„Je čas to provést.“ Hraba vyzval ke změně, navzdory Bruselu

Ohledně porodnosti Hraba míní, že ze strany současné vlády byla nějaká snaha vyvinuta. „Těch návrhů z Ministerstva práce a sociálních věcí je celá řada. Řada z nich má dobrý základ a je myšlena dobře,“ řekl, ale dodal, že porodnost je běh na dlouhou trať a politika se v ní začne projevovat až po nějaké době. A současné trendy porodnosti mají svůj původ v 90. letech minulého století. Podotkl, že stejné je to s inflací, za kterou také nemůže jedna vláda, ale jedná se o problém, který se táhne delší dobu. Podle Hraby by prorodinná politika mohla být ještě vstřícnější, ale odhadl, že tam došlo k nárazu v koaličním jednání.

Hraba také hodnotil současnou vládu. Jako význačné zmínil třeba to, že dovládne do konce svého volebního mandátu. Což je v českých politických podmínkách spíše výjimkou. Nicméně vzhledem k tomu, že vláda byla poskládána ze stran od KDU-ČSL až po „aktivisty od Pirátů“, tak to dle Hraby koaličně skřípalo a vládlo se přes kompromisy. Senátor míní, že si nejsilnější ODS mohla vyjednat více, ale sám uznává, že u těchto jednání nebyl.

Za velký problém označil chystaný systém emisních povolenek ETS 2. „Zdražení bydlení, zdražení energií, zdražení benzínu, pohonných hmot kvůli nějakým cílům, na které zbytek světa kašle, to si myslím, že bude třaskavé politické téma,“ odhadl a dodal, že žádná z politických stran, které myslí politiku vážně, toto nemůže podpořit. Podle něho kdyby se Česko postavilo na zadní, že emisní povolenky pro domácnosti zavádět nebude, tak se mu dostane podpory, například od Polska, Maďarska nebo Slovenska. Za prosazením emisních povolenek vidí byznys.

Vyjádřil se mimo jiné i k referendu o Evropské unii z roku 2003 a z něho vycházejících argumentů, že současnou politiku EU tak občané schválili. „Vždyť pro vstup bylo 33 procent obyvatel České republiky. 42 % těch, kdo mohli volit. Takže to nebyla většina obyvatel, ani náhodou. Takže to nemá legitimitu, podle mého názoru,“ řekl.

Na přetřes přišla i otázka referenda, např. o členství v EU. Hrabovi jako způsob rozhodování nevadí. „Pokud by bylo reprezentativní, tak má svůj význam,“ řekl. Ale upozornil na případ Velké Británie, které zůstala všechna negativa členství v EU. Podle senátora by vystoupení z EU pro Česko dopadlo ekonomicky mnohem hůře než čekání na to, až se EU rozpadne. Podle Hraby jsou někteří eurokomisaři „progresivističtí šílenci“. Takže považuje za dobré, že se národní státy ozývají, v budoucnu to může znamenat i zavržení federalizace unie. „Federalizaci, nechat se přehlasovat, ztratit právo veta v určitých věcech, to ani náhodou,“ řekl.

Chtěl by, aby bylo přeformulováno právo na azyl, které je staré už 70 let a evropské právo se o něj opírá. Chtěl by ho maximálně zpřísnit a migrační pakt je podle něho v tomto ohledu nedostatečný.

Ohledně blížící se volební kampaně senátor odhadl, že bude „ošklivá“ a „hnaná na emoce“ a na „negativní vlně“. „Myslím si, že těch programových částí se moc nedočkáme. Ony budou, ale bude to spíš negativní a uvidíme, kdo bude vítězem,“ zhodnotil. Sám prý bude volit podle toho, koho chce vidět v Poslanecké sněmovně, míněno personálně.

Hraba se sám zasazuje za „ekonomický nacionalismus“, tedy za ochranu vlastního hospodářství. „I kdyby to mělo znamenat šarvátky se sousedy nebo s Evropskou unií,“ prohlásil. Chtěl by prosazování českého průmyslu, zemědělství a obchodu, českých značek. A také za azylovou politiku, ve které je absolutní prioritou bezpečnost obyvatel. „Prostě sem nevpustíme někoho, i kdyby mezinárodní předpisy stály proti nám. Teď je doba, kdy se reformátuje celá mezinárodní politika. Takže není vhodnější doby tohle provést,“ nastínil. A podporoval by i ty, kteří by rušili nesmysly vzešlé z evropského práva. A také zelenou legislativu, jako např. Pařížskou dohodu. „Jestli někdo říká, že to nejde změnit, jsou to právní předpisy, ty jdou změnit vždycky,“ míní.