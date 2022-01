Okamura (SPD): Jak může poslanec Farský sloužit lidem, když bude osm měsíců v Americe?

reklama

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD vládu koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a Pirátů a STAN při hlasování nepodpoří. Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit drakonické zdražování energií, rostoucí ceny potravin, či jak podpořit výstavbu dostupného bydlení. Navíc není schválen státní rozpočet na letošní rok a jsme v rozpočtovém provizoriu. Přestože nová vláda pětikoalice už rok říká, jak je připravena vládnout, skutek utek, sliby chyby. Naši důvěru nemůže mít Fialova vláda i z dalšího důvodu. Je to ideologie, kterou tato vláda prosazuje a kterou vtělila i do svého programového prohlášení. Tím je osekávání české svrchovanosti a ještě větší podřízenost Bruselu v otázkách politiky a ekonomiky. A ještě větší podřízenost ve vztahu k Washingtonu v oblasti vojenské.

Je třeba říct, že tak lokajský vztah k Bruselu a NATO má jen málokterá země. A závazek vlády toto lokajství ještě víc posílit vede jen k otázce, kam až lze vlastně lézt. Když už v té zadní části Bruselu dávno jsme a teď se nová vláda cpe zřejmě až do krku. Tak nějak vám, vážení kolegové nedochází, že nejde jen o ideologii, o to, kdo má koho rád, či ne. Jde o byznys. A Západ ho dělá bez ohledu na sankce. Nebo dokonce bez ohledu na to, zda je někde nějaká totalita. Vlastně nenajdeme diktátora či masového vraha, se kterým by USA a Západ neobchodovaly. Od Hitlera, přes Pinocheta až po Saddáma nebo dnes po arabské šejky nebo dokonce islamistické teroristy, pro které jsou právo nebo svoboda čiré šílenství.

Nová vláda Petra Fialy ve většině zastává to nejhorší, co Brusel a jeho ideologové v Evropě prosazují. Omlouvám se jednotlivcům, kteří minimálně s některými hrozbami z Bruselu nesouhlasí. V tuto chvíli to je primárně energetická diktatura ve prospěch předvybrané ekonomické lobby, je to tlak na federalizaci Evropské unie spojené s definitivní ztrátou dnes alespoň předstírané svrchovanosti národních zemí. Je to šílený plán na likvidaci evropských národů a evropské kultury spojený s několik desítek let trvající tolerancí a podporou migrace kulturně nepřátelských migrantů, a to legální i nelegální.

Tato vláda je v mezinárodní politice esencí vlastizrady. To, dámy a pánové, neberte jako nějaký rétorický výkřik. Ano, vlastizrady se tu mnozí dopouštějí ve smyslu skutečné podstaty pojmu vlastizrada. Dovolte mi, abych ocitoval platný trestní zákoník, § 315, kde je popsán trestný čin zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace, kterého se dopustí ten, kdo zneužije svou pravomoc - a nyní cituji trestní zákoník - V úmyslu zničit samostatnost České republiky, ač je pověřen zastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem - konec citátu § 315 platného trestního zákoníku. A doplním, že i příprava tohoto trestného činu je podle platných zákonů trestná. Čili každé přepouštění pravomocí jakékoli cizí mocnosti, tedy i Bruselu, jakákoli propagace, aby se Česká republika vzdala svrchovanosti ve prospěch federální Evropské unie, je trestným činem.

A k tomu federální se ještě vrátím.

A v souvislosti s touto činností vlády ve prospěch cizích vlád se plynule dostáváme k personálnímu obsazení vlády. Premiér Petr Fiala - jako čelný funkcionář panevropské unie po boku předáka Sudetoněmeckého landsmanšaftu a nepřítele národních zájmů České republiky Bernda Posselta a Otto von Habsburga - masivně prosazoval takzvanou Panevropu, tedy Evropu jako federace, ve které již není místo pro národní státy. Ideovým i faktickým otcem zakladatelem takzvaného Panevropského hnutí byl ve 20. letech minulého století rakouský šlechtic Richard Coudenhove-Kalergi. Socha tohoto pána zdobí průčelí Evropského parlamentu, protože Kalergi je duchovní otec bruselské byrokracie. Stojí za to zmínit dva jeho citáty, které osvětlí postoj jeho, ale i jeho dědiců k demokracii a evropským národům. K demokracii řekl, cituji: "Současná epocha demokracie je pouze mezidobí mezi dvěma velkými aristokratickými epochami - feudální aristokracií meče a sociální aristokracií ducha. Feudální aristokracie upadá. Intelektuální aristokracie nastupuje. Mezidobí se nazývá demokracií, ale ve skutečnosti dominuje pseudoaristokracie peněz." Konec jeho citátu a toho, co podporuje premiér Petr Fiala.

Kalergi přesně pojmenoval cíle i touhy všech probruselských elit. A je nám také jasné, proč probruselské elity, jedno z jaké partaje, svorně odmítají demokracii, tedy systém, ve kterém občané přímo kontrolují vládu prostřednictvím lidového hlasování, neboli referend. Referendum - to je to slovo, které v programovém prohlášení Fialovy vlády nenajdete. Najdete tam cíl vyhlásit národního ptáka. Najdete tam cíl prosadit větší a účinnější cenzuru na internetu. Ale cíl prosadit v České republice demokracii a spravedlnost, to nikoho ve vládě zjevně nezajímá.

Tady bych připomněl, že SPD tady jako jediná strana dlouhodobě demokracii prosazuje. Chceme zákon o referendu. Chceme přímou volbu a odvolatelnost politiků. A také je v poslaneckém klubu SPD jediný poslanec z celého parlamentu, který je signatářem Charty 77, a v poslaneckém klubu SPD je jediný poslanec z celého parlamentu, který je disidentem a politickým vězněm, který byl do roku 1989 zavřený ve vězení za názory na 2,5 roku, a je to náš poslanec Jaroslav Bašta. Statečný člověk, který skutečně bojoval za svobodu a demokracii, nikoli jako tady ti pseudodemokraté, kteří dělali v té době..., možná nebyli ani na světě, nebo jsme byli dětmi. Ale my máme mezi našimi poslanci skutečného bojovníka za svobodu, který byl za to za totality ve vězení na 2,5 roku. A Jaroslav Bašta, když s ním mluvím, nestačí zírat. A také dneska vystoupí. Nestačí zírat, kam to tady dotáhli tihleti pseudodemokraté. Nestačí zírat, za co on bojoval hrdinně a statečně, za co byl ve vězení a kam dneska ta pseudodemokracie dochází v tomhle tom vašem podání takzvaných liberálních demokratů. Omezují se svobody. Cenzura. Šikana. A to je to, kam vy to dneska směřujete.

A je opravdu ostuda, že tady člověk jako předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová, ta tady... Vystrnadili jste SPD z vedoucích orgánů Sněmovny. Přitom my tady máme v našich řadách mimo jiné jediného poslance, který hrdinně byl ve vězení, je disident a byl signatářem Charty 77. Je to hnus. Hnus, co tady předvádíte. Vy, kteří jste nebyli ani ve vězení ani jste nepodepsali Chartu. Co jste dělali do té doby? (Reakce ve vládní lavici.) Vysvětlete to tady. Zpovídejte se tady. Vysvětlete to Jaroslavu Baštovi. Je to ostuda. Ostuda, jak vy se tady chováte. (Hluk v sále.)

Teď tady za mnou na moji otázku, co jste dělali do roku 1989, někdo z ministrů řekl v reakci na to, že Jaroslav Bašta byl ve vězení a signoval Chartu 77, že tahal kačera. Teď nevím, myslím, že to řekl pan Lipavský - ministr zahraničí. No tak to je opravdu velmi neadekvátní reakce a je ostudou. Jestli jste to řekl vy, nebo to řekl pan Válek, tady to bylo, z tohohle toho místa (ukazuje levou rukou do vládní lavice), tak je to ostudou, jestli takový člověk je vůbec ministrem, místo abyste se choval pokorně vůči takovým lidem.

Co se týče vládního prohlášení, tak pochopitelně když jsme u té vlády, mohli bychom rozebírat historii členů některých stran vládní koalice. A nebylo by to hezké povídání. Ale nebudu zatěžovat ani vás, dámy a pánové, ani televizní diváky a občany fakty, která jsou veřejně známá a dohledatelná. Podebatovat o podezřelých penězovodech z Kypru a odjinud pro hnutí STAN budeme mít alespoň zčásti zítra.

Vážené dámy a pánové, k tomu, abych mohl deklarovat důvěru, musí být ten člověk důvěryhodný. Tématem dneška je covid. Před volbami se všichni zástupci současné vládní koalice v debatách dušovali, že jsou proti zavedení nouzového stavu. V momentě, kdy přebrali vládu, nouzový stav nechali běžet dál. Noví vládní politici také před volbami lidem slibovali, že budou proti povinnému covid očkování. Po volbách ale občany obelhali a svůj slib nedodrželi.

V této souvislosti připomenu slova pana poslance Vlastimila Válka z TOP 09, dnes už je nový ministr zdravotnictví, tady pan ministr sedí za mnou (ukazuje do vládní lavice), který během debaty o covidovém očkování vloni ve Sněmovně uvedl, cituji: "V té vyhlášce je velmi správné, že to očkování je nepovinné. Kdyby bylo povinné, tak budu první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tu Sněmovnu a nepustí se ministra." Pane ministře Válku, vy jste si, jak vidím, nesundal ani košili. Ale ani to vidět nechci, takže v pořádku. Natož, abyste jako ministr cokoli udělal proti povinnému očkování. Že se vy a vaše vláda nestydíte takhle obelhat lidi. Pan ministr se tváří, že mě neslyší, přitom je metr za mnou. Pasáž vyhlášky o povinném covid očkování odmítáte zrušit. Navzdory předvolebním slibům jste vy ani vláda neudělali nic pro obnovení protiústavně obnovených svobod občanů této země a proti rostoucí diskriminaci.

Tady bych rád poděkoval tisícům občanů, kteří reagovali minulý týden v pondělí na výzvu hnutí SPD. My jsme zveřejnili na našich stránkách www.spd.cz vzor pro občany, vzor dopisu. Je to podání ústavní stížnosti a je to žádost na ombudsmana. A pan ombudsman, já jsem s ním minulý týden v pondělí hovořil, řekl, že když dostane hodně stížností, tak že by zvážil podání ústavní žaloby na zrušení pasáže vyhlášky o povinném covid očkování. No a já jsem rád, že pan ombudsman už ve středu řekl v médiích, že jenom za středu mu přišlo na základě naší výzvy tisíc dopisů od občanů, a když jsem četl teď jeho aktuální rozhovor, tak jenom za minulý týden dostal na základě výzvy SPD pět tisíc - pět tisíc - dopisů od občanů, kteří žádají, aby ombudsman podal tu ústavní stížnost na zrušení pasáže o povinném covid očkování.

Takže jsem chtěl poděkovat jak panu ombudsmanovi, tak hlavně občanům, kteří tu výzvu využili, protože SPD je tady jediná strana ve Sněmovně, která aktivně bojuje proti povinnému covid očkování. Jak známo, my nemáme nic proti očkování. Kdo se chce nechat očkovat... Mluvíme o covid očkování, nemluvíme o tetanu, TBC a dalších, to je v pořádku, to jsou prozkoušené vakcíny desítky let. Ale chtěl jsem říct, že tady my jsme v tomhle tom byli aktivní. A pan ombudsman řekl, že tu ústavní stížnost už podal. Takže to je konkrétní výsledek práce SPD. My jsme tady sbírali podpisy ve Sněmovně, ale musí být 25 poslanců na podání ústavní stížnosti, na zrušení pasáže vyhlášky o povinném covid očkování. Nás v SPD je pouze 20 poslanců. A žádná z jiných stran nám těch pět poslanců nedodala. Takže všichni tady podporují to covid očkování.

Ano, u hnutí ANO mě to nepřekvapuje, protože sami tu vyhlášku vytvořili. Těm to nezazlívám. Ale ti, co tady slibovali, například pan ministr Válek, který před volbami sliboval, že bude proti povinnému covid očkování, a teď lavíruje a nechce tu pasáž té vyhlášky zrušit. Tak to je samozřejmě podvod na voliče. A to skutek utekl.

Doufám, že Ústavní soud rozhodne, protože to, že absurdně chcete očkovat, je to tedy i vina hnutí ANO, ale i současné vlády, například dobrovolné hasiče, tak to si myslím, že už je úplný vrchol. A samozřejmě se to týká i dalších profesních skupin. Jsou tam policisté a další.

Nový ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN si ještě předtím, než se stal ministrem, ještě jako řadový poslanec těsně před jmenováním ministrem pozval do své sněmovní kanceláře na podivnou schůzku policejního prezidenta Jana Švejdara, který po rozhovoru mezi čtyřma očima oznámil odchod z funkce. Vít Rakušan vyštval policejního prezidenta, který odmítl stát se loutkou v jeho rukou.

A stejně tak dnes roste tlak na policisty, kteří se odvážili čelit covidové očkovací propagandě. Ano, to je cíl vlády. Povinné očkování policistů a jiných zdravých lidí, kterým v drtivé většině od respiračních chorob absolutně nic nehrozí, je jen testem poslušnosti. A ti, co se odmítají podvolit, musí odejít, aby zůstali jen ti, co budou plnit dané úkoly bez ohledu na zákona právo.

A já bych tady chtěl vyzvat prvního vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana, ať vysvětlí, o čem se bavil na té schůzce mezi čtyřma očima v Poslanecké sněmovně předtím, než byl ještě jmenován ministrem. Tohle udělat kdokoliv jiný, tak jsou tady demonstrace, je tady plný Václavák, média každý den o tom píšou, protože takovéhle politické ovlivňování policie, protože nic jiného jako to podezření na to politické ovlivňování policie je tady přece zcela evidentní, a Vít Rakušan odmítá říct - nejenom, že odmítá říct, ale o tom se budeme bavit zítra, o tom, že nejsou jasní koncoví majitelé těch jeho sponzorů z daňových rájů na Kypru a z firem, které mají matky v daňových rájích na Kypru, to rozebereme zítra, taky to odmítá vysvětlit, ale hlavně odmítá vysvětlit, proč si ještě jako řadový poslanec pozval na kobereček soukromě policejního prezidenta těsně před jeho jmenováním do funkce ministra a co tam řešili, na co se ho ptal a na základě toho pan policejní prezident Jan Švejnar (Švejdar) řekl, že bude odcházet.

Ano, jsou tady různé domněnky, že například chtěl ovlivnit vyšetřování Andreje Babiše. To jsou domněnky, jsem slyšel, já nevím, jo, anebo, že chtějí ovlivňovat různé trestní kauzy a podobně a pan Jan Švejdar nechtěl jít na ruku na nové vládě. Já nevím, proto se na to ptáme. Já jenom říkám, co jsem slyšel od lidí. A bylo by dobré jasně vysvětlit, jenže by to vysvětlíte, ale vy jste si ho pozval mezi čtyřma očima ještě jako poslanec. Takže tvrzení proti tvrzení. Takže tady samozřejmě je to problém a podle mě je to až na úrovni udělat tady vyšetřovací komisi, protože tohle přece není normální a protože vy spoléháte na to, že mnoho mainstreamových médií - ne všechna - vám to na ruku, tak si myslíte, že to všechno projde. Vždyť to je šílené, jak by se chováte. No a třeba jste tam řešil něco normálního, to jako nevím, ale právě proto, že to nevíme, tak se na to ptáme, co to má znamenat. Protože kdyby to udělal kdokoliv jiný z nás, tak ho budete málem věšet, věšet tady z okna Sněmovny. A média to samé.

Takže tato vláda, pod pojďme dál, tato vláda ještě před hlasováním o důvěře udělala maximum pro to, aby dokázala, že je hrozbou pro naši společnost. Pan premiér Fiala v předvolebních debatách říkal stále dokola, že Green Deal EU, to je to, co odsouhlasil minulý premiér Babiš, a nijak se ke Green Dealu nehlásil. Pan premiér Fiala jakoby se k němu nehlásil, aby mu to neubralo preference. Ano, odsouhlasil to Andrej Babiš a je tím pádem spoluzodpovědný za zdražování energií v České republice. Když se ale podíváme do Programového prohlášení nové Fialovy vlády, tak se tam uvádí, že Green Deal je pro tuto vládu nikoliv hrozba, ale příležitost.

Premiér Petr Fiala (a) tato vláda tedy přímo podporuje Green Deal a tím i zdražování energií našim občanům a firmám. To je pro SPD nepřijatelné. To je ta servilita vůči tomu Bruselu. A tady bych upozornil, že energetická politika je stále ještě, je stále ještě v pravomoci národních vlád, takže se vůbec nemůžete vymlouvat na Brusel. Když byste chtěli odstoupit, tak můžete. Takže vy jste plně odpovědni za zdražování energií v České republice, proto taky my od první vteřiny, co jste deklarovali, že máte stoosmičkovou většinu ve Sněmovně, žádáme po vás řešení toho zdražování a vyřešení.

Dodám, že dnešní premiér Petr Fiala se už loni v květnu na svém Facebooku ke Green Dealu přihlásil slovy, že - cituji - Green Deal je realita, nemá smysl nad tím spekulovat, pojďme ho využít. No, tak teď vidíme to vaše využití směrem ke zdražování energií. Je to otřes. S těmito slovy já prostě nemůžu souhlasit, s těmito slovy Petra Fialy. Já rozumím pragmatismu, tedy to, že když tu je zlo a jde využít ve prospěch českých firem či občanů, pojďme ho využít. Jenže máme tu i morální i etický rozměr. Se zlem se má v prvé řadě bojovat. Zlu se má odporovat, nikoliv se s ním smířit, neřkuli na něm parazitovat.

Ano, byli tu lidé, kteří třeba po okupaci Československa nacisty uvažovali Fialovsky a řekli - třetí říše je realita, nemá smysl spekulovat, jak by to bylo jinak, teď pojďme využít příležitost, které nám dává. Ale to přeci není podle mého názoru ta správná cesta. Brusel a jeho snahy likvidovat jak naši svrchovanost, tak naši ekonomiku, energetiku, potravinovou bezpečnost, ale také třeba i kulturu, nejsou a nemůžou být dobrou příležitostí. Ale chápu, že pro ty, kdo naplňují definici vlastizrady, to je příležitost, jak z toho těžit.

Ale pro nás, pro občany České republiky věrné odkazu prezidenta Masaryka, českých legionářů, odbojářů, odkazu tisíců obětí boje za naši samostatnost to je příležitost bojovat a odporovat zlu. Nikdy nemůžeme a nebudeme kolaborovat s kolaboranty. Nikdy nezradíme zájmy naší země, našich národů a našich občanů.

A nyní se pojďme podrobněji podívat na vládní prohlášení. Za prvé, kapitola zdravotnictví. Píšete tady větu - cituji, je to jedna věta - zahájíme diskusi o potřeby a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven. No a v pátek mi volal redaktor Mladé fronty DNES, který na mně chtěl stanovisko, co si o tom myslím, protože kontaktoval pana ministra Válka a dostalo se mu vysvětlení od pana ministra, že tato věta znamená, že vláda chce zavádět nové standardy zdravotní péče v tom smyslu a hrozí tady, že chudší lidé budou mít horší standard než bohatší lidé.

No, to je přece šílené. To SPD absolutně odmítá. Takže to znamená, že lidé by si měli připlácet za kvalitnější péči? Ano, já nemám problém s tím i v SPD, když si někdo chce připlatit za nadstandardní pokoj, za měkčí toaletní papír, například, berte to jako takový srozumitelný příklad, ale my trváme na tom SPD, že pro všechny občany, (kteří?) jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, musí mít ti občané nárok na tu nejlepší možnou péči dostupnou v daném místě a čase, možnou péči v daném místě a čase.

Ale vy podle toho, co jsem slyšel, tak vy chcete selektovat chudší občany a bohatší v přístupu ke zdravotní péči. A tady bych opravdu chtěl, aby pan ministr Válek - a těch dotazů tady budu mít víc - toto vysvětlil na mikrofon, aby řekl, že nebude snižovat standard zdravotní péče a že naopak, že ten základní standard zdravotní péče - no základní, aby lidé měli tu nejlepší možnou zdravotní péči v daném místě a čase, tak že to dodrží, že to bude zachovávat. Protože to, co jsem slyšel v pátek, to je otřesné. To je to je šílené vládní prohlášení. Proto to tady opakuji. Opakuji to ještě třikrát tady. A pane ministře, já vás vyzývám, abyste na mikrofon dementoval nebo respektive vy jste to prý, to z vašeho (nesroz.) nebo vy jste to prý osobně tam říkal v pátek na otázku Mladé fronty DNES, tak mi řekněte, tak tohle je potřeba odmítnout.

A my to tady chceme slyšet a myslím, že to chtějí slyšet i občané. Protože to, co - já vám, že jste TOP 09 a že TOP 09 je strana pro bohaté lidi, to víme, vy se za to nestydíte a máte cca 5 % voličů, ale vždyť 95 % voličů a notabene ani vaši vládu, vaši vládu nevolila většina občanů České republiky, když započtete i propadlé hlasy, tak vás volila menšina občanů, kteří se zúčastnili voleb. Přeci to nemůžete udělat, abyste upravili, zaváděli různé standardy zdravotní péče na základě toho, jestli jsou lidé chudší či bohatší. Takže toto je potřeba tady vyjasnit.

Takže to je opravdu tedy první bod, proti kterému SPD se důrazně staví, a my budeme vždycky bojovat za to, aby všichni občané České republiky, když jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, tak aby měli tu nejlepší možnou péči v daném místě a čase. Já bych spíš od vás očekával jinou věc, že tam třeba, že třeba budete usilovat o to jako vláda, aby byla více dostupná zdravotní péče, například stomatologická. Vždyť zubaři, ti pro mnoho lidí nejsou dostupní.

A mluvíme samozřejmě minimálně o té finanční rovině. Podívejte se lidem do úst. Já chodím neustále po různých kampaních. Teď je to samozřejmě omezeno z důvodu opatření. Ale vždyť často lidé, kteří jsou například nižší střední třída, nemají ani na zuby. Chybí jim zuby, protože na to nemají peníze. Byť ty vaše dosavadní vlády včetně vlád ODS tady vsugerovali lidem úplně lživou myšlenku, že zuby nejsou součástí lidského těla. Vždyť to není pravda.

Víte, jak se pozná vyspělá země? Říkal mi to můj již zesnulý tatínek. No, tatínek byl z Japonska, jak víte. Tak říkal - cestoval celý život pracovně po světě - že vyspělou zemi a dobrou životní úroveň poznáte podle toho, když se lidem podíváte do úst, na zuby, když s nimi mluvíte. Podle toho poznáte skutečně vyspělou zemi, že mají na to mít hezké zuby. To u nás rozhodně takto není. Takže to tam úplně chybí tyhle věci ve vašem vládním prohlášení. Dokonce jsou tam věci, které jsou absolutně pro nás nepřijatelné.

Pojďme k dalšímu bodu - ceny tepla. Vy tam píšete větu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Takže to přeloženo znamená, že vláda bude pracovat na změnách, které přinesou zvýšení cen tepla, jen se bude snažit, aby růst cen byl plynulý, ne skokový. Takže vy místo toho abyste jasně deklarovali váš cíl za čtyři roky, cíl, že prostě budete bojovat proti zdražování, vy v podstatě tady uznáváte, že ne skokově, ale postupně se s tím smiřujete a budete pracovat na takových změnách. No, to prostě také je pro nás nepřijatelné. To je tak všechno i s tou politikou, jak jsem říkal, z té Evropské unie.

Další věc - daňové úniky. Vy deklarujete, několikrát dokonce, že budete bojovat s daňovými úniky, s praxí, kdy české firmy daní v daňových rájích. Ale vždyť váš koaliční partner, pane premiére, a váš první vicepremiér, přece inkasuje peníze jako sponzoring z daňových rájů na Kypru. Nebo z firem, jejichž majitelé jsou registrováni v daňových rájích na Kypru a mají neprůhledné vlastníky.

Já už jsem vás vyzýval, tuším minulý nebo předminulý týden, abyste vyzval, pane premiére, tady vicepremiéra a předsedu STAN Víta Rakušana, ať vysvětlí finanční toky a vy mlčíte. Vy se ho neodvažujete zeptat, aby se vám nerozpadla koalice. Ale to je přece hrozný. Vždyť vy jste tady uplynulé roky říkal, jaký budete čerstvý vítr, jaká bude změna. Vždyť přímo váš kolega, který sedí po pravici, je sponzorován z daňových rájů na Kypru. Dokonce to uznal teď váš kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalik. Tak proč to tady píšete do programového prohlášení? To je lež úplně flagrantní. Takže to je v přímém rozporu se zájmy sponzorů hnutí STAN.

V jiné části píšete, že odstřihnete firmy z daňových rájů, prosadíte pravidla transparentního doložení skutečných majitelů. Tak proč to nežádáte na Vítovi Rakušanovi? Takže to je absolutně nedůvěryhodné, to vaše vládní prohlášení. To je normálně absolutně nedůvěryhodné. To jsem tady ještě nezažil normálně. Zažil jsem prostě neuskutečněné sliby, ale že přímo ta situace tady nastává a vy se k tomu neumíte postavit, tak to je přece neuvěřitelná situace.

Pojďme dál. Dále píšete, že do vedoucích pozic vyberete důvěryhodné, kompetentní, osobnosti. Takže to je třeba ministr zahraničí pan Lipavský? To jsou političtí náměstci za Piráty? Vy jste rozšířili počty trafik hlavně neúspěšným poslancům z Pirátské strany. Dokonce neúspěšní poslanci - jenom abych to řekl tady divákům - dokonce i voliči Pirátů už nechtěli tyto poslance, kteří tady byli čtyři roky, už je nechtěli ve Sněmovně. Takže už jim nedali mandát ani jejich voliči. Samozřejmě my bychom je nevolili jako SPD, ale jejich voliči.

Přestože jsou neúspěšní a ztratili důvěru i svých vlastních voličů - úplně flagrantním příkladem je tady pan Lipavský, ministr zahraničí, který neuspěl ve volbách, takže ani jeho voliči už ho nechtěli a radši si vybrali kandidáty za STAN v rámci té kandidátky - tak vy vlastně tady píšete, že chcete do vedoucích pozic důvěryhodné osobnosti, ale vždyť tady úplně jasně nemají důvěru ani vašich voličů ty lidi. To nemluvím o dalších x náměstcích. Piráti, kteří propadli ve volbách, tak vy je tady dáváte jako trafiky na takzvané politické náměstky. Vždyť politický náměstek je trafika sama o sobě.

Pojďme dál. Kapitola Životní prostředí. Tak tady opravdu nestačím zírat. Vy jste úplně vynechali problematiku polského dolu Turów, který sužuje v Libereckém kraji naše občany na hranici s Polskem - tam přichází o vodu, mají tam problémy - takže to řešit nechcete. Místo toho jste do programového prohlášení dali větu, že budete vybírat českého národního ptáka ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Takže to jsou vaše priority?

Takže vy budete vybírat národního ptáka. Já jsem se chtěl zeptat, co to má znamenat, jakým způsobem nebo co to bude, když jste proti referendu, ale hlavně ta priorita. To znamená řešení problémů občanů v kapitole tady Životní prostředí Turów ne, ale národní pták ano. To je přece neuvěřitelné. (Potlesk poslanců SPD.) Ani se nedivím, že se distancoval od této vlády i hejtman Půta za Liberecký kraj, který je jinak za starosty. Řekl, že to není jeho vláda. Pochopitelně co má říct, když je hejtmanem za Liberecký kraj a vidí tuhle blamáž.

Pojďme tady další. To je tedy neuvěřitelná věta. Je to tady kapitola Digitalizace a píšete, cituji: "Poskytneme součinnost s Evropskou unií při řešení sociálních sítí. Takže máte na mysli, že chcete ještě větší cenzuru a špehování lidí na internetu? Já bych chtěl požádat, abyste vysvětlili tuhle větu. Také se ptám, proč chce česká vláda řešit profily českých občanů s Bruselem. Co to má znamenat? Takže profily českých občanů na sociálních sítích vy chcete řešit s cizinou, s Bruselem? No, to si snad děláte úplnou... no, to není legrace, to je šílený. Proto mluvím o té vlastizradě v tom širokém slova smyslu.

Takže tohle bych chtěl požádat příslušného ministra - což je asi pan Bartoš digitalizace, protože vždycky mluvil o digitalizaci a Piráti tady v minulém volebním období nic pořádného nenavrhli a nic neprosadili. Takže jenom tady říkám, že skutek utek, ale asi to má na starosti, což je úplně otřesný. Protože, že chcete řešit samozřejmě - ona ta věta je tady delší - při řešení algoritmicky řízených platforem a sociálních sítí. Takže to jsou sociální sítě, o kterých mluvím, ta omezení.

Pojďme dál. Říkáte, že vláda chce jít cestou reformy výdajů státu a efektivního nakládání s penězi. No, to je samozřejmě na první pohled věta, která je v pořádku, proti té nic nemáme. Ale vy už jste ji začali naplňovat a to je tedy zase síla. Protože vy jste začali naplňovat tu větu tak, že vláda - koalice Spolu, Pirátů a STAN - místo aby provedla miliardové škrty zbytných výdajů ve státním rozpočtu například tím, že škrtne miliardy na solární barony - tam jde cca 40 miliard ročně - na politické neziskovky, místo abyste ukončili zneužívání dávek nepřizpůsobivým a tak dále, tak jste okradli o již slíbené peníze od 1. 1. hasiče, policisty, vojáky, pracovníky v sociálních službách, učitele a další potřebné profese. Například také pracovníky úřadů práce, kterým jste zároveň naložili mnohem víc práce teď v rámci řešení doplatku na bydlení, okamžité pomoci a tak dále. Ale k tomu se ještě dostanu.

Navíc toto své rozhodnutí jste vůbec nekonzultovali s tripartitou, zatímco ve vládním prohlášení uvádíte, že budete konzultovat s tripartitou. No, to je neuvěřitelný. Už se proti vám bouří i tyhle organizace, protože lžete od první vteřiny. Takže vzhledem k rostoucí inflaci je to výsměch těm hasičům a všem potřebných profesím, které potřebujeme. Protože to, co vy děláte, zároveň znamená vzhledem k té inflaci pokles jejich platů, je to pokles.

Vy jste způsobili pokles platů hasičů a dalších těchto potřebných profesí, typu vojáků, policistů a tak dále. A SPD stojí za těmito profesemi, my je podporujeme dlouhodobě. A mnozí z nich to samozřejmě ví a děkuji jim za podporu.

A v rozporu s tím, nebo naopak, takže hasičům jste ubrali a dalším potřebným profesím, které jsem jmenoval, ale jsou to i například lidé, kteří pracují na finančních úřadech, hygienických stanicích a tak dále, takže těmto všem jste ubrali a zároveň jste předvedli, jakým způsobem si to představujete tu větu ve vládním prohlášení reforma výdajů státu a efektivní nakládání s penězi. Zvýšili jste počty ministrů z patnácti na osmnáct, takže se tady nemůžou vejít, to jsem nikdy neviděl, že ministři musí sedět ve dvou řadách, protože se do jedné řady nevejdete. Tolik už jste rozdali těch trafik, že je to pětikoalice a trafik bylo málo. Takže tady pan ministr pro legislativu pan Šalomoun musí sedět v druhé řadě, protože už se mezi vás nevejde. Takže jste to ještě odstrčili neadekvátně, vašeho kolegu.

A zároveň kvůli těmto třem ministrům, kteří vznikli navíc, to jsou ti ministři bez portfeje, takoví ti, co jsou na Úřadu vlády, jo, abyste mohli být u korýtek všichni, tak nabíráte nově pro tyto tři nově vzniklé ministerské posty 74 nových pracovníků, aby měli servis, za 43 milionů korun. Takže hasičům jste ubrali, sami jste si přibrali desítky milionů, a to nemluvím o tom, že náklad na ty tři ministry je stamilionový, protože mají auto s majáčkem, sekretariáty a tak dále a tak dále. Řidiče mají a tak dále.

Takže my samozřejmě jako SPD prosazujeme zvyšování všech platů včetně soukromé sféry například zvýšením odečitatelné položky na děti. Protože samozřejmě z hlediska důchodové reformy, kterou tady pořád slibujete jak předešlá, tak současná vláda, žádnou jste pořádnou reformu nikdy nepředložili, vy to vždycky nazvete reformou, a ona to žádná reforma není. To je zase takové... se snažíte vždycky tady ohloupnout prostě méně informované lidi, ale my se ohloupnout nenecháme, tak mimochodem by to zvýšení odečitatelných položek na děti by přispělo i aspoň k nějaké motivaci pracujícím občanům ke zvýšení porodnosti, abychom mohli v střednědobém horizontu udržet financování důchodového systému. Takže to byste měli dvě mouchy jednou ranou.

Takže my neříkáme zvyšovat platy jen tak, ale zároveň jenom zdůrazňuji, jsem navrhl, i kde uspořit, kde jsou ty zbytné výdaje. No jenže vy těm solárním baronům nechcete brát, vždyť jsme to viděli tady v červnu, když se hlasovalo vloni. My jsme ponížili o něco platby solárním baronům a prošlo to díky hlasům SPD a hnutí ANO. Naopak tady pan Jurečka a další lobbovali za solární barony tady. A nic už se nedivíme, že hnutí STAN a podobně kamarádilo a budou (?) za solární barony, vždyť pan Věslav Michalik přiznal, že podniká v solárním byznysu, sponzor hnutí STAN. Takže to už víme, kde jsme a proč. Ale je to proti zájmům lidí. A je to projekt Evropské unie hlavně, proto vy to nechcete zrušit, proto na to nechcete sáhnout, ale platí si to tady zoufale lidé. Lidi jste obrali o peníze. Takže jsem tady řekl i konkrétní návody, kde na to vzít.

Další je... tady - zamrazení platů politiků. No tak znovu si zopakujme, že kvůli vám, kvůli vaší vládě se od 1. ledna zvýšily o 6 % platy politiků. Skoro všichni politici tady, co tady sedí, mají teď zvýšené platy o 6 % kvůli vaší vládě. Jelikož tady vláda Petra Fialy na konci loňského roku ve Sněmovně nepodpořila projednání návrhu SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období. Bylo to tady v systému, mohli jsme to projednat, podali jsme to v tzv. devadesátce, aby to šlo projednat rychle, vy jste prostě neměli zájem tu schůzi tady udělat. Proto se od 1. 1. teď jsou zvýšení platy politiků o 6 %. A opožděně, s křížkem po funuse jste tady přišli s tím, že budete zamrazovat na pár měsíců, do konce letošního roku, jedenáct měsíců. Ano, SPD to podpořilo samozřejmě, ale zároveň jste včera nám zamítli náš návrh na zamrazení platů politiků na čtyři roky, na celé volební období. To je vaše skutečná tvář. Sami jste si přidali, přidali jste si neskutečně míst a peněz a všeho možného a servisu a ministrů a jak už jsem říkal včera, tak jste vytvořili i pro Piráty jedno místo místopředsedy Sněmovny navíc a 20 milionů korun na volební období, přesto, že Piráti mají pouhé čtyři poslance, ale pro lidi už vám peníze nezbývají.

Tady bych ještě, když mluvím o Pirátech, zmínil ten podvod na voliče Pirátů, co předvedl jejich předseda Ivan Bartoš, když oni mají jasně napsáno, že mají zakázáno kumulovat funkce, že nemůžou mít souběh funkce poslance a ministra, ale najednou to když jste ve vládě, tak to neplatí pro pana Bartoše. No proč? Protože ví, že jsou pátým kolem od vozu ve vládě a že nejsou čtyři poslanci potřeba, když mají 108. Takže ví, že by šel jako první, až přijde nějaká krize ve vládě, protože to ostatní na ně svedou logicky, za to můžou Piráti. No a ocitl by se bez práce. Protože kdyby neměl poslanecký mandát, tak samozřejmě by si musel jít hledat normální práci jako každý člověk. Proto kumuluje, aby měl jistotu. Když se mu nepovede ministr, tak aby zůstal aspoň poslancem. To je přeci ten skutečný důvod. Je to úplně proti tomu, co slibovali Piráti. Prostě normální trafikant, nic víc, jo? Také se nedivím, že vzniklo to pnutí v té Pirátské straně ohledně toho. A že jste definitivně ztratili ten kredit strany, která by snad přinášela nějaký nový vítr.

Takže co se týče toho zamrazení platů politiků, pro nás je všeobecně nepřijatelné, aby si o svých platech rozhodovali politici sami. Podle našeho názoru je potřeba najít jiný model, než když se platy politiků odvíjí od pouhého koeficientu násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Pojďme dál. Zahraniční politika. SPD odmítá nepřátelské, hloupé a arogantní výroky předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 o tom, že Maďaři mají v nadcházejících parlamentních volbách vyhnat premiéra Orbána. Ty volby jsou v Maďarsku letos. Pokračují tak kroky nové Fialovy vlády na rozvrat spolupráce ve středoevropské regionu v rámci V4 a snaha o posun naší republiky zcela do područí Bruselu a Berlína.

Vyjádření paní Pekarové Adamové navazuje na výroky nového ministra pro Evropské záležitosti Mikuláše Beka za hnutí STAN, který řekl, že Maďarská republika bude stát na straně Bruselu proti Polsku a Maďarsku. Ministrovi Bekovi vadí, že polský soud rozhodl, že polské zákony jsou nadřazené nad legislativou EU. Podle Beka rozhodnutí polského soudu prý destabilizuje středoevropský region a Česká republika by prý měla uzavřít užší spojenectví s Německem. Je tady zřejmé, že s touto vládou bude pokračovat naprostá bezvýznamnost české zahraniční politiky. A nová vláda směřuje k tomu, že už nebude potřeba český ministr zahraničí, ale bude stačit český velvyslanec v Německu jako za protektorátu.

Podle názoru SPD jsou přeci vztahy k nejbližším sousedům jako je V4 zásadní. Standardní zahraniční politika suverénní země má mít tři pilíře: za prvé nejbližší země a spojenci, za druhé velmoci a za třetí země, kde máme nějaký ekonomický zájem. Tento princip se teď rozpadá a to je špatně. Možná ani pan nový ministr Lipavský ani neví, že jsou to základní principy zahraniční politiky, protože s tím neměl dosud žádné zkušenosti. Ale musím tady hlavně říci, že včera jsme tady přeci chtěli dát příležitost na schůzi Sněmovny paní předsedkyni Pekarové Adamové, aby vysvětlila ty své výroky. A musím říct, omlouvám se za to slovo, ale vaše vládní koalice to srabácky odmítla. Vy jste zamítli náš návrh bodu, kde jsme chtěli, a chtěli jsme dát prostor, aby paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny z TOP 09, tak aby mohla třeba korigovat to vysvětlení - a ona to ani nechce korigovat, ale abychom to tady probrali. A vy jste to zamítli, že se bojíte. Bojíte se té diskuse, přeci jiný důvod není. Bojíte se o tom mluvit. To znamená na Twitteru hrdina, kde není odpor žádný, kde není diskuse, kde nemůže nikdo argumentovat, ale tady ve Sněmovně, kde argumentovat jsme připraveni, tak už, už najednou mluvit o tom nechcete. Nejste tou hrdinkou už najednou.

My máme v našem poslaneckém klubu odborníky na zahraniční politiku. Jiří Kobza vedl ambasádu v zahraničí, člen zahraničního výboru, Jaroslav Bašta byl ministrem, velvyslancem v několika zemích, velvyslancem České republiky.

A oni byli připraveni na tu diskusi. Jaroslav Bašta byl velvyslancem v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, v dalších zemích. Jiří Kobza vedl jako charge d´affaire českou ambasádu v Iránu. Ale vy byste se jim nemohla postavit argumentačně, protože nic o té zahraniční politice nevíte, prostě plácnete něco proti našim sousedům. Jo? Ale to je ostuda tohleto, že to nechcete, nemáte odvahu to tady diskutovat. A stejně tak předpokládám, že i v další opoziční straně hnutí ANO by určitě nějací lidé se k tomu rádi vyjádřili. A vy jste nám to neumožnili.

Takže tuhletu politiku, kdy vy chcete rozvrátit tu spolupráci ve V4. Přitom my potřebujeme posilovat tu spolupráci, abychom mohli hájit svoje zájmy v té energetické politice, když budu konkrétní, ten důvod například. Tak tahleta vaše politika je přímo útok i na peněženky českých občanů.

Pojďme dál. Pan Farský. To je teď novinka. To byl ten, který tady hrál to divadlo na pana čistého. A ten předvedl, je to hnutí STAN. Je to jeden z nejvyšších představitelů hnutí STAN, předseda poslaneckého klubu hnutí STAN. Ten předvedl pohrdání voliči daným slovem opravdu flagrantní. Vicepremiér Fiala dneska říkal, dneska to říkal pan premiér, teď někam odešel... (Otáčí se za sebe.)

Jo, to jsem rád. Tak pane premiére, vy jste říkal, že chcete sloužit lidem. Teď před chvílí jste to říkal v přímém přenosu. (Opět se otáčí k premiérovi.) Takže vaše vláda, že chce sloužit lidem. No ale pan poslanec Farský přece oznámil, že odlétá soukromě na půlroční stáž do Spojených států a nechce se vzdát kvůli tomu mandátu poslance. Tak jak může sloužit lidem, když je půl roku v Americe? A teď se úplně neuvěřitelně vysmál včera voličům, kdy ještě drze řekl, že bude dělat práci poslance z amerického Oregonu. A že prý svůj plat, ještě dělá blbce tady ze všech, že svůj plat bude odevzdávat jím vybraným politickým neziskovým organizacím, se kterými spolupracuje. Ale vždyť jsou tam i náklady na poslanecké asistenty. Jsou tam náklady na kancelář. Vždyť ten mandát poslance stojí spoustu peněz. Co tady vykládá? Vždyť to přece všichni víme.

A teď já nechápu, proč pan premiér Fiala, pane premiére, proč nevyzvete pana Farského, ať složí mandát. (Opět se otáčí k premiérovi.) Vy jste říkal před chvílí, že chcete sloužit občanům. Proč ho nevyzvete, ať složí mandát? A já vám řeknu, že je úplně logická tahleta otázka. Vždyť on říkal, že ty informace nebo tu zkušenost, kterou nabere v tom americkém Oregonu, že prý chce zúročit pro další práci. Ale k tomu přece nepotřebuje být poslancem. Přijde a pak vám bude dělat třeba nějakou práci pro vaši vládu, ale k tomu nepotřebuje mandát poslance. Takže já bych vás chtěl, pane premiére, opravdu vyzvat a já bych rád tu odpověď dostal, zdali tedy vyzvete, když jste před chvílí říkal, že chcete sloužit lidem, tak jak může sloužit lidem poslanec, který tady půl roku není. Dokonce déle než půl roku. Osm měsíců, říkal. A navíc je to v přímém rozporu. No tak už se ani tady neptám prvního vicepremiéra, předsedy STANu Rakušana, Víta Rakušana ze STANu, protože to je jeho kámoš. Takže ten mu řekl, že ho k tomu vyzývat nebude. Takže tam už je to podraz úplně jasný, prostě je to výsměch daňovým poplatníkům tohleto. No a přitom v koaliční smlouvě mezi Piráty a STAN se v bodu 5. 2 5 píše, že zvolený kandidát koalice a teď cituji z koaliční smlouvy Pirátů a STAN před volbami, co slíbili občanům, že budou brát práci poslance jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity. V závorce jste uvedli: "Práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka a tak dále, tak, aby výkonu funkce se mohl věnovat dostatek času." Vždyť to je neskutečné, vy jste plivli do obličeje vašim voličům a vůbec všem občanům, protože práce poslance je placená z daní občanů, a jeho a těch asistentů a dalších a dalších benefitů. A prý tu svoji stáž v Americe konzultoval jak s šéfem strany Vítem Rakušanem, tak s premiérem Petrem Fialou a oba ho prý podpořili v tom, že tady nebude osm měsíců ve Sněmovně nic dělat. To je šílené, to je šílené. A to teprve jste u té vlády jakoby sice bez důvěry, zatím jste pár dní a už takovéhle věci.

Takže vidíme, že Jan Farský, poslanec STAN jasně porušil koaliční smlouvu Pirátů a STAN a pohrdá voliči. A svou kariéru staví nad zájmy a sliby voličům hnutí STAN i tato vláda. A samozřejmě jediným čestným řešením je, aby rezignoval i na post poslance. A je šokující, že takové pohrdání voliči daným slovem podpoří předseda hnutí STAN Vít Rakušan i premiér Petr Fiala.

No jo, teď se ale pojďme zastavit, co má být ta práce. Proč tam je v tom americkém Oregonu? Tak to je opravdu zase přímo příznačné pro tuto vládu. Protože on tam jde studovat to, on se tam jde učit téma federalizace Evropy. Federalizaci Evropy jde studovat do amerického Oregonu. Ale federalizace Evropy, co to znamená? Jako já bych řekl tady divákům České televize, co podpořil premiér Fiala a hnutí STAN. Federalizace Evropy znamená zánik suverenity a samostatnosti ČR.

Federalizace EU. (Otáčí se k premiérovi.) Pane premiére, je to jasné, že? Vy jste politolog. Federalizace Evropy. Co je třeba federální stát? Je to třeba Rakousko. To znamená, no, jako tam jsou spolkové země, je tam už ale jedna vláda, jedna zahraniční politika. A vy chcete, aby jednou z těch spolkových zemí byla třeba Česká republika. To znamená, to je zánik ČR. To je federalizace. To je například rakouský model, Rakousko. Abychom si řekli konkrétní příklad. Co je tedy představa, co bude studovat a co bude prosazovat pro další práci, jak říkal, pro vládní koalici pan Farský. A proč? Proč jede to té Ameriky? No samozřejmě, on nemůže složit mandát poslance. Kdyby ho neměl, tak tam nemá pro ně cenu. To je přece ta politická, proto je tam přece pozván, proto má to stipendium. Protože jako poslanec přece má za úkol to tady prosazovat, tyhlety věci. Ale to je přímo protistátní, to je úplně protistátní činnost, nezlobte se na mě. To je zánik České republiky, federalizace Evropy. To nás budou řídit z Berlína a z Bruselu? A my nemáme už žádná, v podstatě česká vláda, český Parlament, vlastně nemá, už se stává v podstatě čistou formalitou. Je to jako v Německu taky, že jo, je to spolková země a podobně. Ale samozřejmě ty pravomoci jednotlivých zemí můžou být upraveny různě. Ale je to ten model pro to představení pro diváky a pro laiky, co jde studovat pan Farský. To znamená zánik ČR, zánik naší samostatnosti. A toto má podporu premiéra Fialy a předsedy STAN. Což se nedivím, protože oni jsou přece probruselští politici a jsou proti samostatnosti a suverenitě ČR včetně jako všichni jejich poslanci, kteří tady jsou, 108 poslanců.

Tak, pojďme dál. Píšete, že v zahraniční politice chce vláda jít cestou větší orientace na NATO a EU. No, já bych tedy očekával, že tam napíšete, že chcete větší orientaci na zájmy ČR. To tam ale není. Jasně, ty následně lze definovat. Ale tady je to úplně vidět, ten lokajský postoj, že vláda České republiky by měla mít prioritně napsáno, že chce hájit zájmy ČR a ne prostě podkuřovat cizím zájmům. Ale to jsem tady široce zdůvodnil, proč o tom mluvím. Tady jsem to zdůvodnil, proč to tam vidím na mnoha příkladech.

Pojďme dál. Zákon o referendu úplně vypadl z programového prohlášení vlády, přestože česká Ústava předpokládá, že budeme mít zákon o referendu. Prostě vypadl, vy jste ho dali pryč, vy jste to už škrtli. Takže vy nechcete demokracii. Podle mých informací je ČR poslední ze dvou zemí v EU, která nemá zákon o referendu. Je to ještě Kypr. To je tam, kde to zná dobře hnutí STAN, protože tam má ty sponzory z těch neprůhledných daňových rájů. Jo? Takže chápu, že tam je ta kyperská linka, tam nemají referendum, tady taky, tak se vám to třeba líbí. Ale upozorňuju, že SPD je schválně lživě nálepkováno v médiích, že prý SPD není demokratická strana. Protože prosazujeme přímou demokracii. Takže to, když chceme, aby v zásadních věcech mohli rozhodnout občané, to je nedemokratické? To je přece naopak vrchol demokracie.

A můžeme se bavit o těch parametrech, jo? Jestli to má být třeba pro vypsání referenda 100 000 podpisů, jak navrhujeme v našem návrhu zákona, který už jsme podali do Sněmovny znova za SPD tak, jak navrhuje SPD. Nebo tady byly v minulém volebním období návrhy třeba 300 000 podpisů, 800 000 podpisů. To jsou zase takové, aby to v žádném případě žádné referendum nebylo. Ale prostě o parametrech se přece můžeme bavit. O tom to není.

Ale to, že vy a priori vůbec nechcete zákon o referendu, přestože jsme už jedna z posledních zemí v Evropské unii, která tu demokracii nemá, to je přece ten problém. A takové ty vaše argumenty, že lidi nejsou... Vy urážíte české občany. Ty vaše argumenty, že lidi nemůžou rozhodovat, že nejsou tak informovaní, to znamená, vy děláte z českých občanů jeden ze dvou nejhloupějších národů v Evropě? To snad nemyslíte vážně? To snad nemyslíte vážně? Zákon o referendu mají i na Slovensku. Dobře. Jsou tam parametry, že se to těžko realizuje, ale mají ho tam. To znamená, vaše vláda říká, že jsme hloupější než Slováci. To je opravdu neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné. Jako tenhleten váš pro bruselský, váš servilní postoj vůči zahraničí.

A tady bych rád zmínil opět našeho poslance Jaroslava Baštu, protože když byl zvolen naším poslancem za SPD, a znovu zopakuji, že je to tady ve sněmovně jediný signatář Charty 77, jediný politický vězeň, který byl za své názory v sedmdesátých letech dva a půl roku uvězněn ve vězení. Tady se stal naším poslancem za SPD Jaroslav Bašta. A to je také, protože my prosazujeme právě tu demokracii, proto jsem rád, že je tady s námi, jako SPD. Vzpomínám, když přišel poprvé na poslanecký klub, tak Jaroslav Bašta kroutil hlavou. Kam se to ta Česká republika za těch vlád dostala v té demokracii? Lidé se bojí říct své názory. Cenzura, názorová šikana. Když někdo prosazuje demokracii, tak tady s oblibou paní Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny, říká, že to nejsou demokrati. Urazí tady poslanecký klub SPD, řekne, že prý SPD nemá mít zastoupení ve vedení Sněmovny. Přitom Jaroslavu Baštovi nesahá ani po kolena, který statečně bojoval za svobodu a demokracii. Vy jste nebyla ani ve vězení, ani jste nepodepsala Chartu. To je taková ostuda, tohle to účinkování paní předsedkyně Pekarové Adamové.

A vůbec, že k tomu mlčí i premiér Petr Fiala. Myslel jsem, že jsme s Petrem Fialou seděli vedle sebe čtyři roky, vedle sebe jsme seděli, tak jsme si povídali o různých věcech. Já jsem ale očekával, pane premiére, že aspoň v základních věcech, nějakých etických a demokracie, aspoň umravníte vaši předsedkyni Sněmovny. Že to přece je moc, tohle to. Ale já od vás neočekávám podporu SPD, to ne, jsme tady v politické soutěži. To je jasné. Ale přece jsem čekal, že budete mít nějaký etický mantinel, který jste prezentoval. Ale co je moc, to už je moc. Jo? Tak, pojďme dál.

Mluvili jste o tom tady, průběžně o tom mluvíte a slyšeli jsme to tady taky, že chcete zvýšit výdaje na zbrojení na 2% HDP, že je to závazek pro NATO. Tak u toho se pojďme trošku pozastavit, protože myslím, že veřejnost nemá ty relevantní informace o tom, jak to teď je s tou zakázkou za 52 miliard, což je mimochodem druhá největší zakázka vůbec, kterou vláda řeší. Tou první je dostavba jaderného bloku. Tak o čem to je? Protože já jsem slyšel nějaké informace, že se podsouvá hnutí SPD, že jsme proti armádě, když nechceme, když máme výhrady k té zakázce na ta nová bojová pásová vozidla pro českou armádu. Ale to přece není pravda. Hnutí SPD podporuje armádu, podporujeme vojáky, prosazujeme modernizaci armády, ale já vám řeknu, v čem je problém s touto zakázkou. Vy to moc dobře víte, že jsou to peníze vyhozené z okna. Jenom proto, že jste to slíbili ve Washingtonu a slíbili jste to NATO.

Problém je v tom, že potřebujeme pro Českou republiku pásová bojová vozidla. My jsme pro tu modernizaci, určitě. My podporujeme modernizaci armády. Ale my potřebujeme bojová vozidla, která jsou použitelná pro Českou republiku. Ale ona nejsou použitelná pro Českou republiku, protože v současné době naše pásová bojová vozidla, která jsou samozřejmě starší, a je potřeba je modernizovat, a to SPD prosazuje, mají váhu cca 15 až 17 tun. To znamená, dokážou překonávat řeky, Vltavu, Labe a dokážou se taky přesunout přes české mosty. Ale ta pásová vozidla, která jsou ze zahraničí, ta, kdo se hlásí do této zakázky, tak jsou to bojová vozidla, která váží 45 až 47 tun. To znamená, nejsou schopna překonávat řeky v České republice, že se potápí, a nejsou schopna z hlediska nosnosti překonávat ani mosty. Jenom ve Středočeském kraji je cca 1200 mostů. To znamená, tato pásová vozidla, za která vy chcete utratit 52 miliard korun, protože vám to diktují z Washingtonu, a jste servilní a nedokážete říct ne, tak ona jsou použitelná pouze pro zahraniční expanzívní mise ve jménu NATO. Nikoliv pro použití v České republice. A to je to, co tady musí zaznít. To je to, v čem se mě všichni snaží umlčet, když to chci říct. Takže SPD není proti modernizaci české armády, ale tahle ta zakázka je obsahově problém tak, jak vy ji koncipujete. To je čistě 52 miliard na utracení obrovských horentních veřejných peněz ve jménu NATO a pro zahraniční zbrojní firmy, a nic to nepřináší nám, České republice, kromě toho, že zase třeba půjdou ta vozidla někam do Afghánistánu, kde samozřejmě ta mise selhala. Já jsem tady na to upozorňoval jako jediný.

Takže my chceme, aby se změnila strategie české armády na obranu českého území a obranu českých občanů. To prosazuje SPD. A na to aby se napasovala ta výběrová řízení na modernizaci a investic do armády. V tom případě ale nemůžete realizovat, a to jsem vytýkal i Andreji Babišovi, jo, nakonec k realizaci té zakázky nedošlo, odkládalo se to, a to je dobře, že se to nakonec odložilo, protože my chceme jenom, aby ty parametry byly jiné, aby to byla bojová vozidla použitelná pro naši republiku. Ale k tomu potom v tom případě i vzhledem k našim rozpočtovým problémům vede ale jiná cesta, a to je investice do rekonstrukce těch stávajících vozidel. Což opět není nápad Okamury. Udělali to Slováci a Maďaři teď aktuálně. Takže se tam dají nové pancíře, nová výbava a tak dále.

Mimochodem ten náš návrh má také velký klad v tom, že zapojíme český průmysl, třeba Vojenské opravárenské závody a podobně. A my přece teď potřebujeme investovat, když je rozpočet v takovém obrovském zadlužení a deficitu. V rekordním zadlužení je rozpočet, tak my jsme u vlády nebyli, SPD byla v minulém volebním období opoziční strana, takže my za to nemáme odpovědnost, my jsme se tady snažili x návrhy to tady korigovat, ale byli jsme přehlasováni ostatními. My přece potřebujeme... Jedním z nástrojů, jak se vypořádat s rozpočtovou a ekonomickou krizí státu, je proinvestovat se z ní. Ale my se nemůžeme proinvestovat, to není nástroj, tím, že investujeme do mnohem vyspělejší a bohatší německé ekonomiky. To doufám, chápe i ekonomický laik. A to je jich tady evidentně mnoho, ve vládě myslím. Ve vládě. Já také nejsem nějaký věhlasný ekonom, ale ty zásady, nejsem ekonom, ale tyhle zásady jsou mi samozřejmě jasné. Takže náš návrh samozřejmě je, aby se tato druhá největší zakázka vůbec, kterou vláda má na starosti...

Já jenom, pane premiére, než odejdete, připomínám to usnesení vlády, usnesení Sněmovny, že tady mají být přítomni ministři při tom, jo? Abychom nemuseli brát pauzy. Ne, jenom upozorňuji, že už jste byl na odchodu, tak abychom se tady slyšeli. Tak. Teď jsem vás jako zastavil, a to je dobře.

Chtěl jsem jenom říci, že tím jedním z nástrojů je proinvestovat se z krize. Ale to se musíme proinvestovat tím, že ty veřejné peníze, to obrovské penzum peněz budeme investovat do českých firem, do české ekonomiky, do českých zaměstnanců, do českých plátců daní, a protočíme ty veřejné peníze zpátky do českého státního rozpočtu. Takže to jsem chtěl vysvětlit k tomu závazku na investice 2 % HDP. My s tím nesouhlasíme, s tím závazkem, protože samozřejmě to by znamenalo o desítky miliard ročně navíc, kdybychom měli 2 % HDP, dneska je to 1,3 něco, je podíl na obranu. Ale zároveň říkáme, protože dneska opravdu na to nejsou peníze kvůli tomu obrovskému zadlužení od té předešlé vlády, to znamená... Teď nechci rozebírat předešlou vládu a tohle to, teď se věnujme této vládě. A chci říct, že i z tohoto pohledu by to bylo to nejrozumnější řešení. Takže SPD říká: Podporujeme vojáky, podporujeme českou armádu, chceme změnu strategie tak, jak jsem říkal, na obranu českého území a českých občanů a chceme modernizovat armádu, investovat do ní, ale opravdu, aby to směřovalo k té obraně českých občanů a českého území. Nikoliv jen tak vyhodit peníze z okna pro zahraniční firmy. A těch míst, kde by se mohla té techniky, výzbroje a vybavení, kde by se mohla modernizovat armáda, to máme těch nápadů a návrhů spoustu v SPD.

Ostatně tuším, že také nejenom jediný chartista, jediný signatář charty a politický vězeň, který je tady ve Sněmovně, je členem klubu SPD Jaroslav Bašta, ale máme, tuším, tady jediného bývalého profesionálního vojáka, plukovníka ve výslužbě Radovana Vícha, našeho poslance, který je odborníkem na armádu. Vystudoval jak střední vojenskou školu, tak vysokou vojenskou školu, zastupoval Českou republiku i v Bruselu jako člen Generálního štábu. Takže přesně toto máme analýzu a ty informace, se přiznávám, že samozřejmě mám od něj, protože on má perfektní přehled ohledně armádní výzbroje a o tom, jak to je. Takže my v SPD jsme samozřejmě disponovaní personálně i programově nejenom vládnout, ale samozřejmě i připomínkovat tohle vaše šílené vládní prohlášení.

Dále bych se chtěl ještě zmínit k tomu, že tady pan ministr Kupka, ministr dopravy, hovořil o tom, že chce seškrtat slevy na jízdném pro seniory a pro studenty, že to chce seškrtat. My s tím nesouhlasíme, protože dneska se lidem všechno zdražuje. Všechno se lidem zdražuje. A zrovna ti důchodci a studenti taky často nemají peníze, tak jsou to ty skupiny, kterým my jako SPD chceme dát nějaké benefity, aby mohly mít na základní životní potřeby. A to, že se musíte někam dopravit vlakem, chcete, no tak, nezlobte se na mě, to si myslím, že tenhle benefit bychom měli udržet, měli bychom uchovat ty slevy. A zase říkám, vy řeknete, že na nejsou peníze. Ale vždyť vám tady říkám celou dobu, že na to peníze jsou, když škrtnete politické neziskovky - peníze! K čemu je teď tady občanům, že vy platíte třeba neziskovku s názvem Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ne teď vy konkrétně, ale z vládních peněz to jde. Organizace pro pomoc uprchlíkům. To je ten pan Rozumek, který dokonce se drze soudil s českým státem, je to asi dva roky, ve jménu dvou afghánských nelegálních migrantů, a vysoudil ještě 150 tisíc korun na českém státu, že policie je dala prý do jiného detenčního zařízení. No to je neskutečné! To jsem vyčítal tedy vládě Andrej Babiše, proč tuhle neziskovku platí, ale ono to pokračuje, jsem zjistil.

To znamená, to je přece přímo protistátní neziskovka! A stejně tak ty neziskové organizace, které tady propagují Evropskou unii, gender, multikulti. K čemu to teď ti lidé měli, když nemají ani na energie? Takže škrtněte, prosím, tyhle výdaje a radši nechme ty slevy na důchodce a nechme ty slevy pro studenty a také i ty další věci, co jsem říkal. Zlepšeme dostupnost zdravotní péče, zlepšeme sociální systém. Teď naše poslankyně Lucie Šafránková včera navrhla jenom malé zvýšení podpory zdravotně postiženým lidem - příspěvek na péči, aby se zvýšil. To jsou věci. Vždyť my máme, jestli mám správné informace, tak zdravotně postižených občanů máme cca milion ve společnosti. Ano, jsou to ta viditelná postižení i neviditelná dohromady, kdyby někdo chtěl říkat, že tolik jich asi není. Ne, ne. Takže to jsou lidé, kteří se narodili nebo mají zdravotní postižení, a těm by měl stát přece pomoci. K čemu je nějaká propagace tady nějakých těchto ideologií z veřejných peněz? Takže to je další naše výtka, že vy chcete osekávat tyhle slevy, které přináší benefity slušným lidem.

Pojďme dál k bezpečnostní politice. Bezpečnostní politika vlády. Tak tady bych připomněl tu otřesnou kauzu z 1. ledna, kdy Afghánec v Karlových Varech pobodal ženu a další dívku znásilnil. A my jsme říkali, že by bylo dobré, aby se zvýšila ochrana hranic, SPD chce. A chceme nulovou toleranci nelegální migrace na našem území. A samozřejmě tím, jak bychom toto řešili, tyhle problémy, tak je referendum o vystoupení z EU a vystoupení z EU (NATO?). To říkáme na rovinu. Protože kdybychom měli vlastní bezpečností a azylovou politiku, tak se to tady nemůže stávat, tyhle kauzy. Ale když jsou hranice jako cedník, protože Schengen nefunguje, tak to samozřejmě je problém.

Takže jenom připomenu, že na Nový rok došlo v Karlových Varech k násilným trestným činům, při kterých utrpěla jedna žena vážná bodná zranění, a ten samý pachatel ještě potom stihl jinou dívku znásilnit. A jednalo se o cca dvacetiletého Afghánce, který do Karlových Varů přicestoval z Německa. Migrant. Následně byl policisty zadržen. Tady policisté odvedli skvělou práci a patří jim dík, když tedy ministr vnitra, ať ten dosavadní Hamáček, který už není ve Sněmovně, toho už voliči vyhodnotili, ale teď je tady pan Rakušan, takže tomu to zase nechci dávat teď za vinu, protože tam byl krátce, ale prostě ministr vnitra, ať byl takový, nebo makový, tak prostě nezajistil bezpečnost občanů České republiky. A to ani nemluvím, že každý občan v České republice má tady alarm doma, dvojitý zámek, bezpečnostní vložku, protože se necítí bezpečně. Tak už se těším, v uvozovkách, tak tady ani neříkejte, prosím vás, jak je Česká republika bezpečná země. Vždyť se podívejte do pražského metra! Za mě, když jsem chodil do školy v Praze. Já jsem chodil do Střední průmyslové školy chemické v Křemencově ulici, tak jsem jezdil metrem vždycky z Malešic a z Hostivaře a bylo to v osmdesátých letech, tak se nosil batoh na zádech. A ženy kabelku měly na boku v metru. Dnes poté, co jsme vstoupili do Evropské unie, tak se změnila móda. Nová móda z Evropské unie. Batoh se nosí na břiše a kabelka, takhle ji mají ženy před sebou, takhle si ji drží, aby je neokradl v metru. A další móda - betonové zátarasy na vánočních a velikonočních trzích. A pak nám tady tvrdila ta předešlá vláda, že prý je to nějaká ozdoba nebo co, nebo na květináče. Vždyť je to kvůli tomu, že hrozí teroristické útoky! Takže to není normální stav a my si na to v SPD nebudeme zvykat a nechceme zvykat! Naším ideálem, kam chceme vrátit Českou republiku, v tomto smyslu vrátit, je, abychom mohli - a to neříkám vrátit před rok 1989, aby tady už nějaký aktivista nevyskakoval, typu paní předsedkyně, paní Pekarové, tak já chci říct, že já jsem nemluvil o tom návrat někam do dávné minulosti. Já jsem říkal návrat k tomu, kdy jsme mohli, nemluvím politicky, kdy jsme mohli, třeba je to v Japonsku. Je to velká země, 103 milionů, Tokio přes 10 milionů a ženy můžou jít o půlnoci domů i sukni, protože je všechno bezpečnostně pod kontrolou. Ale je to demokratická vyspělá země. Gauner prostě ví, že tam nemá šanci. Je tam minimální kriminalita. A slušný člověk ví, že on má navrch, že pravidla jsou na straně slušných lidí. A to by měl být cíl ministra vnitra Víta Rakušana, ale to tady nemáme přece v tom programovém prohlášení! Zase nic!

Takže tohle je také věc. A proč o tom mluvím, o téhle kauze, že všichni víme, že to není v poslední době první případ znásilnění islámským migrantem na našem území. Vzpomínám to, připomenu to otřesné znásilnění nezletilé dívky v Lukavci u Terezína. Také to byl, to byl zase africký islámskými grant, který k nám pronikl z Německa. No a nic se neděje. A hlavně to, co vytýkám, proč o tom mluvím, je, že k této kauze se ani ministr vnitra Rakušan, a to už jste byl ministrem, aspoň verbálně jste se vyjádřit mohl, abyste to odsoudil, abyste pojmenoval příčiny, navrhl řešení a odsoudil tuto kauzu. Ale ani pan premiér, já jsem je k tomu vyzýval, se k tomu nevyjádřil. Neřekl nic. Třeba já bych očekával od vlády, že se zastane rodičů té dívky, zastane se té dívky a řekne: to tady nemá být a uděláme to a to a to, taková opatření, aby se tyto kauzy opakovaně už nestávaly. Nic! Mlčíte! Na co jste měli čas, je, že jste si přidali ty trafiky! Ale přeci dobré by bylo, abyste skutečně pro ty lidi něco udělali.

Co se týče zdražování energií, tak včera, to jsme tady viděli. Vlastně vláda řekla a řekli jste to, premiér Fiala to říkal, ano premiér Fiala to řekl, že do konce minulého roku, to už jste byli vláda, tak že představíte plán na vyřešení zdražování energií. Nepředstavili jste nic! I média na to čekala, že ten poslední týden po Vánocích jste slibovali, že představíte plán na vyřešení zdražování energií. Nepředstavili jste nic, přestože už se to slibovali i před volbami, já jsem byl v těch předvolebních debatách, tak vy jste nic nepředstavili, protože žádný plán nemáte. To je přece jednoduché. Sliby chyby! A v uvozovkách vyřešili jste pomoc občanům a firmám pouze tím, že jste zvýšili některé sociální dávky. Ano, hnutí SPD podpořilo, podporuje, aby se k těm skutečně potřebným občanům dostala sociální pomoc. Ale vy jste to nastavili systémem, a my jsme to také včera tady, tedy vlastně už jsme nemohli nic jiného dělat, tak jsme to tady všichni ve finále podpořili, protože vy jste odmítli návrh SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To je ten zákon, který kvůli vaší koalici tady neprošel minulé volební období. Takže vy jste to teď udělali tak, že jste plošně zvýšili příspěvek na bydlení, takže mimo určitý okruh slušných a potřebných lidí, vy jste zvýšili dávky nepřizpůsobivým, i takzvaným nepřizpůsobivým!

Ale kdyby platil ten návrh zákona z pera SPD, který jsme se tady marně snažili prosadit, a teď už jsme ho podali znovu, tady Lucie Šafránová, naše poslankyně, to zpracovala s některými dalšími poslanci, tak bychom to skutečně zacílili na ty potřebné občany, na ty slušné, potřebné. Teď, to je ta blamáž zase vaše, jste vlastně dali peníze i těm nepřizpůsobivým. Lidi se mě často ptají, kdo to je nepřizpůsobivý. Jednoduchá definice. Člověk, který je práceschopný a zároveň dlouhodobě nepracuje, zároveň si dlouhodobě nehledá práci, no a jeho životní program je zneužívat dlouhodobě sociální systém. To je definice nepřizpůsobivého. Na krátkou dobu nezaměstnanosti má právo každý. Samozřejmě právo má i každý ten, kdo je třeba z bohaté rodiny a chce být v domácnosti, protože pracuje třeba jeden z partnerů, a je to v pohodě, nejsme v socialismu. Ale to je definice nepřizpůsobivého.

Takže vy jste teď způsobili, že spousta slušných a pracujících lidí, většina, nedostane nic, přestože se všem zdražují energie, zvýšili jste ale sociální dávky i nepřizpůsobivým, i nepřizpůsobivým, a zároveň ta většina slušných lidí pracujících nejenom že bude platit svoje drahé složenky, které se zdražují, ale zároveň začne ještě více přispívat i těm tzv. nepřizpůsobivým. Mimo ty opravdu potřebné, u kterých jste malinko zvýšili okruh těch potřebných, a to my podporujeme, to je v pořádku. Takže to je šílenej návrh zase. Ale hlavně já se ptám - to je to vaše koncepční řešení? To je váš celý plán na vyřešení zdražování energií? To je přeci šílený zklamání. To je šílený zklamání. A to je jeden z mnoha a mnoha důvodů, které tady jmenuji, proč tato vláda nemůže dostat důvěru SPD. A vidíte, že to není jedna věc. To je jeden problém za druhým, který prostě neřeší potřeby občanů.

No a samozřejmě my máme konkrétní návrhy, co s tím udělat. Podle hnutí SPD je systémovým řešením toho, abychom ukončili zdražování energií, aby Česká republika odstoupila od Green Dealu Evropské unie, to je ten tzv. zelený úděl, to je ten šílený plán nerealizovatelný, a odstoupit od systému Evropské unie obchodování s emisními povolenkami. Hnutí SPD prosazuje rozumnou ochranu životního prostředí, ale nikoliv na základě plošných termínů a dat diktovaných z Bruselu, ale na základě skutečných potřeb českých občanů a české ekonomiky. Protože Brusel tady plošně aplikuje Green Deal, přitom každá členská země má jiný energetický mix. Tak jak u nás můžou být aplikované stejné termíny jako na Německo? To způsobuje ty obrovské problémy. Němci zavřou jaderné elektrárny a teď budou kupovat energii ještě u nás a díky tomu, že je to solventní ekonomika, tak to zdražují i nám. Kde to jsme? Kde to jsme opravdu? A vláda k tomu mlčí.

Vážené dámy a pánové, poté, co jsem byl přerušen paní místopředsedkyní Richterovou před polední pauzou, tak bych tedy navázal na své vystoupení k vládnímu prohlášení. Takže já bych ještě zmínil některá další témata.

Teď bych se krátce věnoval těm vládním opatřením proti covid-19. Protože nám bylo slibováno, že ta vládní opatření nebudou chaotická, že budou mít logiku, ale přitom přeci tu realitu vidíme, že to provází chaos na chaos a zmatek nad zmatek. Já dám příklad například na logičnost. Ve vládním opatření ohledně testování proti onemocnění covid-19 smí do hospody nebo do restaurace jen očkovaný a PCR nestačí v případě, že nejste očkovaní. Přitom takový člověk je bezinfekční. Ale na druhou stranu se v zaměstnání nově budou testovat i očkovaní třetí dávkou. Takže vidíme, že ta logická opatření tady nejsou. Samozřejmě když k tomu přičtu některá další chaotická vyjádření ministra zdravotnictví pana Válka, který hned po nástupu řekl, že čeští občané při návratu do České republiky budou potřebovat PCR test, takže to řekl odpoledne, to zveřejnil, takže řada českých občanů v zahraničí zazmatkovala, začala se objednávat na PCR testy někde v zahraničí, nevěděli co a jak, a po pár hodinách to zase dementovali, že vlastně na českých občanech PCR testy potřeba nebudou.

Tak já když si vzpomenu zase na další vyjádření pana ministra Válka a správně to jedna z velkých televizí, tuším televize Nova to odcitovala hned v hlavních zprávách toho vyjádření, kdy říkal: Za naší vlády to bude všechno srozumitelné, nebude žádný chaos, můžete se spolehnout, to vám osobně garantuji. Takže prostě je vidět, že tato vláda není vládou odborníků. A já za sebe říkám, že pokud vláda nějaká opatření ohledně testování nařídí, musí je vždy řádně zdůvodnit, materiálně a organizačně zabezpečit a také plně a hlavně včas proplácet. Teď se ve svém projevu nebudu věnovat těm konkrétním opatřením, protože tady mluvíme o vládním prohlášení a o důvěře vládě, takže nechám svůj komentář tímto směrem, že i v tomto ohledu vláda komunikačně selhává. A upřímně, když se zeptáte občanů venku, zdali vůbec ví, jaká jsou opatření, tak za této vlády samozřejmě ten zmatek pokračuje a lidé jsou už velmi rozčílení. To je k těm opatřením, takže tady také nemůže být naše důvěra, protože byli slibovaní odborníci a uklidnění situace, a to se tady neděje.

Dále bych se vyjádřil ke korespondenčnímu hlasování, protože tato vláda prosazuje zavedení korespondenčního hlasování v České republice. Jdou na to opravdu natvrdo úplně, jdou na to úplně bez skrupulí, protože samozřejmě v tom nejrychlejším možném timingu schválil korespondenční hlasování Senát - už aby to tady bylo. A samozřejmě se o tom v pátek má tady hlasovat. To je vidět, že to je ta jedna úplně z hlavních, nejzásadnějších priorit této vlády, nikoliv pomoc občanům přes zdražování energií, tam ten plán není, přestože ho slibovali do konce roku, že ho představí. Tam Petr Fiala žádný plán nepřinesl. Ale to, co přinesl, je, okamžitě priorita strávit tady čas zavedením korespondenčního hlasování.

A to je tedy mimořádně závažný okamžik, protože to korespondenční hlasování, SPD nesouhlasí se zavedením korespondenčního hlasování v České republice. Já vám řeknu proč. Protože za prvé já si opravdu nejsem jistý, že v současné době my dokážeme technicky zvládnout zavedení korespondenčního hlasování, protože dám konkrétní příklad. Vloni na jaře začalo sčítání lidu. A všichni si pamatujete, že Český statistický úřad, přestože sčítání lidu, dejme tomu z hlediska toho vlivu na ústavní systém České republiky není určitě na úrovni voleb, protože volbami se skutečně rozhoduje budoucí směřování celé České republiky. A jak víte, ten systém toho sčítání lidu spadl hned. Hned ten systém spadl, takže s tím byly problémy. Takže v okamžiku, že nemáme dořešeno na úrovni České republiky a vláda nemá dořešeno sčítání lidu a naposledy vloni v podstatě byly tyhlety problémy, tak si představte, že bychom teď zavedli korespondenční hlasování, ale tam si nemůžeme dovolit ani na vteřinu ani náznak takového problému. To potom opravdu dojde ke zpochybnění voleb. To tady můžou být normálně i lidi v ulicích, může tady být revoluce v uvozovkách, protože ta nespokojenost lidí bude samozřejmě oprávněna a ty pochybnosti o průběhu voleb.

Takže vy tady chvátáte a za každou cenu chcete korespondenční hlasování, přitom vůbec tady nejsou dořešeny ani stávající technické problémy na zajištění stávající agendy, která by dokázala garantovat demokratický a transparentní průběh té volby. Dalším samozřejmě argumentem je, ano, stokrát můžete říkat, že ve většině zemí Evropy a podobně, že je nějaká forma korespondenčního hlasování. Ale to přeci není argument, vy musíte mluvit o realitě v České republice, proto o ní mluvím, o té realitě v České republice, že tady přeci to nemáme dotaženo. Samozřejmě jsou i tam ty argumenty z těch vyspělých zemí, protože jak víme, tak poslední prezidentské volby v Rakousku byly zpochybněny v druhém kole a opakovalo se druhé kolo, v sousedním Rakousku, jedna z nejvyspělejších zemí světa, právě kvůli problémům s korespondenční volbou.

Ano, můžeme si říkat to byly takové problémy a makové, ale byly to problémy s tím institutem korespondenční volby. Tady se muselo opakovat druhé kolo. Kdyby ta korespondenční volba krátce řečeno tam nebyla, tak se neopakuje druhé kolo, předpokládám, nebo kdyby to bylo tím, řekl bych, standardním způsobem. Takže takto to je. Samozřejmě volby v USA, ale já schválně hovořím o tom Rakousku, kde to bylo zcela jasně prokázáno a opakovalo se druhé kolo a je to země vedle nás. Tak samozřejmě v USA je to problém, protože můžete stokrát říkat, že to dopadlo tak, ale to, že doslova asi v milionech Američanů jak vidíme, zůstává pachuť a že je ztráta důvěry v demokratický systém, tak to je prostě fakt. To je fakt, který nikdo nemůže zpochybnit. A my si podle mého názoru, ten, kdo zastává skutečnost demokracii nejenom proklamativně a nejenom navenek, tak my si přeci nemůžeme - a to by měl být zájem nás všech, co jsme ve Sněmovně, je nás tady pár stran, tak my bychom přeci skutečně neměli připustit jakýkoliv systém, který by byť jenom náznakově mohl způsobit nějaké pochybnosti v souvislosti s volbami.

To by byl opravdu špatný krok. Takže my prostě, podle mého názoru, vláda chce udělat ty volby méně transparentní. A prostě vládě nevyhovuje tento systém, protože v tomto systému vy jste nezískali většinu hlasů. Já myslím, že je to úplně jednoduše řečeno. Protože v tomto systému vy jste získali menšinu odevzdaných volebních hlasů. Proto v souladu s některými trendy v některých zemích vy prostě chcete si pomoci tak zvaným korespondenčním hlasováním, podle mého názoru, přestože tady jsou tyhlety otazníky, ty závažné a myslím, že jeden z nejzávažnějších argumentů je právě s tím Českým statistickým úřadem z loňského sčítání lidu. Proto my jako SPD hlavně z těchto důvodů, které jsem říkal, to co jsem řekl vůči vám jako vládě to poslední, tak to si myslím, že je spíš takový váš politický argument, ale ty technické, praktické a zcela prokazatelné argumenty jsem tady řekl a hnutí SPD prostě nepodporuje zavádění korespondenční volby. Takže to je další důvod, proč my, samozřejmě tato vláda nemá důvěru, ale říkal jsem, já jsem byl přerušen ve svém vystoupení, předtím jsem těch důvodů říkal už desítky. Takže teď už do závěru svého vystoupení, kde spíše komentuji ty další a další důvody.

No a jako poslední, co bych chtěl říci, je, že když jsem se díval na to, kdo je přihlášen do té rozpravy k důvěře vládě, tak mě nemile překvapilo, že není přihlášena snad ani většina ministrů. V podstatě téměř žádný. (Otáčí se k ministrům.) Jo, ne, já to chápu, jo, ale máte přednostní právo. (Ministři se smějí.) Máte přednostní právo, já bych očekával, že zrovna paní Černochová, ministryně obrany, která tady aktivně vystupovala celé minulé volební období, že stejně aktivně přijde vysvětlit své priority a jo, jo, jo, jistě.

Já jsem měl písemnou přihlášku. (Předsedající: Přesně tak, přesně tak.) Ale já nemluvím o paní ministryni Černochové. Já hovořím o tom, že většina ministrů podle toho, co jsem viděl, tak není přihlášená k tomu, aby hovořila. A já bych byl rád, abyste všichni vystoupili. Díval jsem se před nějakou dobou, před pauzou, dobře, takže to by bylo super. Já jsem myslel, že pan ministr Válek jde vystoupit. Ne. (Ministr Válek: Byl jsem se protáhnout.) Jo, byl jste se protáhnout, aha. Tak já jsem jenom chtěl říci, že jste tak odhodlaně tady vstával, tak tohleto. Tak já jsem totiž otázky na vás dal, tak jsem myslel, že už se jako hlásíte, že byste to vysvětlil, ale takže chtěl jsem jenom říct, ale nebudu to zlehčovat, je to vážná debata. Takže já bych chtěl požádat, ale abych šel k tomu, proč jsem o tom hovořil.

Já bych zvláště chtěl požádat tři ministry, aby vystoupili. To jsou ti ministři navíc. Protože tady bylo patnáct ministrů. Jsme v obrovském deficitu. Čtrnáct ministrů. Jsme v obrovském deficitu. A teď jste vytvořili osmnáct ministrů. A budu konkrétní, o kom mluvím. Je to Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti, nová funkce ministra. Pak je to paní kolegyně Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. A pak je to nový pan ministr Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády. Tyto tři funkce byly vytvořeny nově. A kvůli těmto funkcím zopakuji, bylo vytvořeno cca 74 nových míst pro váš servis a pro váš sekretariát. A jenom ta pracovní místa pro váš servis a pro váš sekretariát, podle toho, co jsme viděli, tak je to za více než 40 milionů korun ročně. A k tomu tedy jsou ty náklady na auta s řidičem a tak dále. Takže zvláště od vás tří a také od pana premiéra, protože to opomenul ve svém vystoupení, bych chtěl slyšet, proč nestačily dosavadní funkce, třeba předseda Legislativní rady vlády, proč nestačil prostě třeba náměstek pro evropská... Já vím, protože bude předsednictví EU. Ale to je všechno. To jsou výmluvy, k tomu nemusíte mít spoustu dalších funkcí. Ministryně pro vědu a výzkum a inovace. Takže já bych chtěl říct, proč, proč tito tři ministři jsou vytvořeni navíc.

A vy jste taky původně říkali, což je důležité, a na to si pamatujeme všichni po volbách, když se vás ptala média, říkali jste, že to nebude žádný vícenáklad. To si všichni pamatujeme, že jste řekli, že ti tři noví ministři, že to nebude náklad navíc. Ale to jste lhali, protože vzápětí přece v médiích prošlo, že kvůli těmto místům bude 70... několik, 74 tuším nových míst na jejich servis a jenom na ty zaměstnance, pracovníky bude přes 40 milionů korun ročně. Takže tady je to potřeba probrat, protože... Já osobně si myslím, že máte víc ministrů, těch osmnáct se tady nevejdete ani do jedné řady, takže vidíte, že je to nestandardní, že ani ta sněmovna není uzpůsobena na tolik ministrů. Proto tady pan ministr Šalomoun sedí v druhé řadě. Takže vidíte, že se potvrzují moje slova, že to je vysoce nestandardní. Takže tady je ta otázka, proč? Proč a proč jste to říkali? Když teď je potřeba naopak přidávat peníze lidem a určitě na to nejsou potřeba náměstci.

Nebo může být i další důvod. Že třeba ministr zahraničí pan Lipavský není schopný až tak, aby dokázal obsáhnout i agendu pro evropské záležitosti, přestože je ministrem zahraničí. To může být taky důvod. Ale v tom případě by to bylo dobré férově říct. Pak tady máme ministra pro vědu, výzkum a inovace, tak to určitě spadalo minimálně částečně pod ministra Havlíčka v předešlém volebním období. Nebo tady pan expremiér na sebe ukazuje. Jo, prostě dříve to zastávali určití lidé a minimálně to lze řešit formou náměstků a dalších. Takže tady ty tři nové ministry, kteří jsou navíc, bych chtěl vysvětlit, aby občané slyšeli, proč. A je to důležité z toho důvodu, abychom také my, kteří jsme v opozici, to mohli připomínkovat a hned se k tomu vašemu vyjádření taky případně vyjádřit. Protože takhle mi připadá, že se někteří z vás vyjádřit tady nechtějí a pak se tady nerozbíhá ta debata, protože všichni nebo značná část z vás zatím, zatím sedí jako pecky.

To znamená, to je jako velice důležité a já bych chtěl tedy požádat o to, abyste se taky zapojili do té diskuse. Já jsem těch otázek dal řadu.

No a úplně závěrem z výše uvedeného jasně vyplývá, že to, co tady, co tato vláda představuje a co fakticky v praxi prosazuje, je zlo, které pro nás v SPD, pro které pro nás v SPD prostě nikdo ruku nezvedne. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

