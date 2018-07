Okamura (SPD): Migrace je plánem EU

Až 700 nezákonných afrických migrantů z islámských zemí včera proniklo přímo na území EU do španělské enklávy Ceuta na severu Afriky. Agresivní migranti zranili desítky zasahujících policistů, na které migranti házeli fekálie, nehašené vápno, které dráždí a leptá kůži, útočili zápalnými lahvemi či sprejovými lahvemi s hořlavými látkami, které sloužily jako podomácku zhotovené plamenomety. To jsou zase další doktoři a inženýři? Ne. Je to invaze.

A další migrační vlna je bezesporu také odpovědí na nejnovější návrh Evropské komise (EK), která chce platit z našich daní na každého migranta 6 tisíc EUR (155 tis. Kč) té zemi EU, která si ho převezme. Zatím „dobrovolně“. Navíc chce EK přispívat 500 EUR na přesun takového migranta z pobřeží do příslušné země EU. O tomto návrhu EK rozhodl 29. června Summit EU, o kterém premiér Andrej Babiš lživě informoval českou veřejnost, že prý zabránil migraci. Přesný opak je pravdou, tak jak ihned informovalo naše hnutí SPD. A premiér Babiš nedomluvil vůbec nic. Naopak je situace ještě horší a EU tlačí na přijímání migrantů za každou cenu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Migrace je plánem EU – to je potřeba jasně zdůraznit. Hnutí SPD s těmito postupy zásadně nesouhlasí a jako jediná strana v Parlamentu prosazujeme nulovou toleranci této migrace a odmítáme diktáty Bruselu. Klíčové budou volby do Evropského parlamentu příští rok v květnu, kde je nutné, aby vlastenecké strany celé Evropy včetně SPD získaly co nejvíce mandátů, abychom mohli změnit politiku EU zevnitř směrem k Unii evropských národů (UEN), tedy k co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu. Při zachování volného pohybu občanů EU, kapitálu, zboží a služeb.

autor: PV