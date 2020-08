Okamura (SPD): EU má stejně jako SSSR uvnitř semínko sebedestrukce

reklama

Ruský disident Vladimir Bukovsky, který kvůli svému odporu ke komunismu strávil 12 let v sovětských věznicích, pracovních táborech a psychiatrických léčebnách, správně říkal, že Evropská unie je nový Sovětský svaz. EU chce zničit národy, vytvořit novou entitu a "nového člověka", zavádí novou totalitu a vládnou ji nevolení aparátčíci jako v Sovětském svazu.

„V Sovětském svazu se říkávalo, že jeho úkolem je vytvořit novou historickou entitu, sovětský lid. Očekávalo se od nás, že zapomeneme na svou národnost, na své etnické tradice a zvyky. Kdo vyrůstal v Rusku, nedokázal rozeznat Rusa od Ukrajince. Nepředpokládalo se, že se o tom bude vůbec někdo zmiňovat, protože se od nás očekávalo, že budeme jedna entita. Zdá se, že totéž platí o Evropské unii. V Bruselu nikdo nechce, abyste byli Britové nebo Francouzi. Chtějí, abyste všichni byli nová historická entita - Evropané. Jedním z hlavních cílů socialismu vždy bylo zničit národní stát. Podle letitého přesvědčení mají státy zmizet - s jistou pomocí ze strany socialistů. A přesně to dnes pozorujeme v Evropě. Cílem tohoto shlukování, které Brusel provádí, je pohltit národní státy, které by tak měly přestaly existovat,“ říká naprosto přesně Vladimir Bukovsky.

„SSSR - to byl Svaz sovětských socialistických republik. Co je Evropská unie? Ještě zcela nedávno, před volbami v Itálii a v Rakousku, to byl téměř svaz socialistických republik. Sovětský svaz vždy prosazoval vlastní model socialismu, a pokud se někdo pokusil změnit směr, byl přepaden nebo se dostal pod obrovský tlak. Této metodě se říkalo Brežněvova doktrína. Přesně totéž se dnes děje v západní Evropě. Když se Rakousko odchýlilo od socialistického kurzu, bylo ostrakizováno. Miloševičův socialismus byl trochu jiný než ten bruselský, proto na jeho zemi dopadly bomby,“ uvedl před lety Bukovsky. Jak se vládlo v Sovětském svazu? Vládu tvořilo patnáct nevolených lidí, kteří se jmenovali mezi sebou navzájem a kteří nebyli nikomu odpovědní.

Jak se vládne v Evropské unii? „Evropské unii vládnou dva tucty lidí, kteří se jmenují navzájem, nikomu nejsou odpovědní a kterým nemůžeme dát padáka. Jak vznikal Sovětský svaz? Nátlakem a velmi často vojenskou okupací Rudou armádou. Jak vzniká Evropská unie? Pravda, nikoli ozbrojenou silou, ale nátlakem a zastrašováním, kdy jakákoli země nemá možnost přežít hospodářsky mimo unii. Je to jako sňatek z donucení,“ vysvětlil Bukovsky.

Někdo by mohl říci, že Sovětský svaz měl gulagy a dokud nějaká země gulagy nemá, nelze ji se Sovětským svazem srovnávat. „Myslím, že náznaky gulagu už v Evropské unii máme; přinejmenším gulagu intelektuálního. Pokud se kdokoli pokusí dát otevřeně najevo své mínění v rasových záležitostech nebo záležitostech ´gender´ a jeho názor je jiný než názor schválený, je ostrakizován; může se stát, že nesmí vykonávat určité povolání nebo vydat knihu. To jsou začátky gulagu,“ varoval Bukovsky.

Výsledky toho, co se v Evropě děje, budou podle Bukovského přesně opačné než to, co nám všichni slibují. „Říkají nám, že Evropa musí být federálním státem, abychom se vyhnuli válkám; v této chvíli žádná válka nehrozí, ale po řadě let existence EU stane Evropa na pokraji konfliktu. Říkají nám, že až překonáme všechny předsudky a národnostní cítění, budeme žít navěky jako mnohonárodnostní společenství. Nastane pravý opak. Po éře Sovětského svazu, který byl považován za šťastnou rodinku národů, jsme měli víc etnických konfliktů než kdokoli jiný. Říkají nám, že cílem je prosperita, že ekonomika bude silná, na úrovni ekonomiky Spojených států a bude s ní moci soutěžit. Nastane pravý opak; přespříliš regulovaná, stupidně organizovaná ekonomika Evropské unie bude velmi slabá. Lidé budou stále chudší a stále více závislí na Spojených státech. Hra západních socialistů se velmi podobá hře Leninově, který se soustředil na proletariát a menšiny, aby se jejich jménem chopil moci. Západní socialisté dělají téměř to samé,“ řekl ruský disident.

„Před pár lety jsem četl objevnou studii, kterou vydala Evropská komise; týkala se problémů trhu práce: do dvaceti let bude mít Evropa tak málo pracovních sil, že bude muset importovat třináct milionů lidí z třetího světa. Francie trpí v současné době vysokou nezaměstnaností a nebezpečí nedostatku pracovních sil jí nehrozí. A proč z třetího světa? Spoustu kvalifikovaných dělníků má východní Evropa a Rusko. Ty ale Evropská komise nechce; chce lidi etnicky odlišné. Sám pocházím z východní Evropy, mám pochopení pro lidi, kteří hledají útočiště před persekucí a jsem velmi tolerantní; ale jedna věc je být tolerantní k tomu, co už je, a něco jiného je úmyslně vytvářet obrovský problém, který bude mít ničivé důsledky,“ varoval již v únoru 2002 Bukovsky.

A proč EU podporuje imigraci z Třetího světa? „Jednak přerozdělováním bohatství a podpor získají voličstvo pro sociálně demokratické strany. Za druhé, všichni budeme vypadat, že jsme se něčím provinili. Každý, kdo o tomto problému promluví, se okamžitě stane vyvrhelem: velmi vhodné represivní opatření k umlčení opozice. Konečným cílem těchto utopistů je mít z celého světa jeden velký stát. My, necitové a egoisté, nemáme dost pochopení pro problémy třetího světa. Když třetí svět přivedou do Evropy, pochopení bude muset být mnohem víc, nebo...!“ říká Bukovsky.

„Evropská unie se zhroutí. Stejně jako Sovětský svaz má uvnitř semínko sebedestrukce; nechá však za sebou nesmírnou zkázu a nás s obrovskými hospodářskými a etnickými problémy. Čím dříve jí k sebedestrukci pomůžeme, tím lépe. Dobrá zpráva zní, že je mnohem snazší vzepřít se bruselským byrokratům než KGB. Jsou to jen intelektuálové; chtějí mluvit o lásce k lidstvu; nemají žádnou zkušenost s brutalitou a nejsou schopni zabít miliony lidí. Byrokrati v Bruselu se bojí davů. Vzpomeňme, jak je vyděsily demonstrace antiglobalistů. Bude-li tu skutečně masové hnutí proti bruselským projektům, na svoje plány zapomenou a utečou. Na jednu věc se můžeme spolehnout: na to, že jsou to zbabělci,“ řekl optimisticky Bukovsky.

