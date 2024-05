Okamura (SPD): I u nás jsme v poslední době svědky politického a mediálního lynče

reklama

Vážené dámy a pánové,

jako bod číslo 1 dnešní schůze Poslanecké sněmovny by chtěl navrhnout mimořádný bod v souvislosti s atentátem na premiéra Fica. Hnutí SPD důrazně odsuzuje atentát na slovenského premiéra Fica. Označování lidí s jiným názorem a vlastenců za extremisty vede k radikalizaci společnosti a k projevům násilí. Odmítáme jakékoliv projevy politicky motivovaného násilí a podněcování k němu, ať jsou vedeny z jakýchkoliv pozic a z jakékoliv části politického spektra. V poslední době jsme i u nás svědky politického a mediálního lynče vykreslujícího politické oponenty s jiným politickým názorem jako antisystémové živly, populisty, extremisty a nepřátele státu sloužící zájmům cizích mocností. Tento mimořádně nebezpečný a vulgární způsob politického boje, kterým je rozdělována společnost, je vlastní zejména politickým silám označujícím se jako liberální, progresivní či prozápadní a jeho cíli, terči a oběťmi jsou především politici a politické subjekty hlásící se k vlastenectví, obraně národních zájmů, konzervatismu a odmítající vyzbrojování Ukrajiny.

Tento způsob komunikace vedený u nás zejména vrcholnými představiteli současné vládní pětikoalice, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, vede pouze k radikalizaci společnosti, nenávistným projevům a násilí tak, jako to vidíme na Slovensku. To hnutí SPD jednoznačně odmítá. A v čem by měla být celá pointa mimořádného bodu, který může skončit opravdu během jedné minuty? Hnutí SPD navrhuje, aby Poslanecká sněmovna přijala jednovětné usnesení: "Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje atentát na slovenského premiéra Roberta Fica." My bychom byli rádi, aby se pouze hlasovalo o tomto usnesení, nic víc. Není potřeba ani - samozřejmě, když by někdo chtěl vystoupit, tak může, ale já už jsem řekl vše. To znamená, pouze bych chtěl, aby se hlasovalo o tomto jednovětném usnesení, aby o něm hlasovala Poslanecká sněmovna, nic víc. To znamená, aby se hlasovalo na návrh SPD o usnesení: "Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje atentát na slovenského premiéra Roberta Fica." A tím by to všechno, tím bychom měli tento bod vyřízen. Takže bych rád poprosil - a už k tomu nechci říkat ani víc, abych zbytečně nerozvířil debatu a nějak ten bod, třeba z toho neudělal nějaké další politikum - toto bych chtěl, abychom čistě toto prohlasovali.

Tak třeba. Já bych dal vysloveně neutrální název, aby to nevadilo ani Fialově vládní pětikoalici nebo vám, vysloveně neutrální název třeba...

Reakce na situaci na Slovensku. (Předsedající: Dobře.) A pakliže by to mělo šanci, tak opravdu jen tento název a jen tato jedna věta, abychom to prohlasovali. (Předsedající: Děkuji.) Nic víc, vůbec. Děkuju. A myslím, že je to jinak i v souladu s tím, co proběhlo ve slovenském Parlamentu, taky všichni pro to dneska hlasovali, ale my jsme to měli připraveno už nezávisle na tom tedy. Takže toto je bod číslo 1.

Dál bych tedy chtěl probrat jako bod číslo 2 schůze Poslanecké sněmovny hlasování o migračním paktu, migrační pakt, protože od minulé schůze Poslanecké sněmovny se situace opět posunula, protože minulé úterý proběhlo závěrečné hlasování o migračním paktu, a kdy ministr Zbyněk Stanjura za ODS se za vládu České republiky zbaběle a alibisticky zdržel při hlasování o migračním paktu EU, který zásadním způsobem poškozuje Českou republiku. Bylo to minulé úterý a tím byl definitivně schválen nový migrační pakt EU. Ministr Zbyněk Stanjura, jak jsem říkal, že se alibisticky zdržel, Fialova vláda nehlasovala proti, přestože jde o návrhy, které zásadním způsobem poškozují zájmy českého státu a jeho občanů.

Proti celému migračnímu paktu EU se v hlasování postavilo Maďarsko a Polsko, opět, opět se postavily proti, a Slovensko hlasovalo proti jeho nejškodlivějším normám. Tedy proti byly státy V4 kromě České republiky. A já si myslím, že to je opravdu už velký problém, kdy Fialova vládní pětikoalice podráží spolupráci s našimi partnery ve Vé čtyřce, kde přitom máme podle našeho názoru společný zájem. A já bych opravdu, to bych chtěl otevřít, tento bod, to znamená, Situace kolem migračního paktu EU - to nazvěme, Situace kolem migračního paktu EU - jo, takhle bych to nazval -

- kdy já si myslím, že je opravdu to potřeba probrat i z této stránky, proč Fialova vláda hlasuje jako jediná v rozporu s ostatními státy V4 a opět proti zájmům nejenom Vé čtyřky a střední Evropy, jak tady vidíme i na těch třech zbylých vládách, a to v Polsku víme, že vláda se změnila. V Polsku víme, že se vláda změnila na prounijní vládu, na takzvanou prounijní vládu, a přesto Poláci si to vyhodnotili tímto správným způsobem a hlasovali proti. To znamená, tady to nesnese žádný argument Fialovy vládní pětikoalice, že snad, já nevím co, že vy to vítáte, ten migrační pakt, říká Vít Rakušan, ministr vnitra za hnutí STAN Fialovy vlády, nebo že je to v pořádku a pochvalujete si ten migrační pakt. No, tak to prostě není možné, tohleto.

Migrační pakt EU přitom přináší nepřijatelný princip takzvané povinné solidarity, který spočívá v direktivním přerozdělování a přemísťování zejména afrických a muslimských migrantů na základě kvót do států, které jsou masovou migrací do Evropy zasaženy méně. Z této povinnosti se lze vykoupit pouze vysokým finančním, takzvaným výpalným, což je 20 tisíc euro ročně na jednoho odmítnutého migranta, nebo v další fázi, pakliže by se chtěly státy nadmíru vyplácet, vykupovat z přerozdělování, tak pak už přijde na řadu povinné přerozdělení.

Evropská unie v migrační politice absolutně selhala, nedokáže zajistit střežení své vnější hranice před nelegální masovou migrací ani vyhoštění a deportace migrantů, kteří v Evropské unii nemají právo na azyl. Hnutí SPD říká jasně, že o tom, kdo bude žít České republice, musí rozhodovat výhradně české státní orgány na základě českého práva. Požadujeme trvalou ochranu a kontrolu našich státních hranic a požadujeme po vládě Petra Fialy z ODS společný postup proti migračnímu paktu v rámci státu V4.

Jako bod číslo 3, mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, chci navrhnout bod Fialova vláda likviduje české stavebnictví a nepomáhá rodinám zajistit si bydlení. Zopakuji ještě jednou: Fialova vláda likviduje české stavebnictví a nepomáhá rodinám zajistit si bydlení. Vláda totiž vůbec neřeší dostupnost bydlení, která se prudce zhoršuje. Stavební produkce v České republice v březnu klesla meziročně o 8,3 %, což je nejhorší výsledek za poslední tři roky. Objem bytové výstavby poklesl meziročně dokonce o 11,1 %.

Počet nově zahájených staveb pak meziročně poklesl o katastrofálních 17,6 %. Tento rekordní pokles je způsoben zejména enormně dlouhými dobami stavebních řízení, vysokými úrokovými sazbami a významným zdražením stavebních prací a stavebních materiálů. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu. V České republice jsou velmi dlouhé povolovací stavební procesy, což výstavbu nesmírně prodražuje. Stavební materiály a stavební práce od pandemie covidu zdražily o 40 %. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod vedením ministra Bartoše z Pirátů, dokonce meziročně snížilo výdaje na podporu bydlení zhruba o třetinu a zrušilo projekt půjček na bydlení pro mladé rodiny. To znamená Piráti, kteří mají na starosti řešit dostupnost bydlení, totálně selhali, totálně selhali, ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš, nejenom že to neřeší, ale dokonce ještě zkrouhli, snížili výdaje na podporu bydlení zhruba o třetinu a zrušili projekt půjček na bydlení pro mladé rodiny. Takže oni jdou přímo proti mladým lidem. Oni jdou proti mladým lidem.

Hnutí SPD již léta apeluje na to, aby bytová politika byla naprostou prioritou jakékoliv vlády, chceme-li podpořit porodnost v pracujících rodinách. Stát musí podle našeho názoru převzít hlavní odpovědnost za budování dostatečných kapacit cenově dostupného vlastnického a nájemního bydlení. Je nutné obnovit rozsáhlou bytovou výstavbu a nastartovat dlouhodobý projekt výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny s garancí státu. To jsou recepty hnutí SPD, které jsme připraveni realizovat v praxi, staneme-li se součástí příští vlády.

Jako další bod jsem chtěl... to nebude bod, ale bude to jenom informace o tom, my to podáme a už to potom budu chtít zařadit na schůzi Sněmovny. Takže toto bude spíše informace. Hnutí SPD připravilo novelu trestního zákoníku, kde navrhujeme, aby byli z České republiky vyhoštěni cizinci, kteří spáchají úmyslný trestný čin a mají povolení k pobytu v České republice, jelikož dosud tomu tak není. Soud tak bude moci na základě našeho návrhu uložit bez dalších podmínek trest vyhoštění cizinci, který páchá úmyslné trestné činy a jeho další pobyt na území České republiky tak představuje nebezpečí pro lidi či majetek, nebo to bude jiným obecným zájmem, abych použil tu právní dikci. Trest vyhoštění není v České republice ukládán za bagatelní skutky, pochopitelně pokud nejsou páchány opakovaně, či za nedbalostní jednání. Touto změnou, kterou navrhuje SPD, je postaven zájem občanů České republiky i České republiky jako takové na bezpečnosti před zájmem cizince pachatele úmyslného trestného činu. A je to tak jistě podle našeho názoru správně.

Takže my chceme, znovu to zopakuji, aby cizinec, který má v České republice povolení k pobytu, a spáchá tady úmyslný trestný čin, aby byl vyhoštěn. Musí to být od začátku odrazující a jasné, že když spáchá úmyslný trestný čin, že tady prostě už nebude. Protože dneska je ta situace taková, že oni si tady odpykají trest a oni to moc dobře ví, a pak tady dál mezi námi se pohybují a dál si tady v klidu žijí. Ale to my v SPD nechceme. Takže záměrně se to týká úmyslných trestných činů, když úmyslně spáchá trestný čin, tak my chceme, aby věděl, že bude vyhoštěn. Samozřejmě, že si od tohoto návrhu slibujeme za prvé odrazující účinek, a za druhé také prevenci kriminality. Návrhy SPD rozhodně nejsou postaveny proti cizincům, ale směřují proti pachatelům úmyslných trestných činů, kteří svým dalším pobytem představují nebezpečí pro naši zemi, ale především mají za cíl motivovat cizince, kteří z jakéhokoliv důvodu chtějí pobývat v České republice k tomu, aby se páchání trestné činnosti, především té, kterou považuje naše společnost za nebezpečnou, vyhnuli. To jsem chtěl říct důležitou informaci pro nás, že my ten zákon v nejbližší době už podáme, už ho máme v podstatě napsaný, už jsme ho představili i na tiskové konferenci a budu potom žádat na blízkých schůzích předřazení k projednání.

Vládní koalice chce korespondenční volbu, příští týden tady chcete předložit zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování důchodů, tomu my tady budeme bránit samozřejmě, to jsou nesmysly z našeho pohledu, s těmi nesouhlasíme, a místo toho chceme navrhovat tento typ zákonů. Ale k našim návrhům na předřazení se ještě dostanu. Pojďme k dalšímu bodu. A ten bude mít název... takže to je bod číslo 4, a ten bude mít název Kvůli neschopné Fialově vládě opět zrychlilo zdražování. Takže bod číslo 4, který navrhuje SPD, má název Kvůli neschopné Fialově vládě opět zrychlilo zdražování.

Naprosto neschopná vláda Petra Fialy v poslední době opakovaně veřejně tvrdila, že má inflaci pod kontrolou a že zdražování skončilo. Oficiální údaje Českého statistického úřadu z minulého týdne ovšem Fialovu vládu usvědčují ze lži. Zase lže. V dubnu totiž spotřebitelské ceny vzrostly o 2,9 %, což bylo o 0,9procentního bodu více než březnu a zdražování tak pokračuje. V meziměsíčním srovnání potom došlo k nadprůměrnému zdražení zejména u potravin. Konkrétně jde hlavně o ceny nealkoholických nápojů, vepřového masa, drůbeže a zeleniny. Naplňuje se tak varování hnutí SPD, že zvýšení nepřímých daní v rámci takzvaného vládního konsolidačního balíčku povede k opětovnému nastartování růstu inflace, včetně zdražování potravin. Kroky amatérské a škodlivé hospodářské politiky Fialovy vlády tak již třetím rokem vedou k propadu reálných mezd a úspor českých občanů a znemožňují obnovení hospodářského růstu, který je nezbytným předpokladem restartu české ekonomiky a snižování hrozivého deficitu veřejných rozpočtů a státního dluhu, který zvyšuje Fialova vláda samozřejmě ten deficit a ten státní dluh. Tři biliony korun. To je neuvěřitelné.

Fialova vláda, když spočítám celé volební období, tak bude od doby samostatné České republiky vládnout jednu devítinu času. Ovšem za vaše krátké vládní období se český státní dluh zvýší o třetinu. Takže to je jenom takový poměr, kde je zcela jasné, že vy jste samozřejmě škodlivá vláda, která ničí Českou republiku, a doufám, že budete vyměněni, že se občané ve volbách vyjádří. Kroky amatérské a škodlivé hospodářské politiky Fialovy vlády tak již třetím rokem vedou k propadu reálných mezd a úspor českých občanů, jak už jsem říkal. Tato vláda není vládou odborníků a měla již dávno skončit, protože zároveň nemá podporu veřejnosti a podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd důvěřuje Fialově vládní pětikoalici pouze 2 % občanů.

Další bod - a já si myslím, že je to tady potřeba projednat už v předstihu, že Fialova vládní pětikoalice chce lidem zdražit televizi a rozhlas. Vy chcete zdražit lidem televizi a rádio. Lidé nemají peníze a vy jim ještě chcete zdražit televizi a rádio, abyste jim ztížili aspoň zábavu doma. Už pro mnoho občanů je pivo drahé, už jít na pivo, nakoupit si pořádně nemůžou, protože je to drahé a teď jim ještě chcete zdražit i televizi a rádio. A my s tím prostě zásadně nesouhlasíme. Hnutí SPD absolutně nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení povinných koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas od roku 2025.

Ministr kultury Martin Baxa z ODS, s podporou celé vládní pětikoalice, navrhuje zvýšit měsíční poplatek za příjem České televize na 150 korun a za Český rozhlas na 55 korun měsíčně. Vláda chce i výrazně rozšířit okruh osob, které mají tyto poplatky povinně hradit. Nově budou muset tyto poplatky povinně hradit české domácnosti i za počítače, tablety a mobily s připojením k internetu. Firmám se tyto poplatky mají progresivně zvyšovat podle počtu zaměstnanců. Podle hnutí SPD k tomuto kroku není absolutně žádný důvod, protože Česká televize a Český rozhlas disponují mnohamiliardovými ročními rozpočty vybranými prostřednictvím koncesionářských poplatků a k tomu navíc mají rozsáhlé příjmy z reklamy. Přitom neplní svou základní zákonnou funkci, tedy přinášet objektivní a vyvážené politické zpravodajství a aktuální publicistiku.

Kdo viděl teď v neděli hlavní politický diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce, tak viděl přímý dotaz místopředsedy SPD Radima Fialy na Václava Moravce. A Radim se ho zeptal, protože Václav Moravec tam lhal zase a vylhával si tam nějaké svoje řeči o tom, jak je Česká televize vyvážená a já nevím, co všechno. A Radim se ho zeptal: Tak proč jste nepozvali už devět let předsedu SPD Tomia Okamuru? Václav Moravec se zarazil, protože na to nemůže nic říct, protože mě skutečně nepozvali devět let, já jsem ani jednou neodmítl.

A my na to máme jedinou odpověď: buď ať si platí koncesionářské poplatky voliči vládní pětikoalice, když jim to vyhovuje - ale naši voliči to platit nechtějí, protože naši voliči nechtějí platit poplatky politikům Fialovy vládní pětikoalice za jejich propagaci, aby platili Václavu Moravcovi propagaci předsedů jiných politických stran, které oni nevolí. Co to je? Co to je za bandu tam? Co to je za mediální podvodníky v České televizi? A Václav Moravec tam na to odpovídá, že prý nemůžou být pod tlakem nebo co. No jasně, protože jako hosty si chtějí vybírat jenom právě ty progresivisty, jako tyhlety provládní politiky, ne jenom, ale převážně. Prostě člověka s nepohodlnými názory, pro Českou televizi s nepohodlnými názory, pozvat nechtějí. Přitom nás volí přes půl milionu občanů pravidelně. Každý desátý občan, každý desátý koncesionář České televize, zjednodušeně řečeno, je volič SPD. Přesto Česká televize cenzuruje a odmítá mě pozvat do hlavního politického diskusního pořadu.

Samozřejmě hra na demokracii skončila dávno v České televizi. Fialově vládní pětikoalici to vyhovuje. Ministr Baxa z ODS, který má média na starosti, ten samozřejmě mlčí, protože vám to vyhovuje taky - nedemokraticky, podvodně cenzurovat politické oponenty, aby se nemohli vyjádřit. To je samozřejmě špatně. A my prostě prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků, protože to nemá smysl. Nemá to smysl, tohleto. A poté, co jste viděli Otázky Václava Moravce, tak za mnou chodí samozřejmě i lidé, kteří jinak volí pětikoalici, a říkají, že to vyjádření bylo neuvěřitelné, jak se nachytal v přímém přenosu Moravec. Normální prachsprostá, nedemokratická cenzura a zneužívání koncesionářských poplatků. V rozporu se zákonem o České televizi, kde je jasně napsáno, že vysílání má být vyvážené.

Navíc ty koncesionářské poplatky nejsou standardem ani v Evropě. Tato informace záměrně tady ve veřejném prostoru chybí, že ve většině evropských zemí povinný poplatek za veřejnoprávní média vůbec neexistuje. Opakuji, ve většině evropských zemí povinný poplatek za veřejnoprávní média vůbec neexistuje. Uplatňuje ho pouze 9 z 27 členských států EU. Takže to, když někdo říká, že když my chceme zrušit koncesionářské poplatky, že je ohrožená demokracie, tak vidíme, že to je přesně naopak. Ohrožená demokracie je teď, když ty koncesionářské poplatky jsou, protože dochází k nepřijatelné cenzuře a zneužívání koncesionářských poplatků. Tak to není pravda, protože povinný poplatek za veřejnoprávní média na veřejnoprávní média uplatňuje pouze 9 z 27 členských států EU.

Byl bych rád, aby ti, co říkají tyhlety věci, aby přestali lhát a manipulovat veřejnost, protože ta situace je taková, jako říkám. Dle podílu těchto poplatků na průměrné mzdě jsou navíc tyto poplatky v České republice třetí nejvyšší v Evropě, bych chtěl zdůraznit, třetí nejvyšší v Evropě, co se týče podílu na průměrné mzdě. To znamená, opět je to nestandardní situace.

Takže hnutí SPD odmítá návrh vládní pětikoalice na zvýšení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu, a naopak navrhujeme, a dlouhodobě to navrhujeme, úplné zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu do určité kapitoly státního rozpočtu a umožnění kontroly jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.

Mimochodem, já jsem byl před 14 dny v Interview ČT24 a moderoval to pan Takáč. Daniel Takáč. A po pořadu, když jsme vyšli ven, tak jsem mu zopakoval v rámci diskuse svůj názor, že jsme pro zrušení koncesionářských poplatků a na převedení České televize na státní příspěvkovou organizaci, jsem říkal, pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu. A pan Takáč, nezávislý v uvozovkách moderátor ČT, mi řekl, tak doufám, že se vám to nikdy nepovede a že nebudete u moci. Takže asi takhle. Asi takhle, jo? Takže já chápu odpor. Ale tam se o vyváženosti nedá vůbec mluvit. Tam se vůbec nedá mluvit o vyváženosti. Prostě jsou tam, neříkám všichni, ale řada lidí jsou prostě aktivisté a dávají to najevo. Je to Václav Moravec a Nora Fridrichová a někteří další.

Takže toto je můj názor. A chtěl bych dát tedy na program bod číslo 5: Fialova vláda chce zdražovat lidem televizi a rádio. Fialova vláda chce zdražovat lidem televizi a rádio.

Pojďme dál. Tak samozřejmě příští týden, to už chci avizovat, protože vy chcete příští týden v úterý tady formou mimořádné schůze, jak jsme se dnes dozvěděli na grémiu, tak chcete předložit zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování důchodu. A já vám říkám, že hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. A budeme tady dělat všechno pro to, abychom vám zabránili v tom, abyste zvyšovali věk odchodu do důchodu - neomezeně dokonce tam navrhujete, ano, to je potřeba zdůraznit. Vy navrhujete neomezenou horní hranici zvyšování věku odchodu do důchodu. To je absolutně nepřijatelné pro SPD. Absolutně nepřijatelný návrh!

Takže příští týden v úterý se nám to tedy protáhne, to už avizuju teď, protože celý poslanecký klub SPD pochopitelně se k tomu bude muset vyjádřit. A budeme vám bránit tady v tom, abyste zvýšili neomezeně věk odchodu do důchodu pro české občany. Pracující čeští občané to jsou, kteří mají odpracováno, platí si sociální pojištění, a vy jim chcete dát neomezený věk odchodu do důchodu! To snad není možné, co vy předvádíte!

Vy drtíte prostě miliony občanů na padrť, nemají peníze, chcete jim zvýšit teď, zdražit televizi a rádio od příštího roku 2025 a ještě dát neomezený věk odchodu do důchodu a snížit jim valorizace důchodu. Tomu prostě SPD bude bránit tady! Budeme tomu bránit! A zase budu slyšet ty řeči, kolik prý stojí Okamurův projev. To tady s oblibou říká předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová. A kolik stojí vaše vláda, paní předsedkyně, občany České republiky, když je okradete o důchody? Vy už jste je okradli o důchody! Už vloni jste okradli 3 miliony příjemců starobních, vdovských, sirotčích a invalidní důchodů, jste je okradli o zákonnou valorizaci.

Vždyť vy je stojíte stovky miliard, ty občany už, včetně toho, že posíláte zbraně a peníze Ukrajině a Ukrajincům - za podpory hnutí ANO, ano, pětikoalice s hnutím ANO. My v SPD jsme jediní, kteří jsme proti posílání zbraní a peněz Ukrajincům. Dále to, co tady předvádíte... Kupujete předražené americké stíhačky F-35. Slováci jednají o F šestnáctkách mnohem levnějších. Maďaři podepsali gripeny - mnohem levnější. A vy jste objednali stíhačky, které jsou schopné nést jaderné zbraně. A ty nejdražší: F-35.

Paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím, až budete říkat, kdo tady kolik co stojí, tak můj párhodinový proslov, kdy vám zabraňuji tady okradení důchodců a okradení českého státního rozpočtu v řádech desítek miliard korun, přes 100 miliard, tak si myslím, že je to ještě malá částka ohledně toho, o kolik jste okradli lidi vy a ještě okradete lidi! Jo? Tak to říkejte korektně! A já tady dál budu bránit občany České republiky proti téhleté vaší asociální politice! Budeme prostě tady bránit tomu, a příští týden vy to tady předložíte v úterý, a budeme bránit tomu, chcete to ještě dát formu mimořádné schůze, to znamená, abyste tady... Právě proto, že to dáváte formu mimořádné schůze, tak to bude dlouhé, abyste mohli nekonečně tady o tom mluvit, abyste získali nekonečný prostor. Je to přesně naopak.

Ale vy nám tady nebudete říkat, že nemáme tady bránit tomu, že chcete okrást miliony důchodců. Ale znovu, vy už jste je okradli vloni, a teď je jdete okrást znovu ještě, definitivně. A my tomu budeme bránit. A říkejte si, co chcete. Budeme mluvit k tomu. Budeme bránit 3 miliony důchodců, příjemců invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodů. A nedáme je. Nedáme je! Proti. Budeme je bránit navzdory předsedkyni Sněmovny Pekarové Adamové, navzdory premiéru Fialovi, navzdory Vítu Rakušanovi, navzdory pirátovi Bartošovi a ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi - předsedům pěti koaličních stran.

Takže to takhle bude. Budeme tady bojovat za ty důchodce, i kdyby to mělo být opravdu do poslední kapky potu, do roztrhání těla, protože ti lidé si to nezaslouží, abyste je okradli. Takže to je příští týden. To jsou vaše priority. Na středu a na pátek tady navrhujete korespondenční volbu, třetí čtení. To jsou vaše priority, ani halíř navíc českým občanům. To je politika Fialovy vládní pětikoalice. Naopak okrást o peníze české občany a přerozdělit jejich peníze do zahraničí. To je politika Fialovy vládní pětikoalice. My s tím prostě nesouhlasíme, my proti tomu tady budeme bojovat.

Takže vy tady na příští týden chcete předložit váš návrh na zvýšení věku odchodu do důchodu a snížení důchodů. Jak říkám, pro hnutí SPD je to naprosto nepřijatelný návrh. My samozřejmě k tomu předložíme nejenom pozměňovací návrhy, ale hned v úvodu svého vystoupení příští týden navrhnu zamítnutí toho zákona. Takže se o mém návrhu bude hlasovat. Takže hned příští týden navrhnu zamítnutí toho zákona, hned jak se dostanu ke slovu. Už to avizuji předem, že SPD navrhne zamítnutí zákona na zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování důchodů, což navrhuje Fialova vládní pětikoalice.

Ten váš předložený návrh zákona není žádnou důchodovou reformou, jak tvrdí Fialova vláda. Je to soubor nezodpovědných a ve většině případů pro hnutí SPD zcela nepřijatelných parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění. Jak už jsem tady opakoval, tak zvláště dvě z vládou navržených opatření jsou pro nás absolutně neakceptovatelná, zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let počínaje dnešními padesátníky a významné zhoršení podmínek pro výpočet důchodů již od roku 2026. Odmítáme postupné snižování důchodů dlouhodobě poctivě pracujícím lidem.

Nesouhlasíme ani se zrušením a omezováním takzvaného výchovného pro budoucí důchodce, tedy že důchodci mají nárok na takzvané výchovné za vychované dítě. To vy chcete rušit a omezovat. To je strašný. Opravdu, lidovci, KDU-ČSL - protože to v podstatě jde z pera, tedy na základě dohody ve vládní pětikoalici, pana Mariana Jurečky, KDU-ČSL - jdou úplně proti rodinám s dětmi. Oni úplně normálně ještě potrestají slušné rodiče, kteří vychovali dítě. To je neuvěřitelné, co předvádí vládní pětikoalice.

Váš vládní návrh přitom neobsahuje to zásadní, což je zajištění nových příjmů do důchodového systému bez zvyšování daní a sociálního pojištění a nastavení systémové prorodinné politiky a podpory porodnosti. Hnutí SPD svůj plán důchodové reformy předložilo během vzájemných pracovních jednání již před časem ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL. Jsme připraveni i v budoucí vládě jej případně realizovat v praxi.

Jako celek je však pro nás vládní návrh nepřijatelný a při jeho projednávání ve Sněmovně, jak jsem říkal, předložíme návrh na zamítnutí. Pakliže náš návrh na zamítnutí neprojde - což evidentně neprojde, protože Fialova vládní pětikoalice prostě chce okrást důchodce, chce zvýšit věk odchodu do důchodu, máte tady většinu - tak samozřejmě předložíme i řadu našich pozměňovacích návrhů.

Ještě, jak jsem zmínil, grémium. To bylo opravdu úplně neuvěřitelné, když dneska přišel náš místopředseda Radim Fiala na poslanecký klub, aby nás informoval o proběhlém grémiu, kde bylo řečeno - teď jsem zapomněl, ale tuším, že to byla právě paní předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová, a když tak prostě to byl někdo z koalice - zdali můžeme zmírnit slovník ve Sněmovně anebo něco takového.

Takže já na jednu stranu celý víkend slyším, jak premiér Fiala za ODS, paní Nerudová za STAN a další, opakovaně označují miliony voličů opozice za extremisty a populisty. V každém vyjádření - snad to říká paní Nerudová z hnutí STAN - co ona řekne, doslova snad v každém, tak říká populisté, extrémisté, o voličích opozice. Přitom nás volí podle průzkumu více voličů než vládní pětikoalici. Takže vy urážíte a rozdělujete společnost každým dnem, každým vaším vyjádřením. Kolikrát to řekla paní Pekarová Adamová o voličích opozice, populisté, extremisté, SPD nemá být zastoupeno v orgánech Sněmovny, kdy s tím začala právě paní Pekarová Adamová, že rozdělila společnost hned po volbách jménem Fialovy pětikoalice. Přes půl milionu voličů hodila do koše, protože jsou to prý všechno populisté a extremisté. Takže vy říkáte na grémiu, že má někdo mírnit výroky a zároveň ve stejný čas označujete miliony voličů, opakovaně každý den, populisty a extremisty. No tak to asi musíte začít trošku sami od sebe.

Ostatně byl jsem rád, já jsem byl v neděli v Partii na Primě a docela jsem byl zvědavý, když Prima zveřejnila video z té partie na youtubový kanál CNN Prima, na který nemám žádný vliv a už vůbec ne na tu diskuzi, tak se podívejte, jak si vyhodnotili útočné vystoupení pana Skopečka a pana Farského proti mně. Tam z těch stovek komentářů jsou snad tři, kteří souhlasí s nimi. Dalších 95, 97 %, píše, jak Skopeček jenom útočí na Okamuru, jak se Okamura bránil celou dobu. To je politika vaší pětikoalice. Okamžitě pan Skopeček, místopředseda Sněmovny za ODS, potažmo pan Farský, jak mohli, tak už zaútočili. Jak na paní Maxovou z hnutí ANO zaútočili, tak na mě. My jsme se celou dobu jenom bránili, protože jsme chtěli být v klidu a chtěli jsme normálně diskutovat. Jenom útoky, jak se nadechli, jak přišla první vteřina, oba dva zaútočili, zase nálepkovali.

Já to považuji za mimořádně nebezpečnou záležitost, to chování takzvaných "liberálních demokratů", tedy představitelů Fialovy vládní pětikoalice, různých s nimi spřažených politických neziskových organizací. Mimořádně nebezpečné je také chování těch liberálních novinářů v čele se Seznam Zprávami. Typickým příkladem je například podle mého názoru také nejenom Seznam Zprávy, ale je to třeba Nora Fridrichová z České televize, je to Deník N. Ostatně oběť atentátu, premiér Fico přímo o Deníku N. mluvil. Ten má samozřejmě také českou redakci.

Bylo úplně neuvěřitelné, jak den po atentátu na premiéra Fica mi volala mi volala redaktorka Deníku N, paní Frouzová se jmenuje. Předtím dělala, tuším, v Aktuálně.cz, možná i na Seznam Zprávách a teď je to Deník N, progresivističtí aktivisté. Její dotaz byl, proč šíříme nenávist. Já jsem říkal, paní Frouzová, deník N byl pojmenován obětí atentátu, že jste jeden z důvodů a prapůvodců toho atentátu. Takže oni ještě tu nenávist šíří dál a ještě nálepkují dál, ten deník N. Já jsem si říkal, že se mě určitě bude ptát na to, jak třeba zklidnit tu věc. Anebo takhle - ale to jsem tedy přecenil Deník N. To nemá smysl.

Já mám proto takovou přezdívku, nový progresivistický fašismus. Je to prostě problém, protože to není normální. Prostě když má někdo jiný názor, než mají oni, tak takovýmto způsobem - je to přesně ten styl té rétoriky, co předvádí předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, ta je nejznámější personou, co se týče této nenávistné rétoriky, která rozděluje společnost a poštvává lidi jednoho proti druhému. To je to takový ten nejznámější případ. Podle mého názoru i toho, co slyším na setkání s občany, co říkají.

Takže, já bych opravdu vás chtěl požádat, když už o tom mluvíte, tak toho nechte, toho nálepkování. Přestaňte říkat, že když někdo chce mír a nechce válku, že je proruský nebo že je pro Putina. Expert je v tom pan Bartošek, v těchto vyjádřeních z KDU-ČSL. Přestaňte říkat, že když je někdo proti Evropské unii, že slouží Rusku nebo že je kritický k EU, že slouží Rusku, přestaňte to říkat, přestaňte rozdělovat společnost, přestaňte šířit nenávist, respektujte demokratické názory jiných lidí v České republice.

Měli bychom spolu diskutovat. Ano, tvrdá politická diskuse je v pořádku, ale přestaňte nálepkovat lidi s jiným názorem. Přestaňte takovýmto způsobem vytvářet napětí ve společnosti. Já jsem vás k tomu chtěl vyzvat, protože já si myslím, že už je to opravdu za hranou. Myslím, že jsme to viděli na tom Slovensku a hlavně oběť atentátu premiér Fico to přesně pojmenoval ve videu před tím atentátem, co podle jeho názoru k tomu směřovalo.

Takže to jsem se vyjádřil k té důchodové reformě. To si myslím, že by takto mělo být, jak jsem říkal. To znamená, my budeme navrhovat zamítnutí. Já jsem to schválně okomentoval už dneska nebo záměrně jsem to okomentoval už dneska, protože já myslím, že u tohoto asociálního návrhu není možné čekat až na příští úterý a už je potřeba otevřít politickou diskusi a diskusi ve veřejném prostoru už teď.

Jinak bych se rád také vyjádřil k tomu, jakým způsobem hlasuje Fialova vládní pětikoalice aktuálně v Evropské unii. Hnutí SPD zásadně odmítá směrnici Evropské unie zakazující od roku 2035 v zemích EU výrobu a prodej aut se spalovacími motory. Tato směrnice byla schválena i hlasem Fialovy vlády a zásadním způsobem ohrožuje základní pilíř českého hospodářství, kterým je automobilový průmysl. Ano, hlasy Fialovy vládní pětikoalice byla schválena ta směrnice, která zakazuje výrobu a prodej aut se spalovacími motory od roku 2035. Ano, je to Fialova vládní pětikoalice - ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti. Zásadně jste poškodili Českou republiku a poškodili jste i peněženky našich občanů. Toto opatření povede k hlubokému ekonomickému propadu České republiky, trvalé ztrátě desítek tisíc pracovních míst či k enormnímu náporu na sociální systém a veřejné rozpočty.

Deset procent HDP České republiky je vytvářeno právě automobilovým průmyslem, výrobou a prodejem automobilů. Zavazovat se k technologickým alternativám klasických spalovacích motorů, které fungují pouze v laboratorních podmínkách a na které neexistují žádné relevantní dopadové studie, je čiré politické šílenství. Zákaz výroby a prodeje aut se spalovacími motory by zdražil osobní vozy zhruba na dvojnásobek současného stavu, a staly by se tak nedostupným luxusem s drtivým dopadem na dopravu, mobilitu a životy lidí. Většina občanů by byla zásadně omezena ve svém osobním pohybu a dopad tohoto opatření na životní prostředí bude přesně opačný, než jeho zastánci deklarují. Výroba a provoz elektromobilů jsou totiž nesmírně nákladné a ekologicky náročnější než v případě standardních automobilů a mimochodem vedou i k posilování strategické závislosti Evropy na Číně, k likvidaci evropského průmyslu, ke zdražování energií a k extrémnímu posilování role dotací v ekonomice. Odmítáme toto šílené opatření EU, stejně tak jako projekt Green Deal, z něhož vychází.

Takže já bych chtěl další bod navrhnout na program této Sněmovny, bod číslo 6, a to, že Fialova vláda hlasovala pro zákaz výroby a prodeje aut se spalovacími motory. A já si myslím, že to tady musíme probrat, proč to tak děláte, proč takhle škodíte občanům České republiky a proč chcete zase zdražovat životy našim občanům.

Jako sedmý můj návrh bych nyní přešel k předřazení a k návrhu na zařazení - předřazení návrhů zákonů SPD na program schůze Sněmovny. Takže za prvé bych chtěl jako bod číslo 7 zařadit na program této schůze Poslanecké sněmovny návrh zákona SPD na zestátnění exekutorů. Na zestátnění exekutorů neboli zrušení soukromých exekutorů.

Takže je to sněmovní tisk 5, bod 28 a chtěl bych to zařadit jako bod číslo 7 na program této schůze Poslanecké sněmovny. Zestátnění exekutorů.

Jako bod 8 na schůzi této Poslanecké sněmovny bych chtěl zařadit návrh zákona SPD na přímou volbu a odvolatelnost politiků, na zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků. Je to ústavní zákon, už nám to tady leží dlouho. Fialova vláda nechce ani zestátnit exekutory, to tedy nechce ani hnutí ANO, jsme tady v tom sami, kdo chce zestátnit exekutory. Dále vy nechcete ani odvolatelnost politiků, tak proto je to sněmovní 7 a bod 30, protože už to tady leží opravdu dva a půl roku, a vy nám to tady blokujete a bráníte nám v tom. Takže návrh zákona SPD na přímou volbu a odvolatelnost politiků.

Jako bod číslo 9 bych chtěl zařadit na dnešní schůzi Sněmovny zařazení zákona SPD - zákona o referendu. My prostě chceme referendum. My chceme, aby v Čechách byl - po vzoru většiny zemí Evropské unie mimochodem - zákon o celostátním referendu. A já jsem chtěl požádat poslance ostatních stran, abyste umožnili zařadit náš zákon - zákon o referendu. Už to tady navrhuju třetí volební období a vy bráníte demokracii. Vy jste proti demokracii. Takže je to sněmovní tisk 8, bod číslo 31, návrh zákona SPD o referendu. A náš zákon o referendu, my jsme tady jediná strana, která předkládá zákon o referendu včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách. Neboli pakliže občané by si sesbírali podpisy, že by mohli občané vyvolat i referendum, sami občané, nikoliv Okamura, Okamura to vyvolat nemůže, ani podle našeho návrhu zákona, pochopitelně, tak my chceme, aby občané, pakliže budou chtít, mohli vyvolat i referendum o vystoupení či setrvání v EU nebo v NATO, o migračním paktu samozřejmě, o přijetí či nepřijetí eura. To my chceme, aby občané o těchto věcech rozhodli v referendu, a vy tomu bráníte. Fialova vládní pětikoalice tomu brání.

Jako bod číslo 10 bych chtěl předřadit a zařadit na schůzi této Poslanecké sněmovny návrh zákona SPD na zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, protože vaše asociální vláda odmítla zvýšit - je to měsíc zpátky - příspěvek na péči pro občany v prvním stupni závislosti. A v druhém jste ho zvýšili velmi málo. Takže my chceme, aby se zvýšil příspěvek na péči občanům v prvním stupni závislosti, i v prvním stupni, a samozřejmě v tom druhém ho chceme zvýšit více, aby to odpovídalo inflaci a životním nákladům. Hnutí SPD bojuje za zdravotně postižené občany. My budeme pevně stát za všemi zdravotně postiženými občany v České republice, a proto navrhuji předřadit návrh zákona SPD, sněmovní tisk 9, bod 32 a, to je zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany. Já jenom zdůrazním, že ti zdravotně postižení občané ve stupni závislosti si nemůžou sami pomoci. Oni v podstatě - ty stupně závislosti, kdo se v tom neorientujete, tak oni vlastně nemůžou splnit tři až čtyři základní potřeby, základní životní potřeby, a pak je to první stupeň závislosti. To znamená, nemůžou se třeba osprchovat, nemůžou si sami nakoupit, nemůžou se přeložit na postel.

Takže to je všechno problém a vy k těmto lidem nechcete přidat příspěvek na péči, který už se přitom nezvyšoval mnoho let, zatímco inflace od té doby je už v desítkách procent. Opravdu za nějakých 800 korun měsíčně, což je příspěvek na péči v prvním stupni, si dneska nikdo žádné sociální služby nakoupit nemůže, aby mu někdo pomohl. Ale vám je to jedno! Vy radši dáte 100 miliard Ukrajincům a na Ukrajinu, nejdražší stíhačky v Americe koupíte, létáte vládním speciálem na nesmyslné cesty po celém světě, že, paní předsedkyně Pekarová Adamová? Je sice hezké, že jste dostala státní vyznamenání sama pro sebe na Tchaj-wanu, ale výsledek pro Českou republiku je jaký? Žádný! Takže tohle je prostě špatně.

Jako bod číslo 11 na program této schůze navrhuji předřadit a zařadit návrh zákona SPD a je to zákon s pracovním názvem Můj dům, můj hrad. Je to sněmovní tisk 12, bod číslo 35, zákon SPD. A my prostě chceme posílit institut takzvané nutné obrany, posílit bezpečnost občanů, kteří jsou přepadeni ve svém bydlišti, protože dneska situace je taková, že pakliže občana někdo přepadne doma třeba v noci, chce mu vykrást dům anebo byt, tak vy ještě musíte zvažovat rozespalí, ani nevíte, co se děje, zdali vaše obrana je přiměřená.

A my chceme - my tady navrhujeme novelu trestního zákona, SPD navrhuje, aby v případě, že někdo překoná násilím, násilně překoná překážku a vnikne do vašeho obydlí, vypáčení okna, vylomení zámku, vykopnutí dveří a tak podobně, tak v případě, že se ten obyvatel brání, tak aby byl vždycky v právu. A vy tomu bráníte, shodou okolností vy všichni tomu tady bráníte už třetí volební období. Já jsem poprvé tento zákon navrhl ještě za Úsvit ve volebním období 2013 až 2017. Už přes 10 let to tady navrhuji. Minulé volební období to tady navrhuji, ten stejný zákon, toto volební období znovu, 10 let to tady navrhuji a 10 let mi bráníte v tom, aby se občané mohli bránit proti kriminálníkům a gaunerům, kteří je v noci přepadnou doma. Nejenom v noci samozřejmě.

Deset let jste na straně kriminálníků! Ano. To znamená, já vás opravdu chci požádat, zařaďte nám konečně ten zákon, předřaďte nám ho, aby byl projednán v Poslanecké sněmovně, pracovní název Můj dům, můj hrad, novela trestního zákoníku, a podpořte SPD v tom, aby slušní lidé byli na prvním místě.

Děkuji za pozornost

