly bezpečně, aby proběhly v souladu s hygienickými standardy, takže se nebojte přijít k volbám, přijďte v pátek a v sobotu volit. Ty volby nebudou jenom o krajských a senátních tématech, budou o celostátních tématech a je potřeba jasně říci, co si o tom všem myslíme, nejenom o COVIDu, ale i o té dosavadní činnosti politických stran tady v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Hamáček: Přijali jsme veškerá možná opatření k tomu, aby volby byly bezpečné Ministr Prymula: Rychlý zásah na krátkou dobu a potom uvolnění, je strategie nejefektivnější a také nejlevnější Premiér Babiš: Nikdo nechce zavírat obchody, restaurace a provozy. Ale je to nutné Paní, jděte do...: Má covid, leží doma. 100 telefonů a nic! Hygiena, lékaři? Silný příběh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.