Okamura (SPD): Generální ředitel ČT potají lobboval a lobbuje u poslanců hnutí ANO

Vážené dámy a pánové, já jsem velice pozorně poslouchal vystoupení pana poslance Juříčka. Je to bezesporu člověk, který má obrovské podnikatelské a ekonomické zkušenosti, ostatně vybudoval úspěšnou firmu a myslím, že zaslouží respekt. To, co mě ovšem na tom zaujalo, je, že pan poslanec Juříček nás velice správně tady veřejně informoval o schůzce, kdy ho zákulisně potají oslovil ředitel České televize Dvořák a lobboval u vybraných poslanců hnutí ANO, protože na jejich hlasech dneska záleží, zdali bude ta zpráva dneska schválená, nebo ne. Ale kde je tedy ředitel Dvořák? Kde je Česká televize? Kde to je dneska ve zprávách, že ředitel České televize zákulisně obtelefonovává poslance a lobbuje u nich potají, aby je přemluvil k tomu, aby hlasovali pro zprávu? Kde jsou Reportéři ČT? Jde je pořad 168 hodin? Kde je pořad Newsroom? (Smích zleva.) To mě tady šokovalo! To je šokující na tom. Takže já vyzývám Českou televizi, aby natočila o tomto reportáž do hlavních zpráv dneska, dnes ať to běží na ČT 24, že generální ředitel České televize lobboval a lobbuje u vybraných poslanců hnutí ANO potají, zákulisně za to, aby byla schválena zpráva České televize.

To je tady ta hlavní message, kterou jsme tady dneska slyšeli. To je práce České televize, to je její transparentnost! A já myslím, že bychom se proti tomu měli důrazně všichni postavit, protože takovýmto způsobem přeci to není možné. A očekávám, že o této schůzce bude informováno tak, jak tady férově pan poslanec Juříček to řekl před všemi, nemá se za co stydět, že to bude v Reportérech ČT, v Newsroomu a 168 hodin. A jenom připomenu, že hnutí SPD podalo v úterý zákon na zrušení koncesionářských poplatků a já si myslím, že je to tady zcela namístě. Navrhujeme, aby to byla státní příspěvková organizace pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. (Potlesk poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

