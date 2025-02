Okamura (SPD): K čemu je Česká televize? Ptám se za lidi, kteří ji nesledují, ale mají ji platit

Vážené dámy a pánové.

Již několik měsíců tady ve Sněmovně brání SPD vládnímu návrhu na zvýšení poplatků České televizi a Českému rozhlasu, jelikož se jedná o další plošnou daň, kterou chce Fialova vláda bezdůvodně lidem zdražit životy. Navíc chce vláda nově zpoplatnit poplatkem všechny držitele počítačů, desktopů a chytrých mobilních telefonů. S tím SPD prostě nesouhlasí. Vládní koalice chce poplatky zvýšit za každou cenu, nehledě na to, že s tím občané nesouhlasí.

Dnes pominu většinu toho, co jsem říkal již minule a předminule, tedy o nesystémovosti, neefektivitě České televize, a budu se věnovat jen podstatě věci.

Otázka dne je, k čemu je nám Česká televize? Ptám se za několik milionů lidí, kteří Českou televizi nesledují, ale mají ji platit. Ptám se za nás, které Česká televize pomlouvá a kterým cenzuruje informace. K čemu je nám propagandistické médium?

Vás z vládní koalice, co fandíte liberální jednostranné propagandě svým způsobem chápu, ale k čemu je médium, které prosazuje progresivistickou propagandu lidem, co chtějí svobodu a demokracii? K čemu je nám Česká televize, která mimochodem 30 let úspěšně ignoruje téma přímé demokracie, která funguje reálně v mnoha vyspělých zemí světa, a to úspěšně jako pojistka před zneužíváním moci politiky. K čemu nám je Česká televize? Aby nám vybírala a cenzurovala informace na ty, které smíme slyšet a které ne? Aby nám vnucovala eurounijní progresivistickou, klimatickou nebo proukrajinskou propagandu? Aby den co den na obrazovce propagovala své politické oblíbence? A naopak, aby vymlčela všechny oponentní názory, aby nezvala lidi, kteří říkají nepříjemné pravdy? Česká televize, ale i Český rozhlas jsou obludné hydry, které překrucují realitu ve prospěch své ideologie.

Podívejte se na CNN Prima, má tam i komentáře analytiků, kteří nejsou jen provládní, a musíme všichni přiznat, že názory tam jsou objektivnější, pestřejší, vyváženější. Že jsou leckdy dokonce ostře kritické k vládní garnituře, ale samozřejmě nešetří ani nás, opozici. Srovnejte to se zaseklou Českou televizí. Srovnejte to třeba s Moravcem na České televizi, který jako nemrtvé zombie servíruje každý týden nestravitelnou žvanírnu se stejnými lidmi na stejná témata. Chcete se něco nedozvědět? Utvrdit se ve své slepotě? Pusťte si Českou televizi.

Jenže, vážené dámy a pánové, i vy, kterým tahle goebbelsovská propaganda vyhovuje, tím trpíte. Díky České televizi si myslíte, že to, co děláte, děláte dobře a ztrácíte vy ve Fialově vládě poslední zbytky sebereflexe. Ano, lze sice nějaký čas ohlupovat některé lidi masivní propagandou, ale víme z každé totality, že lidé nakonec stejně začnou otvírat oči.

Můžete zavírat oči před tím, jak nám díky vám a vaší zaslepené ideologii ujíždí nejen vlak, ale my sami se řítíme do propasti, kterou nám sami kopete. Lidem to nakonec dojde, ať už nasypete do České televize sebevíc miliard. To, co je nechutné, je, že vaši propagandu mají platit i ti, kteří o ni nejen nestojí, ale která je samozřejmě namířena proti nám, proti našim národům, proti naší zemi, proti naší republice. Postavili jste si kariéry, vy, kolegové z vládní koalice, včetně Pirátů, kariéru na lžích o Evropské unii, kariéru na lžích o ukrajinských neonacistech, na vzývání stovky nepohlavních pohlaví, na lži o oteplování, na hnusné likvidační lži o nutnosti nějaké dekarbonizace, na lži, že demokracie znamená cenzuru a potírání ideologických nepřátel. Váš svět umírá a vy tančíte na palubě Titaniku, který se jmenuje Evropská unie. Drtivá většina planety se k vám a vaší ideologii už v současnosti otáčí zády, nejsou to už jen země rostoucího uskupení BRICS, jsou to USA, je to celá latinská Amerika, je to celá Afrika, jsou to i arabské země.

A proč, to nevíte? Inu, nechcete to slyšet, a tak vám to ta vaše veřejnoprávní média raději neříkají, tak je to. A to je škoda hlavně pro vás. Když Orbán vyháněl propagandistické nepřátelské neziskovky z Maďarska, neptali jste se, proč? Orbán byl prostě pro vás ošklivý, když o tom mluvil Fico, byl zlý. No, teď propagandistickou pátou kolonu, mimo jiné spojenou přes člověka v tísni s Českou televizí, přestal platit Trump. A nejen to, Donald Trump začal zveřejňovat, jak, kde se co uplácelo a manipulovalo. A je ticho po veřejnoprávní pěšině.

Tady jsem se tedy zasmál včera, tady se u toho chvilku musím zastavit, protože včera jsem byl večer v televizi CNN s panem Jakobem, což je předseda poslaneckého klubu TOP 09 a vrcholný exponent koalice SPOLU, vládní koalice SPOLU, premiér Fiala. A on si neuvědomil vůbec co říká, a říkal, že politika Fialovy vlády, a mluvil v souvislosti se Spojenými státy, že Fialova vláda dělá prozápadní politiku a že se obrací směrem na Ameriku. A já jsem mu připomenul, že přece oni byli proti Donaldu Trumpovi a na to on neuměl odpovědět, to znamená, tyhle ty zoufalé výkřiky, kdy oni nejdřív brojí proti Donaldu Trumpovi, Fialova vládní koalice, celá, v podstatě celá koalice brojí proti Donaldu Trumpovi a potom říká, že nás táhnou na - v podstatě celá, ano, pane poslanče, jo, a tak, potom říká, že nás chcete táhnout na západ, přitom vy proti tomu západu bojujete, vy bojujete proti východu i proti západu, vy bojujete totiž úplně proti všem, jo? Vy v podstatě souhlasíte jenom s Ursulou von Der Leyen, která se ocitla na vedlejší koleji z hlediska světových trendů a ekonomiky. A je to ten spolu s vámi, vy jste těmi viníky toho, kam se Evropa ekonomicky propadá.

Takže to bylo neuvěřitelné, já jsem ho opravil, že naopak SPD od začátku podporovalo Trumpa. Já už jsem ho veřejně podporoval, a je to dohledatelné v médiích, i před první volbou, kdy se stal poprvé prezidentem. A pan Jakob teďka přišel do sálu, tak říká, že podporujete západ, Ameriku, přitom vy jste proti Americe a proti západu, protože jste byli proti Trumpovi. To je neuvěřitelné.

A úplně vrchol, korunu tomu dal teďka Lipavský, to je ten ministr zahraničí, který je úplně nekompetentní, samozřejmě. S tím jsem byl v Partii na Primě, je to asi 10 dní, tak jsem si pak pročítal ty komentáře na YouTube, CNN - to znamená, na to nemá SPD žádný vliv, no a opravdu ti mu tam naložili ti lidé neuvěřitelným způsobem. Je to ostuda mít takového nekompetentního ministra.

No a hlavně on říkal, že jde jednat do Ameriky. Tak jsem si říkal, že se sejde s americkým ministrem zahraničí. Říkal, že se bude scházet. Nikdo se s ním nechtěl sejít, prostě další ostuda. Úplná ostuda. Prostě se schází s lidmi, kteří na to nemají vůbec nějaký zásadní vliv, protože prostě ministr zahraničí si na ně neudělal čas. No, tak aby si taky dělal čas, když Fialova vláda celou dobu pomlouvá Trumpa a jeho spolupracovníky a teď si myslí, že se s ním někdo bude scházet. To znamená, poškodili jste nás úplně všude! Vy děláte protizápadní politiku. A vy nás poškozujete jak na západě, tak nás poškozujete u potenciálních obchodních partnerů zemí BRICS, se kterými obchodují i Spojené státy. Samozřejmě obchoduje s nimi i západ.

Takže vy jste úplně šílení! Rozvrátili jste V4, to znamená, rozvrátili jste vztahy s nejbližšími zeměmi, rozvrátili jste vztahy na západě, ano, ve Spojených státech, teď se tam snažíte vlísat prostě servilně, což už nevím, co je horšího. Úplně jste z nás udělali zemi, prostě na periferii jste udělali diplomaticky zemi, na periferii jste udělali z České republiky. (? Z diplomatického hlediska jste udělali z České republiky zemi na periferii. ?) Nikoho naše zájmy nezajímají, raději se jdou zeptat všichni do Bruselu, do Berlína, protože nemá smysl se už ptát Lipavského ani Fialy, protože tyto silnější zahraniční země stejně ví, že papouškujete jenom to, co vám tam nadiktují. Prostě suverénní zahraniční politika skončila s vaší vládou. To je úplně neuvěřitelné.

A hlavně ten Lipavský, jo... Jako zrádce a podrazák, který se dostal... Který, to bylo úplně nevídané vystoupení, protože já jsem se na to díval. On kandidoval za Piráty a za STAN před třemi lety, současný ministr zahraničí Fialovy vlády, což úplně dokládá tu úroveň. Lidi ho nezvolili, on kandidoval, prosím vás, na 6. místě kandidátky nebo na pátém... Teď si to přesně nepamatuji, ale nechal jsem si to vytisknout. Páté, šesté místo kandidátní listiny - a oni ho přeskákali dokonce lidi na preferenční hlasy zezadu. Tři poslanci, současně ho přeskákali vzadu. Dostal 5000 preferenčních hlasů ten člověk. To znamená, že jeho nechtěli po čtyřech letech práce ve Sněmovně, v tom volebním období 2017 až 2021, ho už nechtěli ani jeho vlastní voliči, jo. To znamená - jeho nechtěli ani jeho vlastní voliči a zezadu vykroužkovali úplně třídní poslance, jo, a samozřejmě i ti před ním se stali poslanci za Prahu.

No a teď mu tedy dali Piráti, kteří byli ve vládě ještě nedávno, a je to taková v podstatě pátá vládní strana tady stále, tak mu dali trafiku, zachránili ho, zachránili ho před tím, aby si šel hledat práci a dali mu ministra zahraničí. A teďka on ty Piráty, kteří mu zásadně pomohli do lukrativní funkce, na kterou nemá a nikdy by ji nedostal, tak v okamžiku, když Piráti odešli z vlády, protože selhali s tou digitalizací, to bylo neudržitelné, tak on hodil přes palubu i ty Piráty. Podrazil je a i ti, kteří ho dostali na tu funkci, kterou by nikdy nedostal, protože sami voliči ho nezvolili, sami voliči mu po čtyřech letech nečinnosti ve Sněmovně mu vystavili vysvědčení a už ho nezvolili do parlamentu, aby kroužkovali radši ze zadních pozic jiné kandidáty, tak on ještě tu stranu hodil přes palubu.

No, takže nikdo ho nechce, voliči ho nechtějí, proto ho nezvolili, Piráti mu pomohli, tak ty zradil a hodil přes palubu. A tohle to je profil českého ministra zahraničí. A teď ho už nechtějí ani v té Americe! To znamená, ministr zahraničí americký samozřejmě si... Tak proč by s tím taky jednal, že jo? Jako co by z toho měli?

Takže nejhorší na tom je, na této vaší zahraniční politice, že vy si myslíte, že když budete servilní a úlisní, což jste, tak si myslíte, že se zavděčíte. No, opak se ukázal pravdou. Trump přijal Meloni, která nevydává 2 % HDP na obranu. Nevydává, tam je to, tuším, 1,57. Říkám to z hlavy, tak mě nechytejte za slovo. Ale myslím, že mám pravdu. Takže nevydává 2 % HDP a na Meloni si čas udělal, udělal si čas na osobní setkání s Orbánem, kterého vy kritizujete, ale na premiéra Fialu anebo na ministra zahraničí oni čas nemají. Protože jak ví, že jste servilní a úlisní a že skáčete jak loutky; vy jste nás úplně zostudili v celém světě, na západě nás tady zostuzujete. Vy říkáte, že jste prozápadní, vy jste protizápadní, vždyť vás nechtějí ani na tom západě! To je úplně strašné, co jste z nás udělali.

To znamená... Takže vidíte, že naopak ti silní politici, silní partneři si váží těch, kteří mají silné oponentní... I když mají silné oponentní názory, tak si jich váží a s těmi se potkávají. A naopak ti, kteří jsou servilní, tak vlastně s těmi už neztrácí čas, protože s nimi není vlastně o čem jednat.

Takže to je ten výsledek téhle té úlisné politiky premiéra Fialy. A doufám, že se to letos změní ve volbách, protože to je opravdu velká ostuda pro nás, velká ostuda pro Českou republiku, co tady předvádíte. A zmiňoval jsem v této souvislosti právě toho našeho, nebo ne našeho, ne, vašeho ministra zahraničí Lipavského, kterého už ani voliči nechtěli, a vy jste ho dosadili prostě na tuto funkci.

No, já bych o něm jinak nemluvil, protože není důležitý, ale protože jsem ho teďka zažil v Partii v první hodině. Byl to duel, se kterým jsem byl samozřejmě spokojen, s tím výsledkem velice. Tak to bylo dobře, to bych si klidně rád zopakoval znovu. I klidně každý týden, protože to opravdu bylo... Já jsem tam vůbec jako spokojený v rámci těch duelů, protože bych určitě rád zase šel s panem Jakobem. Včera jsem byl spokojen, sice mi neustále skákal do řeči, takže jsem nemohl mluvit, ale to se pak nějak zklidnilo a já jsem si vůbec všimnul, že když vládní představitelé nemají argumenty, tak mají teďka novou taktiku, že mi... Že když dostanu slovo, tak mě přerušují, abych se nemohl vůbec vyjádřit, aby prostě nezazněly moje argumenty. Ještě to dělá pan Skopeček z ODS. Takže vy v tom Středočeském kraji, ta koalice SPOLU, vy jste se asi nějak vzájemně proškolili. Argumenty jste se neproškolili, ale proškolili jste se tím, že budete neustále skákat do řeči, abych se nemohl vůbec vyjádřit, aby ty konkrétní argumenty pokud možno nezazněly.

No, takže to bylo... Včera, to bylo výborné, ale když jsem byl v tom duelu s panem Lipavským, tak to mi opravdu utkvělo v hlavě, protože ten ministr zahraničí... to je opravdu šílené. To je šílené - ještě, jak tam řekl, že levný ruský plyn neexistuje. Takže já mu tam říkám čísla Eurostatu, kdy prostě nejlevnější plyn má Maďarsko a on tam plácá něco o levném plynu a platíme nejdražší plyn v přepočtu na paritu kupní síly v Evropě. A on tam na to plácne jedinou věc - že levný ruský plyn existuje. To není o Rusku, to je o té realitě, jo. Já jsem totiž viděl, ono to nebylo v záběrech vidět, já když jsem začal mluvit o těch energiích tam a vysvětlil jsem mu tam to, že Česká republika kvůli Fialově vládě nárůst cen elektřiny přes 80 % za ty tři roky Fialovy vlády, plyn přes 90 %, zatímco v těch zemích V4 mají ty energie násobně levnější, i násobně levnější je mají.

Tak pan Lipavský totiž rychle mrknul do svých podkladů, já jsem to viděl, to nebylo v záběru, a podíval se, jestli mu náhodou nepřipravili něco na energie, a zjistil, že tam nic připraveno nemá, tak se dostal samozřejmě do úzkých. A já si říkám, co ten ministr zahraničí vlastně dělá za práci. Tam někde jezdí po celém světě, Austrálie a tak dále, a všude mluví o Ukrajině, on všude říká jenom: Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, bojujete, to je ukrajinský ministr. Ale i tam to říkal, že jde zase hájit zájmy Ukrajiny. A já jsem mu říkal, já bych chtěl, aby hájil zájmy České republiky! Vždyť je placený českými, no, tak já nevím, kým je placený zrovna Lipavský tedy, ale to je tedy pravda, ale já jsem placený českými občany, takže já budu hájit vždycky českou politiku. Budu hájit zájmy českých občanů jsem chtěl říct.

Takže taková je situace. Takže jsem se u toho tedy krátce zastavil, když jsem tady mluvil o Trumpovi, o Orbánovi. Takže právě ten lídr toho západu Donald Trump přijal Orbána, přijal Meloni, no a nepřijal Fialu a samozřejmě to je prostě neuvěřitelná situace. Takže pojďme dál.

Současná americká administrativa Donalda Trumpa také řekla, že na Ukrajině zmizelo možná něco přes 100 miliard dolarů. Kam se na to hrabou ztracené ukrajinské miliony ve Fialově kampeličce? A opět ticho po pěšině. Jo kdyby Okamura byl jen podezřelý, že zašantročil dvacku, tak to bude nonstop mela v České televizi i Českém rozhlase. To už jsem zažil několikrát. A když se ukázalo, že nic, tak najednou už tomu vůbec takový prostor nevěnovali. Prostě jsou to zmanipulovaná aktivistická média. Nemá to cenu, aby to lidi platili koncesionářskými poplatky. Když Poláci pokárají Ukrajince za oficiální oslavování nacistických zločinců, tady je nejen ticho, ale když Česká televize omylem natočí český darovaný tank, na který si Ukrajinci namalují nacistické hákové kříže, rychle se to vyzmizíkuje. To je prostě realita. Tohle vadí nejen Polákům, ale i mnohým slušným Ukrajincům.

Jeden ze zastupitelů SPD, které máme, je Ukrajinec. My máme mezi našimi zastupiteli i Ukrajince. Je to lékař, který u nás v osmdesátých letech vystudoval lékařskou fakultu a pak se tady i oženil, takže tady žije nějakých čtyřicet let. A je s námi v SPD ne proto, že by byl protiukrajinský, ale proto, že svou zemi miluje a je nešťastný, jak ji ničíte. Velký díl na tom mají lži a propaganda ve veřejnoprávních médiích. Díky tomu sami nakonec vlastnímu lhaní věříte a máte upřímný pocit, že co děláte a říkáte, je správné. Tak se cítili mnozí nacisté i stalinisté, stali se obětí vlastní propagandy. Mimochodem, mezi členy SPD nemáme jenom jednoho Ukrajince, máme jich tam víc. Samozřejmě mají české občanství, protože to je podmínkou členství v politické straně, a jsou u nás právě proto... Já znám minimálně dva osobně, kteří jsou členy SPD. A jsou s námi právě proto, že mají Ukrajinu, že souhlasí s názory SPD a že to vidí opačně, že chtějí ten mír, že nechtějí to vaše válečné štvaní. Je to přesně naopak, než vy si myslíte. A navíc si podle průzkumu většina lidí - i průzkum v České republice, podívejte se na mainstream - většina lidí si přeje, většina lidí, já jsem to ukazoval i v televizi, bylo to na mainstreamových médiích, většina lidí chce ukončení konfliktu na Ukrajině i za cenu toho, že Rusové získají některá ta území, kde žijí po staletí etničtí Rusové.

Jen tak mimochodem. To se mě taky ptali dvakrát v televizi, já nevím, co je to za už jako zoufalé výkřiky, že když teda... Když teda souhlasím, já jsem říkal, že souhlasím s tou většinou názorů, s tím většinovým názorem v české společnosti, souhlasím s tím, co si myslí většina občanů České republiky, že by bylo dobré ukončit ten konflikt na Ukrajině i za cenu toho, že by Rusové získali část těch území nebo území, kde žijí po staletí etničtí Rusové. Myslí si to většina občanů České republiky. Vy prosazujete ve Fialově vládě politiku proti většině občanů České republiky, a já s tou většinou souhlasím. Tak se mě ptali, jestli... Se mě ptala na to moderátorka TN.Cz a ještě někde se mě na to ptali, jestli teda v případě Sudet, jestli tedy souhlasím v této rovině s tím, že Sudety měli tedy získat Němci. No, já nechápu tu totální neznalost jako těch moderátorů. Teď se mě na to ptal i nějaký aktivista na ulici, tak jsme si ho natočili a zveřejnili. Jako vždyť to snad není možné, že mi někdo může klást tyhle ty otázky. Vždyť přece právo na sebeurčení národa na území, kde po staletí žil a žije, je článek základní Charty OSN. A Sudeťáci, respektive sudeční Němci, nežili na tom území přece historicky, oni se přistěhovali postupně. To byly země České, to je úplně něco jiného. Co mi to tady se snaží podsouvat? Kdežto na té Ukrajině, na těch územích, tak tam tradičně ti Rusové po staletí žili, bylo to jejich území v době, kdy Ukrajina vůbec ani neexistovala. Tady je přece zásadní rozdíl. A já nevím, proč se mě na to... To už jsou takové zoufalé výkřiky. Já nevím, o čem to tady mluví ty lidi?

Stejně jako se mě ptají, jestli se má prý dodržovat v této souvislosti to budapešťské memorandum? Já to vůbec nechápu. Oni tady zkouší, nebo oni podle mě sami neví. Jo? A že prý tam byla garantována územní celistvost. A výměnou za to, že Ukrajina nemá jaderné zbraně. No, tak ale to budapešťský memorandum bylo přece postaveno na neutralitě, ta dohoda byla postavená na neutralitě Ukrajiny. A v okamžiku, že Ukrajina řekla, že chce vstupovat do NATO, a skončili s neutralitou, kterou měli v ústavě, tak samozřejmě to memorandum - přece se ani nedivím, že ho potom - ta další strana ho potom už považuje svým způsobem za memorandum, které už se nemusí dodržovat, protože to neutralita, právě ta podmínka, na základě které to memorandum bylo vyjednáno, tak byla přece porušena z ukrajinské strany. To znamená, já nejsem na straně ani toho, ani onoho, já jsem na straně České republiky. Ale teďka, když vlastně tady jsem u mikrofonu, tak aspoň využiju té příležitosti, doufám, že jsem jasně vysvětlil tyto dvě věci, aby se mě už na to pořád neinformovaní novináři neptali, anebo neinformovaní aktivisti, protože to se není možný, že tyhlety zcela jasný věci, že se tady snaží ještě někdo podsouvat. Přitom už je to dávno prodiskutované a všichni ví, jak to je. Takže prostě ta situace je taková, jak to říkám a Fialova vláda dělá prostě tady protinárodní politiku, politiku proti většině občanů České republiky, kteří si přejí mír, nechtějí válčit.

Kdyby ta vaše liberální média nelhala, a to i po celém západě, nepochybně by nemusela být ani válka na Ukrajině, všichni by věděli, že právo na sebeurčení má každý národ na svém historickém území, a to nejen Češi nebo Slováci, ale také Kurdové, Katalánci, Skotové, Irové a i ti Rusové. Ale to se týká úplně kohokoliv. A opět. Jo, propaganda už by říkala, že je někdo proruský. Ale to není proruský. Když konstatujete, že chcete mír, tak tady exponenti Fialovy vlády, jejich podpůrci, říkají, že jste proruský. Takže ten, kdo nepodporuje Ukrajinu, je automaticky proruský. To jsem tady zažíval celé dva roky, tuhle tu lež. Naštěstí výsledkem jsou preference Fialovy vlády, protože lidé už toho mají dost, tohoto vašeho překrucování a lží.

Pravda, že jsou tu samozřejmě rozdíly z hlediska toho práva na sebeurčení, boje za právo na sebeurčení národa, což mimochodem, zdůrazňuju, jeden ze základních článků Charty OSN, pozor, Charta OSN. A jsou tady samozřejmě rozdíly. Češi na Slováky neposlali tanky, ale poslali Klause. A dopadlo to plichtou po česku. Španělé na Katalánce posílají vodní děla a pušky s gumovými projektily. Evropská unie k tomu mlčela. A Ukrajinci na etnické Rusy na Ukrajině před začátkem současné války(?) posílají dělostřelce a bombardéry. Co uděláte s Gróňany? Podle všeho je tam na spadnutí referendum. Proslýchá se, že by mohlo být už v dubnu. A přeběžné průzkumy ukazují, že většina je pro samostatnost. Pošlete tam tanky a stíhačky? Taky tam pošlete tanky a stíhačky nebo jen vodní děla, nebo to prostě nějak přejdete, protože zemi spolkne Velký bratr za velkou louží? Pravdou je, že všichni dnešní válečníci včetně České televize by měli spíše mlčet a zpytovat svědomí. Svět se bez ohledu na vaše prolhaná média mění a nic tomu nezabrání. Nejde o těch pár miliard, které chcete z našich kapes přihodit navíc na svoji propagandu. Ne, tohle už nezastavíte, jde jen o zbytečně vyhozené peníze, tak to prostě je, které bychom měli použít na něco, co prospěje všem lidem bez ohledu na jejich světonázor.

A já za nás říkám, že jestli se podaří a jestli voliči, tak rozhodnou a SPD by bylo součástí příští vlády, tak zrušíme koncesionářské poplatky. Já myslím, že už to stačilo, a v této souvislosti bych rád zdůraznil, že z 27 zemí EU v 17 zemích koncesionářské poplatky nejsou. A připadá mi, že to nikdo nechce slyšet, nechtějí tento fakt ocitovat ani mainstreamová média. Takže opět vidíte, jakým způsobem to tady funguje. Ano, ve většině zemí koncesionářské poplatky neexistují. Ve většině zemí Evropské unie. Tam to mám zmapované.

A to znamená to, že vy prosazujete koncesionářské poplatky, platbu povinných koncesionářských poplatků, a navíc ještě zdražení těchto koncesionářů poplatkům je naopak trend proti současnému trendu v Evropské unii, kdy, jak víte, tak jsou za posledních 10 let byly další, další země, to už se jmenoval ve svém prvním projevu před několika měsíci k této věci, kdy dokonce se ruší postupně ty koncesioářské poplatky. To znamená, vy jdete úplně opačným trendem, takže si nechte laskavě i vaše lži, že koncesionářské poplatky něčemu prospívají nebo že je to nějaké ohrožení svobody médií. To říkal včera pan Jakob z TOP 09 jménem Fialovy vlády, že prý rušení koncesionářských poplatků je ohrožení svobody. Tím pádem by v 17 zemích z 27 EU byla ohrožena svoboda. Takže zase lže. On to totiž nevěděl, že v drtivé většině zemí EU nejsou koncesionářské poplatky, on to nevěděl, takže když jsem mu to řekl, tak už nereagoval. Takže vy prostě jste úplně zaslepení, což jenom svědčí o té nekompetentnosti Fialovy vlády. Vy vůbec nevíte, co navrhujete, co prosazujete, že prosazujete úplně něco, opačný trend, než je vůbec v Evropské unii. To znamená, včera pan Jakob říkal, jak prozápadní orientace, přitom jste byli proti Trumpovi a ten vás teďka nechce a škodíte celé republice. (Hovoří se smíchem.) Takže vy jste proti Západu, vy jste byli proti Trumpovi, americkému prezidentovi a jste proti němu, od začátku jste byli, říkali jste to veřejně, vy jste podporovali Bidena a Harrisovou. Takže vy jste proti Západu, proti Východu, proti všem a nakonec jste nás dostali do izolace. To znamená, to je úplně neuvěřitelný, co se dělá s aktivistickou politikou.

Úplně podobné to bylo s tím Tchaj-wanem. Ještě tam potom melete potom někde médiích, kolik stojí hodina jednání Sněmovny. Zajímavé je, že drtivá většina nákladů na Sněmovnu je paušální, to znamená, je to spíš o výběru, jestli tady budeme probírat ty vaše návrhy, kterými jste okradli lidi o 100 miliard, jste vytáhli lidem na daních v rozporu s vaším předvolebním slibem, okradli jste zdravotní pojišťovny o 14 miliard, teď mají zdravotní pojišťovny potíže, sahají hluboko do rezerv. Některé mají dokonce už takové potíže, hlavně ty zaměstnanecké pojišťovny, že je vůbec otázka, jak to bude dál.

A snížili jste valorizace důchodů. Takže vy jste okradli lidi o víc než 100 miliard korun jste je okradli a pak operujete tím, že hodina Sněmovny stojí nebo den jednání Sněmovny stojí čtyři miliony. Přitom tady jsou paušální náklady na pracovní dny. A my nechceme, aby se tady projednávaly ty vaše zlodějské návrhy, kterými se podvedly lidi.

Co to vykládáte tady úplně za nesmysly? Vy už nevíte, co to. A hlavně ten rozpočet. K tomu jsem se včera v tom pořadu ani nedostal, rozpočet Sněmovny. Vždyť se na to podívejte, já už jsem to tady ale už v minulosti citoval. Vždyť za paní Pekarové se překračují rozpočty Sněmovny, ta si z toho udělala cestovku za veřejné peníze, cestuje po celém světě úplně na nesmyslné cesty, viz Tchaj-wan. A váš rozpočet, přestože slibovala úspory, překonal odsouhlasený rozpočet, který byl odsouhlasen, a překonal ho o velké peníze. Pohybuje se v desítkách milionů korun. To znamená ten, kdo tady naopak prošustroval peníze ve Sněmovně, prokazatelně je právě paní Pekarová TOP 09. Tak co vykládáte? Vy jste překročili dokonce i odsouhlasený rozpočet. Tuším, že hned v prvním roce za paní Pekarové to bylo 20 milionů korun, teď to tady nemám v podkladech, ale už jsem to tady říkal. Tchaj-wan! Sněmovna tady zaplatila paní Pekarové, že dostala sama pro sebe státní vyznamenání na Tchaj-wanu. Bez jediného výsledku. To znamená, i ta výrobní linka, co Tchajwanci stavěli, radši postavili v Sasku. Nedojednala nic, jen to byly drahé výlety. Pan Vystrčil to samé, z ODS, taky koalice SPOLU.

To znamená, vy tady říkáte, co tady opozice, že tady mluvíme, že bráníme tomu, že chcete okrást lidi o mnohonásobně větší peníze, tak je vidět, že už vám žádný argument nezbývá. To znamená 4 miliony versus 100 miliard, co jste vytahali lidem z kapes, 4 miliony versus 140miliard, co jste vzali zdravotním pojišťovnám. tomu jsme tady bránili. To je to srovnání. My tady nemluvíme jen tak, my tady mluvíme proto, že bráníme, abyste okradli lidi o stovky miliard, je okrádáte v rozporu s předvolebními sliby. To je dobře, že tomu bráníme.

A vrcholem bylo vy tady mluvíte o úsporách 4 miliony prý, vy jste si sami sobě zvýšili platy politiků. To znamená, vy tady prostě sosáte plnými doušky, chcete chrochtat ještě víc u těch koryt a teď říkáte, že opozice tady tím, že tomu bráníme, že prý to stojí nějaké miliony. Když teda pominu, že paní Pekarová nikdy tu analýzu nedoložila. Takže vy okradete lidi, že si sami sobě zvýšíte platy, naposled před měsícem, my tomu tady bráníme, a pak řeknete, že to, že my tomu bráníme, že vy okradete lidi ještě o víc peněz do vlastní kapsy, tak ještě říkáte, že to stojí peníze. To je neuvěřitelné, co vy říkáte, to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelný. To už musí ale vyřešit volby.

Pojďme k té České televizi. Já, když na to tady koukám, tak mám tady, a už jsem o tom hovořil, je to na stránkách Rady České televize, oficiálního orgánu, tak útvar výzkumu analýz České televize vypracoval analýzu vyváženosti politických respondentů ve vysílání ČT za období od ledna do září 2024, loni. Takže ČT24, podíl vystoupení koalice 72 procent, podíl vystoupení opozice 28 procent. Takže tohleto je férovka v podání České televize. Takže říkám, to nemá smysl platit. A ještě se potom se mnou někteří lidi z České televize prostě přehadují, jak to dělají dobře. 72 procent má podíl koalice a 28 procent opozice. To znamená, a na konkrétní počty výpovědí politiků koalice tam měla nějaké sdělení 27 530krát a opozice 10 614krát. Podíl 72 procent koalice, 28 procent opozice. To jsou normální mediální podvodníci. To nic jiného není.

To znamená, voliči opozice platí taky koncesionářský poplatky, je to téměř 50 na 50, když to vezmete včetně těch propadlých hlasů ve volbách, tak dokonce více je koncesionářů, kteří jsou opoziční než koaliční, a přesto Česká televize to vůbec nereflektuje. Ale ke Kodexu České televize se ještě dostanu, samozřejmě, protože tam je to jasně řečeno, jak se má Česká televize chovat, a nechová se. To tady vidíme.

Další údaj, který je na stránkách Rady České televize a který vypracoval útvar výzkumu analýz České televize. Hlavní pořad Události, hlavní zpravodajský pořad Události, to je ten, jak jde v 7 hodin večer. Koalice tam mluvila celkem 8 755krát a opozice 3 240krát. To znamená, podíl koalice byl 73 procent a opozice 27 procent. Tak k tomu není co dodat. Pak se ale nikdo nemůže divit, ani média, ani ti, kteří nás, kteří média, kteří opozici nepodporují, tak se nemůžou divit... (Ministr Baxa se postavil proti poslanci Okamurovi u pultíku.) Chtěl jste mi něco říct, pane ministře? Že jste se tady nějak zastavil a díval se mi tady do očí z metru, trošku nepříjemné. Protože, ale chtěl jsem říct... Protože tyhle ty hluboké pohledy od mužů do mých očí, to opravdu já nepreferuju úplně takhle zblízka, nevyžádané pohledy, to jako když čučíte na nějakou ženu, taky se jim to nelíbí, zblízka, taky to nedělám. A že se u mě zastavíte z metru mi koukáte z očí do očí, to opravdu, na to moc, to jako nevyhledávám s vámi, tyhle ty kontakty, musím říct upřímně. Proto jsem se ptal, proč jste to dělal?

Ale chtěl jsem jenom říct, pojďme dál. Když tak já vám uvolním místo na mikrofon (Stále k ministru Baxovi.) A já s přednostním právem bych si pokračoval, jestli chcete něco říct, jo? T

Tak chtěl jsem jenom říct, že ten podíl v těch Událostech 73 procent je koalice a 27 procent opozice, což je opravdu šílený. Jestli teda, pane ministře, jste se tady na mě díval, tak já se vás zrovna zeptám, ale ptal jsem se vás opakovaně, proč k tomu mlčíte? Vy máte jako ministr kultury v gesci veřejnoprávní média a vám to vyhovuje. Protože vám obrovsky klesly preference (Ministr Baxa nějakou dobu pokračuje v chůzi kolem řečniště už otočený jinam.) A koalice SPOLU má, tuším, 18 procent nebo 19 procent, takže je to, tuším, asi o 10 procent míň, než jste měli ve volbách. A vám to vyhovuje. Protože vy nechcete přece spravedlivá média, vy nechcete demokracii. Vám to vyhovuje, když Česká televize manipuluje a dává nevyvážený prostor, dává vládní koalici.

A z hlediska diskusních pořadů. Takže Otázky Václava Moravce - opět cituju, je to na stránkách Rady České televize, tato analýza, a je to z útvaru Výzkumu a analýz České televize. Takže Otázky Václava Moravce - koalice ve sledovaném období, jak jsem říkal, leden - září 2024 - koalice 55-krát, opozice 37-krát. To znamená 60 procent času vystoupení koalice, 40 procent vystoupení opozice. No, tak logicky, mě už nepozvala Česká televize do hlavního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce deset let. No, tak logicky tam ani nemůžu vystoupit, protože mě záměrně nezvou. Prostě mediální podvodníci. Podvod. Podvod i na naše voliče. Proto naši voliči nechtějí koncesionářské poplatky, proto je chtějí zrušit. Protože nemá cenu platit propagandu politických stran, s nimiž naši voliči nesouhlasí.

Pořad Máte slovo, paní Jílková - koalice 18 vystoupení, opozice 11 pozvání nebo vystoupení. Takže koalice versus opozice 62 procent koalice, opozice pouze 38 procent.

Interview ČT24 - koalice 55 procent, opozice 24 procent. Ne, pardon. Koalice 55 vystoupení, opozice 24 vystoupení, takže ten poměr je 70 procent ku 30 procentům. Opět absolutně nevyvážený pořad.

Takže celkem, když se podíváte na diskuzní pořady České televize, Otázky Václava Moravce, Máte slovo a Interview, tak koalice vystoupila 128-krát a opozice 72-krát, takže poměr koalice - opozice je 64 procent vůči 36 procentům.

Takže já myslím, že ta tvrdá data jsou úplně zcela jasná, a myslím, že ten náš pohled na tuto věc, že prostě Českou televizi nemá smysl platit a je potřeba ty poplatky zrušit, si myslím, že je černé na bílém a je to jasné úplně každému. A tady pan Jakob z TOP 09, který nemá informace a neví, která bije, tak mluví o ohrožení demokracie. Naopak, vy ohrožujete demokracii, vy jste proti demokracii, protože vy jste vládní strana a místo abyste - tady pan ministr Baxa z ODS, místo aby jasně řekl, že Česká televize má dodržovat zákon, který káže vyváženost, tak vám to vyhovuje a vyhovuje vám naopak tahleta manipulace a zvýhodňování vládní koalice. Jo, kdyby to bylo privátní médium. Jenže povinné poplatky, které musí platit všichni, tak to je to, o čem tady mluvíme. Tak taková manipulace je protizákonná a nepřípustná.

Samozřejmě když se podívám hlouběji i podrobněji na pozvání do těch Otázek Václava Moravce, kde už jsem zhodnotil jakoby celková pozvání, tak se pojďme podívat na počty pozvání předsedů parlamentních stran za sledované období. Takže Jurečka patnáctkrát, KDU-ČSL, Rakušan STAN třináctkrát, Fiala ODS osmkrát, Bartoš Piráti šestkrát, Markéta Pekarová Adamová TOP 09 třikrát, Babiš nula, Okamura nula. Dobře. Předseda Babiš říká, že tam chodit nechce. Já bych klidně šel, ale mě deset let nepozvali. Takže vlastně v těch Otázkách Václava Moravce je to úplné eldorádo placené občany pro Fialovu vládní koalici, kde prostě dostáváte absolutně nestandardní bych řekl protizákonný prostor v rozporu s pravidly, podle kterých má Česká televize postupovat.

Takže vidíte, že to prostě nemá smysl, ty koncesionářské poplatky. To znamená, doufám, že se nám podaří po volbách být součástí vlády a ty poplatky zrušíme, protože tohleto fakt jako vůbec nemá smysl. Česká televize si nedá říct, aby postupovali vyváženě v souladu se zákonem. A určitě nikdo nechce České televizi diktovat, co mají vysílat, ale když něco vysílají, tak by tam měl padnout i ten názor z druhé strany, o tom řeč.

A tady je ten problém. Vy tady na jednu stranu, vládní koalice, chcete vytáhnout z kapes občanů další miliardy, ano, další peníze, přitom letos už budou citelně chybět peníze například ve zdravotnictví. Zdravotní pojišťovny se řítí do deficitů. A právě vaše vláda vzala zdravotním pojišťovnám miliardy, 14 miliard to bylo. Tomu jsme tady taky bránili jako SPD. A vy jste pak vykládali v televizi, že SPD tady obstruuje a zdržuje. No jasně, bránili jsme tomu, že jste vzali zdravotním pojišťovnám 14 miliard, a teď se podívejte, jaké mají doplatky lidi na léky, na zubaře, na péči. A já jsem upozorňoval už před těmi dvěma lety na to, že ty peníze budou ve zdravotních pojišťovnách chybět. Pan Válek, ministr a další exponenti Fialy vlády tady lhali, říkali, že to není pravda. Vy jste lhali celou dobu, to by bylo dobré, kdyby právě Česká televize tyhlety vaše lži připomněla, jak jste poškodili všechny občany. Podívejte se, jaké jsou doplatky teďka. Hlavně že jste vyčerpali peníze na cizí státní příslušníky, například na Ukrajince, i na tu zdravotní péči, a čeští občané mají teďka problémy. A to nemluvím ani o lécích, to je velký problém, i vývozy těch léků samozřejmě na Ukrajinu. A potom se nedostávají léky pro naše občany, to už jsme teď řešili několikrát. To je neuvěřitelné, co vy děláte.

Jak konkrétně? No a právě, jak jsem říkal, vy jste vzali ty miliardy zdravotním pojišťovnám. Za vaší vlády se zdražuje více, než přidáváte nejchudším seniorům a invalidům. Jak jim konkrétně prospějí peníze, které chcete nasypat do černé veřejnoprávní díry? Ptejte se, jak to prospěje jim, těmto potřebným našim občanům? Ať jsou to nejchudší senioři, invalidi, ale i třeba matky samoživitelky a další lidé, kteří se chovají slušně, pracují nebo mají odpracováno. A vy radši sypete peníze jinam, než abyste dali důstojné důchody a důstojné podpory. Například příspěvek na péči pro zdravotně postižené lidi jste odmítli tady zvýšit, těch ostudných 880 korun měsíčně. Možná sázíte na placebo efekt. To znamená, že když jim bude pan premiér Fiala dokola lhát v televizi a rádiu, že se mají dobře, jen to ještě neví, tak tomu snad někdo uvěří. Bohužel vaše lži naráží na realitu. Když lidem přijde účet za bydlení, za elektřinu, za plyn, za vodu, když jdou nakoupit nebo natankovat, tak ty vaše lži padají jako hromádka z karet.

Vážené dámy a pánové, pakliže bude SPD v příští vládě, zavřeme tenhle váš veřejnoprávní tunel bez mrknutí oka. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků, sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné organizace, čímž se ušetří náklady například na management, a převedení na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Říkáme to tady dlouhá léta, dlouhá léta to tady osamoceně říkáme a jsem rád, že se k tomuto našemu návrhu přidali teďka i další.

Připomenu ještě jednou, že ve většině států EU systém koncesionářských poplatků neexistuje, takže zrušení poplatků není žádným ohrožením svobody médií, jak se někdo snaží lhát.

Spíše za tím bude něco takového, že tím, že by se zrušily koncesionářské poplatky, tak bychom odstavili od těch cecíků, na které jsou přisátí tady různí exponenti... Tak si myslím, že spíše tato obava je namístě, ale to mi nevadí.

Chcete nasypat do veřejnoprávní černé díry bez přemýšlení další miliardy, aniž by se kdokoliv zamyslel nad efektivitou jejich využití. Tohle by přece v soukromém nebo firemním životě neudělal žádný soudný člověk, a pokud by peníze šly z vaší vlastní kapsy, neudělali byste to ani vy.

Jak už jsem řekl, uplácíte si de facto letos, ve volebním roce, i státní televizi a rozhlas, aby vám dělaly propagandu, a to je něco, co je v rozporu se zákonem i v rozporu s demokracií. Každý, kdo zvedne ruku pro tento paskvil, který tu projednáváme, by se měl hodně stydět.

A teď se tedy podíváme, co Česká televize má vlastně dodržovat podle platných pravidel. A budu teď citovat, budu mluvit o Kodexu České televize. A je to kodex České televize. Je to platný Kodex České televize, a líbilo se mi, že to hezky rozebrala Olga Kořánková z Univerzity Karlovy v Praze v bakalářské práci. Její práce se jmenuje Veřejnoprávní televize v České republice, Takže se podívejme na Kodex České televize.

Kodex České televize, zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, dále jen kodex, je dokument, který popisuje zásady a etické aspekty naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Jeho porušení je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně ze zvláštního zákona. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ho schválila 2. července 2003. Dostupný je v tištěné verzi i na webových stránkách České televize, odkud je možné ho stáhnout ve formátu pdf.

Kodex České televize se na více než 40 stránkách snaží pokrýt požadavek toho. aby vysílání České televize bylo přijatelné pro všechny občany i menšiny žijící v zemi, a aby byl program pestrý, vyvážený, jeho sestavování nestranné a nezávislé na sledovanosti. Dokument je strukturovaný do několika částí, těmi jsou preambule, výklad pojmu rozdělený na 26 článků, text o Etickém panelu České televize a závěrečná ustanovení. V preambuli Kodexu České televize se píše o tom, že kodex slouží jako vodítko pro řešení různých situací ve věci vysílání, ale také jako závazek kvality daný veřejnosti. Vychází z toho, že veřejnou službou se rozumí zajišťovat přístup k informacím, kultuře, vzdělávání a zábavě všem občanům. Má rozvíjet demokratickou společnost, poskytovat prostor pro svobodné vytváření názorů, udržovat tradiční hodnoty, rozvíjet kulturní identitu, napomáhat k orientaci ve světě a poskytovat veřejnosti nové poznatky.

V preambuli se upřesňuje i to, jak Česká televize obhajuje svou existenci. Účelem existence televize veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací, kritické reflexe, umělecké tvorby a zábavy, které jsou chráněny před lobbistickými tlaky. Česká televize by si měla zakládat na nestrannosti. A to jsou citáty, jo? Mimochodem, to už jsou citáty. Česká televize by si měla zakládat na nestrannosti, nezávislosti a otevřenosti. Musí však také dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod, úcty k přírodě a kulturního dědictví. Citát. Dále zdůrazňuje nutnost respektovat lidskou důstojnost a mít úctu ke všem formám existence.

Aby mohla veřejnoprávní televize správně plnit své poslání, apeluje kodex také hledání zpětné vazby od veřejnosti. Takže pojďme se na to podívat teď ještě podrobněji.

Kodex České televizi ukládá především vytvářet pořady pro všechny členy společnosti a podporovat její soudržnost, být fórem pro svobodnou veřejnou diskusi, poskytovat nestranné zpravodajství, informace a komentáře, tvořit rozmanitou a především kvalitní programovou nabídku, přičemž nabízí i to, co normálně neposkytují komerční vysílatelé. No, to je pravda, protože komerční vysílatelé mě zvou do diskusních pořadů, a Česká televize, například v Otázkách Václava Moravce opravdu Okamuru nenabízí, protože mě 10 let nepozvali, aby zcenzurovali moje názory za peníze našich voličů. Kritériům kvality nepodřizovat boj o sledovanost, rychlost informace ani jiným tlakům trhu. Programové schéma tvořit tak, aby mohlo zaujmout širokou veřejnost, ale neopomíjelo menšinové zájmy. Zařazovat do programu významný podíl původní tvorby, přičemž se neopomíjí nezávislí výrobci a filmový sektor. Podporovat soudržnost multikulturní společnosti tím, že reflektuje rozmanitost filozofických koncepcí a náboženských vyznání ve společnosti. Aktivně se podílet na poznání, chápání a šíření kulturního dědictví, a to dědictví jak národního, tak i evropského.

No, a jak plnit tyto závazky, to kodex podrobněji rozebírá ve výkladu pojmů. Pro přehled zde uvádím výpis všech článků, které výklad pojmů obsahuje. Už jen z něj si lze udělat představu o tom, jak Česká televize zajišťuje plnění služby veřejnosti. Zajišťuje, či reálně nezajišťuje. Tak. Neboli jaké principy by měla Česká televize a její lidé zachovávat. A každý si samozřejmě může potom udělat obrázek sám.

Takže divák, občan na prvním místě, zvláštní pozornost dětskému divákovi, poplatník televizního poplatku, otevřený vztah, tvůrce, základní předpoklad úspěchu, péče o informace ve zpravodajství, aktuální publicistice, diskusní pořady a pluralita, otázky náboženství a etiky, umělecké pořady a vkus, jazykový projev kultivovaný, vzdělávací a osvětové pořady, zábavní pořady, sportovní vysílání, zákaz diskriminace, presumpce neviny, respekt k soukromí, pravidla při natáčení, zobrazování.

Dohled nad dodržováním Kodexu České televize a zejména pomoc při posuzování stížností a sporných otázek vykonává Etický panel. Je to pětičlenný orgán volený generálním ředitelem na doporučení Rady České televize. Ta ho může žádat o stanoviska k otázkám, které souvisejí s uplatňováním kodexu.

Veřejná služba v televizi a kvalitativní kritéria vybírání. Z Kodexu České televize si autorka této práce vybrala části, které bezprostředně se věnují způsobu plnění veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Jak definuje zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, v paragrafu 2 odstavci 2, Česká televize má mimo jiné plnit veřejnou službu výrobou a vysíláním, cituji, zejména zpravodajský ch, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti, mládež. Přiblížím zde, jak se těmito konkrétními body zabývá Kodex České televize a ještě předtím ale shrnu některá kvalitativní kritéria, která kodex pro naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání také požaduje.

V článku 1 Kodexu České televize stojí, že Česká televize má usilovat o to, aby našlo v jejím programu svá témata maximum diváckých skupin většinových i menšinových. Poskytuje prostor i pro žánry a témata, které komerční televize vysílají jen omezeně nebo vůbec. Proto je povinna věnovat také programový prostor tématům a žánrům přihlížejícím k potřebám a zájmům seniorů, nemocných či zdravotně postižených, lidí v obtížně sociální situaci, mladých rodin, národnostních či etnických menšin žijících na území České republiky. Tady vidíte, že už jenom ten článek 1 toho kodexu Česká televize dnes a denně porušuje, protože jasně se tam píše, znovu to ocituji, že Česká televize má usilovat o to, aby našlo v jejím programu svá témata maximum divácky skupin většinových i menšinových.

Tak já jsem nebyl už deset let pozván do Otázek Václava Moravce. Takže názory... Nás volí 10 procent občanů České republiky. Volí nás přes půl milionu občanů. A volič SPD nenajde předsedu SPD v hlavním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, protože prostě Česká televize nemá ráda názory SPD. Peníze České televizi nesmrdí, to znamená, koncesionářské poplatky od našich voličů, to si rádi vezmou. 10 procent občanů České republiky. Ale aby těmto občanům nabídli v souladu s Kodexem České televize tedy tu nabídku, tak to už nedělají. No, prostě mediální podvodníci normálně. Podvod mediální.

Já jsem rád, že když mě odchytli, už jsem to tady říkal minule, mě odchytli - nevím, kdy to bylo, 14 dní zpátky? - byli tady zástupci toho Milionu chvilek pro demokracii a předávali mi letáček a ptali se mě, byli to nějací studenti, tak předávali mi letáček a ptali se mě právě za zachování koncesionářských poplatků, a bylo tam snad něco o demokracii, tak já jsem jim to vysvětlil, že ve většině zemí koncesionářské poplatky nejsou, ve většině zemí EU, tak to byli překvapení, protože tu informaci neměli, prostě dostali letáčky a mysleli si, že bojují za správnou věc. Ale tu informaci neměli, takže je to překvapilo. Ale já jsem jim to rád vysvětlil. A ptali se mě, proč jsem proti? A mně se líbila strašně ta reakce, když jsem jim řekl, že už jsem deset let nebyl pozván do Otázek Václava Moravce, do hlavního diskusního pořadu České televize. A ti studenti byli slušní s těmi letáčky, protože mi jeden z nich řekl, no tak vás chápu, vás chápu, že nechcete koncesionářské poplatky. Vy jo. Tak vy na to máte jasné argumenty. Ale co ti ostatní, se ptali. Já jsem se ptal, tak to se ptejte ale jiných politických stran. To se musíte zeptat tím pádem jiných politických stran, nebo té jiné, třeba hnutí ANO se zeptat. Protože jsme tady dvě opoziční strany, které to nechceme. Ale my v SPD to máme jasné. Já jsem rád, že to ti studenti okamžitě uznali, že byli slušní, nebyli aktivističtí. Řekli, tak vás, pane Okamuro, chápeme, že vy to nechcete. Protože ten argument je úplně jasný. Deset let jsem nebyl pozván, tak proč to platit? To je snad úplně jasné. Jenom blázen by to chtěl platit, tuhletu politickou manipulaci.

Jenom ještě se zmíním, že ten pořad Reportéři ČT, už nebudu opakovat to, co jsem říkal minule, já myslím, že to na mých sítích vidělo cirka milion diváků, to video, jak jsme si je natočili. Každý si udělal obrázek sám. A kdo viděl asi těch 10 000 komentářů pod tím, tuším, že jich tam bylo 10 000, pod tím videem, tak opravdu v podstatě 100 procent komentářů bylo neskutečně negativních vůči České televizi, co předvedly ty redaktorky, ten způsob, jakým způsobem k tomu přistoupily. Takže to už si vyhodnotili občané sami. Ale spíš se mi jedná o to, a už jsem tady taky říkal, já těm reportérům... Si nedají říct a nedají říct. To je aktivistický pořad, který nemá vůbec nic společného s veřejnoprávností.

Já jim říkám opakovaně, i tomu redaktorovi, i těmhletěm redaktorkám jsem to říkal, objednejte se klidně předem na rozhovor. Vidíte, že já jsem trpělivě odpovídal. Vše jsme si natočili a na rozdíl od Reportérů jsme nesestřiženou verzi jsme zveřejnili, aby si každý občan mohl demokraticky udělat obrázek sám - v nesestřižené verzi - na rozdíl od Reportérů. A to moje video vidělo trojnásobně víc lidí, než mají sledovanost vůbec ti Reportéři ČT. Takže to bylo skvělé.

Já jsem jim říkal hlavně jednu věc. Objednejte se předem. My vás pozveme na poslanecký klub, připravíte si kameru, uděláme vám kafíčko a připravíme si i my kameru a celé si to nahrajeme. A to oni nechtějí! Veřejnoprávní televize totiž funguje tak, že oni se zapnutou kamerou vás ti Reportéři ČT vždycky překvapí, aby vás vycukali, aby vás vylekali, abyste nebyli připraveni na odpovědi. Takže oni připraveni jsou, my ne. A takhle oni dělají reportáže. Česká televize. Takže jak už jsem říkal. A já už jsem je opakovaně zval. Jsem jim říkal, ohlaste se. Naše tisková mluvčí - všichni na ni mají číslo. Jste zvaní na klub SPD. My si to taky připravíme, celé si to nahrajeme a celé zveřejníme v nesestříhané verzi. Já se otázek nebojím. A světe, div se, oni to nechtějí udělat.

A zase mě odchytili se zapnutou kamerou. Tak my jsme si je natočili na ulici a nesestříhané to zveřejnili. Takže měli ostudu jak Brno. A uděláme to i příště. Samozřejmě. Vzkazuju znovu Reportérům ČT, i kdybych byl sám na té ulici, tak vytáhnu svůj mobil a celé si to natočím. A celé to půjde zase ven. Protože to jejich chování je neúnosné. Takže stejně to budeme zveřejňovat. Nesestříhaná verze. A já budu Reportérům v rámci toho videa klást otázky a trošku je vyzkoušíme zase. Ono se ukázalo, že nejsou připraveni. Si myslí, ale ta arogance je opravdu neuvěřitelná. To je, jak mi tam ta redaktorka sama od sebe řekla, že je Ukrajinka, přitom se jí na to nikdo neptal. Jsem říkal, proč to říká? Mně to je úplně jedno. To je úplně neuvěřitelné. Proč to říká? Sama od sebe. A ještě to nazvala rasismem, nebo co. Jsem jí vysvětlil, že Ukrajina není rasa. Že já jsem míšencem dvou ras, ona ne. Takže ona vůbec neví.

Jako ta nekompetence lidí v České televizi je neuvěřitelná. Neuvěřitelná úplně. Takže Reportéři ČT... Ale znovu říkám, nejsou to všichni. Třeba redakce zpravodajství, tady ti zpravodajové, co mají politiku, ti jsou profesionální, tam není žádný problém. Jsou to profesionálové. A já to říct můžu, protože já v televizi vystupuju 30 let. Před 30 lety jsem byl v prvním přímém přenosu v České televizi. 30 let to je. Dumbrovský - Dvacetjednička tenkrát, předchůdce Událostí, komentářů. Takže jsem byl poprvé v přímém přenosu asi v 22 letech. Takže já tu praxi mám ještě delší než tyhlety redaktorky, které se mě tam snažily se zapnutou kamerou konfrontovat. Si hrají na profesionály.

Ale já přesně vím, co je to práce v médiích, s médii. Absolvoval jsem toho tam opravdu spoustu jako účinkující v České televizi. Dokonce dlouhé tři roky v pořadu Den D. Takže já přesně vím, co to je. Mám rád Českou televizi. Je tam spousta lidí, které mám rád. A samozřejmě ti lidi nesouhlasí s tou redakcí Reportéři ČT. Nesouhlasí ani s Moravcem. Když se bavím se spoustou lidí, když se bavím například s technickým personálem, který tam léta pracuje, to jsou lidi, co tam pracujou deset dvacet let i déle, tak nesouhlasí s těmihletěmi aktivisty a redaktory. A štve je to, že poškozují jméno České televize. Vždycky mi říkali, Wollner, Fridrichová, Moravec, Reportéři ČT. Oni to nechtějí, ale nemůžou s tím nic dělat.

Takže jestli si někdo z těch aktivistů v České televizi myslí, že snad lidi v České televizi stojí na jejich straně, není to pravda. Já bych řekl, že dokonce většina lidí je proti nim. Protože prostě oni chtějí, aby Českou televizi lidi měli rádi. Což já bych chtěl taky, ale při těch mediálních manipulacích k tomu nemůžu mlčet. Já jsem tam zažil spoustu krásného času. A vzpomínám na to moc rád samozřejmě. Ale to tam nebyli takovíhle aktivisti, co tam teď jsou. To je ten problém. V některých pořadech, v některých redakcích. Takže tohleto je ten problém.

Takže když mluvím už, ještě k těm reportérům, tak jenom jim znovu vzkážu, znovu jim dáme ochutnat jejich medicínu, to znamená, oni jdou za zapnutou kamerou, nechtějí se ohlásit předem na rozhovor slušně. Nechtějí to. Já vás znovu vyzývám - redakci Reportérů, ohlaste se u naší mluvčí, přijďte náš poslanecký klub, připravte si to v klidu. My si taky připravíme, natočíme. Vy jste veřejnoprávní televize, takže my si vás... Tak já vůbec nechápu, proč se bráníte tomu, proč se vám nelíbí, že si vás taky natočíme. Proč se tomu vyhýbáte? Proč se vyhýbáte rozhovoru, abychom si ho také my natočili? Protože vy nejste seriózní novináři. To je ten problém. Vy chcete toho člověka překvapit, aby prostě nebyl připraven, abyste ho chytli při situaci, kdy se třeba zakoktne, kdy ho překvapíte, protože neví, na co se ho budete ptát, nikdo není Vševěd. A pak tam chcete dát prostě záběry, jak si ten respondent třeba nemůže vzpomenout na otázku, neví přesně, jak odpovědět, protože ho překvapíte se zapnutou kamerou.

A tenhleten špinavý způsob práce, to je Česká televize dneska, to jsou Reportéři ČT, tahleta redakce, jo. To znamená, to je úplný vrchol. Já to zažívám - nebo zažíval jsem to teďka, jo, jo, teď z toho mám radost, protože jsme přišli na to, že si vás taky natočíme. Takže zase příště, znova vás vyzývám, ten pořad, ohlaste se u naší mluvčí, my si vás zase, celý pořad, natočíme. Nevím, čemu se bráníte, nevím, čeho se bojíte. Vy jste takoví namachrovaní, se tváříte a přitom máte strach. Jste prostě podělaní z toho v redakci, že si vás natočíme taky. (S pousmáním.) Ale my si vás natočíme stejně a zase to zveřejníme - celé, jo? Takže takhle to je. Jenom bych vás požádal - no, tak tím to bude zase pro vás horší, že jo, jestli zase se zapnutou kamerou mě budete někde překvapovat, což vy určitě budete dělat. No, ono je před volbami, (je) volební rok a vy jste na straně pětikoalice, podle mého názoru, myslím, že je to zřejmé i z čísel, co jsem říkal v České televizi.

Takže vy se budete snažit teďka, určitě už vám probíhá hlavou, jak diskreditovat opozici, si zase něco vymyslet, jo, jako když si vymyslel tenkrát v Reportérech ČT, to už je ale před 10 lety a ještě na mě dali trestní oznámení, že jsem tuneloval Úsvit. Dávno vyvrácená lež, dokonce státní zástupce to vrátil, ještě mi prošetřili všechny účty, dokonce platby přes 10 000 korun z mých soukromých i firemních účtů a zjistili, že Okamura si nevzal ani halíř. To je kauza, kterou rozjeli zrovna Reportéři ČT. Už je 10 let zpátky, je to uzavřeno. 10 let zpátky, 2015. A tahleta pomluva se šíří dodnes právě kvůli Reportérům ČT. Přitom já jsem jim tenkrát říkal, Moláčkovi, jo, s Wolnerem, jak to dělal, že jsem nic neudělal. Jim to bylo jedno. A to je Česká televize, to je Česká televize. Já jim to prostě neodpustím, tohleto, to je neodpustitelné, měli by se měli omluvit za tohleto. Měli říct, policie to odložila, policie to prošetřila a Okamura nic neukradl. Nic, nic není, jo?Ale to nemůžeme od České televize, protože to není veřejnoprávní televize, to je aktivistické médium, které je potřeba z těch všech důvodů ukončit, ty koncesionářské (poplatky?), to není možné, tohleto, to není možné, tohleto.

Takže stejně tak teďka reportáž o našem plakátu, to dělal pan Cafourek nebo jak se jmenuje. To byla ta předešlá reportáž, než kterou dělaly tyhlety dvě aktivistky potom. My mluvíme o migračním paktu EU, tedy o nelegální migraci, legalizaci nelegální migrace a oni tam dají korespondenty legální zahraniční lékaře, kteří působí legálně v České republice. Typická manipulace a překroucení. To je úplně neuvěřitelné. A všechno prochází.

Takže jedinou naší odpovědí může být, doufám, že se k tomu někdy dobereme, zrušit koncesionářské poplatky České televizi, protože to je prostě - já na rozdíl od možná některých jiných, kteří mají možná jiné důvody pro toto, tak já tady přesně říkám důvody a ty jsou zcela legitimní, statistiky, které má sama Česká televize, je vytvořila a jsou na stránkách Rady České televize. Říkám konkrétní důvody. A kdyby došlo k nápravě, aby Česká televize dodržovala zákon a její vlastní Kodex České televize, tak bychom tady přece - vůbec bych tady nemusel takhle dlouho o tom mluvit. Ale tady je problém, že k nápravě nedochází.

Dokonce Česká televize je tak úplně nesoudná, že nějaká redaktorka Aneta Snopová, to jsou Reportéři ČT, na základě toho, že jsme si natočili rozhovor, co se mnou dělaly ty dvě aktivistky - a já jsem byl spokojen, protože to mělo velmi dobré odezvy, jak víme, takže to se nám opravdu jako, to bylo dobré nastavení zrcadla - tak potom vyhrožovala, dokonce veřejně, že mě pošle právní oddělení České televize. Skutečně to tam dala. Já jsem říkal: za co? Já jsem okamžitě to zveřejnil, protože se nemám za co stydět. Takže opět dostala Česká televize naloženo od koncesionářů. Každý se může podívat na moje sítě, už jenom to video mělo opět asi půl milionu přehrání, které jsem nahrál, okomentoval tuhletu věc. Takže my si je natočíme, což můžeme. Oni můžou natáčet nás, tak my můžeme natáčet je to, je v pořádku. A za co mě chtěli dávat na právní oddělení? Že jsem si natočil jejich - to, jak oni natáčí mě? Takže doufám, že to právní oddělení smetlo ze stolu. Ale podívejte se, co to je za bandu v Reportérech ČT. Co si to dovolují? Už jim arogance úplně zatemnila mozky. To je neuvěřitelné vůbec, to je ne-u-vě-ři-telné, co se děje jako tohleto. Takže tady vůbec není argument, že když by někdo chtěl třeba rušit pořad Reportéři ČT, že je to proto, že to nevyhovuje politikům. To není pravda. Já říkám exaktní argumenty, jo, proč ten pořad je špatný, o rušení nikdo nemluvil tady, ani já, ale prostě podle mě to nesplňuje veřejnoprávnost, tak, jak by to mělo být, jo? A nejenom podle mě, protože když se podíváte do té diskuse, třeba pod tím, jak jsem, jak jsem si natočil ten rozhovor, tak to není, že tam diskutuje sto lidí. To byly opravdu obrovské tisíce, ne-li desetitisíce dokonce, protože to video se pak šířilo všude. A ty názory jsou v podstatě ze sta procent negativní, co já jsem viděl minimálně na svých sítích a podobně. No, ale takže místo, aby byla nějaká sebereflexe, tak sebereflexe není žádná.

Česká televize jako kulturní instituce - a půjdu pokračovat s kodexem - Česká televize jako kulturní instituce pečuje o rozvoj výroby vlastních pořadů a původní tvorby. Česká televize bude dbát, aby se v programu v jednotlivých žánrech významně uplatnily pořady vyrobené jak v jejích kapacitách, tak jinými domácími producenty. Musí také pečovat o kultivovanost jazykového projevu. Vyjadřování hlasatelů, moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako vzor správného užívání jazyka. Musí se vyjadřovat spisovným jazykem vyjma situací, kdy citují nebo interpretuji výrok nebo chování jiné osoby. Výjimkou jsou také situace, kdy by se použití nespisovného výrazu jevilo nezastupitelné vzhledem k situaci. Hlasatelé, moderátoři, redaktoři by se měli podle kodexu vyhýbat všelijakým frázím a klišé a neměli by upřednostňovat dobově populární výrazy a obraty na úkor věcnosti a přesnosti sdělované informace.

No, já, když si vzpomenu na otázku - jsem byl v Interview ČT24, tu moderátorku jsem tedy neznal, viděl jsem ji asi poprvé v životě nebo určitě, tak jsem se pak až jako dodatečně informoval, že se jmenuje Tereza Řezníčková. Vůbec jsem nevěděl, kdo to je, ale tedy nastoupila na mě se vší vervou, takže jsem se trošku vnitřně musel usmívat, jo, takže byla hodina motivovaná, ale to je v pořádku, mně to nevadí, mně je jedno, kdo je mým soupeřem, úplně je mi to jedno. A říkám záměrně soupeřem, protože proti mně nebyl moderátor České televize, proti mně byl v podstatě zástupce Fialovy vlády. Ale to, co jsem chtěl říct, což z toho čišelo úplně na hony, a což opět vyhodnotili i naši voliči, protože já všechna svoje mediální vystoupení zveřejňuji už léta, všechna zveřejňuji, všechny zveřejňuji v plné verzi na svých sítích, aby si právě každý mohl udělat obrázek, na rozdíl od Reportérů ČT, které si sestřihnou, jak se jim to hodí. A já jsem je vyzval, aby zveřejnili ten záznam celý, (nesrozumitelné) no a samozřejmě ho nezveřejnili, no, tak aby to prostě dali do toho pořadu celé a samozřejmě si to tam zase nastříhali nějak - to je marné.

Ale chtěl jsem říct, jak to probíhalo tam v (nesrozumitelné) interview. Ona tam rozebírala, ta moderátorka, protiimigrační plakát a rozebírala tam to, o čem se bude jednat dneska odpoledne, že na základě trestního oznámení z Fialovy vlády mi hrozí tři roky vězení za pravdivý protiimigrační plakát - ale to bude tématem až odpoledne, jo? Tak ono tématem v republice je to dnes a denně, jsem si všiml, je to nejznámější plakát, jak mi lidé, mnoho lidí řeklo i na ulici, nejznámější plakát v České republice. A všichni ho znají, všichni ví, o co jde. Děkuju moc, že většina veřejnosti podle mého názoru, když jsem viděl ty ankety, tuším, na iDNESu a tak podobně, tak je na mé straně, což jako moc děkuji. Ti lidi, co nás nevolí, tak píšou, že tohleto už přehání vládní koalice, že to je moc.

Právě to trestní oznámení na ten plakát - po domluvě, podle mého názoru je to jasná domluva, myslím, že je to zřejmé - podal za vládní koalici politik TOP 09 Jiří Pospíšil, spolustraník tady pana Jakoba, který byl se mnou na CNN - TOP 09, paní Pekarová. Odtamtud ten vítr vane. No, koalice Spolu krátce řečeno. Tak tady ale pointa je ta, že redaktorka mi říkala: Vy říkáte, že se snaží vás umlčet, ale vždyť tady můžete mluvit. Opravdu, tohleto je úplně dokreslující o úrovni České televize a o úrovni vůbec dramaturgie a toho, jakým způsobem tam mají ty redaktory. Co to je za argument, že mi hrozí tři roky vězení za zcela legitimní pravdivý názor, který na základě svobody slova jsem přesvědčen, že můžu bez problému říkat. Notabene, když je to ještě v souladu s programem, za který bylo SPD zvoleno.

Ale já jsem jí chtěl říct jednu věc a nakonec jsem v hlavě nad tím mávnul rukou. No, on i mistr Jan Hus mohl mluvit před tím soudem, před tou, řekl bych, inkvizicí. Ona i Milada Horáková mohla mluvit, dokonce ve světle reflektorů - když bojovali za svoji pravdu. A redaktorka České televize mi řekne: Teď můžete mluvit tady v Interview ČT24. Tak se mi chtělo ještě dodat: Tak ještě bych rád promluvil i v Otázkách Václava Moravce, který je tam nejsledovanější. Ale to už bylo marné. Takže to opravdu svědčí o neuvěřitelné úrovni v České televizi, co se týče těchto aktivistických pořadů nebo moderátorů. To znamená, soud za názor a můžete mluvit. Za úplně legitimní názor, který je navíc široce podporovaný i v české společnosti. To je úplně neuvěřitelný, neuvěřitelný!

Pojďme dál. Česká televize - mluvíme stále o kodexu České televize - nemá při svém provozu a vysílání nikoho diskriminovat. Stejně tak se musí zdržovat stereotypů v popisování konkrétních skupin a jejich příslušníků. Program České televize nesmí v divácích vyvolávat nebo utvrzovat představy a - cituji stále - že lidé náležící k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině mají pro tuto svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní. Je-li to možné, snaží se Česká televize zajistit, aby skladba účinkujících nebo komparsu v jejích vlastních pořadech odrážela národnostní a etnickou skladbu populace České republiky.

Tak tohleto mi připadá tedy hodně úsměvné, že i v případě komparsu má za každou cenu Česká televize zřejmě zajišťovat nějakou multikulturní etnickou skladbu. To se spíš člověk ptá, co když nikoho neseženou? Tohle už myslím, že si můžu dovolit glosovat, protože jsem napůl Japonec, napůl Moravák a jsem míšencem dvou ras. Tak tohle je opravdu úplně neuvěřitelné. Tohle fakt může napsat jenom ten, který vůbec neví, co je to rasismus, a nikdy se s tím nepotkal, protože tohleto jsou úplné nesmysly. Že kompars, v komparsu, skladba účinkujících. Tak snad účinkující by měli být podle tématu, podle kvality, a ne podle barvy pleti přece. Nevím, jak to tedy potom dělají v těch pořadech, třeba v politických a dalších. To taky už je tedy v rozporu, ne snad? Nebo nevím, třeba Stardance a další. (Smích.) To jsou takové formulace, které naopak jsou velmi podivné celkově.

Česká televize respektuje zásadu presumpce neviny. V případě, že odvysílání určité informace... Třeba já za sebe můžu říct, jako že jsem míšencem dvou ras a vím, co je to rasismus samozřejmě, zažívám ho velmi často od podporovatelů Fialovy vlády. Stačí se podívat do různých diskusí. Takže to je dnes a denně, ale já bych si na to nikdy nestěžoval. Já jako poloviční Japonec - vůbec by mě nenapadlo vyžadovat, aby byli zastoupeni poměrem lidé s asijskými kořeny někde v České televizi. Mě by to nenapadlo, já bych to ani nevymyslel tohleto. Mě by to nenapadlo, protože prostě vidím za každým člověkem, ať má jakoukoliv barvu pleti, jenom člověka. Ten, kdo tam vidí něco jiného, tak má podle mě problém.

Týká se to i toho našeho plakátu, protože popis faktu není rasismus. Mě by nikdy vůbec napadlo, že by se vyžadovalo, že musí být za každou cenu někde třeba lidé asijského původu v České televizi nebo někde zastoupeni. Proč? Vždyť já se cítím jako normální člověk a vůbec jsem si nikdy nepřipouštěl myšlenku, že bych měl být nějaký horší, v dospělosti samozřejmě. V dětském věku - každý může mít v tom vývoji různé názory, a to ať je jakékoliv barvy pleti. To je vývoj. Ale když jsem se stal dospělým a utřídil jsem si to logicky, postupně jsem přišel k rozumu. Mě by ani nenapadlo, aby se vytvářela... Třeba tady je Rada pro národnostní menšiny nebo pro co? Nějaká Rada pro Romy. My máme romské členy v SPD. Mě by nenapadlo žádat Radu pro asijské Čechy nebo pro, nevím, japonskou menšinu. Mě by to vůbec v životě nenapadlo. Mě by nenapadlo žádat vytváření rady nebo nějakého pořadu pro míšence. To je úplně neuvěřitelný. Vy prostě vůbec nevíte ani, co je to rasismus, ani nevíte, co to je, a prostě se tady vytváří úplně nějaké hlouposti. Mě by to nikdy nenapadlo.

Mě ani neuráží, vůbec nikdy, proto je vlastně dobré to říct, protože vždycky píší: Vy jste Japonec a samozřejmě ví, že jsem napůl Japonec. Já na tom nevidím vůbec nic dehonestujícího ani diskriminačního. Vůbec nevím, proč bych se za to měl stydět. Je to jeden z nejvyspělejších národů na světě, mnohem vyšší platy než v České republice, úplně jiná ekonomika na světové úrovni. Proč bych se za to měl stydět, že jsem napůl Japonec? Já jsem na to naopak hrdý, že jsem napůl Moravák a napůl Japonec. Po mamince Moravák, po tátovi Japonec. Já v tom žádný rasismus nevidím, ani diskriminaci. Takže když mi stokrát řeknou lidé, že jsem napůl z Japonska, tak řeknu: Ano, a co je na tom? Nebo ano, já to beru jako samozřejmost. Za co bych se měl stydět? Já se vůbec nestydím za to, že mám šikmé oči po tatínkovi. Já v tom vůbec žádný rasismus nevidím. Vždyť Japonci jsou jeden z nejvyspělejších národů na světě. Tady řada z vás jezdí japonskými auty, jak jsem si všiml. Řada z vás má japonské televize, japonské výrobky. Vždyť je skvělé to všude vidět. Naopak, na to by člověk měl být pyšný. Také to tak v Japonsku mají všichni, když cestují po světě a vidí to.

Takže vy totiž vůbec nevíte někteří, kteří tady operují s nějakým rasismem ohledně plakátu, a i když tady čtu kodex, tak vy vůbec nevíte, co je to rasismus. Vy jste ho nikdy nezažili. Je to úplně něco jiného. Tady se žongluje tím slovem při každé příležitosti a naopak to degraduje slovo rasismus. Protože když někdo potom dělá skutečný rasismus, tak už si toho ta majoritní společnost ani nevšímá, protože všechno je dneska rasismus. Dneska na někoho ukážete a místo aby se pravdivě pojmenovaly příčiny a kdo je kdo, třeba u pachatelů kriminální činnosti, tak už se lidé bojí o tom mluvit, bojí se to pojmenovávat. Přitom se bojí rasismu, přitom to žádný rasismus není. Mně vůbec nevadí, když mi někdo říká poloviční Čech. No, poloviční Moravák se mi líbí víc a poloviční Japonec. Mně to vůbec nevadí. Já v tom vůbec nic nevidím, žádný rasismus. Naopak, vždyť je to pravda, to je skutečnost. Takže to jsem chtěl jenom zdůraznit.

Takže když už tady mluvíme - protože dneska tady máme odpoledne ještě další téma - možná je dobré si tohleto poslechnout od člověka, který má s rasismem zkušenosti. Vím, co to je, a právě proto bych chtěl požádat všechny, aby nezneužívali slovo rasismus, aby ho používali skutečně na skutečné rasistické kauzy, které je potřeba samozřejmě odsoudit. Odsoudit tím, že je potřeba... Já nikoho soudit nebudu u soudu. To není moje věc, ani mi to nepřísluší, ale odsoudit, samozřejmě postavit se k tomu, říct, že to je špatně. Ale paušalizovat na to, jak tady pan Jakob z TOP 09 neví, která bije, a na plakát říkal, že je rasistický. No, pan Jakob totiž nikdy rasismus nezažil. On totiž neví, co to je. (Smích.) Nikdy jste ho nezažil, ani ho nezažijete, pane Jakobe, takže jste úplně mimo. Vy ho nikdy nezažijete. Nikdo z vás ho tady nezažije v té Sněmovně. Nikdo z vás nezažil nikdy rasismus. Jsem tady jediný. Možná ještě můj starší bratr to zažil. To je tak všechno. Takže tady nelžete.

V okamžiku, že páchají trestnou činnost Afričani a muslimové a řekne se, že to byli Afričani, muslimové, není to rasismus, i když se to vyjádří, to je fakt. Jo? Takže v japonské televizi, běžně ve veřejnoprávní televizi je, že pachatelem muž bílé pleti, že tam napíšou jeho jméno nebo i podezřelý, muž čínské -, z Číny, třeba, nebo tohleto, nikdo neřekne rasismus, tam se v Japonsku uvádí ve veřejnoprávní televizi i národnost přímo. Jedna z největších demokracií na světě, jedna z nejvíce ekonomicky vyspělých zemí na světě. Prostě se to pojmenuje, protože je to pravda a fakt, tam žádný rasismus není v tom.

Takže vy jste se zbláznili, tady, pan Jakob a další, protože vy nevíte, co je rasismus, a tlacháte o rasismu. Takže když pobodání třeba v Magdeburgu udělal Arab, tak se řekne, že to je prostě Arab a není to rasismus, je to fakt, chápete to? Kdyby to byl běloch, tak se řekne běloch. Kdyby to byl, kdyby to byl poloviční ten nebo onen, tak řekne, že to byl ten. To nevzbuzuje žádnou nenávist, naopak, nenávist a problémy vzbuzuje ten pachatel, že to nemá dělat. Jo? Takže vy vůbec nevíte, co je to rasismus, a tady s tím neustále žonglujete a je to nebezpečné, protože já skutečně zdůrazňuji, já jsem o tom mluvil se zástupci Romů, mimochodem, a shodli jsme se na tom, že je nadužívané slovo rasismus v Čechách i těmi aktivisty romskými, konkrétně. Protože na všechno, na jakoukoliv kritiku, na jakoukoliv snahu pojmenovat problém, například ohledně sociálních dávek, řeknou rasismus. Takže v podstatě v majoritní společnosti pak roste nespokojenost, a když dojde ke skutečnému rasismu, jsem to tady už říkal, tak vlastně už ani nikdo nereaguje. Protože to slovo se tak už nadužívá a zneužívá, že potom samozřejmě už lidi na to ani nereagují, když skutečně by k něčemu došlo.

Takže tohle je výsledek právě té vaší politiky, přesně téhle té politiky, kterou předvádí tyto progresivistické strany typu TOP 09, STAN, a především Piráti, že jo, a podobně. Takže to je opravdu, pozor na to, ano? Takže já bych vás naopak chtěl vyzvat, abyste, pakliže chcete skutečně bojovat proti rasismu, tak nezneužívejte laskavě slovo rasismus.

Já to znám od narození, jak to je. Já přesně mám ty zkušenosti, já jsem byl na pokoji v dětském domově Mašťově u Podbořan, ten dětský domov je tam dodnes, kde jsem částečně i vyrůstal, nás na pokoji bylo 15, to byla většina romských dětí, většina. Takže já jsem s nimi byl i na pokoji každou noc. Normálně jsme se bavili, hráli jsme si, chodili jsme ven, takže vůbec mi nepodsouvejte věci. Vy jste s Romy nikdy nežili. Říkáte nesmysly, jsme se kamarádili, prostě jsme spolu fungovali, o tom to vůbec není. Takže přestaňte říkat nesmysly, přestaňte tady zneužívat to slovo, protože tím pádem poškozujete, naopak poškozujete oběti rasismu potom, protože pak se nemohou samozřejmě dočkat ani zastání, protože lidi už mají dost nadužívání toho výrazu. A je to právě kvůli takovýmto Jakobům a těmto lidem, kteří vůbec neví, která bije a nikdy to nezažili. A vy se tomu teďka smějete, vysmíváte se tomu a to přesně ukazuje na tu vaši hloupost, pane Jakobe. Protože vy vůbec nevíte, o čem to slovo je, protože jste to nikdy nezažil. Tak, takže a nejhorší je hrát si na toho ukřivděného, což já jsem samozřejmě nikdy nedělal. Nikdy jsem nechtěl výhody, protože jsem měl tady šikmé oči a i v dětství jsem samozřejmě byl terčem různých narážek, ale to byli i jiní spolužáci třeba za něco jiného. Znáte to na základce a znáte to samozřejmě v dětském věku. Ale nikdy by mě nenapadlo v životě říct, protože jsem jiný, tak chci být zvýhodněný nebo chci nějaké výhody. Nikdy mě to v životě nenapadlo, mě by to ani nenapadlo, co se to tady dneska děje. Taky to nikam nespěje.

Žádné výsledky nemají tyto organizace, ten problém je pořád v podstatě neřešený, protože cílem mnoha těch neziskových organizací je podle mého názoru vlastně ten problém živit dál, protože pak mohou být dál přisátí na penězovody ze státního, protože vyřešení problémů by znamenalo, že se jim peníze ukončí. Takže oni to ani nechtějí vyřešit, to je podle mě zcela zřejmé, po těch 30 letech. Takže takhle to je.

A jenom, když si ty problémy pojmenujeme takhle nekorektně a upřímně, tak se můžeme dobrat řešení. Je to jako doma, když by vám dítě přineslo špatné známky, tak také nebudete hledat důvody jinde a budete se snažit o to, aby prostě zapracovalo, nezbývá než zapracovat. Aby se začalo učit a tak to prostě je. A ne se vymlouvat na školu, na učitele, vymlouvat se na všechno kolem, proč to nejde.

Takže takhle to je. Takže, co se týče, jsem trošku rozebral tuto větu v kodexu České televize a dostali jsme se i trošku k tomu odpolednímu programu. A zrovna tady právě, jak jsem byl včera s panem Jakobem v televizi, tak mi to utkvělo, že tam pan Jakob vykřikoval tyto věci, přitom o tom vůbec nic neví a nikdy to nezažil, nikdy to nezažil. Takže dál.

Česká televize respektuje zásadu presumpce neviny, je v kodexu uvedeno. Ona ji samozřejmě nerespektuje, ale má to tady v kodexu, viz už jsem říkal ten článek, když už jsem mluvil o těch reportérech v minulosti.

V případě, že odvysílání určité informace mohlo ohrozit vypátrání nebo zadržení pachatele závažného trestného činu, se může Česká televize podřídit informačnímu embargu, v takovém případě o tom ale musí diváky informovat. Dalším, z kodexem daných zásad, je například také postup při informování o podezření ze spáchání trestného činu. V takovém případě odvysílá i stanovisko podezřelého obviněného, je-li možné je získat, či s ohledem na probíhající řízení, uveřejnit. Stejně jako presumpci neviny, respektuje Česká televize i soukromí osob a ctí jejich právo na rozhodnutí o tom, co o sobě chtějí ostatním zpřístupnit. Výjimkou jsou situace, kdy původně soukromé počínání může ovlivnit věci veřejného zájmu.

Ještě k té nelegální migraci, protože odpoledne já chci mluvit už o jiném tématu, bude to o svobodě slova. Tak to by mě zajímalo, jak by pan Jakob - no, já vím, jak by to bylo, jak by pan Jakob postupoval v případě Donalda Trumpa? Vy jste prozápadní, který řekl o nelegálních migrantech paušálně, jsou to zločinci a kriminálníci, ve svém inauguračním projevu. Ano. Donaldovi Trumpovi by hrozilo v České republice trestní stíhání a trest odnětí svobody až tři roky, ne-li víc, dokonce. Za tento výrok, za Fialovy vlády, za současného fungování státních zástupců a za policejního vyšetřovatele Komárka, který to má na starosti.

Takže od pana Jakoba a TOP 09 a Fialovy vlády by mu hrozilo tady trestní stíhání, když paušálně řekl o nelegálních migrantech, že jsou kriminálníci a zločinci. Tak zločinci, tak když někdo dělá nelegální činnost, proti zákonu, neboli česky řečeno, tak já myslím, že to Donald Trump pojmenoval poměrně dobře. Já se ho musím zastat.

A mě by zajímalo, pane Jakobe, prostřednictvím předsedajícího, jaký vy na to máte názor tedy? Tak já vím, jaký máte názor, vy byste kriminalizoval Donalda Trumpa za toto a už byste tady vykřikoval s paní Pekarovou, s premiérem Fialou, s Rakušanem a s dalšíma. No jasně, že jo, já vás znám, i ta vaše vyjádření na toto téma, vy jste strašní zoufalci, to je neuvěřitelný. Takže teď Donaldovi Trumpovi lezete do zadku a mlčíte, prostě, kavíte tam (nesrozumitelné), ohebná páteř, to je neuvěřitelné úplně. Takže my, kteří od začátku máme ty názory úplně stejné, tak vy k tomu mlčíte, vy ty názory, jo? Takže já jsem zvědavý, jestli se na toto téma vyjádříte. On je totiž problém v tom, že většina světa už se obrací proti té vaší ideologii. To je ten problém, že vy jste se ocitli na vedlejší koleji úplně. Takže to je ten problém a teďka chcete kriminalizovat mě za zcela legitimní názor.

Takže taková je situace. Zpravodajství, publicistika - mluvíme o kodexu - Česká televize má zprostředkovávat informace ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech. Divákům se má dostat dostatek informací pro vytvoření vlastního svobodného názoru. V programu má stále místo regionální zpravodajství, a v případě naléhavé situace může Česká televize přerušit vysílání mimořádným zpravodajstvím.

Tak tady už vidíme taky samozřejmě to porušení toho kodexu, protože dostatek informací pro vytvoření vlastního svobodného názoru, ten tam nemůže být, když probíhá cenzura České televize. Cenzura. Už jsem 10 let nebyl pozván do Otázek Václava Moravce, takže předseda opoziční parlamentní strany Česká televize cenzuruje jeho názory v hlavním diskuzním pořadu, který sleduje nejvíc lidí z České televize z těch diskuzních pořadů. No a s nikým to nehne, ani s ministrem Baxou za ODS to nehne, který má veřejnoprávní média v gesci, Fialově vládní koalici to vyhovuje, protože vy nejste demokrati, vy jste naopak proti demokracii. To tady vidíme na tom, jak blokujete náš návrh zákona o referendu. Takže Českou televizi to samozřejmě vůbec nezajímá taky, vůbec ji to nezajímá. A peníze od občanů jim nesmrdí, ale aby tedy dodržovali pravidla, která mají, to nedodržují.

Pojďme dál. Má povinnost jednoznačně oddělit zprávu založenou na zjištěných a ověřených informacích, v případném neověření musí být uveden zdroj od hodnotícího soudu, který je vždy subjektivní. Zprávou se rozumí skutkové tvrzení informující o určitém ději nebo stavu. Oproti zprávě vyjadřuje hodnotící soud názory, postoje nebo pocity. Aktuálněpublicistické pořady, tady bych se u toho také mohl zastavit, ale půjdu dál, aktuálněpublicistické pořady mají nabízet hlavně kritickou reflexi reality, musí jít do hloubky věcí, zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků. Poskytují také prostor pro vysvětlení aktérům událostí. To jo tedy...

Takže to, já jsem zrovna říkal, jak za mnou byli ti Reportéři ČT, místo aby popsali ta zvěrstva, která dělají ti migranti v západní Evropě, tak ještě útočí na mě, který před tím varuje a upozorňuje na reálná fakta, která se dějí - 3800 pobodání v Německu za rok, 10 denně lidmi s migračním pořadím v čele žebříčku Syřani, Afghánci... Oficiální policejní zpráva, mimochodem citoval z toho iDNES a další média, a oni útočí na mě a říkají, že to je vyvolávání strachu, nebo co to tam říkala ta redaktorka. Úplně mimo. Místo, aby vyhodnotili, že strach vyvolávají ti migranti, kteří tady vraždí lidi a bodají prostě do Evropanů, tak oni říkají, že strach vyvolávám já, který na to upozorňuje. Na pravdivá fakta.

Podívejte se, jak jsou mimo v té Český televizi. Oni jsou úplně vedle jak ta jedle. To je šílené, to je šílené. My tohle to prostě platit nechceme! Takovouto jednostrannou propagandu, jo. To je opravdu neuvěřitelné toto. Neuvěřitelné.

Takhle... znovu říkám, kdyby to nebylo placené z veřejných prostředků povinně poplatky, no tak by si člověk řekl, ale třeba by nad tím mohl nějakým způsobem někdo přimhouřit oko, protože by měl volbu - budu se dívat, nebudu se dívat - ale tady musíte platit, aniž byste se dívali. Vy se nechcete dívat. A to je ten problém té veřejnoprávní televize, proto tady nad tím takhle dlouho diskutujeme. Ta povinnost platit přesto, že se na to lidé nechtějí dívat.

Mimochodem by zcela ideální řešení bylo, mimo to, co už jsem říkal, co je program SPD v této věci, a doufám, že ho budeme realizovat po volbách ihned, tak samozřejmě další variantou je, aby Česká televize zpoplatnila vysílání tím, že si to zakódují a kdo se chce dívat, tak si to zaplatí. Jen ten, kdo se chce dívat, tak si může zaplatit vysílání České televize. To mi také připadá jako ideální scénář, úplně ideální scénář. Taky jeden z těch dvou ideálních scénářů. Takže jenom ten, kdo by chtěl, tak se bude dívat a klidně si tam dejte těch 50, ne 150 korun. A jsem zvědavý, kolik lidí si předplatí vysílání České televize.

No, vy totiž víte, že si to nepředplatí, že si to předplatí strašně málo lidí. Proto to nechce česká televize a zástupci Fialovy vlády, kteří potřebují, aby Česká televize pokračovala v tom nevyváženém vysílání, jak jsem tady četl ty statistiky, protože potřebujete, aby vám šli na ruku. Oni vám jdou na ruku, samozřejmě. Ty statistiky jsem citoval. To je provládní médium, médium pro Fialovou vládu. Je to zcela jasné z těch statistik, které už jsem tady četl. Statistiky, které má i Rada České televize na svém webu. Oficiální statistiky.

Takže samozřejmě, aby Česká televize byla financovaná jenom od těch, kteří se na to chtějí dívat, to je také správný model. Jenže oni to nechtějí. Cílem je samozřejmě politicky manipulovat ve prospěch Fialovy vládní koalice a samozřejmě víte, že tuhle vaši provládní propagandu by si většina lidí nezaplatila. Takže tuto diskusi nechcete vést, přitom by to bylo zcela spravedlivé. Vždyť se podívejte na jiné televize - Voyo a další, že jo. Lidé si to tam prostě zaplatí, když se chtějí dívat, odebrat si a můžou se koukat. A ty televize mají i velké sledovanosti, platí si to opravdu hodně lidí.

A proč se tedy Česká televize brání tomu, aby si její vysílání mohli zaplatit jenom ti, co se chtějí dívat? Jako to normálně rozum nebere za standardní situace. Já jsem tady vysvětlil, proč to je, že oni nechtějí být objektivní, oni nechtějí být veřejnoprávní ve skutečnosti. Oni chtějí politicky ovlivňovat veřejné mínění v těchto Otázkách Václava Moravce, dalších Reportéři ČT a podobně... Jenom pro určité skupiny a proto ví, že oni by nepřežili, kdyby se zpoplatnilo vysílání České televize, protože většina lidí toho má dost! Nebo by přežili, ano, podle mě by přežili, ale museli by škrtnout možná i víc než polovinu rozpočtu, protože by na to prostě už nebyly peníze, protože lidi by to nechtěli platit.

Vždyť kdo se chce dívat na Stardance, ať se na to dívá, já s tím nemám problém, to nikomu nevadí. V pohodě. Ale proč to mají platit lidé - Otázky Václava Moravce a další, kteří se na to vůbec dívat nechtějí? To považuji za nespravedlivé. Takže kdyby se to zpoplatnilo, tak ti lidé budou platit, i ti, co se chtějí dívat, ty stejné peníze, takže pro ty by žádný rozdíl nebyl. Takže je to v pořádku. Taky by platili 135 nebo 150 korun. Takže kdo se chce dívat na pořady České televize, by se mohl dívat dál. Ale ten, kdo ne, tak by už neplatil a nedíval by se. To je fér.

A o potřebě veřejnoprávních médií v České republice. No, tak vzhledem k těm statistikám, co jsem tady... k těm oficiálním statistikám, té nevyváženosti, no tak náš volič o tom pochybuje, to říkám na rovinu. Proto taky prosazujeme to, co celou dobu říkáme a za co jsme zvoleni, i ohledně zrušení koncesionářských poplatků. Náš volič to nechce, nechce ani zdražování poplatků a tenhle ten systém mu prostě nevyhovuje. Takže je to legitimní názor a nemá smysl, aby na mě někdo tady útočil potom i v médiích, protože já naopak na rozdíl od vládní koalice plním ten volební program, který jsem slíbil voličům. Říkám přesně to, co jsem slíbil celou dobu. Na rozdíl od vládní koalice.

Tak pojďme dál. Takže pojďme na zpravodajství a publicistiku. Ostatně o tom je tady v podstatě řeč. Takže Česká televize má podle kodexu zprostředkovávat informace ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech, divákům se má dostat dostatek informací pro vytvoření vlastního svobodného názoru. V programu má stále místo regionální zpravodajství, v případě naléhavé situace může Česká televize přerušit vysílání mimořádným zpravodajstvím. Takže to jsem říkal, to tam nefunguje, a to už jsem samozřejmě okomentoval. Spektrum publicistických pořadů a jejich obsahu by mělo odpovídat aktuálním potřebám ve společnosti a neměli by opomíjet zejména závažné porušování zákona, korupci, ochranu práv a zájmu občanů, problematiku životního prostředí, etnických menšin zdravotně postižených seniorů, lidí v obtížné sociální situaci nebo spotřebitelů. Tak. To si myslím, že... Už jsem tady spíše už okomentoval, myslím, že tady bychom se trošku točili pořád dokola.

Pojďme na diskuzní pořady. Diskuzní pořady České televize mají nabízet pluralitu názorů. No tak. Co k tomu dodat? Další věta. Dbá na to, aby hlavní názorové proudy diskutovaného problému dostaly rovnoměrný prostor pro vyjádření. Vždyť Česká televize flagrantně porušuje svůj vlastní kodex a nic se neděje, nikdo nevymáhá tu odpovědnost. Rada České televize ji nevymáhá. Dneska je tam složení, kde většinu mají exponenti Fialovy vlády, tak proč by vymáhali, když ty statistiky všichni znají, že Česká televize jde jednoznačně na ruku zástupcům vládní koalice, co se týče četnosti výstupů pozvání respondentů. Takže dneska je ta situace vlastně úplně bez kontroly. Samozřejmě Fialova vláda chce tuhle tu situaci zabetonovat. Vám nejde vůbec o demokracii, znovu říkám, vy jste proti demokracii. Takže Česká televize tady úplně flagrantně nedodržuje kodex České televize a přes opakované upozorňování to neřeší. Dokonce ještě ten problém dál eskaluje.

Znovu říkám, deset let jsem nebyl pozván do otázek Václava Moravce, deset let. Vloni to bylo devět let. Dneska je to deset let. To je teda samozřejmě už hodně dlouhý úsek života, kdy jsou tam neustále zváni exponenti Fialovy koalice, ale Předseda SPD tam pozván není. Takže tohle to fakt nemá smysl a myslím, že mi ten, kdo je alespoň trochu objektivní, jistě i z provládních médií, neříkám, že všechna jsou provládní média, to určitě ne, ale i z těch, která jsou vysloveně provládní, tak by měl uznat, že tento můj argument je legitimní zcela. A že za této situace na mě nemůže nikdo chtít, abychom podporovali Českou televizi kvůli té publicistice, to prostě nejde, kvůli těm diskuzním pořadům, jo? Takže místo abyste apelovali na to, aby Česká televize dodržovala kodex a chovala se vyváženě, tak samozřejmě já vím, že tahle ta média... Prostě demokracie má platit jenom pro někoho, pro ty, kteří mají stejné názory, jako má Fialova vláda. Kdo má opoziční oponentní názor, tak ne, toho je potřeba umlčet. Platit ano, ale dostat prostor už ne v souladu s kodexem.

Budu pokračovat dál v kodexu České televize. Cituji: pokud jde o diskuse politiků, měl by časový prostor daný jednotlivým politickým stranám a hnutím být ve svém celku vyvážený, přičemž se tato vyváženost posuzuje zejména podle váhy těchto uskupení odvozené z výsledků posledních voleb. To je neuvěřitelné, jak Česká televize porušuje i svůj vlastní kodex. Všem je to jedno. My se to snažíme řešit, ale Fialova vládní koalice jim to... Vám to není jedno, vám to přímo vyhovuje. My to chcete udržet, tenhleten stav. A média, ta, která jsou z těch provládních médií, tak těm to vyhovuje taky. Já jsem v podstatě nezaznamenal snad ani jeden článek, možná jsem se přehlédl, v mainstreamovém médiu, který by vlastně ocitoval tyhle ty věty z kodexu České televize a napsal článek o tom a porovnal to s těmi statistikami, které jsou oficiální statistiky, který vytvořilo analytické oddělení České televize, a visí na stránkách Rady České televize. Aby napsali kritický článek, prostě jak se v České televizi nedodržuje ten kodex. Já jsem to vůbec neviděl, proč o tom Česká televize nenatočí reportáž, když si hrají na tu veřejnoprávnost? Česká televize sama by o tom měla natočit reportáž přece. O tom, že nedodržují kodex a že je tam nevyvážené vysílání. Ale ona to neudělá, protože oni nejsou vyvážené médium, nejsou veřejnoprávní médium, nejsou, prostě je to úplně jasné z těch tvrdých dat. Ale mohly by to udělat třeba nějaké ty hlavní weby nebo mohl by to udělat někdo jiný. Ale prostě to neudělají.

A dál. Tak vládní a opoziční strany by měly v souhrnu dostat přibližně stejný prostor. No, tak... Tohle to je kodex České televize. Jako k tomu opravdu není co dodat prostě. Já tady nebudu znovu číst ty statistiky, ale už jsem to četl tady v úvodu svého projevu. No, vždyť to je prostě vychýlený, 70 % vládní zástupci, 30 % opozice. A panu Jakobovi z TOP 09 to vyhovuje, paní Pekarové taky a dalším. No, tak nedivím se, no, protože vy byste se sami do Sněmovny už vůbec nedostali, TOP 09. Tak (Nesrozumitelné.) umlčet oponenta, tak už kandidujete ve slepenci radši. Takže to samozřejmě jako vím, proč to děláte, tak ale hlavně potom nemluvte o demokracii, prosím vás. Vy žádní demokrati nejste, vy naopak potlačujete demokracii.

Mimochodem už ten váš člen, ten Otto Libal, který je obžalován za znásilnění, tak jak to tam vypadá v TOP 09? Jako to by mě zajímalo, jak to tam vypadá v TOP 09, protože tam máte dalšího člověka, obžalovaného za znásilnění. Feri, ten už sedí, jo? Tam bylo, tuším, trojnásobné znásilnění, přesně znásilnění dítěte. Tři roky dostal. A mně na základě trestního oznámení té stejné TOP 09 hrozí taky tři roky za názor za plakát. To je hrozná banda jako to TOP 09, jo? A teďka tam máte Otto Libal se jmenuje, pane předsedo poslaneckého klubu Jakobe, koukám na vás, vy vyklopíte zrak. Jak je to tam s tím Otto Libalem, jo, taky kluk 22 let asi nebo 23 a obžalován za znásilnění. Teďka, tuším, že dokonce psali, že mu hrozí až deset let. Takže v TOP 09 se to nějak stává jako nějakou pravidelností, jsme si všimli. A vy si hrajete na ten etalon té morálky, to se vždycky tváří paní Pekarová, seděla s panem Ferim v kanceláři dokonce.

Takže to ne, jo, takže mě by to taky zajímalo, jak to tam je. Jak je to s tím vaším odsouzeným starostou za to rozkrádání těch dotací vloni na jaře. Takže vy jste ten etalon té morálky, co vždycky říkáte, jo, ale mně připadá, že to trošku jinak. A to jsou vaši členové TOP 09, pozor, to nejsou ani sympatizanti, ani příznivci, ani voliči, jsou členové přímo vaší strany. No jasně, jasně. Bývalý člen Líbal. Takže to je prostě pravda. Jo? Takže to je prostě TOP 09. A vy potom... A pak Jiří Pospíšil ještě podává trestní oznámení na jiný.

Mimochodem u toho Pospíšila, to je opravdu, to je takový opravdu zvláštní člověk. Já nevím, jestli to víte, ale řeknu tady veřejně. On za mnou přišel, že chce navštívit mě doma, můj dům, a říkal, že se zajímá o světovou architekturu a že to někde viděl asi v zahraničním časopise, to už si teďka nepamatuju, co říkal. Přišel za mnou, že chce navštívit mě doma jako můj dům, že se mu líbí světová architektura.

Co to je? Co to je za křiváka ten člověk? On chce jít ke mně domů, podívat se ke mně domů, žádá mě o to, normálně mi to řekl - a pak na mě dává trestní oznámení! Je normální ten člověk? Samozřejmě jsem to odmítl hnedka, jo, protože jsem věděl, co je to za křiváka. (Hovoří se smíchem.) Abych si nasadil nějakou krysu ještě domů? To je úplně neuvěřitelné, to je úplně neuvěřitelné. On ještě žádá mě o návštěvu doma! Podívejte se, co to je za partaj ta TOP 09! Doma, že mě chce navštívit, za mnou přišel, aby se podíval na to, na architekturu prý světovou. No, to má sice pravdu, ale ten člověk je úplně mimo, nesoudný, podává trestní oznámení a říká, že chce mě navštívit doma. Podívejte se, jak vy jste odtržení od reality. Samozřejmě jsem ho okamžitě odmítl, že jo, že mně to bylo úplně jasný, já si domů nebudu přece zvát někoho, kdo je prostě křivák a takhle se chová.

Ale vy jste mimo v té TOP 09, to znamená znásilnění, takové požadavky prostě, to je úplně neuvěřitelné. To se fakt může stát jenom u paní Pekarové snad, takový požadavek jako u vás ve vaší straně. On si snad myslel, že mu řeknu tak pojďte ke mně návštěvu, nebo co? Že mu na to odpovím. To je neuvěřitelné, neuvěřitelná situace, to tady jsem musel zmínit, protože to je úplně uvěřitelný, takže fakt ne. Fakt ne.

A pojďme dál. Takže pojďme dál k tomu Kodexu České televize. Takže vládní a opoziční strany by měly v souhrnu dostat přibližně stejný prostor. Tak to vidíme, že Česká televize nedodržuje, takže není žádný důvod platit koncesionářské poplatky, není žádný důvod. Ale všimněte si, já tady celou dobu mluvím skutečně o tématu, které vládní koalice dala na dnešní program schůze, České televizi, mluvím přesně k věci, přesně k věci mluvím, a rozhodně já vím, že zase budou plácat vládní představitelé, jak Okamura tady mluví, ale já mluvím k věci. Já vím, že se vám to nelíbí. Já vím, že se vám kritika nelíbí. Ale mluvím přesně podrobně k věci, včetně svých vysvětlení, ani to tady nečtu. Vždycky něco přečtu a pak to okomentuju ještě svými slovy taky. Takže rozhodně mi nikdo nemůže tady říkat, že ten, kdo tady naopak protahuje jednání o podstatných věcech, tak je TOP 09, vládní koalice, Fialova vláda. Že vy tady dáváte na program schválně zdražování životů občanů, chcete jim zvýšit poplatky. A zatím tady v pořadí čeká náš zákon SPD na zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany. Už jste nám to tady jednou zamítli před rokem. Takže my chceme, aby se tady místo toho projednávala pomoc zdravotně postiženým občanům. To vy nám blokujete! Tak tady nemluvte o tom, že někdo protahuje jednání. Vy tady schválně dáváte zdražení životů občanů, další, už jste jim životy zdražili dost. To se nám samozřejmě nelíbí a my tady opakovaně jsme navrhovali, včera jsem navrhoval naposledy, abychom řešili pokles reálných mezd v České republice. Co s tím chcete dělat?

To jste zamítli a místo toho tady dáváte zdražení poplatku za televizi a za rozhlas. To je vaše politika. To je neuvěřitelné, místo abychom tady probrali zákony SPD na pomoc lidem, na pomoc občanům, tak vy tady dáváte nesmysly a pak ještě kritizujete to, že my tomu tady bráníme a chceme, aby se probíraly zákony na pomoc lidem. Takže to opravdu ne a my to budeme hlasitě říkat, co vy tady předvádíte.

Tak pojďme dál v tom Kodexu. Zvláštní pozornost programu věnuje Česká televize období před volbami do hlavních orgánů zastupitelské demokracie, přičemž toto předvolební vysílání upravují vlastní pravidla. No, tak to jsme viděli, jak si toto pravidlo vysvětluje po svém Česká televize.

To jsme viděli. Viděli jsme to v té předvolební debatě před eurovolbami v České televizi, kde Česká televize převedla férovku pět na dva. Závěrečná předvolební debata před eurovolbami. Za opozici, přestože koalice SPOLU kandidovala na jedné kandidátní listině společně, to znamená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly společně, tak Česká televize pozvala předsedy všech tří těchto stran do závěrečné předvolební debaty pro eurovolby. Přestože tam měl být jenom jeden zástupce, protože jste kandidovali dohromady na jedné kandidátní listině. Takže Česká televize vytvořila finální předvolební debatu pět na dva, to znamená, byl tam zástupce, já teda za SPD, pak tam byl zástupce za hnutí ANO, tuším, že to byl předseda Babiš, a pak tam bylo pět předsedů vládní koalice, přestože tři z nich kandidovali jenom na jedné společné kandidátní listině, kandidovaly ty strany. Takže tohle to je podle České televize předvolební vysílání v podání České televize. To je opravdu neuvěřitelné. Já jsem se s tím samozřejmě popral, jako mně je v podstatě jedno, jestli je proti mě přesila v diskusi, nebo kdo je mým soupeřem. Já neodmítám pozvání do diskuzních pořadů. Takže to je v pořádku. Naopak. Jestli mě pozve Moravec, tak tam klidně půjdu. Já s tím problém nemám, ale už mě 10 let nepozval. (Nesrozumitelné.) Česká televize je to. Samozřejmě je pak otázkou, jestli v takovém případě nemá být prvním tématem právě to, co právě ta situace za těch posledních deset let. Ale na to stále čekám, takže voliči platí naši, ale nemůžou se dočkat.

Tak pokračujeme dál. V diskusích na politická, společenská témata musí Česká televize zajistit vedle politiků také účast široké škály odborníků, novinářů, osobností občanského života, ale i řadových občanů tak, aby zazněly všechny relevantní názory, aby byli politici s uvedenými názory konfrontováni. No, tak to samozřejmě nefunguje, protože relevantní názory tam všechny nezaznívají, to víme, a už jsem to tady rozebíral. To víme, to je přece jasné, to jsou tvrdá data. Už se k tomu nebudu vracet teďka.

Tak k tomu bych řekl moji poznámku. Každý může ihned počítat, kolik řadových občanů se v debatních pořadech ČT objevilo třeba v posledních pár letech, aby mohli konfrontovat politiky. S výjimkou hodně divokého, až bych řekl cirkusu paní Jílkové je to nula.

Náboženství a etika. Česká televize v programu i jednání vychází z etických norem, píše se v Kodexu, a tolerance vůči rozmanitým etickým a náboženským přesvědčením. Česká televize se zejména zdrží vysílání pořadů, kterými by byla šířena nesnášenlivost mezi lidmi či skupinami s odlišnou náboženskou orientací, případně mezi věřícími a osobami bez vyznání. Prostor, který v programu věnuje náboženství, odvozuje od stavu společnosti a jejího vztahu k duchovní oblasti. Zároveň přibližuje v pořadech jiná světová náboženství pro prohloubení poznání a porozumění jiným náboženstvím a kulturám.

Pojďme dál, co se týká uměleckých pořadů. Jako kulturní instituce musí Česká televize dbát i na to, aby pěstovala, rozvíjela umění a kulturně a umělecky obohacovala diváky. Nabízí přehled o umělecké tradici a aktuálním kulturním dění doma i v zahraničí. Divákům zprostředkovává umělecky hodnotnou filmovou, dramatickou, hudební a výtvarnou tvorbu z domácí světové scény, přičemž opět musí myslet na rozdílné zájmy a očekávání různých diváckých skupin. Mezi umělecké pořady zahrnuje Česká televize také dokumentární tvorbu. No, a tady u toho se ovšem zastavit musím.

No, tak jaké dělá Česká televize dokumenty? Dokumenty proti opozičním politikům za veřejné peníze. Kdy bude dokument o Fialově kampeličce? Kdy bude dokument o pozadí kauzy Dozimetr, o tom propletenci TOP 09, STAN. Asistent Pospíšila z TOP 09 domlouval schůzky. Organizovaný zločin prošetřuje policie. Bude soud. To znamená, to je TOP 09 a STAN. Ale vyčlenili veřejné prostředky z peněz našich koncesionářů na samozřejmě opět tendenční dokument proti Okamurovi.

Ještě že to byl takovej šunt, to byl ten Remunda, že ani pes neštěkne po tom dokumentu. No, ale udělali dobrou volební kampaň. Udělali na tom volební kampaň vládní koalici za veřejné peníze. No, a ten Remunda se pak přiznal, když už to bylo hotové a zveřejněné, tak psal ve smyslu, jak nemá rád Okamuru. Takže Česká televize to dokonce zneužívá. Zneužívá dokonce koncesionářské poplatky k politickému boji. Tuším, že byl nějaký dokument i o Babišovi předtím, ale tam nevím, jak to bylo s tím financováním. Ale myslím, že to bylo něco v bledě modrým. Ale u mě to bylo jasné. Dokument placený z peněz České televize, Bratři Okamurovi se to jmenovalo. Jsem tam odmítl vystoupit, protože jsem věděl samozřejmě, odkud vítr vane, ale v tom okamžiku by měla Česká televize ten dokument zastavit, protože nebude vyvážený samozřejmě. Ne, ale cílem bylo pošpinit SPD před volbami, což se nepovedlo. A samozřejmě byla to totální kampaň pro Fialovu koalici.

Takže samozřejmě takovéhle zneužívání prostředků občanů ve prospěch jedné strany, to také nechceme. Protože jestli se točí dokument tohoto typu, tak nikdo nechce určitě zakazovat točit dokumenty, my to nechceme zakazovat vůbec. Ale v rámci toho zákona i toho kodexu by měly být natočeny dokumenty o předsedech stran Fialovy koalice. V tom to je, v tom je ten problém. To znamená, Okamura nikdy nechtěl nikomu říkat - natáčejte to, vysílejte to. Protože to by rozhodně politik dělat neměl. Koncesionář může dělat samozřejmě, co chce. Ale to, co vyplývá z toho zákona, je, že pakliže je ta vyváženost toho vysílání - a to se týká i Českého rozhlasu - takže pakliže točí o tom tématu nebo zve takové respondenty, tak by tam měli být i respondenti a názory té opačné strany, opačné strany toho spektra. A pakliže to není možné zajistit, tak by vůbec neměli vysílat takové formáty. Ano, to je dikce toho zákona.

To znamená, když jsem v minulosti říkal, že Český rozhlas Plus, že jsou tam jenom provládní komentátoři, tak mi oponovali, že nemůžou sehnat ty oponentní komentátory. Já jsem říkal - ale v tom případě přece podle zákona nemáte vysílat vůbec tyhlety komentáře. Oni uznali, že to je pravda, ale stejně s tím nic neudělali. A navíc je to lež, protože na televizi CNN Prima bez problémů mají komentátory - a nejenom komentátory politické, ale i ekonomy. A bez problémů mají obě strany toho spektra. Bez problémů je sehnali. Bez problémů tam vystupují. Takže opět v Českém rozhlase je to jenom manipulace za veřejné peníze. A to je ten problém. A kdo má v sobě aspoň špetku demokracie a demokratického uvažování, tak přece to musí vidět a uznat. A měl byste naopak vyzvat k tomu... (Rozhlíží se po vládní lavici.) Je tady ministr přítomen? Já se jenom ptám, nemám přehled.

Pojďme na vzdělávací pořady. Dalším typem pořadů, kterými se Česká televize zavazuje plnit službu veřejnosti, jsou vzdělávací pořady. Jak kodex uvádí v čl. 10, populárně vzdělávací a osvětové pořady určené různým věkovým a zájmovým skupinám mají v programu pevné místo. Značnou pozornost pak věnuje pořadům, které přispívají ke znalosti cizích jazyků.

Zábava v programu. Česká televize musí vysílat i pořady pro diváky, kteří hledají zábavu a odpočinek. U zábavních pořadů ale nesmí sklouzávat k bulvárnosti. Česká televize dle svého Kodexu České televize upřednostňuje především takové zábavní pořady, které alespoň zčásti přináší divákům umění nebo rozvíjení poznání. Věnuje se i alternativní zábavě a zajišťuje vlastní výrobu rozmanitých pořadů.

Program pro děti a mládež. Česká televize jako prakticky jediný stálý producent televizní tvorby pro děti a mládež v České republice podporuje původní tvorbu pro tyto skupiny diváků. Zprostředkovává jim hlavně tradici české i světové pohádky, filmy pro děti a mládež, výchovné a vzdělávací pořady a soutěže. Při tvorbě programů pro děti a mládež dává Česká televize prostor ukázkám možností integrovaného soužití zdravých dětí s dětmi zdravotně postiženými.

Česká televize je v pořadech pro děti a mládež povinna rovněž napomáhat národnostní a etnické toleranci. Při natáčení dětských pořadů se například snaží zabezpečit, aby složení účinkujících zahrnovalo i děti a mladé lidi se zdravotním postižením a zástupce národnostních, rasových či etnických menšin žijících v České republice. Zakládá si také na informování dětí a rodičů o odborníky doporučované míře času tráveného sledováním televizního vysílání. Na Teletexu a internetu informuje o dopadech tohoto vysílání na dětské publikum. Poskytuje informační telefonní linku s poradenstvím o vlivu vysílaných pořadů na děti.

No, ono to dětské vysílání je opravdu občas otázkou. Já jenom připomenu, a to vzbudilo obrovskou nevoli mezi koncesionáři, tu pár let starou kauzu, kdy herec Miroslav Donutil namluvil pro Českou televizi pohádku o Sněhurce, kde bylo řečeno, že Sněhurka má příliš bílou pleť a seznamovala se tedy s princem tmavé pleti. A potom měli čokoládové děti, tam bylo řečeno. Ale i to, že se Sněhurka, což jako už z podkladu té pohádky Sněhurka, hodnotí - televize vysílá pohádku pro děti, že má příliš bílou pleť, a proto ji namíchali potom s multikulturním princem a měli čokoládové děti, jak tam bylo řečeno v pohádce, to opravdu vzbudilo značnou nevoli, a namlouval to Miroslav Donutil, co to Česká televize předvádí, přece to není Sněhurka potom, jo? Sněhurku pohádku známe z dětství, tak co to je, co to Česká televize předvádí? Proč to za každou cenu takhle upravujou? To se mi prostě nelíbí a je to přesně o tom, co jsem mluvil předtím. Prosím vás, neohýbejme ty tradice, neohýbejme to.

Prostě kdo v takových věcech hledá, už nevím, nějaký rasismus nebo něco, to prostě já jako člověk, který ví, co je to rasismus, a jsem toho terčem prostě dnes a denně, ale mně to nevadí, jako to je takové zoufalé, já jsem se se šikmýma očima narodil a vůbec s tím nemám problém, tak jenom říkám, že to je prostě cesta do pekel, tohleto. To je naopak velice špatný trend, ohýbat takovéhle záležitosti. Takže samozřejmě tohleto si Česká televize taky tedy vykládá svým způsobem, který se řadě koncesionářů vůbec nelíbí.

Sportovní vysílání. V prostoru věnovanému programu sportu přibližuje Česká televize jednak špičkové domácí a zahraniční sportovní akce, jednak věnuje pozornost informování o dalších podobách sportu včetně žákovských a dorosteneckých kategorií, výkonnostního a rekreačního sportu či nových sportovních odvětví. Přiměřeně programovým možnostem neopomíjí ani dění v takzvaných menšinových sportech. Tradičně se rozsáhle věnuje olympijským hrám a pravidelně vysílá i o paralympijském sportu včetně paralympijských her.

Při sportovním vysílání musí brát ohled na to, že sportovní dění často slouží jako vzor chování pro děti a mládež, které ho často sledují, i proto přibližuje sport především jako zábavu nebo hru, ale současně jako významnou součást lidské kultury.

Při sportovním vysílání se musí tvůrci vyvarovat podněcování nebo podporování nesnášenlivosti mezi jednotlivými fanoušky. K otázkám rivality mezi fanoušky jednotlivých klubů musí přistupovat se značnou citlivostí, nesmí nikoho upřednostňovat, aby zůstala televizí pro fanoušky bez rozdílu toho, ke komu chovají přízeň. Tento zákaz se nevztahuje na projev přízně sportovního redaktora nebo komentátora vůči sportovcům České republiky. Ani v takovém případě však nelze připustit, aby projevy fandovství zcela převážily nad věcným informováním diváků a kritickým úsudkem.

Tak, a teď pojďme k významu veřejnoprávního média. V České republice existují dvě instituce vysílacích médií veřejné služby, Český rozhlas a Česká televize. Od komerčních stanic je odlišuje jejich funkce a význam pro společnost. Veřejnoprávní média nezávisí na státu a jsou jedním ze znaků demokratické společnosti. Jako jeden z důvodů existence veřejnoprávních vysílacích médií uvádí Jan Šmíd, že zájem veřejnosti, aby informace, kterou tato média šíří, nebyla... že je zájem veřejnosti, aby informace, kterou tato média šíří, nebyla účelově ovlivňována ani deformována. Všeobecně se ví, odkud toto nebezpečí hrozí. Jednak ze strany partikulárních politických zájmů, to je jednotlivých politických stran, a potom ze strany rovněž partikulálních zájmů obchodních. Takže to je dobře, že tady komentátor pan Šmíd uvádí, odkud hrozí nebezpečí, ale to nebezpečí tady právě je. To je ten problém, to je teď realita současné doby, současné situace v České televizi.

Veřejnou službu v oblasti vysílání tyto instituce neplní pouze skladbou programu, ale také úrovní pořadů, jejich úkolem je vysílat kvalitní pořady pro masové publikum i pro menšiny. Když se mluví o tom, co by měla vysílat, objevuje se i názor, že jim náleží dělat to, co pro komerční média není dostatečně atraktivní. Tuto ideu potvrzuje například Denis McQuail, který o veřejnoprávním vysílání tvrdí, že jeho smyslem je, cituji, uspokojovat různé veřejné komunikační potřeby všech obyvatel, neboť může uspokojit určité komunikační potřeby, které komerční systémy zanedbávají, protože nepřinášejí zisk.

Při úvahách o tom, jaký smysl existence veřejnoprávní médium má, je důležité myslet na to, co vysílá, pro koho to vysílá a jaký to má význam. Představy o tom, jak veřejnou službu ve vysílání konkrétně naplňovat, jsou poměrně nejednotné. Potvrzuje to například Jan Šmíd, který píše: O tom, jak by zmíněná funkce veřejné služby měla být ve vysílání konkrétně naplňována, se vedou průběžně a nikdy nekončící diskuse, které jednak potvrzují to, že její rámec nelze přesně a definitivně stanovit, nebo (neboť?) tato funkce není funkcí sociologickou s objektivním charakterem prosazujícím se nezávisle na záměrech zúčastněných.

Tyto situace dále dokazují, že funkce veřejné služby odráží společenská očekávání. To je to, co společnost od veřejné instituce vyžaduje a co se může z různých sociálních strukturách navzájem silně odlišovat, Stejně jako píše Jan Šmíd 2000, i já jsem postřehla, píše autorka, že veřejnoprávní média jsou terčem různých diskusí, přednášek a setkání s odborníky. V mnoha případech vystupující působí smířeně s tím, že se jednotná přesná definice úlohy média veřejné služby nenajde. Zřejmě proto, že by se musela neustále měnit a vyvíjet paralelně s požadavky veřejnosti. Pro mě veřejnoprávní médium ale představuje jakousi hodnotu demokratické společnosti a status daného média v tom, že tím, co dělá, se nesnaží zbohatnout, ale pomáhat, informovat, bavit, vzdělávat a tak dále. Tak.

Já v tuto chvíli zatím přeruším své vystoupení. Mám toho ještě na srdci samozřejmě hodně, takže budu ještě pokračovat, jsem samozřejmě přihlášen, protože vy tím vaším návrhem chcete skutečně ovlivnit miliony českých občanů, takže si to samozřejmě zasluhuje pozornost. Takže já se samozřejmě ještě potom vrátím.

Děkuji za pozornost.