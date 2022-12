Okamura (SPD): Mezi chlapama by to bylo normální srab, že jo...

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout změnu programu pořadu schůze, a to, abychom zařadili znovu po tom včerejším neuvěřitelném divadlu ze strany vládní pětikoalice tisk devět, jsou to zákony SPD zvýšení příspěvku na péči, je to bod čtyřicet. A také tisk 266, zvýšení rodičovského příspěvku, je to bod 91. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9524 lidí

Co se tady včera večer stalo? Říkal jsem to už včera večer. Vládní pětikoalice povolila v uvozovkách milostivě takzvané opoziční okénko, takže SPD ho jako jediná strana využila. My jsme tady ostatně jenom dvě opoziční strany. Navrhli jsme dnes v těžké době, nám už tady ten zákon teda leží skoro rok, navrhli jsme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany. Dále jsme navrhli zvýšení rodičovského příspěvku, protože vláda nepomáhá lidem. Premiér Petr Fiala za mnou teď sedí, tak nezajistil levné energie, miliony občanů mají obrovské finanční problémy. Je to všude i ve statistikách už, v průzkumech. Vláda prostě nedělá nic a čím dál víc lidí se dostává do obrovských finančních problémů. No a k čemu tady včera došlo? Přestože vládní koalice tedy umožnila takzvané opoziční okénko, tak pak jste se tady nepřihlásili svými hlasovacími kartami. To znamená, nebylo tady kvorum pro hlasování, a ty naše návrhy nešly projednat. Takže místo, abyste zcela otevřeně a férově zasunuli hlasovací karty a hlasovali jste ne, to znamená, že jste proti, tak vy jste v podstatě srabácky ty karty nezasunuli, aby nebylo kvorum na hlasování. Přímo jste plivli do očí všem zdravotně postiženým občanům, kteří potřebují příspěvek na péči a všem rodinám s dětmi, které potřebují rodičovský příspěvek.

A ještě se tady do očí vysmál všem těmto skupinám obyvatel předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který ještě tady arogantně navrhl, aby se ty naše návrhy odložily do června 2023, což znamená další rok čekání pro občany, že prý ministr Jurečka něco asi navrhne. Nevíme co, protože nic nepředložil. Už rok jsou občané v krizi, rok tady vládne vaše vláda a prý dalšího půl roku až rok mají občané čekat. To je šílený, co jste předvedli. To je šílený. A já jenom připomenu, že zítra je Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. A vy místo, abychom tento Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomněli tím, že tedy umožníte projednat návrhy SPD na zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, kteří si sami nemůžou pomoct; mimochodem to jsou ty případy, kdy třeba zdravotně postižení občané, těžce zdravotně postižení občané potřebují například přesadit z invalidního vozíku doma večer třeba, potřebují spát a tak podobně, a nemají na to, aby je někdo z toho invalidního vozíku přesadil; tak tohle vy jste tady teď zamítli včera. Ne, vy jste to nezamítli. Vy jste jako udělali to divadlo, že jste umožnili SPD opoziční okénko, ale zároveň jste to neumožnili projednat.

A pak tady ještě předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, tak to je ta parta kolem předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové, takže to je ta podobná rétorika, tak ještě tady arogantně řekl, že prý opozice tady nebyla v dostatečném počtu. Jaká opozice? Vždyť SPD tady bylo. A já jsem tady potom vysvětlil, aby nelhal, že to, že tady poslanci hnutí ANO nebyli v dostatečném počtu, to se ale netýká SPD. My jsme tady byli za SPD, a byly to naše návrhy zákonů. My nejsme odpovědní za jiné politické strany, jestli tady někdo je nebo není. Ale hlavně ta odpovědnost je vaše jako vládní koalice, vy tady máte většinu, takže ještě nejenom, že jste se nepřihlásili k tomu, aby šly tyto potřebné zákony rychle projednat, abychom mohli zvýšit příspěvek na péči a rodičovský příspěvek. Vy to ještě srabácky... nejenom, že se nepřihlásíte, ale ještě to svedete na druhou opoziční stranu, která s tím nemá vůbec nic společného. Jo, my potřebujeme vaše vládní hlasy v prvé řadě. Jasně ti tady měli být taky, to je samozřejmý. To já nikoho neobhajuji. Taky nás to překvapilo, protože ty hlasy potřebujeme, veškeré hlasy ve Sněmovně potřebujeme pro tyto naše potřebné zákony. To je pravda, ale v prvé řadě vy máte tady tu většinu stoosmičku a bez vás by se to neprohlasovalo, abychom to posunuli do dalšího čtení. Jo, takže tady pan předseda Jakob - ze mě hlupáka dělat nemusíte. O mně si můžete myslet, co chcete.

Ale zajímavé je, že když se mluvilo dneska,... v neděli mám jít do partie na Primě, no jako obvykle nemohli proti mně sehnat hosta, protože nikdo z vládní pětikoalice nechtěl jít. Nejprve z vlády mi říkali, že nechce nikdo jít proti mně. Čeho se bojí? Já jsem například opakovaně vyzýval premiéra Petra Fialu i pro tuto neděli, ať jde se mnou do přímého přenosu na hodinu do partie na Primě, vyzývám ho už rok. Já se nebojím jít do přímého přenosu. Otázkou je, proč se bojí jít premiér, proč nechce jít do přímého přenosu? Mimochodem v této souvislosti jsem se ptal i pana předsedy Babiše, jestli má podobnou zkušenost? A říkal, že má podobnou zkušenost. Takže ani proti předsedovi, ani proti jednomu ze dvou předsedů opozičních stran nechce jít předseda největší vládní strany do přímého přenosu do pořadu. No tak takhle... znovu říkám, já už jsem to slovo použil. Mezi chlapama by to bylo normální srab, že jo? To je jasný. Nechce si jít udělat názorovou výměnu, že jo, je to tak. Já myslím, že to není moc, protože to, co jste tady předvedli včera, pane poslanče, že my tady máme návrhy na rodičovský příspěvek a na příspěvek na péči, na zvýšení, jo, lidé jsou opravdu v neřešitelných situacích. Když jsem říkal tu situaci s tím invalidním vozíkem. A vy místo, abyste se přihlásili, vy nejdřív umožníte opoziční okýnko, takže svoláte Poslaneckou sněmovnu na to, a pak se sami nepřihlásíte, aby to nešlo projednat. To si myslím, že je moc. To si myslím, že je moc. No my bychom to ani opozičními hlasy neprohlasovali, protože většinu máte vy, pane poslanče. Takže to není pravda, takže to taky na mě nemusíte hrát, jako takovýhle komedie.

To znamená, vy jste tady udělali tuhletu záležitost, ale pojďme zpátky věcně jo, já jsem teď bych rád navrhoval změnu programu. To znamená, ten problém je... ten problém tady je ten, že včera jsme to tady navrhli, opravdu považuju za velmi neadekvátní, že jste nejprve povolili to opoziční okénko, byť povolili. Dneska aby se člověk tady málem doprošoval vládní koalice, když chce vůbec aspoň navrhnout nějaký návrh pro lidi, který by přispěl lidem. A následně jste to neumožnili projednat. Takže já, když to zkrátím, já bych to chtěl znovu navrhnout za klub SPD, tyto dva naše body, protože lidé jsou opravdu v nouzi. SPD podalo už desítky podobných potřebných návrhů zákonů, které tady leží ve Sněmovně. Vy to tady celou dobu blokujete.

A vy jste si radši tady zabrali čas tím, že jste tento týden prohlasovali si neomezený počet náměstků, že jste si prohlasovali neomezený počet politických trafik na ministerstvech. Vy jste si tady prohlasovali uplynulý měsíc zřízení nového úřadu za miliardu, miliardu ročně, no takže, takže samozřejmě vy máte ty priority jiné. Ale vy jste si tady prohlasovali, že chcete politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. To jsou priority vládní pětikoalice, ale my chceme pomoct lidem. Lidé jsou v trablích. To znamená, znovu jsem vás chtěl, znovu jsem vás chtěl tedy požádat o to, aby se to zařadilo jako bod číslo jedna a dvě. Ty body v programu jsou, v programu schůze. A znovu bych vás chtěl požádat, abyste si nezahrávali takhle s těmi občany a skutečně jim takhle neplivali do tváře, protože řada občanů už se na to těšila, protože když viděli, že se podařilo SPD zařadit na opoziční okénko zvýšení rodičovského příspěvku a zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, tak už se nám někteří občané ozývali, že se na to těší, že se to konečně dostalo jako bod programu. A pak samozřejmě byli absolutně frustrovaní už opakovaně a dlouhodobě přístupem vládní pětikoalice, že to zařadí, a pak neumožní projednat. To je přece šílený. To je přece šílený. A sami hlavně zároveň vůbec nic nenavrhujete. Takže to je můj návrh a prosím, v tomto smyslu.

