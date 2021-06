Okamura (SPD): Covid se stal pro vládu záminkou, jak pošlapat Ústavu a základní lidská práva

reklama

Vážené dámy a pánové,

tato vláda, ve které je zprofanovaná ČSSD, naši důvěru neměla nikdy. A poslední rok naši důvěru jen zhoršil. Od počátku jsme upozorňovali například na negativní působení ČSSD v této vládě, a to bez ohledu na ministerstvo. Lokajský postoj České republiky vůči Bruselu a v posledním čase i vůči americké Bidenově vládě jen naši nedůvěru zvýšil. Po kauze Vrbětice jsme z hlediska zahraniční politiky kvůli této vládě už nikoli na kolenou, ale opravdu slovy Karla Kryla ryjeme hubou v zemi, a to tak, že západním zemím už ani nestojíme za to, aby na podlézání české vlády reagovaly nějakým víc než symbolickým pohlazením. To je bohužel výsledek vlády hnutí ANO a ČSSD. Za působení této vlády se zcela vytratila sebevědomá a suverénní politika naší republiky. A to nás jako vlasteneckou stranu velmi znepokojuje.

Podíl obyvatel České republiky, kteří důvěřují této české vládě, podle průzkumů Bruselu meziročně klesl ze 40 na 19 %. Nijak nepodceňuji manipulativnost různých průzkumů, který před volbami nahrát opozici, tedy té správné probruselské. Na straně druhé, ta data se blíží pravdě. Mimo důvěru ve vládu se také propadl meziročně podíl lidí důvěřujících parlamentu, a to z 25 na 15 %. To, že zmiňuji důvěru k parlamentu, je jedním ze zásadních důvodů, proč vládě nedůvěřují občané. Jsou to protizákonnosti, kterých se vláda dopouštěla vyhlašováním nouzových stavů a následnými protiústavními opatřeními. A je třeba říct, že odpovědnost za protiústavní konání vlády a ministerstev nesou i ti poslanci, kdo nouzové stavy tady ve Sněmovně schvalovali i v časech, kdy bylo jasné, že vláda je zneužívá k nezákonným, tedy nelegálním krokům.

Jak jsem už nedávno zmiňoval, zatímco vyvolení bohatnou, naše země a občané samozřejmě chudnou. Naše vláda spolu s Bruselem na to mají jediný lék - zadlužit se, rozdávat dotace a nechat zbohatnout další vyvolené, zatímco dluhy zaplatí opět ti chudí a střední třída.

I profesní svazy si už všimly rozsudků, které ukazují na nezákonnost vládních opatření, a upozorňují na to, že už při jednáních s profesními svazy páni ministři souhlasili s tím, že jejich nařízení jsou protizákonná, že je zruší soud, ale že si prostě počkají až na to, kdy je zruší ty soudy. Covid se stal pro vládu v uvozovkách skvělou záminkou, jak pošlapat Ústavu a základní lidská práva občanů. Kromě toho vláda napáchala nedozírné škody.

Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že víc škod napáchala vláda svými nepromyšlenými a chaotickými zákazy než samotný virus covidu. Ukazují to ekonomické studie ve světě a srovnání se zeměmi, které braly covid jako to, čím je, tedy další respirační infekční chorobou, která skutečně ohrožuje část lidí, ale jde přitom jen o malou část populace. Je statisticky zcela veřejně prokázané, že způsob aplikace opatření české vlády uvrhl naši republiku mezi statisticky nejhorší země v mezinárodním měřítku. To je prostě smutný fakt.

Vláda a pan premiér Andrej Babiš podlehli tlaku hysterie vyvolané z části médii, kdy ta veřejnoprávní hrála ve vyvolávání strachu a paniky první ligu. Pochopitelně i ve vládě byli extremisté jako pan Hamáček z ČSSD, který zdravotní situaci ohrožených 15 % populace pojal jako šanci osekat lidská a demokratická práva všech občanů na minimum. Odolat takovému tlaku chtělo skutečně buď velkou odvahu, anebo alespoň základní právní zdatnost a úctu k právu. Pokud totiž členové vlády neměli odvahu čelit otevřeně touhám po covidové diktatuře, mohli se jednoduše schovat za českou Ústavu a české zákony.

To znamená, vyhlašovat jen to, co je zákonné a odůvodněné, a pokud už jednou soud rozhodl, že to či ono je protiústavní, vláda to měla respektovat. To znamená, měla otevřít školy, srovnat podmínky například vle-kařů s ostatní hromadnou dopravou atd. Tady bychom mohli vyjmenovávat hodně dlouho. Nic z toho se nestalo a vláda nijak soudní rozsudky nereflektovala. A to už nesnese žádnou omluvu.

Pokud tedy zčásti chápu obavy z uměle vyvolané celosvětové i české hysterie, pak nemohu ale nezmínit, že od loňského jara jsme navrhovali nejlepší lék na všechny mediální lži, a to znamená, dělat skutečnou, pravdivou statistiku ke Covidu-19. Tedy počítat nikoliv pozitivní a tedy i zdravé lidi, ale dělat statistiku, kolik lidí je skutečně nemocných. Ihned dělat pitvy a hodnotit skutečný podíl covidu na úmrtích. Každý, kdo se alespoň trochu mihl kolem ekonomické historie ví, že panika a tzv. run na banku zlikviduje i tu nejzdravější banku. K likvidaci našeho zdravotnictví, které je dlouhodobě na personálních minimech či pod nimi, opravdu stačilo relativně málo, a to, že to zdravotnictví vydrželo relativně bez úhony, je dané hlavně osobním nasazením zdravotníků, nikoli skvělou manažerskou prací těch nejvýše odpovědných. A za to patří zdravotníkům velký dík.

Ve zdravotním sektoru jsou však i někteří tací, kteří zásadně pochybili. Jde o vyšší zdravotnický management, který právě na úkor těch, co jsou v té první linii, nakupoval zbytečné technologie, tlačil na umělou přeobsazenost covidových lůžek lidmi, kteří nemocniční péči nepotřebovali. A tak ti běžní zdravotníci, kteří dřeli často na pokraji vyčerpání, dostali mnohdy doslova jen pár korun navíc, zatímco management v časech bez výběrových řízení nakupoval za miliony zbytečnosti. Ale pravda, klíčem k tomu byla uměle vyvolaná hysterie, která hrála do noty všem, kdo chtěli bohatnout. Děl se pravý opak, média i vláda strašily lidmi pozitivními jakoby byli nemocní a dokonce ti, kteří přestali být pozitivní, jsou dodnes vydáváni za vyléčené. Do nekonečna ministři zdravotnictví ignorovali naše žádosti o pravdivé informace a statistiky.

Vážené dámy a pánové, pro vaši informaci, aby se někdo vyléčil, musí být nejprve nemocný, nikoli jen mít v sobě jeden milion virů. Navzdory tomu dodnes vláda vydává lidi, kteří neměli žádný problém a nebyli nijak nemocní, za vyléčené. To je podvod opravdu hrubého formátu. Ano, pan tehdejší ministr Blatný nakonec přiznal na základě tlaku ze strany našeho hnutí SPD, že ve skutečnosti v rozporu se statistikami zemřela na covid jen třetina lidí, ale byl to jen odhad. V tomto duchu na základě tlaku ze strany SPD, aby vláda uváděla pravdivé, reálné údaje, zpochybnil statistiky pan premiér, ale jejich slova opět neměla žádný dopad na realitu. Ano, pan Blatný ohlásil vytvoření komise, která by měla úmrtí přezkoumat, ale k dnešku je opět výsledek nula, což se dalo u této vlády čekat, protože takový přezkum, by byl jednoznačný rozsudek nad všemi, co veřejnosti lhali.

Výsledky počínání vlády hnutí ANO a ČSSD známe. Škody na všech stranách, tisíce zbytečně mrtvých, miliardové škody a statisticky jedna z nejhorších pozic i v mezinárodním měřítku. Jakkoliv se na těchto škodách svým hlasováním o nouzových stavech nebo o pandemickém zákoně podíleli i poslanci z ostatních opozičních stran, kteří dnes volají po nedůvěře vládě, faktem je, že tu hlavní odpovědnost nese vláda.

Tady bych připomněl, že poslanecký klub SPD byl jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti tomuto tzv. pandemickému zákonu, a právě teď se ukazuje, že jsme měli pravdu, protože soudy opakovaně usvědčují vládu, že právě ta opatření na základě pandemického zákona jsou protizákonná.

Minulou středu jmenoval prezident republiky Miloš Zeman v pořadí již čtvrtého ministra zdravotnictví za poslední rok. Stalo se tak na základě rezignace Petra Arenbergera za hnutí ANO, který neuměl dostatečně vysvětlit své majetkové poměry k vlastnictví rozsáhlých pozemků a řady nemovitostí. Na uvolněné místo se na návrh premiéra Andreje Babiše vrátil ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO, který rezignoval na tuto funkci loni v září. Na místo ministra zdravotnictví se tak vrátil člověk, jehož jméno je společně se jménem ministra vnitra Jana Hamáčka uvedeno ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, který ve svém nálezu potvrdil spekulace médií, že vládní nákupy zdravotního materiálu, respirátorů, roušek či dezinfekčních prostředků byly loni na jaře chaotické, nepřehledné a část z nich evidentně korupční. Nejvyšší kontrolní úřad mimo jiné konstatoval, že předražení některých položek bylo násobné, výběr výrobců a zprostředkovatelů nepřehledný a podezřelý. Za tyto nákupy nesou politickou odpovědnost zejména ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, a právě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO, který je nyní paradoxně opět ministrem zdravotnictví. To je pro SPD zcela nepřijatelné a požadujeme vyvození politické odpovědnosti těchto ministrů. Celá situace svědčí o tom, že tato vláda ANO a ČSSD není vládou odborníků a celou situaci v rámci koronaviru nezvládla. A znovu připomínám to mezinárodní srovnání, kdy prokazatelně na základě mezinárodních statistik za poslední měsíce jsme se pohybovali například v počtu úmrtí buď na nejhorším místě v Evropě, nebo někdy na druhém nejhorším místě v Evropě.

Problém je také to, že absurdní, chaotická protipandemická opatření vlády pokračují. Další vlna vládního rozvolnění přišla od 31. května po výnosu Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že dubnové plošné opatření Ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné. Vládní opatření byla v rozporu jak s pandemickým zákonem, tak se zákonem na ochranu veřejného zdraví. Toto opatření, o kterém konkrétně soud rozhodl, platilo od 12. dubna do 3. května 2021 a zakazovalo lidem starším dvou let pohyb a pobyt mimo místě bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, tedy bez respirátorů nebo roušky.

Další chaotická opatření vlády ANO a ČSSD dále pokračují. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová minulý týden například uvedla, že otevření restaurací neznamená, že kina budou moci prodávat občerstvení. Multiplexy, které odmítly otevřít, pokud nebudou moci prodávat i občerstvení, si tedy musí na další rozvolnění ještě počkat. A bita není jenom kultura, ale také třeba provozovatelé diskoték a tanečních klubů. Ti mohou sice otevřít, ale prakticky jen jako bar, protože se na diskotékách podle pátečního rozhodnutí vlády nesmí tancovat. To je absurdní. Opakovaně tvrdíme, že plošné zákazy nejsou řešení. Bojujme s virem, ne s lidmi.

Vláda ANO a ČSSD chce také opakovaně zařadit na pořad stávající schůze novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. V tomto návrhu se v případě schválení zásadně omezují svobody a práva občanů a skrytě se v České republice zavádí tzv. covid-pas. Poslanecký klub SPD udělá opět všechno pro to, aby tento zákon neprošel tak, jak se nám ho podařilo shodit ve Sněmovně minulý týden. Dlouhodobě odmítáme povinné testování a očkování a uděláme maximum pro to, aby se zase všechno v naší zemi vrátilo do stavu, jaký tady byl před touto pandemií.

Tady bych chtěl zdůraznit, že vláda tady vytváří atmosféru, že normální stav je ten, co je tady dnes. Není. Hnutí SPD říká, že normální stav je ten, který tady byl do loňského jara, kdy svobodě lidé mohli jít do práce, navštěvovat se, za zábavou, prostě normálně žít. Současně odmítáme podmínění vycestování do sedmi zemí včetně Slovenska očkováním, plošné zákazy nejsou řešení.

Teď se zastavím u konkrétních programových bodů a porovnám programové priority této vlády s prioritami našeho hnutí SPD. I díky hlasům SPD se ve Sněmovně daří každoročně prosadit zvyšování důchodů, a já jsem za to rád. Vláda ale zapomíná na invalidní důchodce, ti jsou pro SPD jednou z hlavních priorit a my v SPD chceme zvyšovat nejen starobní, ale také invalidní důchody. Chceme zlepšit životy jak starobním, tak invalidním důchodcům.

Tady bych rád připomněl, že tady už dva roky leží návrh zákona z pera SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu na hranici minimální mzdy, což je cca 15 tisíc Kč měsíčně. A vláda je proti! Vláda nám ten zákon tady blokuje. Přitom my jasně říkáme, že za důchody do 15 tisíc, neřku-li do 10 tisíc, se prostě nedá vyžít. Vláda žije někde na Marsu, úplně mimo realitu, a blokují zákon, aby tady byl základní minimální důstojný důchod pro všechny, co mají odpracované roky nebo splnili podmínky těžkého zdravotního postižení, a by měli základní důchod na hranici minimální mzdy, což je 15 tisíc Kč, a od této částky zásluhově.

Samozřejmě zásluhovost chceme dodržet a chceme udržet. A samozřejmě z těch podmínek je zcela jasné, že by se to netýkalo žádných tzv. nepřizpůsobivých. Takže vláda to ve skutečnosti nemyslí vážně s tím, aby zajistila dobrou životní úroveň těch občanů, kteří mají ty nejnižší důchody. Radši přidává těsně před volbami pár stovek a tím si udržuje důchodce řekl bych na provázku. Ale přece SPD chce zajistit systémovou dobrou životní důstojnou úroveň pro invalidní starobní důchodce, aby se nemuseli třást každý rok, kolik jim ta která vláda přidá, nebo ne. Samozřejmě to přidání vždycky také podporujeme, ale není to to systémové, co bychom chtěli.

Takže pojďme dál ohledně porovnání těch vládních priorit a priorit SPD. Situace kolem exekucí. Vláda tady blokuje už dva roky náš návrh zákona na zestátnění exekutorů. Pan premiér Babiš, to teda bylo pokrytectví nejvyššího kalibru, když říká, že byla chyba privatizovat exekutory a zároveň tady dva roky jeho vláda blokuje náš návrh zákona na zestátnění exekutorů. Jako opravdu, pane premiére Babiši, to je trošku už moc tohleto. Ještě že tady jsem a můžu to uvést v přímém přenosu na pravou míru. Jestli jste proti privatizaci exekutorů, tak proč dva roky blokujete návrh zákona z pera SPD, který tady leží ve Sněmovně, na zestátnění exekutorů? A dokonce jste nehlasoval ani pro na vládě ve stanovisku vlády. Takže to je úplně neuvěřitelné, jak pan premiér tady řekl doslova nepravdu.

Další věc je, že tady máme náš návrh zákona na zrušení úroků z úroků, protože to je prostě nemorální, a opět vláda nás v tom nechce podpořit.

Dále tady už leží dva roky návrh z pera SPD na ukončení lichvy, tedy zastropování úrokové sazby RPSN. Mimochodem ten zákon platí ve většině zemí Evropské unie včetně Slovenska. Tím pádem tam samozřejmě skončily ty lichvářské půjčky a ty nebankovní instituce s lichvářskými úroky. Ale vždyť vaše vláda naopak podporuje ty lichváře a tenhleten exekuční systém, protože tady blokujete zákon, který mimochodem platí ve většině zemí EU na zastropování úroků RPSN. Tuším, že na Slovensku je to cca 12 %. Čímž samozřejmě to je ten první stupeň k tomu, aby lidé nepadali do dluhových pastí, protože logicky když je tady úrok třeba 60 - 70 % u nebankovních institucí a nebo byly tady dva rozsudky ohledně tohoto v české historii a tuším, že jeden byl 70 %, že se týkal úroku 70 %, a druhý bylo něco podobného, no tak samozřejmě logicky ti lidi padají do dluhových pastí. A v čem je ten problém? Protože potom samozřejmě je stát nemůže nechat na ulici a ty rodiny jsou sanovány sociálními dávkami, tzn. z peněz nás všech, z peněz občanů, kterých se to ale vůbec fyzicky netýká. Proto je to sociální problém, který je potřeba řešit na legislativní úrovni, aby vlastně, protože dneska jestli jsem nastaven tak, že vydělá exekutor, vydělá lichvář, vydělá právník, ale v podstatě doplácí běžný občan ze svých daní, který dokonce s tím nemá vůbec nic společného. A to je přece ten problém, proč je to potřeba řešit. Takže tady opět jsem porovnal - vláda podporuje tento systém exekucí a lichváře, a my to chceme zarazit.

Další rozdíl programový. Hnutí SPD tady předložilo zákon, ten už tady leží tři roky, na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Opět vláda blokuje.

Další zákon - referendum. No tak tady se malinko zastavím, protože v politických programech některé politické strany slibovaly voličům referendum před volbami v roce 2017. Byli to Piráti, bylo to hnutí ANO, bylo to ČSSD, bylo to KSČM a samozřejmě je to vlajková loď hnutí SPD. A náš návrh zákona o referendu tady už déle než tři roky leží ve Sněmovně a všechny ostatní strany to zablokovaly tak, že máme čtyři měsíce do voleb a zase žádné referendum nebude. Takže jste prostě obelhaly voliče, všechny ty strany, které jsem jmenoval. A to jsou všechno ty důvody, proč o tom hovořím, proč my prostě nesouhlasíme s postupem této vlády. Takže hnutí SPD prostě bude prosazovat zákon o referendu. A mimochodem už jsme tady navrhli jako bod čtrnáctkrát referendum o vystoupení z Evropské unie. Aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. A všichni jste nám to tady zase zablokovali. Ale my budeme dál bojovat za demokracii, za tu možnost, aby lidé mohli demokraticky rozhodovat o své budoucnosti ve své zemi. Mimochodem jsme už jeden z mála států, tuším, že už jsou jenom dva státy v Evropské unii, které nemají zákon o referendu. To je tedy opravdu ošklivá vizitka ostatních politických stran kromě SPD z hlediska jejich přístupu k demokracii.

Další zákon - můj dům, můj hrad. Opět nám to vláda blokuje. Hnutí SPD navrhlo zákon - a leží tady ve Sněmovně, kde chceme posílit práva na tzv. nutnou obranu. To znamená, my navrhujeme, aby když nějaký kriminálník nebo nějaký prostě pobuda překoná nějakou překážku, např. vypáčí okno, vylomí zámek, tak aby ten, kdo je v tom objektu doma a bude se bránit, byl vždy v právu. To znamená, znovu říkám - vylomí zámek, je tam něco násilného - tak v takovém okamžiku, aby když vás někdo přepadne doma, vás nebo vaše blízké, tak aby vždy byl ten napadený v právu. A vláda nám to blokuje. A pak tady máme ty kauzy. Vzpomeňte si pár měsíců zpátky u Plzně, jak přepadli pána, recidivista odsouzený za vraždu přepadl v noci pána, který má domek na samotě, pán ho v sebeobraně v noci zastřelil legálně drženou zbraní a pán je ještě popotahován na policii, jestli prý obrana byla přiměřená. Takže v noci ho doma přepadne propuštěný recidivista, propuštěný za vraždu, což v tu chvíli nevěděl, ale proč by to taky měl vědět, když je doma ve svém soukromém objektu, a ještě je popotahován. To je opravdu absurdní situace, kdy prostě tato vláda udržuje stav, že kriminálníci jsou zvýhodňováni oproti slušným občanům. A to prostě SPD nepřijímá toto. My si na to nebudeme zvykat, protože slušný člověk musí být na prvním místě. Nebudeme si zvykat na to, že prostě dívky a ženy, že se tady zavedla v metru nová móda a že kabelky nosí na břiše, protože kdyby je měly z boku nebo zezadu, tak se bojí, že je okrade kapsář, že se staří nebo starší lidé bojí jít večer domů. My si na to prostě nebudeme zvykat, to není normální svět. Normální svět je, že se bojí kriminálník a loupežník, nikoliv slušný občan.

Další zákon, kde máme odlišná stanoviska mezi vládou a SPD. My navrhujeme zrušit poplatky OSA, to jsou ty autorské poplatky, pro všechny provozovny, pro které není hudba výdělkem. Opět nám to vláda tady celou dobu blokuje. A já nechápu, proč mají poplatky OSA platit provozovny, obchody, zdravotnická zařízení, autoservisy, restaurace, když není hudba pro ně cílem výdělku. Chápu, když to třeba platí hudební klub. Ale my to chceme zrušit a je to z našeho pohledu i vítaná pomoc živnostníkům a malým podnikatelům. Mimochodem jedním z těch důvodů je to, že ta OSA si nedá říct a nechce ztransparentnit své hospodaření. Vůbec nevíme, jaké jsou tam platy, přitom je to v podstatě povinná daň. Přes opakované apely nechtějí zveřejnit své platy, nechtějí zveřejnit odměny, umělci si stěžují, že to účtování je netransparentní. No tak holt se na to musí přistoupit jiným stylem. Ale vláda to podporuje. Vláda to podporuje, SPD naopak navrhuje zákon, abychom pomohli pracujícím lidem.

Dále paušální daň. Tak o tom jsem mluvil ve Sněmovně poprvé v roce 2013. SPD prosazovalo zavedení paušální daně pro živnostníky. A tady jsem rád. Tady musím pochválit vládu, protože poté, co ještě letos na jaře to paní ministryně Schillerová, ministryně financí, odmítala, tak krize paradoxně pomohla tomu, že tento nápad SPD na zavedení paušální daně pro živnostníky, který zásadně zlevňuje a odbyrokratizovává živnostenské podnikání, že prošel. Ale to, co už vláda blokuje, je následně, že tady se hlasuje o našich pozměňovacích návrzích, abychom zvýšili ještě tu hranici o něco, aby se do toho vešlo více malých živnostníků. A zvláště teď v krizi je přece důležité podpořit živnostenské podnikání a všechny občany, kteří se chtějí samozaměstnat. Dobré by bylo je motivovat. Motivovat lidi k tomu, že pracovat se vyplatí, že to má smysl a že je stát podrží, že je na jejich straně. Takže návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky, návrh SPD, už tady prošel.

Zvýšení hranice DPH na 1,2 milionu. Opět se nemůžeme shodnout s vládou. V sousedním Polsku, na Slovensku je hranice 1,2 milionu, 1,3 milionu. Ale vláda to tvrdošíjně prostě drží na milionu. Takže místo, abychom podpořili opět malé podnikání, abychom to zvýšili ale v souladu s tím, co platí v okolních zemích, chci říct, vláda to asi nesleduje, my to v SPD sledujeme, tak vláda pořád dusí ty živnostníky a malé podnikatele. A tvrdošíjně hlasuje proti našemu návrhu na zvýšení té hranice pro ten povinný vstup do DPH. My to chceme zvýšit na 1,2 milionu a vláda je prostě proti. Já si myslím, že je to správně. Znovu říkám, že i v okolních srovnatelných zemích už to takto mají, aby vyšli vstříc živnostníkům a malým podnikatelům. Takže zase rozdíl mezi SPD a vládou.

Další věc. Podpora pracujících rodin s dětmi. No, tak tady musím pochválit opět, vidíte, že jenom nekritizuji, protože díky hlasům vládních poslanců prošel návrh naší poslankyně Lucie Šafránkové, aby pracující lidé dostali zvýšený přídavek na děti o dvě stě korun, takže celkově pět set korun. A už to prošlo Sněmovnou, teď před měsícem. Protože my máme jenom devatenáct poslanců z dvě stě, tak potřebujeme, aby naše návrhy podpořily ostatní strany. Díky i hlasům vládních poslanců prošel návrh SPD, a už to vstupuje v platnost, že pracující rodiče s dětmi, pracující rodiny budou mít navíc celkově pět set korun přídavek na děti.

Zvýšení slevy na poplatníka. Tady se opět s vládou neshodujeme, protože pro SPD je pracující člověk na prvním místě, slušný člověk a také pracující člověk. Slušní lidé jsou invalidní důchodci, starobní důchodci, studenti, děti a tak dále a ti pracující lidé je skupina, na kterou klademe také velký důraz. A my si myslíme, že by se měla zvýšit sleva na poplatníka, protože je to prostě sleva ze mzdy, je to sleva z příjmu, z práce, netýká se to žádných nepřizpůsobivých a je potřeba zvláště teď v této době nechat lidem více peněz v peněženkách, těm pracujícím. Takže tady se zase s vámi neshodujeme, protože pro vás není až takovou prioritou pracující člověk, pro SPD je to zcela zásadní skupina občanů, na jejichž straně my vždy budeme stát.

Zrušení superhrubé mzdy. Ano, to mělo SPD v programu dlouhodobě. A musím poděkovat dvěma dalším politickým stranám, že jsme společně prohlasovali zrušení superhrubé mzdy, protože pro SPD je zcela zásadní, abychom pracujícím lidem nechávali více peněz v peněženkách. A přestože tenkrát to zavedly tedy jiné vlády, jsem rád, že tady jsme se na tom shodli, že se nám to podařilo zrušit a lidé reálně mají více peněz v peněženkách. Vadí nám na tom tedy trošku to, že zároveň tady byl i ten pozměňovací návrh na zvýšení slevy na poplatníka, aby ten benefit měli i ti lidé s těmi nejnižšími příjmy, řekl bych ten zvýšený benefit, aby to opravdu razantněji pocítili v peněženkách. To bohužel neprošlo tak, jak jsme si představovali. Ale každá koruna pro pracující lidi v peněženkách je dobrá a jsme bohužel opoziční strana, takže děláme, co můžeme.

Zároveň tady musím odmítnout ty výtky, že se tím zadlužila republika. Já myslím, že se tady Česká republika zadlužuje úplně jinými výdaji. Zadlužuje se například nesmyslnými drahými zahraničními nákupy, předraženými zakázkami, ostatně jak tady NKÚ zjistil, tak vláda tady předražuje zakázky, NKÚ to zjistil, a pak se říká, že nejsou peníze na pracující lidi. No, nezlobte se na mě, tyhle výtky musím odmítnout. Přece slušný člověk a pracující nebude doplácet na zlodějny, nebo na pochybení vlády. Co je to za logiku? To fakt odmítáme. Naopak je potřeba přivést k politické odpovědnosti, nejlépe k hmotné, ty, co to rozhodují, a slušným lidem zároveň přece vycházet vstříc. Přece slušný pracující člověk nemá vůbec vliv na ta vaše rozhodnutí. Je potřeba slušné lidi podporovat.

Antivirus. Ano, i díky hlasům poslanců SPD, a my jsme na to pyšní, my jsme chtěli podporovat udržení pracovních míst a další tyto programy, takže jsem rád, že systém Antivirus celou dobu fungoval. Ostatně my jsme u těch diskusí byli od začátku loni na jaře a že to fungovalo ke spokojenosti občanů celou dobu. Takže k tomu se hlásíme, že je to i díky hlasům poslanců SPD.

Dvojí kvalita potravin. Ano, tady musím pochválit, protože tento dlouhodobý programový bod SPD, abychom sankcionovali, nejlépe zrušili dvojí kvalitu potravin, to je to, že nám tady nadnárodní západní korporace dovážejí šunty pod stejným balením a dělají ze žaludků českých občanů odpadkové koše. Takže v zákoně o potravinách jsme tady nalezli vzájemně shodu s vládními stranami a společnými hlasy jsme prohlasovali zásadní zvýšení sankcí za dvojí kvalitu potravin. Samozřejmě to, že se to budou snažit ty řetězce obcházet a že mírně změní balení, to už je jiná věc, ale to je bohužel ten důsledek členství v Evropské unii, že z nás tady ty západní země dělají hlupáky a druhořadé občany. To se společně povedlo, takže tento programový bod zase musím pochválit. To, co prosazovalo SPD, tak jsme tady našli společnou řeč i s některými vládními stranami a prošlo to v zákoně o potravinách.

To, co ale v zákoně neprošlo, a tady se potom hnutí ANO leklo, po té mediální masáži ze strany nadnárodních korporací, abychom posílili potravinovou bezpečnost a soběstačnost České republiky. Jedním z naších hlavních programových bodů je, že chceme kvalitní české potraviny za dostupné ceny. A přestože ve Sněmovně se k tomu letos na jaře hnutí ANO postavilo odvážně, a to jsem kvitoval, postavilo se tomu diktátu ze strany Evropské unie, který znevýhodňuje české potraviny, tak potom pod mediálním tlakem ustoupilo a bohužel tato pasáž neprošla. A občané samozřejmě vidí, že se zdražují potraviny, protože dokud jsou na pultu nadnárodních řetězců česká jablka, tak jsou za třetinovou cenu než poté, když dojdou ta česká jablka, viz případ z loňského roku. A najednou, když jsou jablka z dovozu, tak to stoupá na dvoj, až trojnásobné ceny. To samé květák a další, mluvím třeba konkrétně o loňsku. To znamená, že dokud je na trhu česká potravina, tak to způsobuje takovou konkurenci, že jsou ty ceny dostupné, jakmile zmizí z trhu česká potravina, to konkurenční české jablko nebo květák a tak dále, tak okamžitě jsou ty ceny samozřejmě dražší, protože vše je z dovozu a nadnárodní řetězce jsou pak doslova jak utržené ze řetězu, protože už není konkurence. Samozřejmě se to týkalo pouze potravin, které lze pěstovat, lze produkovat v České republice. To jenom krátké vyvrácení jedné z těch lží, co v médiích kolovala.

Stavební zákon. Ano, tak tady musím pochválit opět, že jsme nalezli shodu s částí vlády a prošel zákon po snad více než dvaceti letech, kdy Česká republika je na 156. místě na světě v délce stavebního řízení na úrovni Bangladéše a dalších superrozvojových zemí. Kdo někdy absolvoval, že si chtěl pořídit vlastní bydlení, třeba domeček, tak ví, co je to za neuvěřitelné martyrium. A podařilo se nám prosadit zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. A jsem na to pyšný, že je to i díky hlasům poslanců SPD, protože ostatní jenom mluvili, kritizovali, sami byli v minulosti léta u vlády a nikdy nic, ani náznak zlepšení, neprosadili. Výsledkem jsou drahé byty, výsledkem je nedostupnost nového bydlení, velká byrokracie a tak dále, byť samozřejmě ty příčiny toho, proč jsou byty drahé, jsou i jiné. Ale tady jenom ve zkratce.

A samozřejmě tu lež, že bude nových třináct tisíc úředníků a nějaký super úřad. Já nevím, proč tady prostě tyhle strany, které házejí slušným lidem neustále klacky pod nohy, lžou. Přitom by měly férově říct, že dojde pouze k transformaci, že se z 90 % počítá, že to bude transformace těch stávajících úředníků na stavebních úřadech a ten úřad se v podstatě jenom přejmenuje. Tak proč lžou? Já jsem včera absolvoval diskusi v televizi s panem Rakušanem, předsedou STANu, a s panem Výborným, z KDU-ČSL, a oni tam prezentovali, že vznikne nový úřad plus třináct tisíc úředníků. Ale to je přece lež. To je úplně flagrantní lež. Kde by se taky navíc vzali? Kdo by chtěl budovat úřad pro třináct tisíc úředníků? SPD je proti tomuhle tomu. Je to transformace těch stávajících. Takže, prosím vás, by bylo dobré, já vím, že jsou čtyři měsíce před volbami, ale aby zástupci koalice Pirátů a STAN a koalice SPOLU, to je KDU-ČSL, ODS a TOP- 09, nelhali. Já vím, že polopravda je jedna věc, ale tohle už je vyslovená lež. To je myslím škoda. Vysloveně se říká, že tady bude nových třináct tisíc úředníků. To není pravda. A upřímně. Opravdu kde by se vzali? To není ani reálné takovýmto způsobem to dělat. Takže ten zákon je prostě určitým posunem a my jsme rádi, že jsme přispěli naším hlasem, a doufám, že to tak bude, aby se zrychlilo a zjednodušilo stavební řízení, aby si lidé mohli snadněji pořídit vlastní bydlení. O to nám v SPD jde, snadněji si pořídit vlastní bydlení.

Pojďme dál v tom porovnávání politických programů. Ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými - jedno ze zásadních témat SPD. Ten náš zákon tady už leží dva roky. Dva roky tady leží zákon SPD. A tady bych chtěl také poděkovat některým ostatním politickým stranám, včetně vládních stran, protože jsme konečně našli nějaký konsenzus a zákon se nám posunul do třetího čtení, do závěrečného čtení.

Takže tady za to pochvala, nicméně třetí čtení nás ještě čeká. Volby se blíží, tak doufám, že nám ten zákon necháte projít. Přidali se k té práci na tom zákonu i poslanci už dalších politických stran. Já jsem za to rád, že jsme přesvědčili i ostatní, že to je důležité téma, ale pojďme to stihnout ještě do voleb, abychom ukončili na základě návrhu zákona SPD zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A pojďme přesunout ty peníze ke slušným lidem. Předpokládaná úspora má být až půl miliardy korun a ty můžeme dát hnedka slušným lidem.

Pojďme dál. Zvýšení sankcí za týrání zvířat. Ano, tady musím poděkovat vládním stranám, protože jste podpořili návrh naší poslankyně Moniky Jarošové a zvýšili jsme - ten zákon už platí - sankce za týrání zvířat, protože pro hnutí SPD je ochrana zvířat skutečně velmi důležitá. My máme rádi pejsky, máme rádi domácí zvířata, občané je mají doma a prostě nám vadí, když se tady týrají zvířata a je to prostě hnusné. Jsou to němé tváře, nemůžou se bránit a my jsme rádi, že vládní strany podpořily pozměňovací návrh Moniky Jarošové, poslankyně SPD a díky SPD se zvýšily sankce za týrání zvířat.

Zrušení daně z nemovitosti. Tak to je návrh zákona, který tady od předloňského podzimu ležel z pera SPD ve Sněmovně. A jsem rád, že si to vláda osvojila a že prošlo zrušení daně z nabytí nemovitosti. My jsme se o to snažili delší dobu. Jak říkám, je to černé na bílém, je to vloženo v systému Sněmovny jako návrh SPD už před tím, než o tom začala mluvit vláda. Jsme rádi, že jsme se na tom všichni domluvili a že toto vstoupilo také díky SPD v platnost.

Další věc je, kde se tak ovšem už odlišujeme zase - zrušení Senátu. Úspora tři čtvrtě miliardy. SPD chce zrušit Senát a zároveň by se nám líbilo snížit počet poslanců na 81 dle tradičních okresů. A jako ten třetí pilíř prezident - Sněmovna - Senát dneska my vnímáme, že by to měl být ten zákon o referendu místo Senátu. A tady se pořád nemůžeme dohodnout. Vždycky slyším od pana premiéra předvolební proklamaci, že chce zrušit Senát, a pak skutek utek! Přitom ty možnosti jsou, jak to udělat, a má to v rukou paní ministryně Alena Schillerová. (Obrací se ke jmenované.) Jenom to chce, paní ministryně, odvahu, protože vy máte v ruce sestavování rozpočtu. A pan prezident už o tom mluvil, že jednou z možností, jak tuto diskuzi rozhýbat, je třeba ponížit rozpočet Senátu. A protože když jsem viděl včera, že místo aby Senát navrhl do Sněmovny zákona na podporu slušných a pracujících lidí, tak hodiny diskutuje o tom, zdali je prezident Zeman způsobilý vykonávat prezidentskou funkci, teď když lidé přicházejí o práci a firmy krachují a lidé potřebují peníze, a oni hodiny a hodiny diskutovali v Senátu a výsledkem diskuze bylo, že chtějí odvolávat prezidenta Zemana, který dostal ze všech nás politiků nejvíc hlasů vůbec v historii České republiky, ať si o něm myslí kdokoliv cokoliv, je to prostě fakt. Ať ho někdo má rád, nebo ne. Tak jestli toto je výstup ze Senátu po mnohahodinové nekonečné diskuzi vůči občanům, no, já myslím, že to nezasluhuje dalších slov. Náš volič nechce platit takovou instituci, volič SPD, která místo aby navrhovala zákony na podporu slušných lidí, tak prostě její výplod za poslední měsíc, jediný snad viditelný výplod vůči řadovému občanovi je takový návrh.

Další věc, kde máme vzájemný rozpor. Hnutí SPD jasně říká ne migraci a ne islámu. Ale zase tady pan premiér Babiš neříkal pravdu. Vždyť dál a dál platíte tu neziskovku, která se jmenuje Organizace pro pomoc uprchlíkům, to je ten pan Rozumek, která sprostě podporuje migraci do České republiky, platíte jí další jednotlivá vládní ministerstva a další politické neziskovky podporující migraci. A ta neziskovka - Organizace pro pomoc uprchlíkům se jmenuje, ono to má vždycky takový název, aby to vypadalo hezky, ale ono nahoře je to, jak se to říká, nahoře huj a dole fuj, nebo jak je to přísloví? A já to říkám doslova, že je to fuj dole, protože tato neziskovka se soudila dokonce i s českým státem, zastupovala dva nelegální afghánské migranty a vysoudili na České republice - takže vláda platí tu neziskovku, ona se soudí proti České republice za naše peníze a pak ještě vysoudila více než 100 tisíc korun na každého toho afghánského migranta za to, že prý je policie dala do jiného detenčního zařízení, než je měla dát. A oni mezitím tedy ti Afghánci už uprchli a už nejsou ani v České republice, už jsou někde v Německu. To je tedy opravdu Kocourkov!

Já říkám, ukončete financování těchto politických neziskovek. Ukončete financování všech politických neziskovek - politických, které prosazuji gender, propagují Evropskou unii, multikulti, migraci. Co to teď v krizi přináší lidem? Lidé nechtějí propagaci. Kdyby si měli vybrat, jestli budou mít větší důchod, nebo propagaci EU tady, vždyť ten výběr je jasný. Proč pořád jdete... To je to, co jsem říkal v úvodu. Lokajská, servilní politika vůči EU. Abyste se zalíbili tam a jakoby i tady. Takže tady máme rozpor, protože SPD říká jasně ne migraci. A europoslanci hnutí ANO hlasují aktivně pro migraci v Evropském parlamentu, například pro usnesení, které podporuje migraci z Afriky. Takže tady máme zásadní rozpor a tady s vámi prostě nesouhlasíme, s vládou, protože podporujete reálně prostě migraci více či méně.

Další věc je euro. Tak ono tu migraci podporuje víc lidí. Ten citát tady už zazněl, já jsem si ho také připravil, protože Ivan Bartoš, lídr koalice Piráti a STAN řekl, cituji: "Jestli má být Evropa do 10-15 let muslimská, nemám s tím problém." No to je tedy neuvěřitelný citát! A já udělám všechno proto jen na základě tohoto citátu, aby koalice Piráti a STAN nikdy nebyla ve vládě. A tady bych rád tedy dodal, že koalice Pirátů a STAN úzce programově spolupracuje s koalicí Spolu, což je ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Takže kdo volí Spolu, tak volí program Pirátů. Ono je to totiž doslova pravda, protože když si vzpomenu na vyjádření exposlance TOP 09 Dominika Feriho, ten přeci říkal, a je to dodnes na stránkách TOP 09, že by Česká republika mohla přijmout čtyři tisíce uprchlíků. Tak to tedy opravdu ne!

Euro. Jediná SPD tady ve Sněmovně odmítá euro. Říkáme nikdy! Koalice Spolu ho prosazuje. Vždyť přeci Miroslav Kalousek řekl, vždyť je to pár měsíců, že pakliže bude koalice Spolu ve vládě, znovu to vyjmenuji: ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, tak v příštím volebním období bude přijato euro. Řekl to Miroslav Kalousek, poslanec TOP 09 to byl v tu chvíli a je to jeden z nejvýznamnějších exponentů a tváří koalice Spolu. A ODS k tomu mlčela. Mlčí k tomu. Měli by jasně říct, že nesouhlasí s těmito návrhy TOP 09, ale mlčí, protože mlčení je souhlas. Vy jste jasně měli říct, že máte rozpor v té koalici, že ODS - jestli nechcete euro, řekněte to, ale vy ho chcete také. Takže mlčíte. To je stejně absolutně nesourodá koalice tedy. Ti chtějí migranty a euro a takovéhle.

Co se týče eura, tak to tady chce většina stran, to chtějí všechny strany kromě SPD. Ostatně Andrej Babiš, opět si dovoluji ho odcitovat, říkal, že teď není vhodná doba na přijetí eura. A kdy? A když jsme se dozeptali, kdy je tedy ta vhodná doba, tak už neodpovídá. No jasně! Po volbách nejlépe, že? Proč neřekne na rovinu, že nikdy euro? Protože to není pravda, protože euro samozřejmě hnutí ANO chce a potřebuje se zalíbit tam i tam. O ČSSD ani nemluvě. ČSSD přeci otevřeně prosazuje přijetí eura, a když si vzpomenu na citát pana ministra a předsedy Hamáčka z turecké ambasády v roce 2015, kdy řekl, že islám má nezastupitelnou roli v historii lidstva. Tak to jsou opravdu šílené výroky a to tedy... No, nezastupitelnou. Teď nevím tedy, v jakých věcech, pravda. Ale vy jste to zajisté myslel z toho pozitivního hlediska, takže to fakt ne. To fakt ne! A my absolutně nesouhlasíme s těmito názory, které má vláda.

Vymahatelná spravedlnost soudy. Tak já sám jsem to poznal na vlastní kůži, kdy po devíti letech jsem vyhrál soud nad časopisem Reflex, který byl konečně usvědčen ze lží a musel se mi omluvit. Ze lží a urážek. Lhali o mě, že prý jsem byl poradcem premiéra Jiřího Paroubka. Lhali o mě, že mi zkracovala cestovka pro plyšáky. Prostě si to všechno vymysleli! A devět let jsem se soudil i přes Ústavní soud, který jsem také vyhrál, a po devíti letech mi daly soudy za pravdu, že Reflex jsou usvědčení lháři, soudem usvědčení lháři. A já se ptám, jak někdo může takový časopis vůbec ještě kupovat, když nevíme, u jakých jiných článků tedy také lžou, protože nikdo asi nemá nebo málokdo má trpělivost se devět let soudit.

Jak to někdo může ještě tedy kupovat, když si nejsou lidé jistí, nejsme si jistí, jaký je další tedy materiál je zase lež. No, takže to je neuvěřitelné. A my navrhujeme časově omezený mandát, mandát soudců s možností obhajoby, přímou odpovědnost za prokázané chybné rozsudky - a opět se tady s vládou nemůžeme domluvit. Vy to prostě blokujete, nechcete o tom diskutovat. Přitom lidé jsou zoufalí z toho, že v České republice není vymahatelná spravedlnost. Jsou opravdu z toho zoufalí.

Lidé už se radši ani nesoudí, už se ani radši nesnaží domoci té spravedlnosti, už rezignovali. A vy jste u vlády, hnutí ANO je u vlády už 7,5 roku s ČSSD. A nic jste v tomto pro lidi neudělali. Takže stručně řečeno, pro SPD je slušný člověk a Česká republika na prvním místě. A chceme normální život pro naše občany a pro naše děti. Chceme sebevědomou, suverénní Českou republiku se spokojenými občany. SPD chce, aby měli všichni slušní lidé více peněz v bezpečí a spravedlnosti. Sečteno a podrženo. Jak jsem podrobně vysvětlil. Důvěru SPD v tuto chvíli nemá ani vládu, ani pseudoopozice, která se na krocích vlády podílela. Naše hlasování bude a je konzistentní.

Poslanecký klub SPD pro nedůvěru vládě. A současně připomínáme velkou odpovědnost těch, kdo vládě v nezákonnostech pomáhali.

Děkuji za pozornost.

