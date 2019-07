Okamura (SPD): Ke kauze Walderode plánujeme ústavní žalobu

Náš kolega a člen předsednictva Radovan Vích upozornil na některé šokující skutečnosti okolo kauzy Walderode, kdy de facto dochází k prolomování takzvaných Benešových dekretů. Řada faktů totiž může nasvědčovat, že Karel des Fours Walderode mohl kolaborovat s nacisty. SPD v této věci plánuje ústavní žalobu.

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové se opírá mimo jiné o to, že Karlu Walderode bylo vydáno osvědčení o československém státním občanství, přestože to bylo vydáno pouze magistrátními úředníky a Ministerstvo vnitra mu vrácení občanství oficiálně zamítlo. V jeho prospěch zřejmě zapůsobilo údajné ukrývání československých archivních materiálů na Hrubém Rohozci.

Podle odpůrců vydání majetku byl Karel Walderode však členem Sudetoněmecké strany Konráda Henleina (která se později sloučila s nacistickpou NSDAP), sloužil ve Wehrmachtu, požádal o říšskoněmecké občanství a měl řídící funkci v brněnské Zbrojovce. Je také prokázáno, že od září 1941 do roku 1943 byl příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety. Existuje dokonce podezření, že se podílel na překladech výslechů československých občanů v kauze atentátu na Heydricha, což následně vedlo k vyhlazení Lidic a Ležáků.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Problém je v tom, že nacisté na konci války skartovali mnoho svých úředních dokumentů, proto je těžké vše přesně zdokumentovat. Další významnou potíží je to, že postupně vymírají pamětníci druhé světové války. A to je současně velkým nebezpečím do budoucna. To, že vymřou pamětníci, „ztratí” se dokumenty, resp. jsou už dávno skartované.

Nelze se dívat se založenýma rukama, jak jsou potichu přehodnocované výsledky druhé světové války. Odpověď by měl dát raději přímo Ústavní soud a doufejme, že bude ctít nedotknutelnost Benešových dekretů.

Psali jsme: Okamura (SPD): Zvolení socialisty Sassoli předsedou EP je jen naplnění politického obchodu Okamura (SPD): S růstem podpory vlasteneckých stran se bruselské elity nesmířily Okamura (SPD): Dánsku hrozí kolaps kvůli imigraci a islamizaci Okamura (SPD): Tak už víme, odkud vítr vane. Milion chvilek pro demokracii...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV