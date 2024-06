Okamura (SPD): Exponenti Fialovy vládní pětikoalice dál tlačí na přijetí eura

reklama

Exponenti Fialovy vládní pětikoalice dál tlačí na přijetí eura v České republice. Naposledy to teď řekl prezident Petr Pavel, podporovaný Fialovou vládní pětikoalicí, že je potřeba přijmout euro. Za hnutí SPD říkám jasně, že hnutí SPD odmítá přijetí eura v České republice a prosazujeme referendum.

Prezident Petr Pavel se vyjádřil opět a opakovaně za přijetí eura v minulém týdnu a řekl, že je příznivcem přijetí eura v České republice, které by mělo podle něj nahradit českou korunu. No, je to v souladu s tím, co říkají některé strany a někteří politici Fialovy vládní pětikoalice. Takoví politici, co prosazují euro, významní politici, jsou především v ODS a samozřejmě STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09.

Prezident Pavel dokonce odmítá - což je přesně v souladu s tím, co prosazuje Fialova pětikoalice - tak pětikoalice i prezident Pavel odmítají, aby se v takto zásadní věci konalo celostátní závazné referendum, ve kterém by měli právo vyjádřit svůj názor všichni oprávnění čeští voliči. Hnutí SPD s prezidentem a s pětikoalicí nesouhlasí. My prosazujeme českou korunu, prosazujeme zachování české koruny. Myslím, že by byla i na místě diskuse nad návrhem, abychom korunu dali do ústavy jako českou měnu.

Měnová unie Evropské unie je totiž posledním předstupněm před vznikem nadnárodního evropského superstátu, který by znamenal konec české státní suverenity. My v SPD hájíme české národní zájmy a českou korunu. A absolutně je i pro nás v SPD nepřijatelné, aby se Česká republika podílela, spolupodílela na dluzích zadlužených států eurozóny, což samozřejmě je podmínka vstupu České republiky, vstupu jakékoli země do eurozóny, že se pak musíme povinně podílet na sanaci dluhů zadlužených zemí, což je samozřejmě pro nás absolutně nepřijatelné.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

