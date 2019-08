Okamura (SPD): Další těžká rána živnostníkům od Andreje Babiše

Vláda Andreje Babiše připravila další těžkou ránu živnostníkům a podnikatelům – nově jim zadrží celkem 13 miliard korun! Schválila to v pondělí. Kvůli nereálným předvolebním slibům musí vláda ANO, ČSSD a KSČM shánět další a další peníze do státní kasy. Ministerstvo financí tak v rámci novely daňového řádu připravilo podnikatelům další nepříjemnost v podobě prodloužené lhůty pro vrácení odpočtu daně z přidané hodnoty (DPH). Ta se má nově navýšit o 15 dní z nynějších 30 na 45 dní! Stát si tak zadržováním cizích peněz nově na přelomu roku 2020 až 2021 přijde na částku okolo 13 miliard korun. Kritici upozorňují, že se živnostníkům a firmám mohou vyskytnout ekonomické problémy. Tato novinka navíc rozporuje vládní tvrzení, že stát zmírní zátěž pro živnostníky. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí s vládní šikanou malých a středních podnikatelů!

Stát si zadarmo ponechá o 15 dní déle peníze podnikatelů, kteří byli systémem DPH donuceni do systému peníze při pořízení zboží či služby vložit. Většina subjektů, které systémově musí vykazovat odpočty, budou tímto značně postiženi. Navíc je to v rozporu s vládními sliby. Ministerstvo financí deklaruje zavedením nové úpravy získání dalších prostředků v řádu miliard korun. Jedná se přitom o svévolné odebrání dalšího majetku daňovým poplatníkům.

Babišova vláda nešetří, naopak rozhazuje a účet musí zaplatit pracující občané. Přitom vláda zároveň vyplácí dávky nepřizpůsobivým, dělá nesmyslné miliardové nákupy amerických vojenských vrtulníků a platí politické neziskovky, které jsou k ničemu.

Vláda chce také zvýšit věk odchodu do důchodu, daně a odvody pro živnostníky. To je pro SPD nepřijatelné. Vláda ANO, ČSSD a KSČM už neví, kde sebrat peníze, tak se chystá naše pracující spoluobčany opět sedřít z kůže. Vláda již odsouhlasila zvýšení spotřební daně, začíná mluvit o navýšení zákonných odvodů pro živnostníky a média informují o přípravě uhlíkové daně. Vláda chce přistoupit na další diktát Bruselu, který chce zavést tzv. uhlíkovou daň, která se má týkat těch domácností, kde je topením uhlí a zemní plyn. To by v praxi znamenalo, že v rodinném domku, kde se topí v klasickém kotli na uhlí, by daň přišla na zhruba 4,5 tisíce korun ročně, v případě účinnějšího kotle na zemní plyn by to bylo 1 300 korun.

Český kabinet totiž slíbil Bruselu, že emise skleníkových plynů omezí. Tuto uhlíkovou daň už zavedla Francie a další zhruba desítka zemí v EU, na řadě je nyní Německo a následně tedy i Česká republika. Babišova vláda se bojí nevole občanů, a tak přemýšlí, že by zavedení daně spustila až v dalším volebním období. Takže místo, aby diktát Bruselu vláda odmítla, tak se mu podřídila.

SPD dlouhodobě bojuje proti navyšování daní, neboť daňová zátěž patří již dnes v ČR mezi jedny z největších v Evropě. Navíc čistota ovzduší se nezvýší, pokud budou naši občané za plyn a uhlí platit více. Vláda má peníze hledat jinde, například u nadnárodních korporací kontrolou jejich odvodů zisků a dividend do zahraničí, které se zde zpětně nereinvestují, omezením plateb politickým neziskovým organizacím nebo redukcí byrokracie.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

