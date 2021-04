Okamura (SPD): Hrozí přijímání migrantů a přijetí eura v ČR v příštím volebním období

reklama

Dnešní průzkum agentury LAS - hnutí SPD nadále posiluje, má volební preference již 16,5% a vyšvihli jsme se již na třetí místo. Ať průzkumům věříme nebo ne, tak Vám moc děkuji za podporu SPD a slibuji, že budeme nadále ze všech sil prosazovat náš politický program!

A nově vzniklé předvolební koalice Pirátů-STAN a SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP09) představily svůj volební program pro klíčové říjnové volby do Sněmovny a tak je již zcela jasno v otázkách přijímání migrantů do ČR a přijetí eura v ČR. Koalice Pirátů a STAN (Starostové a nezávislí) bude prosazovat přijímání migrantů a potvrdila, že prosazují přijetí eura v ČR. Prˇedseda Pirátů a lídr této koalice Ivan Bartoš se dokonce verˇejneˇ úcˇastní akcí na podporu migrantu° do CˇR a fotografuje se prˇed transparentem „Migranti vítejte“. A to samé prosazuje i další nově vniklá volební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP09, která jde také společně do voleb jako jeden subjekt. Poslanec TOP09 Dominik Feriřekl:„Máme na to, abychom přijali čtyři tisíce uprchlíků“. K přijímání islámských migrantů do ČR opakovaně vyzývá se souhlasem vedení strany také poslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. A minulý měsíc řekl Miroslav Kalousek (TOP09): „Naše koalice přispěje k zavedení eura.“ ODS s programem svým nových koaličních partnerů souhlasí.

Také Andrej Babiš z hnutí ANO prosazuje přijetí eura a europoslanci hnutí ANO hlasují v Evropském parlamentu aktivně pro přijímání migrantů z Afriky. A přímo vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM v čele s premiérem Babišem financuje v ČR politické neziskovky, které otevřeně podporují migraci do ČR (např. Organizaci na pomoc uprchlíkům), a výstavbu migračních center. K euru řekl nedávno premiér Babiš: “Česko vstoupí do eurozóny až po reformě EU”, aniž by upřesnil, co má konkrétně na mysli tou “reformou EU”.

A Robert Šlachta v rozhovoru pro Seznamzpravy 27.1.2021:

Otázka novináře: Jaký bude vztah Přísahy k Evropské unii?

Odpověď Šlachty: Žádné referendum o vystupování, žádný czexit.

Přijetí eura i přijímání migrantů prosazuje dlouhodobě také ČSSD. A jejich předseda Jan Hamáček dokonce aktivně z pozice ministra vnitra perzekvuje odpůrce migrace a islamizace. "Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti”, řekl přímo veřejně Jan Hamáček.

Ukazuje se, že pakliže zvítězí výše uvedené strany, tak zcela reálně hrozí přijímání migrantů a přijetí eura v ČR v příštím volebním období. A opakovaně se potvrzuje, že hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou, která je programově PROTI přijímání migrantů a eura v ČR, protože to není pro naši republiku a pro naše občany výhodné. A připomínám, že SPD navrhlo ve Sněmovně již 14x referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami naši občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Ostatní strany nás ale pokaždé přehlasovali. Podpořte prosím SPD ve volbách, ať je náš hlas ve Sněmovně co nejsilnější, abychom mohli zabránit přijímání migrantů a eura v ČR.

V této souvislosti si vzpomínám na nedávné vyjádření Václava Klause ml. z Trikolóry, který řekl, že vystoupení z EU je dětinské a zopakoval tak slova svého otce. Trikolóra odmítá referendum a chtějí zrušit minimální mzdu, což způsobí příliv levných zahraničních dělníků a migrantů do naší republiky. Trikolóra také ve Sněmovně nehlasovala pro návrh SPD na zpřísnění trestů za týrání zvířat.

Pojďme společně s SPD zatáhnout za jeden provaz! Vyzývám menší vlastenecké či euroskeptické strany, aby netříštily síly, a podpořili největší vlasteneckou stranu, kterou je SPD. Tak máme jedinou šanci uspět nad probruselskými stranami. Je potřeba zahodit osobní ambice a politikaření. V letošních volbách do Sněmovny v říjnu půjde totiž doslova o zachování svobody a existence naší republiky. Jakýkoli propadlý hlas pro strany, které nemají šanci překročit 5% hranici volitelnosti, znamená v důsledku posílení hlasů pro koalice Pirátů a ODS. Správnou cestu všem vlastencům ukázal vloni Jaroslav Foldyna, který se stal členem SPD a posílil naše řady na 19 poslanců. Vlastenci táhnou za jeden provaz! Pojďte i vy s námi!

Hnutí SPD je jedinou vlasteneckou stranou v České republice, která prosazuje politický program také na evropské úrovni spolu s nejsilnějšími evropskými vlasteneckými stranami a tvoříme s nimi i společnou frakci v Evropském parlamentu. Spolu s francouzským Národním shromážděním (Rassemblement National) Marine Le Penové a SPD jsou členy naší vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) například italská Lega Mattea Salviniho nebo holandská Strana pro svobodu Geerta Wilderse. Podpořte prosím SPD ve volbách, ať netříštíme hlasy, a ať je hlas vlastenců v České republice i v Evropě co nejsilnější! Děkuju! Vlastenci volí SPD. Česká republika na 1. místě!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

