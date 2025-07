Marková (BPP): Oni nás zničí

Já si myslím, že skutečně nastal čas začít rozdělovat společnost na MY a ONI. Stejně už rozdělená je a dost se tím toho usnadní. Tvářit se, že to tak není, je pokrytecké a je to zbytečná ztráta času.

ONI jsou ti, co pomáhají ožebračovat každého z nás, co ještě něco vlastní. ONI jsou ti, kteří nás ženou do nesmyslných zbrojních nákupů, které nás nemají ochránit, ale mají zachránit americké zbrojaře. ONI jsou ti, kteří nás nutí do šíleného migračního paktu a chtějí tady mít druhý Berlín nebo Paříž nebo Mogadišo. ONI jsou ti, kteří tvrdí, že pohlaví je, kolik chcete, a nechat si uřezat prsa a penis ve čtrnácti letech je v pořádku. ONI jsou ti, kteří v zájmu klimatického šílenství položí Evropu a nás s ní na kolena. ONI likvidují školství a všeobecnou vzdělanost lidí. MY jsme ti, kteří to nechceme.

A teď, když máme jasno, si to probereme víc. Systém emisních povolenek se nedá zvrátit, v tom má Hladík pravdu. Nedá se ani oddálit, když EU nebude chtít a nebude tam pro to dostatečná podpora. Co to bude znamenat. Podle průzkumů to ekonomicky zlikviduje minimálně 50 milionů Evropanů. Bruselská elita je s tím v pohodě. ONI. JÁ s tím v pohodě nejsem. MY. Kolik přesně lidí zlikviduje ekonomicky u nás, zatím není jasné. Asi proto, že se na to žádné výzkumy nedělají, protože to nikoho nezajímá. Česko nikoho nezajímá, páč otroci z východu...

Bc. Jana Marková BPP



Ty povolenky nám (MY) zdraží život o tisíce až desetitisíce ročně. A to tak, že čím chudší jste, tím víc. Protože nemáte na nové technologie, budete platit a platit. Až nebudete mít nic s čím zaplatit a co prodat, tak vám možná přerozdělí nějakou dávku na přežití. Možná postaví chudobince, to ještě asi není jisté. A ne, nepřeháním.

Česká republika prý možná sehnala podporu pro to, aby se cena povolenky ohraničila nominálně na 45 eur. Což se podle mne ani náhodou neohraničí a jsou to zase jen kecy kecy kecy. Ale i kdyby, tak to zdraží plyn o více než pětinu, u uhlí by bylo navýšení ještě mnohem vyšší. Cena litru benzinu a nafty by v takovém případě už za rok a půl vlivem povolenky narostla o 3 až 3,50 Kč za litr. Ale jak říkám, žádné takové zastropování podle mne nebude a spekulanti si to pohlídají.

Proč dostat 45 eur, když jich můžete klidně dostat 100. Klidně si „chcípněte“, Evropané. Ono totiž nejde jen o topení. Plynem se nejen topí. Plynem se třeba peče chleba. A spousta dalších věcí. A ten chleba se pak musí dovézt do obchodu. Autem. Stejně jako obilí na ten chleba. Kombajn taky nejezdí na vzduch. A ten obchod taky něčím topí. A kolik že už teď stojí chleba? Klidně 60 korun „jako prd“. Bude stát třeba 120 korun. Bude stát třeba ještě mnohem víc.

Takhle se projeví emisní povolenky, dámy a pánové. Že nebudete mít v pohodě ani na chleba? Tak jezte koláče. A jako bonus si k tomu přidejte uzavřenou dohodu s USA, kdy se Urshula von der Leyen za nás všechny zavázala od Američanů nakoupit energetické suroviny za téměř 16 bilionů korun, dalších skoro 13 bilionů korun pošle z našich evropských peněz Americe v investicích a navrch vykoupí americké zbraně na roky dopředu.

Z čeho? Z ožebračení nás všech. Nebudete mít na zuby, nebudete si moct dovolit mít děti, zdravotní systém půjde do kopru, ale budeme mít americké zbraně. My už jsme samozřejmě s F-35 začali.

MY versus ONI. Tak to bude. Myslím si, že je čas JE nechat svému osudu a jít cestou českou, i kdyby to mělo znamenat ten spolek šílených magorů prostě ignorovat. Horší to totiž už být viditelně časem být nemůže.