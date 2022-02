Okamura (SPD): Fiala řekl, že v prosinci představí plán a nepředstavil nic

reklama

Vážené dámy a pánové, dnes byla svolána mimořádná schůze Sněmovny, aby se projednala pomoc lidem zasaženým rostoucími cenami energií a podporou podnikatelským subjektům v souvislosti s výskytem koronaviru. Za SPD požadujeme, aby vláda pětikoalice Petra Fialy zlevnila lidem elektřinu, energie, pohonné hmoty a potraviny po vzoru Polska, Maďarska a Slovenska.

Fialova koalice - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN - se k řešení těchto problémů dlouhodobě staví zády. Vláda nepředstavila žádný plán opatření proti inflaci, rostoucím cenám energií a potravin. Vlády Maďarska, Polska a nově také Slovenska, přitom byly schopné nalézt včas účinnou pomoc. Polská vláda od 1. února na půl roku zavedla nulovou sazbu DPH pro základní potraviny. Nulovou daňovou sazbu mají navíc od února do července i umělá hnojiva, jejichž cena má také přímý vliv na ceny potravin.

V Maďarsku byly dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny stropy cen pohonných hmot a ceny některých základních potravin. Toto je podle SPD cesta, jak pomáhat občanům, aby nemuseli nakupovat v Polsku. Slušní a pracující občané musí kvůli vládě platit čím dále vyšší daně, ale nepřizpůsobiví i nadále dostávají neadresné sociální dávky téměř na všechno. Tento systém SPD odmítá.

Znovu je tady dokola a dokola ta otázka, na kterou stále nedostávám odpověď.

Vláda Petra Fialy je u moci už několik týdnů, ale ve skutečnosti už čtyři měsíce mají ve Sněmovně většinu, takže nikomu z nich nebránilo, jejich poslancům, aby už i před důvěrou vlády podali poslanecké návrhy a mohli jsme tady probrat už řešení zdražování. Tato vláda ale nepředložila pro občany vůbec nic. Vy nemáte žádné řešení na zdražování energií, potravin a pohonných hmot v České republice. Kvůli vládě Petra Fialy a této pětikoalice, která tady zdržuje zákony, jako je pandemický zákon, a zdržuje občany a zdražuje občanům životy, protože mezitím místo aby vláda řešila zdražování, tak lidem chodí další a další složenky, takže tato vláda se přímou úměrou podílí na tom, že vytahujete lidem peníze z kapes úplně zbytečně. A znovu tady dávám to srovnání s polskou, maďarskou a nově i slovenskou vládou. To znamená, ta neschopnost této vlády jakkoli pomoci lidem vyřešit zdražování, ta už je do očí bijící dokonce i ve srovnání se zeměmi Visegrádské čtyřky, dokonce i se zeměmi v našem regionu.

Vy byste měli říct skutečně úplně upřímně - a já vás k tomu tady už opakovaně vyzývám - měli byste říct, že nechcete řešit zdražování, nechcete pomoci občanům nebo nemáte řešení na zdražování. Ale to je na okamžitou demisi. Protože lidé nemají čas čekat na nějakou neschopnou vládu, která dokonce nemá ani podporu u svých vlastních senátorů v Senátu. Takže vůbec dokonce není jisté, jestli vy dokážete prosazovat své vlastní návrhy.

Viděli jsme to tady dneska ráno, kdy kolem třetí hodiny ráno jsme měli hlasovat o vládním pandemickém zákonu, který vy jste předložili v legislativní nouzi, tzn. řekli jste, že na něj spěcháte, tzn. i za cenu protiústavního jednání v legislativní nouzi jste to předložili. No a když se mělo dneska ráno konečně hlasovat ve tři hodiny, tak jste zjistili, že nemáte dostatek vašich vládních poslanců na to, abyste přehlasovali senátní veto. Bylo vás tady 97 a potřebovali jste 101 poslanců na přehlasování senátního veta. A vy jste je tady neměli. To znamená, to je neuvěřitelná blamáž, protože vaši poslanci vládní prostě nepřišli do práce. Už se to stalo podruhé. To znamená, vy tak prodražujete to fungování Sněmovny, to je úplně neuvěřitelná situace, že vy předložíte zákon v legislativní nouzi a pak, když přijde po x hodinách na hlasování, tak o něm nemůžeme hlasovat, protože vaši poslanci nepřišli do práce a zjistili jste, že tady nemáte tu potřebnou většinu 101. A proto jste tady navrhli odložení hlasování až na pátek v jednu hodinu. Problém bylo to - já jsem tady navrhl, aby se o tom pandemickém zákonu hlasovalo podle plánu. Hned. Aby se o tom hlasovalo hned, ale vy jste hned hlasovat nechtěli. Takže jestli tady na mě bude někdo reagovat, tak to zase budou lži na lži a výmluvy na výmluvy, protože já jsem navrhl hlasovat hned, hlasovat se mohlo hned, ale vy jste hned hlasovat nechtěli, protože jste tady neměli dostatek poslanců.

No a podobně je to s tím zdražováním, podobně je to s řešením cen energií, potravin a pohonných hmot. Je to další selhání na selhání a tvrdě na to doplácí všichni občané. Ovšem tragédie je, že na to kvůli vaší vládě doplácí i voliči SPD, kteří na tuhle neschopnost vaši vyřešit cokoli pro občany České republiky, už toho začínají mít dost. Už toho začínají mít dost.

A já bych chtěl opravdu z tohohle toho pohledu připomenout, že pan premiér Petr Fiala slíbil v médiích v prosinci, že do konce prosince představíte plán na vyřešení zdražování energií v České republice. Vaše vláda nepředstavila nic. Máme polovinu února, dva měsíce utekly, vám to vyhovuje, protože kvůli této pětikoalici jste si navýšili platy politiků o šest procent, no tak kam byste pospíchali. Problém je, že občanům životy pouze zdražujete. Přichází jim drahé složenky za elektriku, za plyn, ale pomoc není žádná. Nic. A místo toho tady aby vládní koalice řešila zdražování a vyřešila ho hlavně, vyřešila to zdražování, jako ke konkrétním krokům už přistupují, jak jsem říkal, země kolem nás, tak místo toho tady jako prioritu potlačujete pandemický zákon. Ale když mělo přijít na hlasování, tak jste zase nepřišli do práce, zase, opakovaně, protože už se to opakovalo u stavebního zákona, kdy to bylo v pátek odpoledne, všichni si na to pamatujeme v lednu a protože vaši poslanci vaší pětikoalice už jeli domů, tak vás tady bylo málo a opozice vás přehlasovala. Vy vůbec nechcete pracovat. Vy jste prostě - vaši vládní poslanci - šli spinkat, hezky se vyhajat, asi se vyhajají a vyspinkají až v pátek 13 hodin, takže ten váš zákon, který vy protlačujete v legislativní nouzi, tak najednou už nepospíchá ten váš zákon, najednou už nemáte spěch, takže se klidně může hlasovat za dva dny v uvozovkách nebo za den, protože prostě vaši poslanci tady nejsou, už chtěli jít domů. Takže to je opravdu otřesná záležitost. Otřesná záležitost.

A k tomu, jakým způsobem vy tady prodražujete tu práci Sněmovny. Vy totiž neprodražujete jenom práci Sněmovny (od koalice se ozývá volání, bouchání do lavic, potlesk), vy prodražujete práci všem občanům České republiky. No, ano, tleskáte tomu, že jste udělali jedno místo místopředsedy Sněmovny navíc za 20 milionů korun za volební období? To přece ví celá republika, že prodražujete práci Sněmovny. (Hluk a potlesk od poslanců koalice.) Není to náhodou tím?

Kvůli vašemu návrhu zákona resp. kvůli vašemu nenávrhu, kvůli tomu, že jste nic neudělali, tak kvůli vládní pětikoalici stouply platy politiků o šest procent! Takže jste si zatleskali sami sobě. Obrovským způsobem prodražujete i práci Sněmovny a odmítli jste i v rámci toho hlasování návrh SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období. Vždyť od 1. 1. letošního roku, od 1. ledna se zvýšily platy politiků o šest procent, kvůli vládní pětikoalici. Ví to celý národ a vy se tomu ještě tady smějete, což taky všichni slyšeli. Vy se smějete občanům do obličeje. Dobře, že jste si zatleskali a smáli, vysmáli jste se občanům do obličeje úplně, všichni to slyšeli, za to, že jste si sami sobě zvýšili platy a smějete se občanům do obličeje. Je to neuvěřitelný chování úplně, je to opravdu neuvěřitelná arogance, je to neuvěřitelné opojení mocí. A já si myslím, že je to úplně neuvěřitelný. A vůbec se nedivím, že vládě Petra Fialy už klesají preference, což jsme viděli i průzkum na serveru televize Nova, že už vám to klesá na 26 %, že vám lidi věří, což pár týdnů po volbách je opravdu z mého pohledu špatný výsledek. Ale ten sestupný trend je potřeba si tady pojmenovat, je potřeba o něm mluvit, o tom, jak klesá důvěra vlády. Já se tomu ani nedivím, protože lidem chodí čím dál zdražující se složenky, zdražuje se jídlo a vy si přidáte nová tři místa ministrů z 15 na 18, na jejich sekretariáty teď ve státním rozpočtu vyčleňujete desítky milionů korun navíc sami pro sebe, přijímáte pro ten servis, pro ty sekretariáty, pro ty tři nové nepotřebné ministry 70 dalších pracovníků. Lidé to vidí a přitom slušným lidem nepomáháte vůbec v ničem. To je přece úplně jasné.

Ale znovu se chci zastavit přece jenom u toho momentu, jak jste se teď vysmáli občanům a ještě že to bylo nahlas, když jsem hovořil o tom, že kvůli vaší koalici, kvůli tomu, že vy jste si přidali, kvůli vám se zvýšily plat politiků o šest procent, že jste zamítli návrh SPD na zamrazení platů politiků. Jako ta arogance, že se dokonce nahlas dokážete lidem smát, to je opravdu šílená záležitost.

A slyšel jsem nějaké argumenty, kolik stojí hodina jednání Sněmovny. Můžu se zeptat, pakliže by někdo chtěl to glosovat, kolik stojí svoboda a demokracie pro deset milionů občanů České republiky? Jestli by to někdo kvantifikoval? A já za sebe vám odpovím předem. I kdybych tady v té Sněmovny byl osamocený, tak osamocený budu i klidně proti všem bojovat za svobodu a demokracii v České republice. Pro mě je to ta maximální možná hodnota. A pakliže vy tady prosazujete totalitní pandemický zákon, je potřeba udělat všechno pro to, aby taková vláda, která chce ovládat lidi od 1. března a omezovat jim další a další svobody ve fázi, kdy se tady všechno rozvolňuje, ruší se karantény, nemocnice jsou zahlcené, tak aby se tomu zabránilo. Tady někteří poslanci vládní koalice dávají na misku vah, kolik stojí práce Sněmovny a na druhou misku vah dávají svobodu a demokracii. To také svědčí o mimořádné, mimořádné aroganci!

Ale ono to není ani o té hodině práce Sněmovny. Vy přece prodražujete Sněmovnu o miliardy. O miliardy korun! Protože kvůli vám je tady státní rozpočet, a o tom budeme jednat zítra, až v pátek, v polovině února tady jednáme o státním rozpočtu na letošní rok! V polovině února roku 2022 jednáme o státním rozpočtu na rok 2022. Vždyť kvůli vám nemají miliardy na investice různé úřady. My se potřebujeme proinvestovat z krize. Vy jste zabrzdili peníze. Kvůli vaší vládě, kvůli vaší neschopnosti jste okradli o již slíbené peníze hasiče, policisty, pracovníky v sociálních službách, vojáky, pracovníky úřadů práce; těm jste ještě naložili práci navíc, jak víme, pracovníky dalších potřebných profesí. Vy jste je okradli o peníze. Ano, ta vaše vláda opravdu stojí miliardy, ale všechny občany, kterým jste vytáhli peníze z kapes. Takže takovouhle šílenou otřesnou vládu, to tady opravdu ještě nebylo a vůbec se nedivím, že vám klesají preference.

A teď jsem slyšel nějaké zástupné přihlouplé řečičky, hodina Sněmovny stojí 700 tisíc korun. Vždyť to je všechno také kvůli vám. Vy tady máte většinu, máte většinu 108 poslanců, vy si tady můžete prohlasovat jakýkoliv program na schůzi Sněmovny, ale vy jste se rozhodli, že namísto toho, abyste řešili zdražování občanů a naopak snížili náklady občanům, zlevnili jim životy a pomohli jim, tak jste se rozhodli, že vaší prioritou tady bude pandemický zákon, kterým chcete omezit práva a svobody občanů. A my opravdu, od SPD neuslyšíte, že svoboda a demokracie se dá vyměnit za peníze. To je typické uvažování koalice ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů. Svobodu za peníze. Že by i za úplatky? Ostatně, jak víme, hrozí nyní 16 let vězení politikům ODS v kauze ROP Severozápad v Ústeckém kraji za rozkrádání miliardových dotací. Proto nevím, co máte přesně tím na mysli. Asi jste zvyklí handlovat svobodu a demokracii za peníze. Ale to se nikdy handlovat nedá a nesmí. Svoboda a demokracie je nedotknutelná hodnota a občané na to mají právo. Proto to, že tady klesl někdo na tak nízkou úroveň, a byl to poslanec výborný z KDU-ČSL, že porovnává hodinu práce Sněmovny s omezováním, s plošným omezováním svobody a práv deseti milionů občanů České republiky, přičemž ten, kdo chce ta práva a svobodu omezovat, je právě ta vládní pětikoalice, kterou on zastupuje, to jsme klesli opravdu mimořádně nízko. Mimořádně nízko! A až mě zaráží, že vůbec by tady někdo z vládní koalice mohl už mluvit o nějaké demokracii.

Takže tyhle laciné argumenty, tyhle nesmysly, tohle plácání nebo míchání jablek s hruškami a plácání pátého přes deváté, to na mě opravdu neplatí a na naše poslance SPD také ne a na naše voliče také ne. My máme logické uvažování a nemíchejte tady jabka s hruškama. Pakliže je takhle pomícháte, vždycky půjdu na mikrofon a vysvětlím to, jak to je ve skutečnosti, protože tyhle účelové slátanice, když vládní koalice je v rozkolu, protože už i vaši vlastní senátoři odmítli váš pandemický paskvil, a přesto to tady natvrdo tlačítko, tak já myslím, že už je toho celkem dost. Ale čím víc budete chodit na mikrofon, tím víc my budeme reagovat a já se žádné přímé názorové politické konfrontaci nebráním. Samozřejmě pakliže to bude v názorové rovině.

Samozřejmě bráním se té konfrontaci, kterou někteří vládní politici nastavují. Mluvil jsem o tom už tady včera, jak mi vyhrožoval primář Martin Straka, primář sokolovské nemocnice, který navrhoval, aby mi tady někdo dal, aby mi tady dali do vody kyanid, aby mě zabili a otrávili. Už je tam trestní oznámení samozřejmě, už jsem informoval i ministra Rakušana a už jsem viděl dneska článek na internetu, že už své výroky bagatelizuje, ale nechtěl bych se dostat pod ruku primáře sokolovské nemocnice spojeného s TOP 09, kandidoval za TOP 09. Ano, kandidoval za TOP 09, všichni to víme. Takže nerad bych se spojoval s nějakými extremisty a s nějakými extremistickými stranami, které mají takovéto kandidáty. A zajímavé je, že jsem neslyšel žádné odsouzení tohoto člověka, verbální odsouzení tohoto člověka z úst zástupců vládní koalice. To je to, co jsem chtěl říct. Kdo z vás šel na mikrofon, aby řekl, ano, tento kandidát TOP 09 je špatný, tento primář sokolovské nemocnice je špatný, tohle vůbec neměl říkat. A opravdu nikdy bych se nechtěl dostat po ruku lékaře, který vyhrožuje lidem, že jim dá do pití kyanid. Takže my samozřejmě podáváme i podnět na Českou lékařskou komoru na tohoto lékaře, je tam i trestní oznámení už, ministr vnitra Rakušan o tom ví také, protože vládní koalice se k tomu neumí postavit. Tady předseda klubu TOP 09 pan Jan Jakob normálně se dere vždycky k mikrofonu a zajímavé je, že když má odsoudit kandidáta TOP 09 do místního zastupitelstva, tak najednou mlčí a nechce říct, že měli špatného kandidáta, že tam mají extremistu, a to je samozřejmě velký problém.

Jinak jsem rád, že už se rozběhla debata i ohledně těch výhrůžek kolem domovů politiků. Ale opět jsem neslyšel z úst vládní koalice, abych posunul včerejší debatu, odsouzení chování poslance TOP 09 Ondřeje Koláře, protože jak jsem tady včera uvedl, tak tento pán, kterého více neznám blíže, tak se schválně fotil před mým bydlištěm, dával to na sociálně sítě, aby tam poštval občany proti mně v mém bydlišti. Takže mě by to nikdy nenapadlo, fotit se před bydlištěm nějakého politika, i kdybyste byli z jakékoliv strany, a dávat to na sociální sítě, abych poštvával lidi proti vám. A už vůbec by mě nikdy nenapadlo na váš soukromý majetek věšet nějaké své soukromé předměty, konkrétně tento poslanec TOP 09 tam věšel visačku SPOLU. Já vůbec nechápu, proč někdo na můj soukromý majetek věší nějaké své soukromé věci, které tam vůbec mít nechci. To je nějaká nová kultura z řad vládních politiků, že půjdete a na soukromé majetky lidí budete navěšovat nějaké značky? Asi abyste je označili, kdo je s vámi a kdo je proti vám? To už tady bylo v historii, označovat politické nepřátele a veřejně je pranýřovat a poštvávat proti nim lidi. Ano, to bylo za nacismu v Německu. Ale tyhle manýry opravdu byste mohli nechat. Samozřejmě při pohledu na pana poslance Výborného, vaším prostřednictvím, nechám tu historii tentokrát, která se týká lidovců, protože už bych přímo odcházel od tématu.

Takže já jsem chtěl toto říci v úvodu, jaké jsou priority vládní koalice. Jsou to priority podivné, teď určitě to uvidí i veřejnost a uvidí to všichni občané za chvíli, že vláda nebude řešit, resp. nevyřeší zdražování pro občany. Já už vám to říkám teď, vážení občané. Vláda nevyřeší zdražování energií a potravin v České republice. Nevyřeší! Uvidíte všichni, protože oni to nechtějí vyřešit. Nevyřeší to, protože to nechtějí vyřešit. A neumí to vyřešit. Ale to, co tady přijde místo vyřešení zdražování, bude korespondenční volba - další priorita vládní pětikoalice. Protože jak jim klesají preference, tak chtějí změnit volební zákon, protože se bojí, že už příště neuspějí, takže chtějí zmanipulovat, otevřít možnost manipulacím a podvodům ve volbách. Nejprve v prezidentské volbě, dále ve volbě do Sněmovny.

Takže prioritou není řešit zdražování a dořešit zdražování, a já vás žádám, aby tady nebyly nějaké výmluvy a budu se ptát pořád, ne že dílčím způsobem něco budete řešit ohledně zdražování, jako že jste ještě nic neřešili, ani plán jste nepředstavili, jak premiér sliboval do konce prosince, ale já chci, abyste to vyřešili úplně, já chci, abyste to vyřešili úplně, protože vy jste slibovali, že máte řešení, sice trošku iluzorní řešení, to jsem se musel tedy trošku smát tý naivitě premiéra Petra Fialy, který, jak si pamatujete, tak v televizi řekl, je to cca měsíc, měsíc a půl, že řešením bude předsednictví České republiky v Evropské unii ve druhé polovině roku. Ano, to je přímo citát, který on řekl v televizi. Já jsem na to pak reagoval v přímém přenosu. Tak to je teda fatální iluze a toto vyjádření premiéra Fialy znamená pouze další zdražování energií pro občany v České republice. To jsem teda zvědavý, jak české předsednictví vyřeší zdražování energií v České republice. Nevyřeší. Zase je to lež, je to planý slib, je to naivita týhletý vlády.

Takže to je samozřejmě úplně fatální a bohužel ta vaše vláda vytahuje peníze každý měsíc, i teď, každou chvíli, vytahujete další a další zbytečné peníze občanům z kapes. Vaše vláda je prostě zadarmo drahá. To je příznačný název. Takže ten výsledek té vaší činnosti je, že čeští občané, a všichni to víte, ale vládní koalice k tomu mlčí, no nemlčí, tak dokonce jste udělali konkrétní kroky, tak si začali jezdit nakupovat do Polska, protože Polsko snížilo, zavedlo nulovou daň, daňovou sazbu DPH pro základní potraviny. Jsou tam i levnější pohonné hmoty. Takže čeští občané, občané České republiky, kvůli této vládě Petra Fialy, pětikoalici, pěti slepenci, jak přezdívají lidé, i když já už častěji slyším ve veřejném prostoru, že jste dostali přezdívku ubrečená vláda nebo ufňukaná vláda, protože si vždycky stěžujete, že nemůžete vůbec nic prosadit, přitom je to jenom neschopností lidí právě typu Marka Výborného z KDU-ČSL, který to tady hrotí nenávistně a teďka taky práskl do stolu a pak se diví, že s ním nechce nikdo jednat, protože takovýhle vzteklounky, který tady mlátí do stolu, my jsme fakt v dospělým světě, my nejsme tady v mateřské škole, takže buď jste profesionální politik a umíte jednat a umíte nalézat kompromisy, nebo jste jako malý kluk někde na písečku a dupete si jenom nožičkou, že když nebude po vašem, tak prostě se tady zřejmě, no, chtěl jsem říct počůráte, ale to je vaše věc už.

Takže problémem je, že výsledkem nečinnosti vaší vlády, jo, výsledkem nečinnosti vaší vlády je, že čeští občané začali jezdit nakupovat do Polska. To znamená, český občan místo aby vláda pracovala na tom, aby příjmy českých občanů, abych se vrátil k té ekonomice a k těm základním ekonomickým pravidlům, který mě překvapuje, že vláda vůbec nechápe, místo aby příjmy českých občanů, které mají v rámci svých platů, mezd a zisků, se točily v české ekonomice a zpátky se nám vracely formou třeba DPH a tak podobně, nebo jiných příjmů, zpátky do naší ekonomiky a do státního rozpočtu, tak vy vlastně svojí neschopností vyvádíte peníze českých občanů do zahraničí a já těm českým občanům rozumím samozřejmě, protože když vaše vláda není schopna nastavit ani s porovnatelnými zeměmi středoevropského regionu adekvátní ceny potravin a zajistit přístupné ceny potravin, pohonných hmot a energií, tak samozřejmě českým občanům logicky nezbývá, než aby si šli nakoupit třeba do Polska.

Takže to, že vaše vláda nás přichází opravdu draho, ale to není 700 tisíc, to už jsou miliardy, tím, že čeští občané jsou nuceni - a já je chápu úplně a rozumím jim - jezdit nakupovat do zahraničí a přispívat, vlastně zvyšovat HDP v sousedním Polsku místo aby zvyšovali HDP v České republice, to je všechno vaše vina, vaší vlády. Takže jestli tady chcete hovořit o tom, kdo tady zdražuje, kdo tady zdražuje český rozpočet a kdo tady je drahý, tak jste to vy, ale v miliardách korun. Je to neuvěřitelný.

A pak si ještě dovolujete říkat, že hodina Sněmovny stojí 700 tisíc korun, když vy stojíte miliardy. A ještě dáváte na misku vah boj za svobodu a demokracii s nějakými penězi. To je tedy úplně šílená situace, protože znova říkám svobodu a demokracii nemůžeme vyměnit za nějaké peníze. Kdybych si měl vybrat svobodu a demokracii a členství v Evropské unii, to je ta stejná otázka. Vždycky svobodu a demokracii. To je přece úplně jasné. Já bych chtěl vždycky radši svobodu a demokracii a klidně být o něco chudší a já myslím, že i naši voliči a já to vím, radši by svobodu a demokracii než aby je někdo ovládal, šikanoval a tyranizoval a neměli ani na základní potraviny a energie.

Zpátky k tomu, jakým způsobem vaše vláda pracuje s těma cenama energií, potravin atd. Vy jste nejenom že nejste schopni zajistit levnější potraviny, energie, pohonné hmoty tak, jako to dělají vlády, vlastenecké vlády kolem nás a SPD je vlastenecká strana. Ale vy jste dokonce ještě šikanujete ty občany, kteří si šli nakupovat do Polska, tím, že ministr financí Zbyněk Stanjura tam poštval celníky proti nim. Já nic nevytýkám celníkům. My podporujeme jak celníky, tak policisty, tak hasiče a další, protože celník musí prostě podle služebního zákona pracovat na příkaz. To znamená, tomu celníkovi nezbývá nic jiného, když mu to přikáže ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, než aby šel kontrolovat ty občany, a politicky, je to politický pokyn. To znamená, celníkům nevyčítám vůbec nic, naopak s nimi soucítím, že řada z nich, bych předpokládal, že si do toho Polska jde nakoupit taky, pochopitelně. A zvláště když vláda tady v podstatě plus minus zamrazila nebo okradla řadu profesí o slíbené zvýšení, a to se jednalo o zvýšení v rámci inflace.

Takže místo aby vy jste řešili zdražování energií, potravin, tak vy ještě šikanujete a perzekvujete občany, kteří si jdou nakoupit do Polska, protože v Polsku je vlastenecká vláda, která kašle na zájmy Evropské unie a na diktát z Bruselu, ale šla to prostě řešit.

Takže ono je to opravdu čím dál horší a za sebe já jsem opravdu neočekával, že už po pouhých pár týdnech tady bude nějaká vláda, která bude přinášet takové problémy občanům České republiky. Vy jste slibovali už rok, rok jste slibovali a já to vím z první ruky, protože jsem v těch televizních debatách s Petrem Fialou a s dalšími pochopitelně byl v těch televizích, celý loňský rok i jindy. Takže vaši představitelé pětikoalice říkali, jak jsou připraveni programově, jak jsou připraveni vyřešit všechno, zdražování jak jste připraveni vyřešit, ale skutek utek´. Vy nemáte připraveno nic. Jediný, co chcete a jediný, co je váš program je, že chcete vládnout.

Druhá věc je, a to už jste voličům neřekli, že nevíte jak, resp. že jenom sami pro sebe.

Co se týče, takže já bych vás chtěl důrazně požádat, důrazně bych chtěl požádat vládní pětikoalici a tady předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan Marek Výborný tady neustále chodí na mikrofon, ale já bych ho chtěl taky požádat prostřednictvím předsedajícího, aby přišel na mikrofon s tím, že řekne, jak vyřeší to zdražování. To lidi zajímá, jak vaše koalice vyřeší to zdražování, protože už jsem si všiml, že vy chodíte na mikrofon s věcmi, které schválně vůbec neřeší ty problémy občanů, takže já se znova ptám, až půjdete na mikrofon, a už jste se před chvílí hlásil, jsem si všimnul, možná jste stáhl už zase, tak já bych rád ve vašem vystoupení slyšel, jak vyřešíte zdražování energií, potravin a pohonných hmot v České republice. A jestli to ve vašem vyjádření nezazní, tak je to k ničemu úplně. Pro občany. My chceme slyšet od nějakého vládního představitele a je pravda, že pan poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL tady mluví nejčastěji na mikrofon, se ukázalo, a ještě pan Jakob, předseda klubu TOP 09.

Takže já bych vás chtěl požádat, protože vy jste evidentně takoví ti mluvnější mezi vašimi poslanci, protože jsem si všiml, že drtivá většina vašich poslanců vůbec nemluví, takže buď nechtějí mluvit, nemluví, nebo nemají argumenty, nebo se možná už ani nechtějí hlásit k některým vašim tématům typu pandemický zákon. Tak u vašich senátorů jsme to viděli, že dokonce to zamítli a byli proti. Takže já bych chtěl, až půjdete na mikrofon, a já myslím, že máte chuť jít na mikrofon doufám, ale i kdybyste šli na mikrofon zítra i příští týden, prosím, vložte tam to, jak budete řešit to zdražování, protože od ministrů se toho nemůžeme dočkat. Takže abyste chápali, vážení kolegové z TOP 09 a KDU-ČSL, proč nabádám vás, protože ministrů jsme se ptali už xkrát a ministři na ten dotaz neodpovídají. Premiér Petr Fiala také ne. Ten řekl, že v prosinci představí plán a nepředstavil nic. A znovu, jak víme, to ví všech deset milionů občanů České republiky a jejich rodiny, každému chodí drahé složenky a zdražuje se to. Takže občané čekají. Takže já bych byl rád, abyste do vašich vystoupení také zahrnuli vaše konkrétní návrhy na řešení zdražování. Protože když to řešení nemá vláda, přestože ho slibovala, tak očekávám, že ho budou mít a znají ho předsedové poslaneckých klubů. Ti nejvýraznější, ti, kteří za vás nejvíc mluví. Takže tady bychom uvítali, abyste to rozebrali trošku déle, abychom to také mohli připomínkovat a my tady ty alternativy jasně nabízíme.

Tak, pojďme teď k tomu dalšímu tématu této schůze, a to je způsob, nebo respektive nezpůsob, neschopnost vládní koalice pomoci v rámci těch opatření a v rámci těch způsobených škod živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným a malým českým firmám. Pro hnutí SPD je od našeho vzniku jednou z hlavních oblastí zájmu a jednou z hlavních programových priorit snaha o všestrannou a systémovou pomoc našim živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným a malým českým firmám. Toto naše přesvědčení se ještě zásadně zintenzivnilo s vypuknutím epidemie koronaviru v březnu roku 2020, kdy okamžitě následovala tvrdá vládní omezení podnikatelských aktivit a vyvstala akutní nutnost vytvoření systému pomoci a podpory těchto skupin občanů a samozřejmě rovněž jejich zaměstnanců a jejich rodin. Je pro nás velmi smutným zjištěním, že vláda Petra Fialy se pomoci našim živnostníkům od svého nástupu téměř vůbec nevěnuje, a to ani ve svých programových dokumentech, tak hlavně ani ve své praktické každodenní činnosti. No, prostě slov je hodně, ale činy nepřicházejí. To je typická charakteristika této nové vládní pětikoalice.

Je pro nás proto velmi smutným zjištěním, že vláda Petra Fialy v podstatě odmítá pomoci nějak systémově těm pracujícím a slušným lidem a firmám. My v SPD naopak samozřejmě podporu této společenské skupiny považujeme za velmi klíčovou, a to zvláště v dnešní době, kdy na ni tvrdě dopadají všechna vládní omezující epidemiologická opatření posledních dvou let. Chtěl bych vás upozornit i z hlediska ekonomiky, že páteří ekonomiky nejsou nadnárodní korporace a montovny, které notabene ještě vyvádí miliardové zisky České republiky do daňových rájů, a to, abychom toto změnili a upravili, tady byl také a bude ještě zákon SPD a je tady vložen ve sněmovním systému. Ale vládní koalice ho také odmítá, protože jdete na ruku Evropské unii a nadnárodním korporacím místo, abychom ty zisky více zadrželi tady, třeba formou povinné reinvestice, části toho zisku. Ale to vás nezajímá. Vás to nezajímá a pak tedy brečíte, fňukáte, že nejsou peníze ve státním rozpočtu. Přitom neuděláte vůbec nic pro to, aby ty peníze tady byly. Ale vy to vždycky vyřešíte tím, že sáhnete a vezmete peníze slušným lidem, které tady potřebujeme, typicky ty hasiče, které naopak SPD podporuje.

Je nesporné, že naši živnostníci a malé české firmy si po dvou letech tvrdých opatření, která omezují a ničí jejich podnikání, jednoznačně zaslouží významnou a hlavně opravdu efektivní pomoc od státu. Pomoc, která zabrání zániku dalších živností a která rovněž do budoucna podpoří poctivě pracující drobné podnikatele a umožní restart jejich podnikání; podnikatele i jejich zaměstnance samozřejmě. Na zaměstnance SPD nikdy nezapomíná. To totiž současně pomůže i zachránit tisíce pracovních míst, protože naši živnostníci jsou v mnoha případech zaměstnavateli dalších českých občanů, což si často málokdo pořádně uvědomuje se všemi důsledky a významy tohoto faktu. V naší práci v předchozím a také už i v tomto volebním období v Poslanecké sněmovně jsme proto za práva a zájmy našich živnostníků a malých českých firem tady bojovali celou dobu. I po celou již téměř dvouletou dobu, když se průběžně jednalo o nejrůznějších kompenzacích za omezení jejich podnikání a uzavření jejich provozoven. Šlo zejména o boj o podobu takzvaného kompenzačního bonusu a jeho parametrů, aby na něj dosáhli skutečně všichni živnostníci, kteří byli těmito opatřeními zasaženi a jejichž práva bývalá vláda často ignorovala, například v tom smyslu, aby na tyto kompenzace měli nárok i živnostníci na takzvanou vedlejší výdělečnou činnost, tedy například starobní a invalidní důchodci a studenti a dále také ti živnostníci, kteří pracují na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti, anebo o prosazení nároku živnostníků na mimořádné ošetřovné při péči o jejich děti v době uzavření škol a školek.

Leccos podstatného se nám bohužel vzhledem k tehdejším poměrům ve Sněmovně nepodařilo prosadit, SPD je opoziční stranou, přičemž za největší škodu a chybu považujeme zamítnutí našich návrhů, jejichž cílem bylo odpuštění povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění všem živnostníkům postiženým vládními omezeními, omezujícími opatřeními na celý rok 2021, což by jim pomohlo opravdu velmi citelně a mnohým z nich by to umožnilo i jejich podnikatelské přežití. A dále se nám, nám v SPD ani na tři pokusy nepodařilo prosadit, aby nárok na kompenzační bonus pro eseróčka měli všichni společníci všech těchto společností s ručením omezením, kterým bylo během epidemie znemožněno a nebo výrazně omezeno podnikání, nejen společníci maximálně dvoučlenných eseróček, což bylo jasně diskriminační.

Rukou společnou a nerozdílnou tento návrh zamítla, tento návrh SPD na pomoc malým českým firmám a živnostníkům, rukou společnou a nerozdílnou tento návrh zamítla jak bývalá vláda hnutí ANO, tak i současná pětikoalice, která se sice slovně hlásí k podpoře živnostníků, ale jde o postoj naprosto falešný, jelikož v praxi platí z jejich strany pravý opak. Podle jejich reálných kroků, podle reálných kroků vlády Petra Fialy je jejich postoj k našim živnostníkům a podnikatelům dost nepřátelský. Naopak podporujete nadnárodní korporace, které odtud vyvádí zisky do daňových rájů. Ostatně jak vidíme na příkladu hnutí STAN, Starostů a nezávislých, dokonce je firmy z daňových rájů v milionech korun sponzorovaly. Sponzorovaly jejich volební kampaň a dodnes odmítá předseda STANu a ministr vnitra Vít Rakušan říct, a je to i první vicepremiér české vlády, kdo jsou ti koncoví majitelé těch firem, kteří je sponzorovali, sponzorovali kampaň STAN a Pirátů. A Piráty už to ani nezajímá, protože ti už si sedli ke korýtkům a už servilně mlčí, jenom aby tam byli.

Svědčí o tom přístupu vlády Petra Fialy, svědčí například předčasné ukončení programu Antivirus B, který pomáhal udržet zaměstnanecká pracovní míst v oborech zasažených omezeními podnikání a následným propadem obratů a příjmů. A hlavně v přímém přenosu i tady ve Sněmovně vidíme, že resortní Ministerstvo průmyslu a obchodu i celá vláda přistupují velmi laxně k prodloužení programů finanční pomoci živnostníkům a firmám postiženým stále pokračujícími omezeními, opatřeními zejména v oblasti služeb. Dne 31. ledna zatím zcela bez náhrady skončilo období, za které je možné žádat o takzvaný kompenzační bonus z důvodu propadu tržeb v souvislosti s omezením podnikání.

A dodnes rovněž nebyly vyhlášeny, již v prosinci Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášené a přislíbené, výzvy k přijímání žádostí o finanční kompenzace v posledních dvou funkčních programech ministerstva na pomoc podnikatelům: COVID - Nepokryté náklady a COVID 2021, na což tisíce podnikatelů spoléhaly, přestože různá omezení podnikání minimálně v některých oborech dále pokračují. Abychom se před několika dny nakonec z úst ministra průmyslu Síkely dozvěděli, že tyto programy už vůbec pokračovat nebudou, což je facka do tváře našim podnikatelům a porušení daného slibu a zásady legitimního očekávání, která tito podnikatelé měli. A to už vůbec nehovořím o nulové aktivitě Ministerstva průmyslu i vlády ohledně pomoci českým živnostníkům a firmám, zasaženým astronomickým růstem cen elektřiny a plynu. Ale o tom jsem tady už hovořil, že vláda je absolutně nečinná a nechce řešit zdražování. Co řešit? Vyřešit! Vy to musíte vyřešit, nejenom dílčím způsobem... no ani dílčím způsobem. Vůbec nic neděláte. Protože ten příspěvek na bydlení jste nabídli cca pěti procentům domácností. A protože formulář je tak komplikovaný a částka tak minimální, tak si o to zažádal pouze zlomek, malá část i z těch pěti procent domácností, které by teoreticky na to mohly mít nárok. Takže i jedinou malinkou věcičku, kterou jste udělali, a tím jste ještě zdvihli dávky nepřizpůsobivým i takzvaným nepřizpůsobivým, abych to řekl správně, tak jediné, co jste udělali, je v podstatě tak komplikované, nelogické a špatné, že to občané ani nejsou schopni pořádně využít. Odradili jste občany od toho to využít.

To je problém. Protože jakákoli věc, kterou by vláda měla dělat, by měla být srozumitelná, měla by být uživatelsky příjemná, přístupná. Ani to nejste schopni. V minulém volebním období, když jste byli taky v opozici, jako bylo SPD, tak tohleto přesně jste kritizovali na té předešlé vládě, a i my jsme to kritizovali, že opatření nejsou srozumitelná a že je chaos. Ale vy v tom chaosu a opatření - to vidíme u pana ministra Válka - pokračujete. Tam už se to úplně celé pomotalo, že dokonce i Senát, kde máte většinu vládních senátorů, tak už zamítá vaše návrhy. Ale to už je jiná diskuse. Teď bych chtěl mluvit o tom, že vůbec nepomáháte ani českým živnostníkům a českým firmám, kteří jsou zasaženi astronomickým růstem cen elektřiny a plynu. To je naprosto cynický a tristní postoj, zvláště víme-li, že pokud je odběr elektřiny či plynu veden v režimu takzvaného místa podnikání, nikoli v režimu soukromého místa k bydlení, nejen že nelze využít ani hypotetickou a nedostatečnou možnost požádat o příspěvek na bydlení, proto jsem o tom hovořil, ale hlavně to, že ceny energetických komodit jsou u odběrných míst určených k podnikání mnohem vyšší než v nemovitostech určených k bydlení. A jejich poslední růst už je pro mnohé podnikatele likvidační.

Připravované programy pomoci podnikatelům, které v minulých dnech představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ministra Síkely a které včera schválila vláda, jsou velmi slabé a nedostatečné. Drtivá většina živnostníků a firem, které byly postiženy omezením provozu obchodu a služeb, nedokáže splnit přísně nastavená kritéria vzniku nároku na státní finanční pomoc, jak přesvědčivě dokládají ve svých stanoviscích různé podnikatelské svazy a asociace, například Sdružení podnikatelů v gastronomii nebo Sdružení jihomoravských živnostníků a podnikatelů. Navíc tyto čtyři programy nejsou stále nijak konkretizovány a ani fakticky vypsány. K tomu má dle vládních představitelů dojít až nejdříve za týden. A za velmi alarmující považujeme i absolutně nedostatečnou komunikaci vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu směrem k zoufalým živnostníkům a podnikatelům, kteří se v minulých dnech a týdnech tázali na podobu, termíny a podmínky nových kompenzačních programů.

Odpovědí jim bylo, jak o tom svědčí desítky či spíše stovky podnětů, které jsme my v SPD obdrželi, pouze mlčení. Absolutně nulová tolerance. A to mimochodem desítky či stovky podnětů chodí nám jenom v jednom kraji například na naše krajské maily našich poslanců. Dohromady je už těch podnětů obrovské množství, že ministerstvo v podstatě nereaguje. Absolutně nulová reakce vůbec na snahu živnostníků a podnikatelů se dozvědět podobu, termíny a podmínky nových kompenzačních programů. Já nechápu, proč ministr průmyslu pan Síkela prostě nezajistí komunikaci ministerstva vůči těm, kteří platí ministerstva a platí jeho plat, tak aby jim bylo odpovězeno. Já nechápu, proč máme dostávat doslova stovky podnětů od živnostníků a českých firem, to jsou slušní lidé, kteří pracují a chodí do práce, odvádějí daně a živí státní správu, a odpovědí je prý mlčení a absolutně nulová reakce. To je přece strašné. To je strašná arogance.

Přece i kdybyste jim tam odpověděli třeba, nevíme, nebo odpovíme za chvíli, nebo odpovíme, až budeme vědět, tak je to aspoň nějaká odpověď. Ale úplně ignorovat dotazy daňových poplatníků a občanů České republiky, zvláště když se ptají podnikatelé a živnostníci Ministerstva průmyslu, což je v podstatě jejich ministerstvo, mělo by být jejich, ale ono je proti nim, jak se ukazuje, tak tam by ta komunikace přece měla být v podstatě partnerská, přátelská, vstřícná. A ten stát naši živnostníci a naši podnikatelé, čeští živnostníci a čeští podnikatelé, tím mám na mysli nikoli národnostní diferenciaci, ale kdo je daňovým poplatníkem, plátcem daní v České republice, o to tady jde, tak ti by přece měli cítit oporu. Mělo by to být tak, že když někdo zavolá na linku třeba Ministerstva průmyslu, tak že nebude volat s pocitem, jestli se vůbec dovolá, jestli mu někdo odpoví, ale bude volat s pocitem, že určitě se dovolá a určitě si s ním někdo hezky promluví a dá mu ty informace. Ani po třiceti letech od roku 1989 není schopna vláda zajistit takovou elementární komunikaci? To je přece úplně šílené. To je neuvěřitelné.

To u nás v cestovní kanceláři, já jsem dovezl, my jsme dovezli, je nás tam víc, přes milion japonských turistů do České republiky od 90. let v součtu. A kdybychom takovýmto způsobem pracovali, tak přijdeme o všechny klienty, kteří tady mimochodem také utrácejí obrovské peníze do státního rozpočtu, jenom na příjmech DPH, na ubytování, na nákupech a podobně.

Já bych očekával, že když pan ministr, jak jsem četl, přišel z privátní sféry, tak že opravdu by to mělo být nastaveno tak, a myslím, že víme, o čem mluvíme, aby prostě ten servis pro občany fungoval, a ne aby nám tady stovky lidí psaly, že odpovědí jim je mlčení a absolutně nulová reakce. To přece... Takhle to fakt nedělejme, jestli vás můžu poprosit, pane ministře Síkelo.

Víme tedy zatím jen to, že ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela na tiskové konferenci 9. února sdělil, že ve zkráceném termínu budou renotifikovány některé staré programy ministerstva na pomoc živnostníkům, což už ovšem dnes prakticky zase neplatí. A po doplňujícím dotazu novináře upřesnil, že podmínkou pro vstup do těchto programů bude propad tržeb o 50 % a že se bude porovnávat tento propad vůči období listopad až prosinec 2021, nikoli celé druhé pololetí loňského roku, jako tomu bylo dříve.

Všechny relevantní podnikatelské svazy se shodují v tom, že tyto podmínky musely být konstruovány tak, aby na pomoc nedosáhl žádný subjekt, který se snažil dva roky omezení poctivě přežít a který provozoval svou živnost v době tvrdých restrikcí. Absence známosti konkrétní podoby budoucích kompenzací také působí ohromné problémy jednotlivým živnostníkům, podnikatelům a firmám například v jednání s jejich věřiteli, což je opět naprosto katastrofální. To je potřeba si uvědomit. I tenhleten moment je hrozně důležitý u podnikání.

A je zcela zjevné, zejména i na základě živnostníků a nejrůznějších podnikatelských asociací, že se ministerstvo přes opačné proklamace snaží kompenzace a finanční odškodnění podnikatelům zkrátit co nejvíce, a to bez jakéhokoliv morálního, ale i ekonomického a národohospodářského oprávnění. Naprosto mimo meze jakékoliv slušnosti a pochopení jsou některá vyjádření, či, řekl bych, spíše výhrůžky z vládních řad vůči podnikatelům v tom smyslu, že jde už o poslední pomoc, která jim bude v souvislosti s dopadem vládních omezujících opatření poskytnuta a že si prý mají rozmyslet, zda budou i nadále pracovat a podnikat ve svých oborech, protože vláda je nehodlá udržovat na jakési transfuzi. To je absolutní nehoráznost, zejména od vlády, kterou tvoří subjekty falešně se vždy tvářící jako ti, kdo stojí na straně českých živnostníků a podnikatelů.

Tady bych rád zdůraznil, ale pan ministr Síkela to stoprocentně ví, že páteří ekonomiky nejsou montovny, nadnárodní montovny. Až se jim tady přestane líbit, tak prostě odejdou, a to ani nemluvím o tom, že vyvádí daně často do zemí, kde jsou výhodnější daňové podmínky. Je to ten Kypr například. Ale právě páteří ekonomiky jsou živnostníci. Ti nikam neodejdou. Ti tady musí žít, jsou to malí živnostníci a malé české firmy, ty jsou páteří ekonomiky. To nejsou nadnárodní korporace, které se dokážou sbalit a odejít někam pryč a je jim Česká republika ukradená, protože jejich cílem je pouze získat a vyždímat podmínky v České republice.

Takže stát by měl podporovat živnostníky a malé české podnikatele, kteří platí daně v České republice a žijí tady s námi v České republice. To je ta páteř ekonomiky, a mimochodem, ale to určitě pan ministr taky ví, takové ty základní ekonomické poučky, že i v případě krize je to i protikrizový přístup, protože když se vám tedy sbalí pár nadnárodních korporací a ekonomika bude závislá na nadnárodních korporacích a odejdou, tak samozřejmě ekonomicky to způsobí kolaps, ale když podpoříme živnostníky, kteří se věnují různým oblastem činností, ne nikoliv se čistě například orientovat na automobilový průmysl.

To je také mimochodem téma, které bych někdy od pana ministra rád slyšel, co s tím hodlá dělat, protože ta v podstatě docela jednostranná orientace na automobilový průmysl v okamžiku, že Evropská unie tlačí Green Deal a podobně, tak u nás řada lidí pracuje v automobilovém průmyslu, nebo se tady vyrábí komponenty, je to prostě obrovská část českého exportu, tak jaký je vlastně plán vlády a ministerstva hospodářství, jakým způsobem vlastně zabránit destabilizaci českého průmyslu, jakým způsobem prostě diverzifikovat tu českou výrobu a český průmysl, abychom stáli na víc nohou a i v souvislosti s tím zeleným šílenství z Evropské unie, abychom zachovali tu českou ekonomiku a české hospodářství nějakým způsobem stabilně. To taky vůbec od vlády neslyším, tyto informace, ale ono, jak víme, není vůbec na nic čas, už není čas, protože nějakým způsobem diverzifikovat ten průmysl a hospodářství to je věc samozřejmě na X let, to není, že si tady luskneme a najednou tady budeme mít jinou strukturu.

Takže zpátky k tomu, že ti živnostníci a podnikatelé, právě ty malé a střední firmy a živnostníky je potřeba podporovat. Já bych tady chtěl požádat pana ministra Síkelu, aby to kdyžtak ve svém vystoupení, jestli půjde vystoupit, taky zmínil, protože tady bych se rád shodl s panem ministrem, kdo je tedy tou prioritou a že se tady o ty lidi musíme postarat, ať si o nich někdo myslí cokoliv, kdokoliv, my je v SPD podporujeme, ale to jsou ti, co tady budou žít se svými rodinami, pracovat tady a hlavně je tam taky, že se každý věnuje různým těm oblastem činnosti, a to je samozřejmě důležité i v případě krize nebýt závislý pouze na jednom segmentu.

Protože, pokud vláda Petra Fialy do budoucna už úplně odmítá pomáhat podnikatelům, přestože stále trvá platnost některých omezujících opatření, lze jednoznačně očekávat mimo jiné toto: hromadné, v některých oblastech doslova masivní a plošné propouštění zaměstnanců těchto podnikatelů, ztrátu pracovních míst, nárůst zaměstnanosti a nápor na veřejné finance v oblasti výplaty pojistných i nepojistných dávek, nárůst počtu konkurzu insolvencí a exekucí, propad tisíců lidí do dluhových pastí, zánik tisíců živností. A to přeci nechceme, my to za SPD nechceme. Proto se na to ptám, co s tím hodlá vláda dělat. Když si uvědomíme, že tato vláda nesmyslně ukončila program Antivirus B, který byl zaměřen právě na podporu zaměstnanosti v oborech postižených omezujícími opatřeními, jde doslova o smrtící kombinaci a bude nezbytně nutné v takovém případě okamžitě aktivovat takzvaný kurzarbeit.

Tato vláda se často ohání západními vzory, zejména německými, ale pouze tehdy, když se jí to hodí. Ale právě v situaci, o které hovoříme, by se naše vláda v Německu inspirovat mohla, například programem Neustarthilfe, což i já, který neumím německy, si to umím přeložit, že je to nový start pomoci, jestli překládám správně. Že jsem si tuhle, ale to už je dávno, na střední škole, prolistoval nějakou učebnici němčiny, takže tento program na pomoc s novým startem, na pomoc podnikatelům, který bude v Německu fungovat ještě po celý rok 2022. A týká se právě adresně těch oborů, které byly postiženy nařízeními o zákazu vstupu neočkovaným občanům do příslušných provozoven obchodů a služeb. Ale to bychom asi po naší nekompetentní a arogantní vládě chtěli příliš.

Hnutí SPD říká jasně a v tomto smyslu i pracuje: vážíme si našich živnostníků a podnikatelů, kteří jsou onou pověstnou solí země, motorem jejího hospodářství a zaměstnanosti a základní oporou systému veřejných daňových příjmů. Teď mi dovolte úplně závěrem. Pakliže vládní koalice dovolí schválit program této schůze Poslanecké sněmovny, abychom se skutečně mohli dobrat k řešením toho zdražování, a já myslím, že to spíš nedovolíte, protože žádné řešení na zdražování nemáte, tak vlastně co byste tady logicky diskutovali, ale kdybyste náhodou chtěli diskutovat naše řešení, tak já bych rád navrhl tři usnesení, o kterých bychom v takovém případě hlasovali, ale to lze o nich hlasovat až, pakliže dovolíte schválit program této schůze:

I. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně vypracovala a předložila novelu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, která by umožnila čerpat tuto finanční pomoc živnostníkům a podnikatelům postiženým dopady vládních omezujících opatření i za období po 31. lednu letošního roku.

II. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby urychleně našim živnostníkům a podnikatelům předložily a také zveřejnily realistické a široce dostupné, nikoliv nereálné a diskriminační, speciální podpůrné programy na pomoc živnostníkům a podnikatelům v oborech, které v roce 2022 byly a nadále jsou postiženy vládními omezujícími opatřeními, například nařízeními o maximálním počtu osob, které se mohou účastnit vybraných akcí, například v oblasti kultury či sportu.

III. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby její prioritou při pomoci živnostníkům a podnikatelům postiženým omezujícími opatřeními byla ochrana zaměstnanosti a pracovních míst českých občanů. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

