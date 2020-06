Okamura (SPD): Jeden diktát Evropské unie za druhým proti našim národním zájmům

reklama

Vážené dámy a pánové, tak já bych se tady vyjádřil k té evropské směrnici, protože já mám zbrojní průkaz už 20 let a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu, takže se mě bytostně dotýkají tyto návrhy. A to, že Evropská unie nám tady předkládá směrnici, kterou ještě servilně tady předkládá vláda - je tady napsáno vládní novela zákona - tak to je opravdu, musím říct z pohledu nás střelců, téměř vrchol, samozřejmě v negativním slova smyslu. Protože to je přesně ta salámová metoda, kdy Evropská unie nás, legální držitele zbraní, vlastně postupně připravuje o naše práva. Takže nejprve to byly zbraně, pak je to střelivo, pak jsou to znova zbraně a teď tady tedy ta směrnice navrhuje a vláda to tady hodlá odsouhlasit, aby zbrojní průkaz už nebyl na deset let, ale už byl na pět let, to znamená abychom tam museli chodit pořád dokola, a to přesto, že Česká republika žádné problémy s legálními držiteli zbraní nemá. Takže nás tady znova, nás, co plníme své povinnosti a i pravidla pro získání zbrojního průkazu v České republice jsou velice kvalitní a nezpůsobuje to žádné problémy i s ostatními zeměmi v rámci Evropy, tak prostě je nás potřeba, chce se mi říct to slovo buzerovat a tak ho nakonec řeknu, už jsem ho chtěl říct před pár sekundami, ale dobře, tak opravdu je to velice obtěžující.

No a v tomhle světle na druhou stranu probíhá řada řekl bych teroristických útoků v západní Evropě, které ti převážně muslimové páchají nelegálními zbraněmi, a tady se nic neděje. Naopak jsme tady vyzýváni, jak víte, i v letošním roce znova tady byl představen plán zemí západní Evropy na přijímání nelegálních migrantů do Evropy.

Takže na jednu stranu se tady přibírají nelegální migranti, kteří mají zásadní podíl na zvýšení kriminality v Evropě, a na druhou stranu nás, legální držitele zbraní, se snaží Evropská unie perzekvovat. A co je na tom samozřejmě ještě horší, a už to tady padlo, že Česká republika se velice správně soudila. My jsme k tomu vyzývali, aby to Česká republika udělala. No a jak jinak, potvrdil se ten totální diktát Evropské unie, potvrdilo se to, že nejsme suverénní a svéprávnou zemí a Evropský soud naši žalobu zamítl pod hrozbou sankcí až 4 mil. korun denně, pakliže my prostě nebudeme implementovat tuhle tu směrnici, která omezuje legální držitele zbraní. Opět to tady vidíme a měli bychom si říct na rovinu, že suverenitu ztrácíme pod diktátem Bruselu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A já znova vyzývám k tomu, abyste vy všichni ostatní odsouhlasili náš návrh zákona o referendu, který nám tady leží už tři roky opět a opakuje se situace z minulého volebního období, kdy jsem to tady marně prosazoval. Tady většina stran v Poslanecké sněmovně slibovala před volbami do Sněmovny, že budou pro nějaký zákon o referendu. Nakonec se blížíme ke konci volebního období, příští rok v říjnu už jsou volby do Sněmovny, a že by tady prošel nějaký zákon o referendu, je v nedohlednu. Takže vy ani občanům nedáte tu možnost, aby hlasovali o našem členství či vystoupení z Evropské unie.

Na druhou stranu nám tady zároveň vidíte, jak nám tady Evropský soud, a není to poprvé, bylo to i ohledně jejich kvót, kdy Evropský soud rozhodl, bylo to také tento rok, rozhodl, že vlastně tím, že jsme nesouhlasili s povinnými kvótami, tak opět porušujeme právo Evropské unie. Takže je to jeden diktát za druhým. Jeden diktát Evropské unie za druhým proti našim národním zájmům. Teď se tady snažíme z toho nějak, nebo ostatní politické strany se snažíme z toho nějak vylízat, z téhle té směrnice, z tohoto odsuzujícího rozsudku, kdy nám Evropská unie hrozí tou astronomickou pokutou, pakliže se nepodvolíme diktátu. A nikdo z vás kromě SPD tady neumí říct: A dost. Pojďme být znovu suverénní a svobodnou zemí, která si bude pravidla určovat tak, jak to vyhovuje občanům.

Takže bych chtěl říci, že vládní novela o střelných zbraních, kterou tady máme před sebou a která reaguje na tu evropskou směrnici, tak že v podstatě omezuje i držitele historických zbraní, znehodnocených zbraní, prostě řeší problémy, které my jsme tady v České republice neměli, my tyto problémy nemáme. Ale Evropská unie tyto problémy vytváří, ukazuje na slušné a spořádané lidi a prostě tímto způsobem buzeruje.

Takže my jako hnutí SPD, co se týče té vládní novely zákona o střelných zbraních, tak zásadním způsobem nesouhlasíme, to je ta implementace. To jsem chtěl říci za nás. Od mého kolegy, poslance Radka Kotena ještě padne návrh na zamítnutí tisku 92, což je vládní novela zákona o střelných zbraních, to je ta směrnice Evropské unie, abychom to nesměšovali s tím druhým návrhem, jehož jsme naopak spoluautory, a který tedy horko těžko, horko těžko se snaží napravit ten diktát Bruselu tak, abychom se v tom vůbec nějakým způsobem mohli pohybovat. To je ovšem jenom záplatování těch největších děr. Systémové řešení umožňuje referendum o vystoupení z EU a nechat rozhodnout občany, zdali vůbec chtějí v takovém svazku dále být. A to my jako SPD prosazujeme.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Tento speciální zákon je ve skutečnosti taková záplata Okamura (SPD): Amerika ale i západní Evropa ukazuje, že multikulturní soužití neexistuje Okamura (SPD): Pan Kalousek opět ukázal, jak vnímá demokracii Okamura (SPD): Islamizace České republiky tiše postupuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.