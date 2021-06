Okamura (SPD): Jasně říkáme, že očkování a testování má být dobrovolné

reklama

Vážené dámy a pánové,

tak já jsem rád, že na základě aktivity SPD se nám podařilo zablokovat to dnešní projednávání zákona o ochraně veřejného zdraví. My jsme předem avizovali v úterý, že to tady budeme blokovat, i kdybyste to dali na program schůze. My jsme tady měli připraveno samozřejmě - a přiznávám to, my jsme měli tady připraveno, dá se říci, stovky stran textů společně, abychom vám vysvětlili problematiku očkování, testování, omezování svobody.

A já jsem rád, že se nám jako v SPD podařilo, že vládní hnutí ANO a vláda stáhla dneska na základě našeho tlaku tento návrh zákona z projednávání. A já vám krátce řeknu ty důvody. Hnutí SPD odmítá diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Jasně říkáme po celou dobu konzistentně, že očkování a testování má být dobrovolné, abychom nevzbuzovali plošnou, řekl bych, covid paniku. A všichni jsme věděli, že vláda, hnutí ANO a ČSSD, spolu s ostatními stranami, chce opakovaně zařadit na pořad stávající schůze Sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví.

V tomto návrhu se v případě schválení zásadně omezují svobody a práva občanů a skrytě se v České republice zavádí mimo jiné tzv. covidpas. Mám informaci, že vládní koalice se bude snažit, ale i ostatní strany, které jsou z opozice některé, tak se budou snažit zařadit opět tento návrh zákona na příští týden. Takže samozřejmě my opět uděláme všechno proto, aby tento návrh neprošel, a tak, jak se nám to podařilo shodit ho ze stolu minulý týden, a jak se nám to podařilo shodit i dneska. Jak říkám, hnutí SPD dlouhodobě odmítá povinné testování a očkování, a uděláme opět maximum proto, a budeme dělat maximum proto, aby se všechno v naší zemi vrátilo do stavu, jaký tady byl před touto pandemií.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Vy všichni se snažíte vytvořit dojem, že normální život a normální stav je to, co tady zavádí vláda a tzv. pseudoopozice v současné době, tedy kontrola omezování. Ale to není normální život. Z pohledu hnutí SPD ten normální život, do kterého bychom se měli vracet, je ten stav do loňského jara. Aby lidé mohli svobodně jít ven, svobodně se navštěvovat, svobodně cestovat, svobodně jít do práce, svobodně jít do restaurace. A aby je nikdo neomezoval, zvláště když víme, že tzv. ten covid, drtivou většinu občanů - a je to jasně už dáno, už to jasně víme, drtivou většinu občanů neohrožuje na životě.

Současně odmítáme podmínění vycestování do sedmi zemí včetně Slovenska očkováním a jasně říkáme, že plošné zákazy nejsou řešením. Zároveň také říkáme, že ten, kdo se chce nechat dobrovolně očkovat, tak mu stát musí umožnit možnost rychlého výběru bezpečné vakcíny. Tady to pochopitelně také dosud haprovalo. Takže samozřejmě ten, kdo se chce nechat dobrovolně očkovat a testovat, ať si tak učiní dobrovolně, ale ten, kdo se nechce nechat dobrovolně očkovat a povinně testovat, tak by neměl být do toho nucen a neměl by být podmiňován normální život zaváděním dalších a dalších omezujících podmínek.

Takže my jasně říkáme, že plošné zákazy nejsou řešení a odmítáme diskriminaci těch občanů, a je jich i podle průzkumů v rámci Evropské unie cca třetina, platí to i pro Českou republiku, kteří prostě se nechtějí dobrovolně nechat očkovat třeba i ze zdravotních důvodů. Třeba i ze zdravotních důvodů, a vy byste je rádi diskriminovali.

Jinak já si myslím, že tento týden už to všeobecně stačilo, to, co tady vládní strany navrhují a to, co společně s tzv. pseudo opozicí si tady prohlasovali. Protože tady jste si prohlasovali, že například se slušným lidem budou odebírat biometrické údaje. Byl to zákon o občanských průkazech. Takže to jste si prohlasovali, hnutí SPD hlasovalo proti, protože proč chcete odebírat slušným lidem biometrické údaje! Takové biometrické údaje by prostě neměly být součástí občanského průkazu, hrozí úniky, zneužití, ostatně k tomu také běžně dochází, k úniku údajů ze státní správy.

Takže já si myslím, že už to opravdu tento týden stačilo, to omezování svobody, omezování svobody a běžných životů občanů. A jsem rád, že přes to, že je nás pouze 19 z 200, tak ostatní strany pochopily, že prostě tento zákon, tato novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která zásadně má omezovat svobody a práva občanů, že prostě přes poslanecký klub SPD neprojde.

Děkuji za pomoc... Děkuji za pozornost.

Ale svým způsobem i za pomoc, protože jste to pochopili, že prostě to neprojde.

